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Музыка

Бейонсе перезапишет песню с нового альбома из-за строчки, оскорбительной для людей с ограниченными возможностями Статьи редакции

По словам представителей певицы, термин использовали в другом значении, но активисты потребовали изменить текст.

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Певица Бейонсе вскоре после выхода своего нового альбома «Renaissance» столкнулась с критикой со стороны активистов движения за права людей с ограниченными возможностями. Всё из-за песни Heated, в одной из строчек которой есть слова «Spazzin’ on that ass» — сленговый термин, означающий «сходить с ума», имеет медицинское происхождение.

Слово «to spazz» образовано от названия болезни — spastic cerebral palsy или спастический церебральный паралич, распространённый вид ДЦП. «Это было похоже на пощёчину», — рассказала «Би-би-си» активистка Ханна Дивини. Она борется против дискриминации людей с ограниченными возможностями и выступает против использования оскорбительной для них лексики.

Слова имеют значение, потому что они влияют на негативное отношение к людям с ограниченными возможностями, с которым им приходится сталкиваться каждый день. Бейонсе долгое время была рупором равенства и инклюзивности, поэтому мы призываем её отказаться от этой оскорбительной лирики.

представители активистской организации Scope

Представители певицы заявили, что спорный термин имеет другое значение в США, и оно не было использовано, чтобы намеренно оскорбить какую-либо группу лиц. Собеседники «Би-би-си» также добавили, что в ближайшее время упомянутые строчки «будут заменены», но не уточнили, когда именно.

В середине июня американскую рэпершу Lizzo осудили за употребление этого же термина в треке GRRRLS с последнего альбома. Через несколько дней исполнительница извинилась и перевыпустила песню, исключив из неё слово «to spazz». «Будучи крупной темнокожей женщиной в США, я слышала много обидных слов в свой адрес, и понимаю, какую силу могут иметь эти слова», — добавила Lizzo.

Несмотря на возникший резонанс вокруг спорной лексики в одном из треков, ожидается, что на этой неделе седьмой студийный альбом певицы возглавит мировые чарты: уже после первого уикэнда пластинка продаётся лучше, чем все остальные альбомы в пятёрке самых популярных в Великобритании.

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Обложка нового альбома Бейонсе

#новости #музыка

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17 комментариев
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 Кайтадан Убийство

Не, ну так аутировать - это уже кретинизм.

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Johan Joseph

Кайтадан обидки

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Энергичный Вампир

Сейчас в комментариях появятся белые цисгендерные мужчины, которых оскорбляет то что кого-то может что-то оскорблять

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Перелом Пупка

Ты вообще вампир, что тебе до простых смертных? 🙂

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Кот Cerny

скоро уже вообще все слова станут оскорбительными. будем звуками общаться. а потом и звуки тоже начнут кого то оскорблять. вообще говорить перестанем. ебанутые

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Джеррка

Слова и так состоят из звуков 🤷🏿‍♂️

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Gitler

А ведь есть вариант просто не слушать пуки трех человек из твиттера. Как вам идея?

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Перелом Пупка

Да вот только у таких явлений есть эффект заразности. Даже люди, которым фиолетово, подтянуться к тусовке и будут орать про ущемление. Просто потому что.

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FlamBoyAnt

лучше не слушать Бейонсе

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FlamBoyAnt
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Кляр Клецков
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selfish ledger

Такая же хрень с этим же словом была пару месяцев назад с Lizzo и ее новой песней. Возможно сделано специально чтобы больше базза сделать. Альбом не оч.

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Ракетный каякер

Тем временем музыка в России:
https://www.youtube.com/watch?v=jpYQKsjP8Jg БЫТЬ ДАУНОМ

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медВед

непорядок, рабы уже совсем берега попутали

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медВед

будет заменено на "вы все даблаёбы" что будет не так обидно

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Тревожная булочка

🙄 всё равно не буду слушать

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испанский смех

Она сиськи сделала чтоли?

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