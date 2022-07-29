Будет ли долгосрочный реюнион, гастроли и новая музыка, пока не понятно.

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«Тату» на Евровидении-2003

Певицы Лена Катина и Юлия Волкова объявили в инстаграмах* о воссоединении группы «t.A.T.u.» («Тату») как минимум ради концерта на фестивале, который состоится 3 сентября 2022 года на стадионе «Динамо» в Минске. Группа станет хедлайнером. Информацию подтвердила ТАСС концертный директор «Тату».

Солистки «Тату» пока не уточняли, воссоединяются ли они только ради одного выступления или планируют выпускать новую музыку. Других концертов в графике коллектива пока не запланировано.

Созданная в 1999 году «Тату» называется в музыкальных блогах самой успешной поп-группой на международной арене. Она также представляла Россию на «Евровидении-2003» и заняла третье место.

Как указывает «Медуза», последний полноценный концерт «Тату» состоялся в 2013 году. После этого Катина и Волкова выступали вместе лишь по особым случаям: на открытии Олимпиады в Сочи и на юбилее «Непосед».

Группа «Тату» распалась, как отмечает «Афиша», «из‑за конфликтов между девушками и желания обеих заняться сольной деятельностью». В октябре 2021 года Катина анонсирована реюнион, но тогда автор музыки и владелец прав на песни Сергей Галонян заявил, что не даст на это разрешения.

t.A.T.u. — Не Верь, Не Бойся, Не Проси

t.A.T.u. — All The Things She Said

t.A.T.u. — Простые движения

Музыка kate 5.11.2021 Милохин Статьи редакции К 20-летию первого альбома «Тату» вышел трибьют-альбом с песнями группы — там Пугачёва, Монеточка и Популярные песни группы перепели больше 20 российских исполнителей.