По словам представителей певицы, термин использовали в другом значении, но активисты потребовали изменить текст.

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Певица Бейонсе вскоре после выхода своего нового альбома «Renaissance» столкнулась с критикой со стороны активистов движения за права людей с ограниченными возможностями. Всё из-за песни Heated, в одной из строчек которой есть слова «Spazzin’ on that ass» — сленговый термин, означающий «сходить с ума», имеет медицинское происхождение.

Слово «to spazz» образовано от названия болезни — spastic cerebral palsy или спастический церебральный паралич, распространённый вид ДЦП. «Это было похоже на пощёчину», — рассказала «Би-би-си» активистка Ханна Дивини. Она борется против дискриминации людей с ограниченными возможностями и выступает против использования оскорбительной для них лексики.

Слова имеют значение, потому что они влияют на негативное отношение к людям с ограниченными возможностями, с которым им приходится сталкиваться каждый день. Бейонсе долгое время была рупором равенства и инклюзивности, поэтому мы призываем её отказаться от этой оскорбительной лирики. представители активистской организации Scope

Представители певицы заявили, что спорный термин имеет другое значение в США, и оно не было использовано, чтобы намеренно оскорбить какую-либо группу лиц. Собеседники «Би-би-си» также добавили, что в ближайшее время упомянутые строчки «будут заменены», но не уточнили, когда именно.

В середине июня американскую рэпершу Lizzo осудили за употребление этого же термина в треке GRRRLS с последнего альбома. Через несколько дней исполнительница извинилась и перевыпустила песню, исключив из неё слово «to spazz». «Будучи крупной темнокожей женщиной в США, я слышала много обидных слов в свой адрес, и понимаю, какую силу могут иметь эти слова», — добавила Lizzo.

Несмотря на возникший резонанс вокруг спорной лексики в одном из треков, ожидается, что на этой неделе седьмой студийный альбом певицы возглавит мировые чарты: уже после первого уикэнда пластинка продаётся лучше, чем все остальные альбомы в пятёрке самых популярных в Великобритании.