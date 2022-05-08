Боно и Эдж из рок-группы U2 выступили на станции метро «Крещатик» в Киеве Статьи редакции
Они исполнили песню Stand by Me со словами Stand by Ukraine.
Боно спел вместе с украинским певцом, фронтменом группы «Антитіла», а также украинскими военными, передаёт УНИАН.
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Бедный Киев. Ему и без того досталось
Твоюжмать, это охуенно
Респект
Боно борется за свободу народа Бирмы
Народ Бирмы не ебёт, кто такой Боно (с)
тома круза еще забыли с байденом и джоли под мышкой...а в армении аж сам 50 cent приехал и это в разгар намечающейся революции...
давненько на Крещатике не воняло говном в такой степени