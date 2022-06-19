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Музыка
Интернет

Группа Weezer предложила фанатам послушать новый сингл до релиза — для этого нужно стать «человеческой пластинкой» Статьи редакции

Песня играет, пока пользователь крутится вокруг своей оси — как виниловый диск в проигрывателе.

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В середине июня группа Weezer анонсировала выход нового сингла «Summer» — он выйдет 21 июня. Однако фанаты могут услышать песню до официального релиза с помощью специально выпущенного сервиса Human Record Player, где пользователи сами могут «стать проигрывателем и воспроизвести трек».

Для этого нужно открыть страницу с телефона, вытянуть руку с устройством вперёд и начать крутиться по часовой стрелке. Музыка начнёт играть, будто пользователь является пластинкой в проигрывателе: от скорости вращения зависит и скорость произведения, а если начать раскручиваться в обратную сторону, то трек воспроизведётся задом наперёд. Можно даже попробовать себя в качестве диджея и «поскретчить» запись.

weezer @Weezer
Wanted to give you a chance to hear Records in full before it's out next week... w/ a twist. 😉 Grab your 📱 + open http://humanrecordplayer.com, an interactive experience created by @lanewinfield, that uses the motion of your device to play the song as you spin clockwise.
Мы решили дать вам шанс услышать «Records» до того, как она выйдет на следующей неделе... но с неожиданным поворотом. Хватайте телефон и открывайте Human Record Player, интерактивный перформанс, созданный Брайаном Муром. Он использует датчик движения вашего телефона, чтобы воспроизвести песню, пока вы крутитесь по часовой стрелке

Музыканты разработали проект совместно с интернет-художником Брайаном Муром. Правда, в сети не все оценили его старания — кто-то просто не смог выдержать почти четыре минуты кручения вокруг своей оси, а часть фанатов стала придумывать другие способы послушать песню.

Mike Duquette @Sir__Duque
Ответ на публикацию @Weezer
These men should be arrested
Этого человека нужно арестовать
ミスター カニ @flappygoo
@Weezer @lanewinfield Nearly threw up. Great song!
Меня чуть не стошнило. Отличная песня!
diantha @dieeantha
Ответ на публикацию @Weezer
i fucking hate you people. im spinning around in the middle of an airport like a fucking idiot because i need so badly to listen to this song. fuck you weezer
Я, б**ть, ненавижу вас, народ. Прям сейчас я кручусь вокруг себя посреди аэропорта как конченная идиотка, потому что так сильно хочу послушать песню. Пошли на**й, Weezer
Bruce Floyd 🐊 @brucefloyd
@Weezer @lanewinfield I listened to 24 seconds of the track and crashed into a cabinet.
Я послушал 24 секунды трека и врезался в шкаф
Charlotte @charlotteclaber
Ответ на публикацию @Weezer
When you get dizzy after 10 seconds so you have to use your housemate to adapt, just so you can listen to new @Weezer https://twitter.com/weezer/status/1537481768122699776
Когда у тебя за десять секунд закружилась голова, так что пришлось привлекать соседа, чтобы только послушать новый трек Weezer

#технологии #музыка #сервисы #соцсети

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3 комментария
Приемлемый Русский

Ну и хуйня.

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Приемлемый Русский

Хотя после Ice Bucket Challenge уже нет смысла удивляться тому насколько люди тупые

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Ученый паркур

These men - множественное число

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