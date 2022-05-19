Умер греческий композитор Вангелис — автор саундтрека к «Бегущему по лезвию» и один из пионеров электронной музыки Статьи редакции
Ему было 79 лет.
О том, что греческий композитор, один из основоположников электронной музыки, скончался, сообщили его деловые представители. Вангелис (полное имя — Эвангелос Одиссеас Папатанасиу) умер во Франции, где находился на лечении после того, как у него обнаружили Covid-19.
Музыкант родился в 1943 году в местечке под названием Агрия близ города-порта Волос, но вырос в Афинах. Он начал свою карьеру в шестидесятые и играл с несколькими поп-группами, но настоящая слава пришла к нему как к автору саундтреков к таким фильмам, как «Огненные колесницы», «Бегущий по лезвию» и «Антарктика». За музыку к «Колесницам» в 1980 году он получил премию «Оскар».
За 50 лет своей профессиональной деятельности Вангелис написал саундтреки почти к десятку кинокартин, а также выпустил десятки сольных студийных альбомов, а также сборников и совместных пластинок с другими исполнителями.
полный F
Заметка про Вангелиса без завоевания рая? Как так то.
Легенда… Причем, со времён «Афродиты», в которой он играл с небезызвестным Демисом Руссосом
Вот что бывает после просмотра Дюны Вильнева
охуенный фильм
за Бенджамина Клементина отдельный рахмет
Нет ну Багажник точно твой твинк
brother from another mother
Мы чего-то не знаем?
Всем советую заценить бриллиант из 60-х, где был он, Руссос и Лукас Сидерас - Aphrodite's Child
Жаль
The leading horse is white…
Печаль.
Но паниковать по настоящему буду только когда Брайн Ино..
Looks shopped
Даепжешь, опять не тот! Печаль.
F. Крутой музон делал. Регулярно перед сном слушаю ост бегущего, настоящая классика.
печааааль легенда
у них там с Шульце теперь норм компания. Посфорда ждут.
эхъ