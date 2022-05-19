Одна из самых популярных певиц современности исполнила мечту об образовании.

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Фото The Globe and Mail

Нью-Йоркский университет присвоил американской певице и обладательнице 11 премий «Грэмми» Тейлор Свифт почётную степень доктора изящных искусств (fine arts). Об этом сообщают ABC News и CNN.

Церемония вручения дипломов выпускникам прошла на бейсбольном стадионе «Янки». Во время торжественной речи Свифт напомнила, что никогда не училась в колледже: певица начала карьеру в 15 лет и, уже в раннем возрасте гастролируя по США, делала домашнюю работу для школы «на полу терминалов аэропортов».

Научитесь жить бок о бок с кринжем. Не важно, как сильно вы стараетесь не быть кринжовым, вы будете оглядываться на свою жизнь и кринжевать ретроспективно. Но невозможно кринжевать в течение всей жизни. Даже сам термин «кринж» когда-нибудь будет считаться священным. Тейлор Свифт

Фото: Pinkvilla

«С нами будут случаться тяжёлые вещи. Мы справимся. Мы извлечём уроки. Благодаря трудностям мы станем более стойкими. Раз нам посчастливилось дышать, мы будем вдыхать, дышать глубже, выдыхать», — сказала певица выпускникам. «Я теперь доктор, поэтому знаю, как работает дыхание», — добавила она.

Речь певицы на вручении дипломов

В интервью 2016 года Свифт на вопрос Vogue о «цели, которой хотелось бы достигнуть», сказала о получении почётной докторской степени. «Потому что она есть у [музыканта и её друга] Эда Ширана, и я думаю, что он смотрит на меня сверху вниз», — отметила она.