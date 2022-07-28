Вероятно, самая масштабная музыкальная утечка года.

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Обложка нового альбома Бейонсе

Релиз нового альбома Бейонсе, одной из самой популярных и продаваемых артисток современности, намечен на 29 июля, однако «Renaissance» оказался нелегально доступен в сети на сутки раньше. На это обратило внимание Variety.

Вероятнее всего, причина в том, что диск с альбомом ещё до официальной даты выхода выставили на витрины офлайн-магазинов в Европе, например, в немецких, французских и других филиалах сети MediaMarkt.

Таким образом, хотя альбом пока не доступен в стриминг-сервисах, песни с него в высоком качестве уже можно найти в том числе в телеграме и во «ВКонтакте».

После утечки часть фанатов Бейонсе стала массово призывать не слушать альбом до официального релиза, чтобы поддержать артистку.