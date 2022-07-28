{"id":2151,"url":"\/distributions\/2151\/click?bit=1&hash=20fb51ce86a78f786ee4c893d01e05e42992454fa5811ae29d0b090fec8cb7ab","title":"\u0423\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u0437\u0430 \u0442\u0440\u0438 \u0434\u043d\u044f ","buttonText":"\u0412\u043e\u0442 \u0442\u0443\u0442","imageUuid":"3330d8a7-89a0-593e-9ab0-760f63e88e81","isPaidAndBannersEnabled":false}
Музыка

Первый за шесть лет альбом Бейонсе «cлили» в соцсети до официального релиза Статьи редакции

Вероятно, самая масштабная музыкальная утечка года.

4076 просмотров
Обложка нового альбома Бейонсе

Релиз нового альбома Бейонсе, одной из самой популярных и продаваемых артисток современности, намечен на 29 июля, однако «Renaissance» оказался нелегально доступен в сети на сутки раньше. На это обратило внимание Variety.

Вероятнее всего, причина в том, что диск с альбомом ещё до официальной даты выхода выставили на витрины офлайн-магазинов в Европе, например, в немецких, французских и других филиалах сети MediaMarkt.

DeAnthony @YoSoy_Toranzo
The new @Beyonce album already for sale in France? 2 days prior to the release date #Beyonce  #RENAISSANCE
I Want New Music! @iwantnewmusic
NEWS: MediaMarkt en Alemania ha sacado a la venta #RENAISSANCE de @Beyonce antes de fecha por error. Leak coming in 3,2,1…

Таким образом, хотя альбом пока не доступен в стриминг-сервисах, песни с него в высоком качестве уже можно найти в том числе в телеграме и во «ВКонтакте».

После утечки часть фанатов Бейонсе стала массово призывать не слушать альбом до официального релиза, чтобы поддержать артистку.

«Renaissance», согласно ожиданиям, может стать одним из самых популярных музыкальных релизов 2022 года. Это первый альбом Бейонсе с выхода «Lemonade», который принёс певице множество наград, а также оказался в списках лучших альбомов от Rolling Stone и AP.

#новости #утечки

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
72 комментария
Написать комментарий...
Начальный Макс

Ура, новый альбом на КОМПАКТ-ДИСКЕ!

Ответить
Развернуть ветку
Начальный Макс
часть фанатов Бейонсе стала массово призывать не слушать альбом до официального релиза, чтобы поддержать артистку

ЗАВТРО, Т.Е. 29.07.22 В ПЯТНИЦУ НЕ ЗАХОДИМ В МЕДИА МАРКТ
РЕЙТИНГ МЕДИА МАРКТ УПАДЁТ И ОНИ УБЕРУТ ДИСКИ БЕЙОНСЕ ИЗ ПРОДАЖИ

Ответить
Развернуть ветку
Философский Данила

некоторые типа коллекционированием занимаются, что такого?

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Скажи спасибо, что не на пластинке на "костях"

Ответить
Развернуть ветку
Тихий Макс
Ответить
Развернуть ветку
тРезвый Конь

Не забудем, не простим)

Ответить
Развернуть ветку
Внимательный меч

Ура! Таблоид снова в деле!

Ответить
Развернуть ветку
Чудесный Гоша

Нетаблоид же

Ответить
Развернуть ветку
Аккуратный рак

Ох уж эти "ранние сливы". Оно так и планировалось

Ответить
Развернуть ветку
Внимательный меч

Там тоже 9 из 10 песен на испанском? Как и весь поп топ последних лет?

Ответить
Развернуть ветку
Аккуратный рак

Ну ты и мучачос , каброн

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
norm

На украинском.

Ответить
Развернуть ветку
Грязный франт

Последних лет? Я в 2000 году на MTV Россия узнал больше испанских слов, чем за всю ту жизнь

Ответить
Развернуть ветку
Внимательный меч

РУБРИКА «СЛИВЫ» НА ТЖ ВОЗРОДИЛАСЬ!

