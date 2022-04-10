Я всегда говорил, что я спою Imagine, если наступит конец света... Но сейчас текст отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире. Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение… Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся.