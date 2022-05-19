«Родина — это не жопа президента, которую надо всё время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале».

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Фото Дмитрия Строца из сообщества ДДТ

Вечером 18 мая в телеграме и твиттере распространилось видео с фрагментом речи лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на концерте. Дата и место записи не уточнялась, но, как указывает «Медуза», в этот день коллектив выступал в Уфе, а декорации из видео с музыкантом совпадают с фото и видео зрителей.

Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо всё время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина. Юрий Шевчук

Затем Шевчук исполнил песню «Любовь», написанную, по его словам «после Чечни» — он имел в виду Первую чеченскую войну. «Знаете, я не мог ничего другого писать, эта песня меня спасла», — подчеркнул он.

Речь Шевчука

19 мая продюсер Радмир Усаев рассказал в инстаграме*, что на Шевчука составили административный протокол. После окончания концерта за кулисы пришли представители силовых структур, «изолировали» Шевчука и стали опрашивать его о высказываниях.

Уникальность этого вечера в том, что сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю. Ю. [Шевчука] от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримёрку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа) и в течении часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет ***** [«спецоперации»] и Родины. Радмир Усаев продюсер

РБК подтвердил данные о возбуждении дела на Шевчука в объединённой пресс-службе судов Республики Башкортостан.

Материал в отношении Шевчука поступил в Советский районный суд города Уфа Республики Башкортостан по статье 20.3.3 КоАП по дискредитации вооружённых сил. На данный момент [дело] передано судье Егоровой, на стадии принятия решения находится, судебное заседание не назначено. объединённая пресс-служба судов Башкортостана

Шевчук ранее сообщал об отказе выступать в Тюмени из-за того, что в первоначально предложенном концертном зале неожиданного для группы повесили большую букву Z — неофициальный символ поддержки действий России в Украине. «Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали», — объяснял лидер ДДТ в интервью Александру Плющеву. Концерт в итоге отменили.

Со срывами гастролей также сталкиваются другие группы. Например, в апреле отменили четыре из шести концертов Андрея Макаревича и «Машины времени». После того, как «Би-2» объявила об отмене выступления в Омске из-за буквы Z на площадке, их шоу в Петербурге, Казани и других городах перенесли на осень.