Первый за шесть лет альбом Бейонсе «cлили» в соцсети до официального релиза Статьи редакции
Вероятно, самая масштабная музыкальная утечка года.
Релиз нового альбома Бейонсе, одной из самой популярных и продаваемых артисток современности, намечен на 29 июля, однако «Renaissance» оказался нелегально доступен в сети на сутки раньше. На это обратило внимание Variety.
Вероятнее всего, причина в том, что диск с альбомом ещё до официальной даты выхода выставили на витрины офлайн-магазинов в Европе, например, в немецких, французских и других филиалах сети MediaMarkt.
Таким образом, хотя альбом пока не доступен в стриминг-сервисах, песни с него в высоком качестве уже можно найти в том числе в телеграме и во «ВКонтакте».
После утечки часть фанатов Бейонсе стала массово призывать не слушать альбом до официального релиза, чтобы поддержать артистку.
«Renaissance», согласно ожиданиям, может стать одним из самых популярных музыкальных релизов 2022 года. Это первый альбом Бейонсе с выхода «Lemonade», который принёс певице множество наград, а также оказался в списках лучших альбомов от Rolling Stone и AP.
Ура, новый альбом на КОМПАКТ-ДИСКЕ!
ЗАВТРО, Т.Е. 29.07.22 В ПЯТНИЦУ НЕ ЗАХОДИМ В МЕДИА МАРКТ
РЕЙТИНГ МЕДИА МАРКТ УПАДЁТ И ОНИ УБЕРУТ ДИСКИ БЕЙОНСЕ ИЗ ПРОДАЖИ
некоторые типа коллекционированием занимаются, что такого?
Скажи спасибо, что не на пластинке на "костях"
Не забудем, не простим)
Ура! Таблоид снова в деле!
Нетаблоид же
Ох уж эти "ранние сливы". Оно так и планировалось
Там тоже 9 из 10 песен на испанском? Как и весь поп топ последних лет?
Ну ты и мучачос , каброн
На украинском.
Последних лет? Я в 2000 году на MTV Россия узнал больше испанских слов, чем за всю ту жизнь
РУБРИКА «СЛИВЫ» НА ТЖ ВОЗРОДИЛАСЬ!
Почему я все время путаю Бейонсе, Ферги и Рианну?
Не смотрел мтв в нулевых, наверное
Не понять мне феномена всех этих бейонсов. Платиновые статусы, грэмми, в топе биллбордов и прочее. Действительно хорошую музыку зачастую просто не замечают, а всякое уныние миллионами лайкают в ютубе.
Хорошая музыка – материя очень относительная и персональная. На самом деле, все эти чарты и награды – это только показатель того, сколько лейбл готов вкладывать денег в артиста. И не больше.
Бейонсе на самом деле во многом стала популярна благодаря своей харизме (особенно в тот момент), видео, интересных и красочных перформансах, и вообще своём умении работать с публикой. По крайней мере она стала чем-то запоминающимся, потому у неё до сих пор столько фанатов и даже дети из 00-ых скорее всего о ней слышали и знают. Да и человек она талантливый. Просто есть музыка, а ещё есть поп-культура и индустрия развлечений.
Лучше бы на Порнохаб чего то от Бейонси слили.
Россияне, зачем вам буква ё если к примеру Бейонси пишется через "йо"? Пишите тогда все через "йо". Как в языке диалектом которого является ваш русский.
судя по синглу, там запланирован флоп десятилетия в стиле того как флопнулась кроматика, но мы все конечно послушаем
Что такое флоп?
А что есть мерило успеха? Чарты? Камон. Музыка так не работает. И провал Хроматики – очень спорное подтверждение. Женщина выпустила альбом в пандемию, то есть два года назад, без какого-либо промо. И спустя два года провела уже 4 sold-out шоу на стадионах с альбомом, которому два года. Расскажи мне про провал, да.
В последние годы флоп за флопом. Тренд прямо
Знойная женщина.
Ухо ты! А мне похуй
Поч не голая? зачем мишуру испортила? что на нг потом вешать?
Болгары массово отписались от буржуйских спотифаев и перресели на ВК. Конечно, те, кто ещё не был там зарегистрирован.
это не можыт бытб
За 2 дня до релиза в 2к20 это не слили, блин, за месяц — это слили (Лана передает привет)
И сразу во .FLAC. Вот бы все альбомы так сливали, а не запись с диктофона Нокии 3310, записанную через дорогу от источника звука, еще и кусками. Но из уважения к женщине потреплю уж до завтра.
Это не заставит меня его послушать
Помню, как на Амазоне предзаказал альбом Daft Punk (который Random Access Memories), а в итоге он утек, пока посылка была в транзите...
физический?
УДОЛИ!!!11
Кто-то еще слушает бейонсе. Я думал всем уже похуй на музыку и все слушают че придется
Корова на лошади.