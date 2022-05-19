Ему было 79 лет.

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О том, что греческий композитор, один из основоположников электронной музыки, скончался, сообщили его деловые представители. Вангелис (полное имя — Эвангелос Одиссеас Папатанасиу) умер во Франции, где находился на лечении после того, как у него обнаружили Covid-19.

Музыкант родился в 1943 году в местечке под названием Агрия близ города-порта Волос, но вырос в Афинах. Он начал свою карьеру в шестидесятые и играл с несколькими поп-группами, но настоящая слава пришла к нему как к автору саундтреков к таким фильмам, как «Огненные колесницы», «Бегущий по лезвию» и «Антарктика». За музыку к «Колесницам» в 1980 году он получил премию «Оскар».

За 50 лет своей профессиональной деятельности Вангелис написал саундтреки почти к десятку кинокартин, а также выпустил десятки сольных студийных альбомов, а также сборников и совместных пластинок с другими исполнителями.

Blade Runner Blues (из фильма «Бегущий по лезвию»)