Россияне начали таскать тот факт, что на Точке-У, которая прилетела в Краматорск, был указан серийный номер Ш91579, а ВСУ до этого использовали ракеты из серии Ш915ХХ.
Я вообще не люблю тягать каждый российский бред, уж больно лживая порода, но серийные номера ракет это интерес...
Россияне начали таскать тот факт, что на Точке-У, которая прилетела в Краматорск, был указан серийный номер Ш91579, а ВСУ до этого использовали ракеты из серии Ш915ХХ.
Я вообще не люблю тягать каждый российский бред, уж больно лживая порода, но серийные номера ракет это интересная тема и мне уже написало несколько человек по поводу неё.
Могу заверить – по серийному номеру ракеты невозможно установить принадлежность к современной стране. Эти ракеты делались на Воткинском машиностроительном и оттуда поставлялись в разные уголки Союза, сохраняя сквозную нумерацию – наличие даже соседних номеров на балансе одной бригады далеко не гарантировано, надёжней на кавовой гуще погадать.
Для примера хаоса в серийных номерах прикладываю два фото: украинская 9М79-1 (СН: ВГ910840) в Снежном за 2014-ый и сирийская 9М79-1 (СН: ВГ910865) у Идлиба в 2018-ом году, которая, скорее всего, была поставлена из РФ
.
Короче, не морочьте себе голову очередными диспетчерами Карлосами.
С чего все так уверены что мы сейчас не на пороге конца света?
И правда. Что то случилось?
Честно сказать, исполнение так себе
Спел от души, не вымученно, ноты не теряет. Хорошее приятное исполнение.