Музыка

«Научитесь жить бок о бок с кринжем»: Тейлор Свифт, никогда не учившаяся в колледже, получила почётную степень доктора Статьи редакции

Одна из самых популярных певиц современности исполнила мечту об образовании.

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Фото The Globe and Mail

Нью-Йоркский университет присвоил американской певице и обладательнице 11 премий «Грэмми» Тейлор Свифт почётную степень доктора изящных искусств (fine arts). Об этом сообщают ABC News и CNN.

Церемония вручения дипломов выпускникам прошла на бейсбольном стадионе «Янки». Во время торжественной речи Свифт напомнила, что никогда не училась в колледже: певица начала карьеру в 15 лет и, уже в раннем возрасте гастролируя по США, делала домашнюю работу для школы «на полу терминалов аэропортов».

Научитесь жить бок о бок с кринжем. Не важно, как сильно вы стараетесь не быть кринжовым, вы будете оглядываться на свою жизнь и кринжевать ретроспективно. Но невозможно кринжевать в течение всей жизни. Даже сам термин «кринж» когда-нибудь будет считаться священным.

Тейлор Свифт
Фото: Pinkvilla 

«С нами будут случаться тяжёлые вещи. Мы справимся. Мы извлечём уроки. Благодаря трудностям мы станем более стойкими. Раз нам посчастливилось дышать, мы будем вдыхать, дышать глубже, выдыхать», — сказала певица выпускникам. «Я теперь доктор, поэтому знаю, как работает дыхание», — добавила она.

Речь певицы на вручении дипломов

В интервью 2016 года Свифт на вопрос Vogue о «цели, которой хотелось бы достигнуть», сказала о получении почётной докторской степени. «Потому что она есть у [музыканта и её друга] Эда Ширана, и я думаю, что он смотрит на меня сверху вниз», — отметила она.

В Нью-Йоркском университете в 2022 году вели факультативный курс, посвящённый творчеству Свифт. Преподавателем выступала журналистка The Rolling Stone Бриттани Спанос, которая пишет о певице с начала журналисткой карьеры. На курсе рассказывали о становлении Свифт как поп-звезды и обсуждали её образ. Сама певица в занятиях не участвовала.

#сша #образование

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18 комментариев
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Not Me

Молодец, держит форму
Скок ей уже, под 40?

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Я хохол

32....

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Not Me

Ого, она ведь лет 15 уже на слуху

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плюшевый батон

Так со всеми певицами из 2005-2010. Я думал солистке парамор уже лет 45

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Зянон

Надеюсь, другие обладатели степени доктора получили достаточно кринжа.

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Noname nonamer

Смотри шире — Она богатая, может пожертвует сколько то денег универу, построят здание в ее честь— профит

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Егор Павлюк

Вот бы Свифт уже отключили России(
А ей ещё и докторские степени дают (

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Организационный кубок

Я ничего не понял, она как академик Кадыров или что?

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Dmitry Smirnoff

Доктор кринжатных наук

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Anthropocide Apostle

Кадыров он какадемик псевдоакадемии. РАЕН к науке никаким боком не относится.
А тут про fine arts вообще и почётным.

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Noname nonamer

Почетные если честно на мой взгляд бессмысленная фигня — ну дайти какую нибудь награду за вклад в бла бла а не докторат.

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Noname nonamer

РАЕН имело интересную маркетинговую стратегию — давали свои хуечлентсво нормальным ученым чтобы потом продавать всякому сброду под лозунгом «а такой-то академик ран и наш тоже, мы серьёзная организация»

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Noname nonamer

Из-за этого люблю универы в которых принципиально не дают почетных степеней

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Трезвый рубин

скиньте порно с ней

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Заинтересованный Абдужаббор

*порно с ней*

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Всеобщий татарин
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Lex Lex

жить с тем кринжем что происходит у нас в стране научится невозможно, а с тем что происходит в соседней стране-агрессоре, вообще жутко.

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Поэтический паркур

Жалко Канье не выбежал

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