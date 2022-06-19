Группа Weezer предложила фанатам послушать новый сингл до релиза — для этого нужно стать «человеческой пластинкой» Статьи редакции
Песня играет, пока пользователь крутится вокруг своей оси — как виниловый диск в проигрывателе.
В середине июня группа Weezer анонсировала выход нового сингла «Summer» — он выйдет 21 июня. Однако фанаты могут услышать песню до официального релиза с помощью специально выпущенного сервиса Human Record Player, где пользователи сами могут «стать проигрывателем и воспроизвести трек».
Для этого нужно открыть страницу с телефона, вытянуть руку с устройством вперёд и начать крутиться по часовой стрелке. Музыка начнёт играть, будто пользователь является пластинкой в проигрывателе: от скорости вращения зависит и скорость произведения, а если начать раскручиваться в обратную сторону, то трек воспроизведётся задом наперёд. Можно даже попробовать себя в качестве диджея и «поскретчить» запись.
Музыканты разработали проект совместно с интернет-художником Брайаном Муром. Правда, в сети не все оценили его старания — кто-то просто не смог выдержать почти четыре минуты кручения вокруг своей оси, а часть фанатов стала придумывать другие способы послушать песню.
Ну и хуйня.
Хотя после Ice Bucket Challenge уже нет смысла удивляться тому насколько люди тупые
These men - множественное число