Группа «Тату» объявила о концерте в Минске. Это их первое полноценное выступление за девять лет Статьи редакции
Будет ли долгосрочный реюнион, гастроли и новая музыка, пока не понятно.
Певицы Лена Катина и Юлия Волкова объявили в инстаграмах* о воссоединении группы «t.A.T.u.» («Тату») как минимум ради концерта на фестивале, который состоится 3 сентября 2022 года на стадионе «Динамо» в Минске. Группа станет хедлайнером. Информацию подтвердила ТАСС концертный директор «Тату».
Солистки «Тату» пока не уточняли, воссоединяются ли они только ради одного выступления или планируют выпускать новую музыку. Других концертов в графике коллектива пока не запланировано.
Созданная в 1999 году «Тату» называется в музыкальных блогах самой успешной поп-группой на международной арене. Она также представляла Россию на «Евровидении-2003» и заняла третье место.
Как указывает «Медуза», последний полноценный концерт «Тату» состоялся в 2013 году. После этого Катина и Волкова выступали вместе лишь по особым случаям: на открытии Олимпиады в Сочи и на юбилее «Непосед».
Группа «Тату» распалась, как отмечает «Афиша», «из‑за конфликтов между девушками и желания обеих заняться сольной деятельностью». В октябре 2021 года Катина анонсирована реюнион, но тогда автор музыки и владелец прав на песни Сергей Галонян заявил, что не даст на это разрешения.
*Meta, которой принадлежит инстаграм и фейсбук, признана в России экстремистской организацией
Сука на секунду опередил
эм https://youtu.be/XvJ1TCkzLMI?t=179
Хотелось бы так
А будет так
А можно вместо Волковой голограмму пустить?
красавицы
слева норм. умыть только
ну чо, рыжая (Катина) пока норм.
Волкова да, уёбщ
Мне катина прям всегда нравилась
Ладно Волкова, отбитая едросская блядь. Но Катина то чего, тоже беды с башкой?
какие к ней претензии? Обычное выступление
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Ты ли это свинорез
Ну вот не надо так обзываться, чего они тебе в 2000-ом сделали? По твоей деревне на Кразе прогнали что ли?
Лесбоблядь тебя выносила 9 месяцев, а ты так грубо о ней отзываешся) или у вашей нации так принято?
Очень странный выбор первого концерта.
Не ту страну они выбрали, могут отъехать прямо с концерта.
Девушки тупо решили подзаработать на сборном концерте, который будет сопровождать бои MMA. Вместе с ними там же выступит Солнце Монако, Мот и даже Серега.
Вероятно, организаторы не поскупились на гонорар, раз девушки начали общаться после многих лет взаимной ненависти и игнора. В принципе такого рода шоу могут себе позволить хоть кого реанимировать - со спонсорами-букмекерами и билетами до 160 тысяч рублей у них очень много возможностей.
https://t.me/spletni_tg/22335
Ладно Волкова ебанулась, но Катина-то куда? Она же в Штатах живет
сошла с ума, ей нужна она)
Черненькую чпокнул бы
Только выезд. Оплата лично в руки.
интересно как это выглядит, когда две МИЛФы будут косплеить школьниц.
Так же, как на xvideos и т.п.
я побывал в будущем
https://youtu.be/WOnxu62nz9g?t=23
ГОДНО БУДЕТ
остальные идут на дору епть
Это панорама что ли?
Иногда они возвращаются.
С удовольствием схожу на их выступление в России
Такой концерт в РФ уже трактуется как пропаганда ЛГБТ со всеми вытекающими
не пустят, они же пропагандируют что-то не скрепное... ещё и инагента в плечи дадут.
Да зачем они такие нужны https://youtu.be/C7e4IDfNdT0
Да всем насрать
Зачем? А главное нахуя?
Кому они нужны уже....
Их не "догонят"...
Две овцы.
Как волкова петь собирается, она разговаривает с трудом