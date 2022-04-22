Бывают песни, которые из тебя вылезают, как будто тебя тошнит, и ты блюёшь. И такая песня появилась у меня вчера.

Мнения моих друзей и близких разделились. Кто-то говорит, что это важная и нужная вещь. И я сам так считаю. Кто-то, включая самых близких моих людей, — что констатация вины и бессилия не может никому помочь и является разрушительной вещью.

Простите меня, пожалуйста, если кому-то от этого станет плохо. Я просто не могу держать это в себе. И не надо...поймите простую вещь: в этой песне я обращаюсь к себе, хотя говорю слово «ты».