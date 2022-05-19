«Научитесь жить бок о бок с кринжем»: Тейлор Свифт, никогда не учившаяся в колледже, получила почётную степень доктора Статьи редакции
Одна из самых популярных певиц современности исполнила мечту об образовании.
Нью-Йоркский университет присвоил американской певице и обладательнице 11 премий «Грэмми» Тейлор Свифт почётную степень доктора изящных искусств (fine arts). Об этом сообщают ABC News и CNN.
Церемония вручения дипломов выпускникам прошла на бейсбольном стадионе «Янки». Во время торжественной речи Свифт напомнила, что никогда не училась в колледже: певица начала карьеру в 15 лет и, уже в раннем возрасте гастролируя по США, делала домашнюю работу для школы «на полу терминалов аэропортов».
«С нами будут случаться тяжёлые вещи. Мы справимся. Мы извлечём уроки. Благодаря трудностям мы станем более стойкими. Раз нам посчастливилось дышать, мы будем вдыхать, дышать глубже, выдыхать», — сказала певица выпускникам. «Я теперь доктор, поэтому знаю, как работает дыхание», — добавила она.
В интервью 2016 года Свифт на вопрос Vogue о «цели, которой хотелось бы достигнуть», сказала о получении почётной докторской степени. «Потому что она есть у [музыканта и её друга] Эда Ширана, и я думаю, что он смотрит на меня сверху вниз», — отметила она.
В Нью-Йоркском университете в 2022 году вели факультативный курс, посвящённый творчеству Свифт. Преподавателем выступала журналистка The Rolling Stone Бриттани Спанос, которая пишет о певице с начала журналисткой карьеры. На курсе рассказывали о становлении Свифт как поп-звезды и обсуждали её образ. Сама певица в занятиях не участвовала.
Молодец, держит форму
Скок ей уже, под 40?
32....
Ого, она ведь лет 15 уже на слуху
Так со всеми певицами из 2005-2010. Я думал солистке парамор уже лет 45
Надеюсь, другие обладатели степени доктора получили достаточно кринжа.
Смотри шире — Она богатая, может пожертвует сколько то денег универу, построят здание в ее честь— профит
Вот бы Свифт уже отключили России(
А ей ещё и докторские степени дают (
Я ничего не понял, она как академик Кадыров или что?
Доктор кринжатных наук
Кадыров он какадемик псевдоакадемии. РАЕН к науке никаким боком не относится.
А тут про fine arts вообще и почётным.
Почетные если честно на мой взгляд бессмысленная фигня — ну дайти какую нибудь награду за вклад в бла бла а не докторат.
РАЕН имело интересную маркетинговую стратегию — давали свои хуечлентсво нормальным ученым чтобы потом продавать всякому сброду под лозунгом «а такой-то академик ран и наш тоже, мы серьёзная организация»
Из-за этого люблю универы в которых принципиально не дают почетных степеней
скиньте порно с ней
*порно с ней*
жить с тем кринжем что происходит у нас в стране научится невозможно, а с тем что происходит в соседней стране-агрессоре, вообще жутко.
Жалко Канье не выбежал