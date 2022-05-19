Музыка
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Умер греческий композитор Вангелис — автор саундтрека к «Бегущему по лезвию» и один из пионеров электронной музыки Статьи редакции

Ему было 79 лет.

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О том, что греческий композитор, один из основоположников электронной музыки, скончался, сообщили его деловые представители. Вангелис (полное имя — Эвангелос Одиссеас Папатанасиу) умер во Франции, где находился на лечении после того, как у него обнаружили Covid-19.

Музыкант родился в 1943 году в местечке под названием Агрия близ города-порта Волос, но вырос в Афинах. Он начал свою карьеру в шестидесятые и играл с несколькими поп-группами, но настоящая слава пришла к нему как к автору саундтреков к таким фильмам, как «Огненные колесницы», «Бегущий по лезвию» и «Антарктика». За музыку к «Колесницам» в 1980 году он получил премию «Оскар».

За 50 лет своей профессиональной деятельности Вангелис написал саундтреки почти к десятку кинокартин, а также выпустил десятки сольных студийных альбомов, а также сборников и совместных пластинок с другими исполнителями.

Blade Runner Blues (из фильма «Бегущий по лезвию»)
Заглавная тема фильма «Огненные колесницы»

#новости #некролог

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20 комментариев
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пепси

полный F

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aliftin

Заметка про Вангелиса без завоевания рая? Как так то.

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Благодарный супер_стар

Легенда… Причем, со времён «Афродиты», в которой он играл с небезызвестным Демисом Руссосом

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Организационный кубок

Вот что бывает после просмотра Дюны Вильнева

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пепси

охуенный фильм
за Бенджамина Клементина отдельный рахмет

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Организационный кубок

Нет ну Багажник точно твой твинк

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Уютный Багажник
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пепси

brother from another mother

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Всеобщий татарин

Мы чего-то не знаем?

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Дрыг Иванко

Всем советую заценить бриллиант из 60-х, где был он, Руссос и Лукас Сидерас - Aphrodite's Child

Жаль

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Благодарный супер_стар

The leading horse is white…

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бонифацэ
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dornenreich

Печаль.
Но паниковать по настоящему буду только когда Брайн Ино..

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Клаус Шульце
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Trade Scum

Looks shopped

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NickPic

Даепжешь, опять не тот! Печаль.

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Уютный Багажник

F. Крутой музон делал. Регулярно перед сном слушаю ост бегущего, настоящая классика.

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Alexandr Malceff

печааааль легенда

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Регулярный Женя

у них там с Шульце теперь норм компания. Посфорда ждут.

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musoka

эхъ

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