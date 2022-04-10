Музыка

Сын Джона Леннона нарушил обещание и впервые публично спел «Imagine» Статьи редакции

Раньше он говорил, что споёт культовую песню только во время конца света.

Джулиан Леннон нарушил своё давнее обещание никогда не исполнять культовую сольную песню своего отца «Imagine» во время благотворительного концерта.

Я всегда говорил, что я спою Imagine, если наступит конец света... Но сейчас текст отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире. Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение… Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся.

Джулиан Леннон
сын Джона Леннона

Леннон представил кавер-версию песни в рамках кампании Stand Up For Ukraine — благотворительного мероприятия в Варшаве. Организацией концерта занималась правозащитная организация Global Citizen, которая направила 10 миллиардов долларов украинским беженцам.

#конфликтнаукраине

1189 просмотров
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4 комментария
aliftin

С чего все так уверены что мы сейчас не на пороге конца света?

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Джейсон Роланд

И правда. Что то случилось?

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Отрицательный шмель

Честно сказать, исполнение так себе

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Уважаемый лолипоп

Спел от души, не вымученно, ноты не теряет. Хорошее приятное исполнение.

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Кузькин отец
Артемий Троицкий @aktroitsky
Пост-советские деятели заняли все первые места:
Владимир Зеленский - САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ПОЛИТИК В МИРЕ.
Алексей Навальный - САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ В МИРЕ ПОЛИТЗАКЛЮЧЁННЫЙ.
Владимир Путин - САМЫЙ НЕНАВИДИМЫЙ В МИРЕ ЧЕЛОВЕК.
Разборы
Sprut
Разведывательные бомжи россии

Там и без пруфа з опознанием местного бомжа, видно на видео, что тот разведчик хорошо ориентируется только на расположении мусорных баков в Мариуполе. Кадыровцы, хватит наводить кринж на население.

Офтоп
Кузькин отец
всё-таки, две разные цивилизации. две

Время одно и то же. Но разные географические точки на планете Земля:

1. Первая цивилизация поймала отклонение массы W-бозона от стандартной модели на целых 7 сигм. 2. Вторая стирает с лица земли Мариуполь, Бородянку, Бучу...

Красивый холод
Olga Wilson art
Вчера 14.03.22 появилась информация о гибели беременной женщины в Мариуполе после попадания ракеты в родильный дом. У нее было разорвано правое бедро, кесарево сечение не спасло ее ребенка.
28 февраля 2022 года в районе поселка Макаров российская боевая машина обстреляла бордовый Daewoo Lanos из 30-мм пушки. В машине была пожилая пара.
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DW на русском @dw_russian
"Для Европы заканчивается тема великого советского солдата. Подвиг солдата-освободителя был перечеркнут вторжением в Украину", - пишет Виктор Ерофеев https://p.dw.com/p/49XVl?maca=rus-tco-dw
Офтоп
Кузькин отец
Twitter
Олег Кавун @watermelonONK
В Москве подняли на уши МПГУ и РГГУ. Сотрудники службы безопасности разыскивают студентов, которые оставляют в метро книги Оруэлла, Хемингуэя и Ремарка. Найдены уже 23 книги, а сколько ещё пассажиры взяли почитать. Крутейшая партизанская акция! Бомбежка культурой.
Анна Монгайт
Макс Карр
Риски потерять Крым у России сейчас больше, чем до 24 февраля

Я слежу за Россией и думаю, что она долго не продержится не только из-за западных санкций, но и из-за собственного, извините, маразма. Это теперь такой государственный стиль управления.

Саша
О серийном номере ракеты
Vae Victis
Россияне начали таскать тот факт, что на Точке-У, которая прилетела в Краматорск, был указан серийный номер Ш91579, а ВСУ до этого использовали ракеты из серии Ш915ХХ.

Я вообще не люблю тягать каждый российский бред, уж больно лживая порода, но серийные номера ракет это интерес...
Россияне начали таскать тот факт, что на Точке-У, которая прилетела в Краматорск, был указан серийный номер Ш91579, а ВСУ до этого использовали ракеты из серии Ш915ХХ.

Я вообще не люблю тягать каждый российский бред, уж больно лживая порода, но серийные номера ракет это интересная тема и мне уже написало несколько человек по поводу неё.

Могу заверить – по серийному номеру ракеты невозможно установить принадлежность к современной стране. Эти ракеты делались на Воткинском машиностроительном и оттуда поставлялись в разные уголки Союза, сохраняя сквозную нумерацию – наличие даже соседних номеров на балансе одной бригады далеко не гарантировано, надёжней на кавовой гуще погадать.

Для примера хаоса в серийных номерах прикладываю два фото: украинская 9М79-1 (СН: ВГ910840) в Снежном за 2014-ый и сирийская 9М79-1 (СН: ВГ910865) у Идлиба в 2018-ом году, которая, скорее всего, была поставлена из РФ.

Короче, не морочьте себе голову очередными диспетчерами Карлосами.
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Ukrainian Life @UkrainianLife
Google начал оцифровку пострадавших украинских городов. Начали с Ирпеня. Теперь любой сможет виртуально "пройти" по улицам и увидеть последствия российской оккупации
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