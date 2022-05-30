Это любимый трек одной из героинь шоу, который играет важную роль в сюжете.

«Running Up That Hill», выпущенная британской исполнительницей Кейт Буш, впервые за всё время попала в топ чарта iTunes и заняла там первое место. Песня также вошла в топ-200 Spotify — она расположилась на 106 месте с более чем миллионом прослушиваний.

Популярность песни почти 40-летней давности резко выросла после релиза первой части четвёртого сезона «Очень странных дел». «Running Up That Hill» — одна из любимых песен Макс Мейфилд, героини Сэди Синк, которая в четвёртом сезоне пытается справиться с утратой близкого человека.

«Running Up That Hill» звучит в самом начале четвёртого сезона «Очень странных дел», а затем трек возвращается в четвёртом эпизоде, где у него уже куда более важная роль в сюжете.