Песня играет, пока пользователь крутится вокруг своей оси — как виниловый диск в проигрывателе.

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В середине июня группа Weezer анонсировала выход нового сингла «Summer» — он выйдет 21 июня. Однако фанаты могут услышать песню до официального релиза с помощью специально выпущенного сервиса Human Record Player, где пользователи сами могут «стать проигрывателем и воспроизвести трек».

Для этого нужно открыть страницу с телефона, вытянуть руку с устройством вперёд и начать крутиться по часовой стрелке. Музыка начнёт играть, будто пользователь является пластинкой в проигрывателе: от скорости вращения зависит и скорость произведения, а если начать раскручиваться в обратную сторону, то трек воспроизведётся задом наперёд. Можно даже попробовать себя в качестве диджея и «поскретчить» запись.

weezer @Weezer Wanted to give you a chance to hear Records in full before it's out next week... w/ a twist. 😉 Grab your 📱 + open http://humanrecordplayer.com , an interactive experience created by @lanewinfield , that uses the motion of your device to play the song as you spin clockwise. Мы решили дать вам шанс услышать «Records» до того, как она выйдет на следующей неделе... но с неожиданным поворотом. Хватайте телефон и открывайте Human Record Player, интерактивный перформанс, созданный Брайаном Муром. Он использует датчик движения вашего телефона, чтобы воспроизвести песню, пока вы крутитесь по часовой стрелке

Музыканты разработали проект совместно с интернет-художником Брайаном Муром. Правда, в сети не все оценили его старания — кто-то просто не смог выдержать почти четыре минуты кручения вокруг своей оси, а часть фанатов стала придумывать другие способы послушать песню.

diantha @dieeantha Ответ на публикацию @Weezer i fucking hate you people. im spinning around in the middle of an airport like a fucking idiot because i need so badly to listen to this song. fuck you weezer Я, б**ть, ненавижу вас, народ. Прям сейчас я кручусь вокруг себя посреди аэропорта как конченная идиотка, потому что так сильно хочу послушать песню. Пошли на**й, Weezer