Noize MC представил песню «Аусвайс» о «вине и бессилии» на фоне конфликта России с Украиной Статьи редакции
«Простите меня, пожалуйста, если кому-то от этого станет плохо. Я просто не могу держать это в себе».
На благотворительном концерте из серии «Voice of Peace» в Варшаве Noize MC впервые исполнил песню «Аусвайс».
Аусвайсом назывался временный паспорт, который гитлеровцы вводили на оккупационных территориях во время Второй мировой войны.
Noize MC и Монеточка проводят антивоенные концерты в Европе с начала апреля. Они уже выступили в Риге и Вильнюсе, а после Варшавы отыграют в Праге, Берлине и Осло. Доходы от билетов и пожертвований идут на помощь украинским беженцам: артисты уже собрали более 200 тысяч евро.
Учитывается не только положение солнца, но и тень от появления облаков.
В соцсетях спорят, почему Путин сидел в неестественной позе. Одни винят слишком «короткий» стол, а другие — проблемы со здоровьем.
Мужчину обвинили в нарушении порядка проведения митингов, хотя тот, по словам адвоката, не участвовал ни в каких мероприятиях.
Чел сказал несколькими своими песнями больше, чем все эти обристанные рурокеры и тру-ру-рэперы за всю жизнь, которые засунули в большинстве своем свои языки в жопы и боятся сказать слово против, давая веселые концерты по России и открывая разные рестораны.
Истинно. А где Юра Шевчук, чето помалкивает
Зря на Шевчука быкуешь, чел
Вроде бы отказался выступать на зиганутой сцене и теперь ему отменяют вообще все концерты.
Э!!!
https://youtu.be/8rLj9c35ZXA
Да в смысле, ДДТ выпускает песни и концерты устраивали, пока им не сказали, что надо выступать в зале с буквой Z.
https://www.youtube.com/watch?v=GQwJLglfVh4
Люди ещё есть.
Все время бить себя в грудь и говорить о вине — это какая-то форма гордыни?
он говорит как умеет - музыкой и словами
«Простите меня, пожалуйста, если кому-то от этого станет плохо. Я просто не могу держать это в себе».
За что он извиняется, сформулировать можно?
можно, разрешаю
Извини, не разобрал формулировки поэта за что он берёт вину.
Он поддерживал Путина, работал на режим или закрывал глаза на бесчинства, когда они творились? Так за что извинения?
задай этот вопрос ему, он это сказал - он и объяснит за что.
везде искать врагов - это какая-то форма гордыни?
Не очень понимаю, что тебя раздражает в моих вопросах. Ты его восхваляешь, я уточняю, за что именно?
Врагов я не ищу, и одобряю то, что он делает. Просто не хочу, чтобы волна извинений вот эта в мэйнстрим уходила. Пускай каждый сам отвечает за свои поступки, а коллективное оставьте кому-нибудь другому.
Ты его восхваляешь, я уточняю, за что именно?
нет, не уточняешь. ты спрашиваешь, за что он извиняется - я ответил, что нужно спросить у него.
Хорошо. Ну значит я не один не понимаю и нас, минимум, двое.
Послушай песню. Она "неприятна". Бьёт в больное, и в его аудиторию (поклонников, фанатов) бьёт в том числе. Фраза "ты тоже в их числе" ни для кого из тех, кто был на концерте не будет приятна. Думаю, он от части за это и извиняется, потому как обобщает и обвиняет.
За то что:
если кому-то от этого станет плохо
Мой варик такой)
Он пытается навязать мне свое чувство вины и я не понимаю зачем. Почему он (я) не виноват тогда за любые другие преступления, совершаемые в мире?
Noize MC, как всегда, ❤
Не знаю как по мне слабовато, у него гораздо лучше были песни, а это на спех написана походу по ситуации
Блэд
Вобще удивлён
Чё так мало треков - Ожидал большего от творческой прослойки, причем в инете таланты очень многих оценивали удивительно высоко - но треков мало выдали вобще