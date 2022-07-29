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Музыка

Группа «Тату» объявила о концерте в Минске. Это их первое полноценное выступление за девять лет Статьи редакции

Будет ли долгосрочный реюнион, гастроли и новая музыка, пока не понятно.

1997 просмотров
«Тату» на Евровидении-2003 

Певицы Лена Катина и Юлия Волкова объявили в инстаграмах* о воссоединении группы «t.A.T.u.» («Тату») как минимум ради концерта на фестивале, который состоится 3 сентября 2022 года на стадионе «Динамо» в Минске. Группа станет хедлайнером. Информацию подтвердила ТАСС концертный директор «Тату».

Солистки «Тату» пока не уточняли, воссоединяются ли они только ради одного выступления или планируют выпускать новую музыку. Других концертов в графике коллектива пока не запланировано.

Созданная в 1999 году «Тату» называется в музыкальных блогах самой успешной поп-группой на международной арене. Она также представляла Россию на «Евровидении-2003» и заняла третье место.

Как указывает «Медуза», последний полноценный концерт «Тату» состоялся в 2013 году. После этого Катина и Волкова выступали вместе лишь по особым случаям: на открытии Олимпиады в Сочи и на юбилее «Непосед».

Группа «Тату» распалась, как отмечает «Афиша», «из‑за конфликтов между девушками и желания обеих заняться сольной деятельностью». В октябре 2021 года Катина анонсирована реюнион, но тогда автор музыки и владелец прав на песни Сергей Галонян заявил, что не даст на это разрешения.

t.A.T.u. — Не Верь, Не Бойся, Не Проси
t.A.T.u. — All The Things She Said
t.A.T.u. — Простые движения
Музыка
kate
К 20-летию первого альбома «Тату» вышел трибьют-альбом с песнями группы — там Пугачёва, Монеточка и Милохин Статьи редакции

Популярные песни группы перепели больше 20 российских исполнителей.

*Meta, которой принадлежит инстаграм и фейсбук, признана в России экстремистской организацией

#новости #тату

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56 комментариев
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Обязательный коктейль
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фиолетовый бобер

Сука на секунду опередил

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1 комментарий
Александр Александров

эм https://youtu.be/XvJ1TCkzLMI?t=179

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Интерfucks

Хотелось бы так

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Naotaka Yokoyama

А будет так

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2 комментария
Sloowbruh

А можно вместо Волковой голограмму пустить?

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2 комментария
Душевный Петя

красавицы

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тыгыдык

слева норм. умыть только

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4 комментария
радио водка оптимизм

ну чо, рыжая (Катина) пока норм.
Волкова да, уёбщ

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Тот самый Rondo

Мне катина прям всегда нравилась

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YDenis

Ладно Волкова, отбитая едросская блядь. Но Катина то чего, тоже беды с башкой?

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Михаил

какие к ней претензии? Обычное выступление

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5 комментариев

Комментарий удален модератором

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Штош

Ты ли это свинорез

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Yggdrasil

Ну вот не надо так обзываться, чего они тебе в 2000-ом сделали? По твоей деревне на Кразе прогнали что ли?

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1 комментарий
Сергей Дворниченко

Лесбоблядь тебя выносила 9 месяцев, а ты так грубо о ней отзываешся) или у вашей нации так принято?

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2 комментария
outsider man

Очень странный выбор первого концерта.

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Аккаунт разморожен

Не ту страну они выбрали, могут отъехать прямо с концерта.

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chencher
Радостные журналисты поспешили сообщить о воссоединении группы Тату и первом ее сольном концерте в Минске. К разочарованию фанатов о реюнионе и стадионном туре, как у Back Street Boys, речи не идёт.
Девушки тупо решили подзаработать на сборном концерте, который будет сопровождать бои MMA. Вместе с ними там же выступит Солнце Монако, Мот и даже Серега.
Вероятно, организаторы не поскупились на гонорар, раз девушки начали общаться после многих лет взаимной ненависти и игнора. В принципе такого рода шоу могут себе позволить хоть кого реанимировать - со спонсорами-букмекерами и билетами до 160 тысяч рублей у них очень много возможностей.

https://t.me/spletni_tg/22335

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Yggdrasil

Ладно Волкова ебанулась, но Катина-то куда? Она же в Штатах живет

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Гордон Фриман

сошла с ума, ей нужна она)

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Штош

Черненькую чпокнул бы

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Dima Sergeyevich

Только выезд. Оплата лично в руки.

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Фываолдж
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1 комментарий
Varchar 30

интересно как это выглядит, когда две МИЛФы будут косплеить школьниц.

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MessereYoh

Так же, как на xvideos и т.п.

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Иностранный Орзэмэс

я побывал в будущем
https://youtu.be/WOnxu62nz9g?t=23

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1 комментарий
Гордон Фриман

ГОДНО БУДЕТ

остальные идут на дору епть

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Andrew K.

Это панорама что ли?

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Сергей Торопов

Иногда они возвращаются.

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Михаил

С удовольствием схожу на их выступление в России

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Andrew K.

Такой концерт в РФ уже трактуется как пропаганда ЛГБТ со всеми вытекающими

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outsider man

не пустят, они же пропагандируют что-то не скрепное... ещё и инагента в плечи дадут.

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фиолетовый бобер

Да зачем они такие нужны https://youtu.be/C7e4IDfNdT0

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Cloud-hidden

Да всем насрать

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SirDarkWolf

Зачем? А главное нахуя?

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Man

Кому они нужны уже....

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Лаур Балаур

Их не "догонят"...
Две овцы.

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Давний пёс_анон

Как волкова петь собирается, она разговаривает с трудом

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