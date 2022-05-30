Музыка
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Песня «Running Up That Hill» 1985 года стала лидером чарта iTunes — на фоне релиза продолжения «Очень странных дел» Статьи редакции

Это любимый трек одной из героинь шоу, который играет важную роль в сюжете.

«Running Up That Hill», выпущенная британской исполнительницей Кейт Буш, впервые за всё время попала в топ чарта iTunes и заняла там первое место. Песня также вошла в топ-200 Spotify — она расположилась на 106 месте с более чем миллионом прослушиваний.

Популярность песни почти 40-летней давности резко выросла после релиза первой части четвёртого сезона «Очень странных дел». «Running Up That Hill» — одна из любимых песен Макс Мейфилд, героини Сэди Синк, которая в четвёртом сезоне пытается справиться с утратой близкого человека.

«Running Up That Hill» звучит в самом начале четвёртого сезона «Очень странных дел», а затем трек возвращается в четвёртом эпизоде, где у него уже куда более важная роль в сюжете.

#новости #сериалы #музыка

1195 просмотров
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25 комментариев
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Широкий Петя

А я думал это песня Placebo. Тащился когда пиздюком был
https://www.youtube.com/watch?v=HDiPmpoP3gI

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кляйне швайне фон додо

Я была на этом выступлении. Одно из лучших моих присутствий на этой планете.

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Выдающийся клуб

В Москве в 2016-м была такая ж версия. Видос сохранился https://www.youtube.com/watch?v=_5DWS3E-EGI

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Широкий Петя

круто, побывать на cзигете - мечта )

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кляйне швайне фон додо

Сейчас там такие лайн-апы, что не очень мотивирует ехать туда. А вот в 2014 это была просто бомба! Хотя сама атмосфера феста тоже очень крута. Дважды ходила на цирк дю солей. Психоделические инсталляции, улыбчивые люди, водичка, наличие всего рядом. Ехх, иду радостно грустить.
Самое лучшее воспоминание - именно placebo. Как же было заебись.

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Широкий Петя
Хотя сама атмосфера феста тоже очень крута

да-да, меня тоже расстраивает, что лайнапы стали разбавляться всякими ед ширанами (без негатива), и так на многих фестивалях. Вот атмосферу прочувствовать хочется, да и в Будапеште побывать

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кляйне швайне фон додо

Готовься много ходить))

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Alex

Забавно, а я думал всегда что это песня Chromatics, кстати и звучит кавер лучше.

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Широкий Петя

классная.
На самом деле по меркам 80-х оригинал тоже очень хорош, и в духе времени. думаю неспроста так активно каверы пишут

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Alex

Да, просто смазывается впечатление когда для тебя «оригиналом» было другое исполнение.

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London Rain

Crazy frog - axel f, тоже кавер если что))

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Пожилой микроскоп

слышал 6-7 версий от разных певцов исполнение, но по музыки и голосу зашло больше всего от meg myers

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kova7ev

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Вячеслав Легостин

Сцена с этим треком из 4 серии наверно самая эмоциональная за весь сериал.

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PG

таких как кейт буш больше не делают

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Nikon Mockey

например

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Названый жар

Нравился этот оригинал до того как это стало мейнстримом

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Вика Волченко

Сама слушаю эту песню со вчерашнего дня 😄

А ту самую сцену из четвёртой серии также несколько раз пересмотрела 😂

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Голубой шар

Блин, ну ведь последний сезон скатил в говно всю идею, со своими советскими лабораториями на территории сша

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Целевой коктейль

Здравствуйте

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Цис Гендер

Ок

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London Rain

Хорошо, что я 80-ые начал слушать ещё в 2008 году, с 12 лет.

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Андрей Васильев

я думал это трек хроматикс
https://www.youtube.com/watch?v=Mgv88ZLi6LY

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MessereYoh

Это они еще версию Placebo просто не слышали. Ушла эпоха...

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Пожилой микроскоп

в смысле ушла? Эта песня была когда placebo еще в сад ходил

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