Музыка
Хрюнчик

Боно и Эдж из рок-группы U2 выступили на станции метро «Крещатик» в Киеве Статьи редакции

Они исполнили песню Stand by Me со словами Stand by Ukraine.

Боно спел вместе с украинским певцом, фронтменом группы «Антитіла», а также украинскими военными, передаёт УНИАН.

#конфликтнаукраине

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Материал дополнен редакцией
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6 комментариев
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Перша приватна цвяхарня

Бедный Киев. Ему и без того досталось

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Таня Гредюшко

Твоюжмать, это охуенно

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aslan nurmagambetov

Респект

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Рулон Олдбоев

Боно борется за свободу народа Бирмы
Народ Бирмы не ебёт, кто такой Боно (с)

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Артем Селяви

тома круза еще забыли с байденом и джоли под мышкой...а в армении аж сам 50 cent приехал и это в разгар намечающейся революции...

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Борат Сагдиев

давненько на Крещатике не воняло говном в такой степени

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