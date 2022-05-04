Эминема включат в Зал славы рок-н-ролла Статьи редакции
А также Долли Партон, Duran Duran и ещё четырёх исполнителей.
О том, что рэпер Эминем войдёт в Зал славы рок-н-ролла, объявили на сайте музея. Церемония награждения состоится 5 ноября 2022 года.
Кроме Эминема, в Зал славы включат ещё шесть исполнителей, чей вклад в развитие рок-н-ролла посчитали значительным:
- кантри-певица Долли Партон;
- нью-вейв-группа Duran Duran;
- поп-певец и мульти-инструменталист Лайонел Ричи;
- рок-певица Пэт Бенатар;
- синти-поп-дуэт Eurythmics;
- поп-певица Карли Саймон.
Организаторы премии также отметят достижения нескольких исполнителей в дополнительных категориях. Среди прочего, британскую хэви-метал-группу Judas Priest включат в Зал славы в номинации «Музыкальное совершенство».
Музей «Зал славы рок-н-ролла» объявил претендентов на награду в начале 2022 года. После этого Долли Партон сперва отказалась от премии, заявив, что недостойна награды и не считает себя рок-исполнителем. Однако после того, как ей объяснили, что в Зал славы попадают не только рок-музыканты, но и те, кто оказал влияние на развитие жанра, она согласилась принять награду.
В 2021 году в Зал славы рок-н-ролла, среди прочего, включили Foo Fighters, рэпера Jay Z и Тину Тёрнер. Весь список из 351 артиста доступен на официальном сайте.
Хуева куча пиздатых рок-групп: существуют
Зал славы рок-н-ролла: включает кого угодно, но не их
каждый год добавляют больше одной группы. в прошлом году туда занесли например и Foo Fighters и Jay-Z,
Фу файтерс блядь пиздец)))
так а ну прекрати! я люблю этих ребят
Так наздоровье, но добавлять их, серьезно?
да пусть, ребятам наверняка было приятно, я рад за них
например, кого надо?
скажем так "зал славы рок-н-ролла" имеет такое же отношение к "славе" и "рок-н-роллу" как ЛДПР к либерализму и демократии. По хорошоему никто из меломанов и не доебывается до него, потому как с ним уже все давным давно ясно. Это чисто америкосовская маректинговая шоу-бизнесовая шняга.
Я ради интереса пошел в список
https://www.rockhall.com/inductees/a-z
Там нет King Crimson, Van Der Graaf Generator и Jethro Tull - величайшие рок-группы. Там нет Emerson Lake and Palmer - которые были хедлайнерами на фестивале на котором присутсвовал Deep Purple и это в Калифорнии в 1974. ОК, скажете вы - это же прог-рок, а нам нужен ведь рок-н-ролл. Но Yes и Genesis ( две другие прог-роковые группы и наверное самые популярные) там есть! И у Genesis столько же рок-н-ролла сколько и у King Crimson c Эминемом и Prodigy.
Но вообще самый эпик это то что в зале славы рок-н-ролла отсутсвует STATUS QUO
"Группа, с начала 1970-х годов практически не меняющая стиль и исполняющая жёсткий ритмичный рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги, начиная с 2005 года удерживает британский рекорд по количеству синглов (63), входивших в официальный чарт.
22 сингла группы входили в британскую «десятку». Общемировой тираж всех пластинок Status Quo (к 2008 году) составил 118 миллионов. По числу хит-альбомов (32) Status Quo уступают лишь Rolling Stones.
15 (из 29) студийных альбомов имеют «золотой» статус («Don’t Stop» стал платиновым); четыре из них поднимались в Британии на 1-е место."
Она супер успешная супер популярная, она играет рок-н-ролл, но она британско деревенская и не так популярна у американцев как тот же битлз или роллинг стоунз, поэтому битлы в зал славы войдут, а рокнролльные статус-кво - нет. И с британскими прог-рокерами та же байда - кого знают очень хорошо и кто из групп сольно очень часто крутился на MTV (Фил Коллинз и Питер Гэбриел из Genesis) тех добавят. Одну из самых уважаемых групп всего рока - King Crimson - нет
да когда ж вы перестанете рваться от очередного субъективного списка.