Ответить
Развернуть ветку
Renegade

Почему я все время путаю Бейонсе, Ферги и Рианну?

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Херник

Не смотрел мтв в нулевых, наверное

Ответить
Развернуть ветку
Печеньки Госдепа

Не понять мне феномена всех этих бейонсов. Платиновые статусы, грэмми, в топе биллбордов и прочее. Действительно хорошую музыку зачастую просто не замечают, а всякое уныние миллионами лайкают в ютубе.

Ответить
Развернуть ветку
Домашний Данила

Хорошая музыка – материя очень относительная и персональная. На самом деле, все эти чарты и награды – это только показатель того, сколько лейбл готов вкладывать денег в артиста. И не больше.

Ответить
Развернуть ветку
Богдан Мамаев

Бейонсе на самом деле во многом стала популярна благодаря своей харизме (особенно в тот момент), видео, интересных и красочных перформансах, и вообще своём умении работать с публикой. По крайней мере она стала чем-то запоминающимся, потому у неё до сих пор столько фанатов и даже дети из 00-ых скорее всего о ней слышали и знают. Да и человек она талантливый. Просто есть музыка, а ещё есть поп-культура и индустрия развлечений.

Ответить
Развернуть ветку
Пiпдис Нерозбiрливо

Лучше бы на Порнохаб чего то от Бейонси слили.

Ответить
Развернуть ветку
Пiпдис Нерозбiрливо

Россияне, зачем вам буква ё если к примеру Бейонси пишется через "йо"? Пишите тогда все через "йо". Как в языке диалектом которого является ваш русский.

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
ваш ханимун

судя по синглу, там запланирован флоп десятилетия в стиле того как флопнулась кроматика, но мы все конечно послушаем

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Херник

Что такое флоп?

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Домашний Данила

А что есть мерило успеха? Чарты? Камон. Музыка так не работает. И провал Хроматики – очень спорное подтверждение. Женщина выпустила альбом в пандемию, то есть два года назад, без какого-либо промо. И спустя два года провела уже 4 sold-out шоу на стадионах с альбомом, которому два года. Расскажи мне про провал, да.

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Miras Mynzhassar

В последние годы флоп за флопом. Тренд прямо

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Johnson Doe

Знойная женщина.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Why

Ухо ты! А мне похуй

Ответить
Развернуть ветку
Ахах чел забыл почту и пароль

Поч не голая? зачем мишуру испортила? что на нг потом вешать?

Ответить
Развернуть ветку
Ученый паркур

Болгары массово отписались от буржуйских спотифаев и перресели на ВК. Конечно, те, кто ещё не был там зарегистрирован.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Васильев

это не можыт бытб

Ответить
Развернуть ветку
masloriy

За 2 дня до релиза в 2к20 это не слили, блин, за месяц — это слили (Лана передает привет)

Ответить
Развернуть ветку
Домашний Данила

И сразу во .FLAC. Вот бы все альбомы так сливали, а не запись с диктофона Нокии 3310, записанную через дорогу от источника звука, еще и кусками. Но из уважения к женщине потреплю уж до завтра.

Ответить
Развернуть ветку
Тревожная булочка

Это не заставит меня его послушать

Ответить
Развернуть ветку
CJMAXiK

Помню, как на Амазоне предзаказал альбом Daft Punk (который Random Access Memories), а в итоге он утек, пока посылка была в транзите...

Ответить
Развернуть ветку
ваш ханимун

физический?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Михаил Желтухин

УДОЛИ!!!11

Ответить
Развернуть ветку
у дракона понос

Кто-то еще слушает бейонсе. Я думал всем уже похуй на музыку и все слушают че придется

Ответить
Развернуть ветку
Голубой вагон бежит

Корова на лошади.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 72 комментария
null