Музыка

Noize MC представил песню «Аусвайс» о «вине и бессилии» на фоне конфликта России с Украиной Статьи редакции

«Простите меня, пожалуйста, если кому-то от этого станет плохо. Я просто не могу держать это в себе».

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На благотворительном концерте из серии «Voice of Peace» в Варшаве Noize MC впервые исполнил песню «Аусвайс».

Руками, связанными за спиной, Peace не показать.

Меня убивает чей-то муж, чей-то сын и чей-то зять.

Я ненавидел вас недолго, но мне хватит навсегда.

Моё последнее желание — вас с собой забрать сюда.

Не обеляй себя, ты тоже виноват.

В твоём аусвайсе мультивиза в вечный ад.

И мы поныряем тут с тобой в одном котле.

Бурля пузырями, побеседуем о зле.

Noize MC
фрагмент песни «Аусвайс»

Аусвайсом назывался временный паспорт, который гитлеровцы вводили на оккупационных территориях во время Второй мировой войны.

Бывают песни, которые из тебя вылезают, как будто тебя тошнит, и ты блюёшь. И такая песня появилась у меня вчера.

Мнения моих друзей и близких разделились. Кто-то говорит, что это важная и нужная вещь. И я сам так считаю. Кто-то, включая самых близких моих людей, — что констатация вины и бессилия не может никому помочь и является разрушительной вещью.

Простите меня, пожалуйста, если кому-то от этого станет плохо. Я просто не могу держать это в себе. И не надо...поймите простую вещь: в этой песне я обращаюсь к себе, хотя говорю слово «ты».

Noize MC

Noize MC и Монеточка проводят антивоенные концерты в Европе с начала апреля. Они уже выступили в Риге и Вильнюсе, а после Варшавы отыграют в Праге, Берлине и Осло. Доходы от билетов и пожертвований идут на помощь украинским беженцам: артисты уже собрали более 200 тысяч евро.

#noizemc #конфликтсукраиной

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22 комментария
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Totorimoto

Чел сказал несколькими своими песнями больше, чем все эти обристанные рурокеры и тру-ру-рэперы за всю жизнь, которые засунули в большинстве своем свои языки в жопы и боятся сказать слово против, давая веселые концерты по России и открывая разные рестораны.

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Гюндуз Гусейнли

Истинно. А где Юра Шевчук, чето помалкивает

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Человек кусает собаку

Зря на Шевчука быкуешь, чел

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From Ukraine With NLAW

Вроде бы отказался выступать на зиганутой сцене и теперь ему отменяют вообще все концерты.

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Элонви

Э!!!

https://youtu.be/8rLj9c35ZXA

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постмодерновый синдром

Да в смысле, ДДТ выпускает песни и концерты устраивали, пока им не сказали, что надо выступать в зале с буквой Z.
https://www.youtube.com/watch?v=GQwJLglfVh4

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Армейский торшер

Люди ещё есть.

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Чудесный Денис

Все время бить себя в грудь и говорить о вине — это какая-то форма гордыни?

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Totorimoto

он говорит как умеет - музыкой и словами

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Чудесный Денис

«Простите меня, пожалуйста, если кому-то от этого станет плохо. Я просто не могу держать это в себе».
 За что он извиняется, сформулировать можно?

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Totorimoto

можно, разрешаю

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Чудесный Денис

Извини, не разобрал формулировки поэта за что он берёт вину.

Он поддерживал Путина, работал на режим или закрывал глаза на бесчинства, когда они творились? Так за что извинения?

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Totorimoto

задай этот вопрос ему, он это сказал - он и объяснит за что.
везде искать врагов - это какая-то форма гордыни?

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Чудесный Денис

Не очень понимаю, что тебя раздражает в моих вопросах. Ты его восхваляешь, я уточняю, за что именно?

Врагов я не ищу, и одобряю то, что он делает. Просто не хочу, чтобы волна извинений вот эта в мэйнстрим уходила. Пускай каждый сам отвечает за свои поступки, а коллективное оставьте кому-нибудь другому.

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Totorimoto

Ты его восхваляешь, я уточняю, за что именно?
 нет, не уточняешь. ты спрашиваешь, за что он извиняется - я ответил, что нужно спросить у него.

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Чудесный Денис

Хорошо. Ну значит я не один не понимаю и нас, минимум, двое.

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Человек кусает собаку

Послушай песню. Она "неприятна". Бьёт в больное, и в его аудиторию (поклонников, фанатов) бьёт в том числе. Фраза "ты тоже в их числе" ни для кого из тех, кто был на концерте не будет приятна. Думаю, он от части за это и извиняется, потому как обобщает и обвиняет.

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псина

За то что:
если кому-то от этого станет плохо
Мой варик такой)

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Чудесный Денис

Он пытается навязать мне свое чувство вины и я не понимаю зачем. Почему он (я) не виноват тогда за любые другие преступления, совершаемые в мире?

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Не палимося

Noize MC, как всегда, ❤

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Аккаунт удален

Не знаю как по мне слабовато, у него гораздо лучше были песни, а это на спех написана походу по ситуации

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Temir

Блэд
Вобще удивлён
Чё так мало треков - Ожидал большего от творческой прослойки, причем в инете таланты очень многих оценивали удивительно высоко - но треков мало выдали вобще

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