кто-то: *собирает любимые группы в плэйлист*
остальные: ТЫ НЕ ТЕ ГРУППЫ ВЫБРАЛ ЭТО НЕ РОКНРОЛЛ
это касается вообще любой премии в творчестве
Особенно Эминем это рок-н-ролл, да?
Абба, Мадонна, Луи Армстронг и Эминем - все это рок-н-ролл
я к тому что это какой-то частный музейчик в США. Шо хотят там, то пусть и слушают. В конце концов эта премия даже льготный проезд в общественном транспорте не дает.
Но рейтинг реально чудной, и дело не в еменеме и не в определении жанра
говнари - они такие. всегда считают себя лучше всех и свое мнение выше чьего-то другого
короч, туда тащат америкосов, туда тащат американских реперов, туда тащат амеркианских кантри певцов, туда тащат американские рок-группы любого жанра, которых я за свою двадцатилетнюю меломанскую жизнь даже и названия в первый раз вижу
счас глянул великих из хард-рока - Black Sabbath, Led Zeppelin и Deep Purple присутсвуют. Ну конечно же, группы то популярные в США. Uriah Heep, Scorpions, Slade - хуета европейская.
охуеть, реально нет Uriah Heep! Ну ебать теперь и я порвался
зато там есть Луи Армстронг и Абба))
там если просто по списку смотреть там просто ноунеймы в истории рок-музыки в перемещку с великими американскими кантри, джазовыми музыкантами
Не, мне еще лет в 18 стало все с ним понятно .но я не думал что там настолько все плохо
Бля, там Мадонна c Луи Армстронгом
Какой нахуй Uriah Heep, Scorpions, Sweet, Slade, Nazareth, King Crimson
Следующее место там зарезервировано для Леди Гага и Билли Айлиш
а, ладно, чо уж греха таить, я сам такой
Прогрессивный рок не жалуют в зале славы
так и хард-рок не жалуют и как показывает отсутсвие Satus Quo рок-н-ролл они тоже не жалуют, если он не достаточно популярен в США.
Они даже и американские рок-группы то не все жалуют. Pavlovs Dog - жемчужина рок-музыки. Тут тебе и прог и арт и рок-н-ролл. А нету её.
Я бы накидал тебе с десяток команд разной популярности, но при чём тут Эминем в "Зале славы рок-н-ролла"?
Да, он крут! Но что там от мира рока?
Так это рок-н-ролл, это выше жанров 🤟🏻
Через лет 20 и BTS включат в этот зал славы
Пожалуй, самое рокерское, что было у Эминема, это кавер на Aerosmith - Dream On.
Это, как бы, намекает на лауреатов.
ну если ты спрашиваешь, то я удивлен что не нашел в их зале Джека Уайта. Хотя там есть и попроще ребята, на мой взгляд,
Necrophagist
Ну хуй знает
да: зал славы это очень субъективный музей задача которого продавать билеты и мерч
Зашёл в комментарии увидеть традиционный после почти каждой новости про этот "зал славы" бурлёж.
Не разочаровался.
Каждый год, начиная с 2009, когда добавили Run-DMC, наслаждаюсь этим
эминем легендарный мужик, но какое он отношение имеет к рок-н-роллу?
Ты вообще видел зал славы рок-н-ролла? Там половина к этому жанру отношения не имеет
Разве это не дискредитация награды? Типа, лучший хоккеист сезона получил награду за синхронное плавание
дед, ты это, уже передёргиваешь такими аналогиями
Удивительно, что Duran Duran там ещё не были
Что поделать, живем в ординари уорлд
В моем детстве рэперы и металлюги считались двумя непримиримыми (вплоть до драк) субкультурами. Были же времена и проблемы у людей...
Judas Priest 🤘🤘🤘
рэп кал тащемта
за это мы его и любим