На Юрия Шевчука возбудили дело о дискредитации армии. Лидера ДДТ час «допрашивали» после речи о родине и президенте Статьи редакции
«Родина — это не жопа президента, которую надо всё время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале».
Вечером 18 мая в телеграме и твиттере распространилось видео с фрагментом речи лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на концерте. Дата и место записи не уточнялась, но, как указывает «Медуза», в этот день коллектив выступал в Уфе, а декорации из видео с музыкантом совпадают с фото и видео зрителей.
Затем Шевчук исполнил песню «Любовь», написанную, по его словам «после Чечни» — он имел в виду Первую чеченскую войну. «Знаете, я не мог ничего другого писать, эта песня меня спасла», — подчеркнул он.
19 мая продюсер Радмир Усаев рассказал в инстаграме*, что на Шевчука составили административный протокол. После окончания концерта за кулисы пришли представители силовых структур, «изолировали» Шевчука и стали опрашивать его о высказываниях.
РБК подтвердил данные о возбуждении дела на Шевчука в объединённой пресс-службе судов Республики Башкортостан.
Шевчук ранее сообщал об отказе выступать в Тюмени из-за того, что в первоначально предложенном концертном зале неожиданного для группы повесили большую букву Z — неофициальный символ поддержки действий России в Украине. «Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали», — объяснял лидер ДДТ в интервью Александру Плющеву. Концерт в итоге отменили.
Со срывами гастролей также сталкиваются другие группы. Например, в апреле отменили четыре из шести концертов Андрея Макаревича и «Машины времени». После того, как «Би-2» объявила об отмене выступления в Омске из-за буквы Z на площадке, их шоу в Петербурге, Казани и других городах перенесли на осень.
*Meta признана в России экстремистской, а инстаграм и фейсбук запрещены
И что ему на допросе сказали? Что он дискредитирует этим высказыванием жопу президента?
Дискредитирует мусоленье жопы президента уважаемыми людьми.
не та бабка
Они ему целый час объясняли, что родина это, все-таки, жопа президента?
Терпи, моя красавица
ЭЙ НАЧАЛЬНИК
Ну так как путин верховный главнокомандующий армии, то значит нельзя обсуждать его жопу и сравнивать с родиной, получается дискредитация)))
за нищую бабку и двор!
Родина это вообще абстрактное понятие. Причем из совка.
У современных нет никакой родины, есть конституционный строй.
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Нельзя быть наполовину рабом..либо целиком либо нет
Это они ещё песню "Пацаны" не слышали, со словами "чем дальше в тыл, тем жирней генералы"
Допрос Шевчука:Следак через 10 минут вышел, долго думал, курил, плакал.
административка. 50 тысяч хрустящих Юлианычу впаяют. уголовка, если будет повторяться. так что пусть дед Юра платит и валит. он концерты и за бугорм соберет