А также Долли Партон, Duran Duran и ещё четырёх исполнителей.

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Rmv/Shutterstock

О том, что рэпер Эминем войдёт в Зал славы рок-н-ролла, объявили на сайте музея. Церемония награждения состоится 5 ноября 2022 года.

Кроме Эминема, в Зал славы включат ещё шесть исполнителей, чей вклад в развитие рок-н-ролла посчитали значительным:

кантри-певица Долли Партон;

нью-вейв-группа Duran Duran;

поп-певец и мульти-инструменталист Лайонел Ричи;

рок-певица Пэт Бенатар;

синти-поп-дуэт Eurythmics;

поп-певица Карли Саймон.

Организаторы премии также отметят достижения нескольких исполнителей в дополнительных категориях. Среди прочего, британскую хэви-метал-группу Judas Priest включат в Зал славы в номинации «Музыкальное совершенство».

Музей «Зал славы рок-н-ролла» объявил претендентов на награду в начале 2022 года. После этого Долли Партон сперва отказалась от премии, заявив, что недостойна награды и не считает себя рок-исполнителем. Однако после того, как ей объяснили, что в Зал славы попадают не только рок-музыканты, но и те, кто оказал влияние на развитие жанра, она согласилась принять награду.

В 2021 году в Зал славы рок-н-ролла, среди прочего, включили Foo Fighters, рэпера Jay Z и Тину Тёрнер. Весь список из 351 артиста доступен на официальном сайте.

Эминем

Lose Yourself

Долли Партон

Jolene

Duran Duran

Save A Prayer

Лайонел Ричи

All Night Long

Пэт Бенатар

We Belong

Eurythmics

Sweet Dreams (Are Made Of This)

Карли Саймон