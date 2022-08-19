Сервису Shazam исполнилось 20 лет. В честь этого Apple поделилась статистикой и плейлистом из самых популярных треков Статьи редакции
Самый востребованный артист — Drake, но в список лучших песен за все годы работы сервиса рэпер не попал.
19 августа сервису для поиска и определения проигрываемой музыки Shazam исполнилось 20 лет. В честь юбилея компания Apple, с 2018 года владеющая сервисом, изучила статистику, собранную за всю историю работы приложения, и поделилась некоторыми из примечательных рекордов с пользователями.
Прежде всего, представители сервиса раскрыли самые свежие показатели — на праздничной неделе количество распознанных песен превысило отметку в 70 миллиардов, а всего приложением сейчас каждый месяц пользуется более 225 миллионов людей по всему миру.
Далее в компании упомянули музыкальные рекорды: самых востребованных артистов, самые популярные композиции и первые достижения по количеству распознанных треков.
Значимые «первые»
- Первая распознанная песня: T. Rex — «Jeepster» (19 апреля 2002 года);
- Первая распознанная песня в приложении на iOS: Aimee Mann — «How Am I Different» (10 июля 2008 года);
- Первый трек, достигший отметки в 1000 распознаваний: Eminem — «Cleanin’ Out My Closet» (сентябрь 2002 года);
- Первый трек, достигший отметки в миллион распознаваний: Ke$ha — «TiK ToK» (февраль 2010 года);
- Первый трек, достигший отметки в 10 миллионов распознаваний: Gotye feat. Kimbra — «Somebody That I Used to Know» (декабрь 2012 года);
- Первый трек, достигший отметки в 20 миллионов распознаваний: Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz — «Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)» (октябрь 2015 года);
- Первый артист, достигший миллиона распознаваний: Lil Wayne (февраль 2009 года);
- Первый артист, достигший 10 миллионов распознаваний: Lil Wayne (июнь 2011 года);
- Первый артист, достигший 100 миллионов распознаваний: David Guetta (май 2015 года).
Треки, набравшие популярность быстрее всех
- Трек, быстрее всех набравший миллион распознаваний: BTS — «Butter» (девять дней);
- Трек, быстрее всех набравший 10 миллионов распознаваний: Ed Sheeran — «Shape of You» (87 дней);
- Трек, быстрее всех набравший 20 миллионов распознаваний: Tones And I — «Dance Monkey» (219 дней).
Самые популярные за всё время
- Drake — самый популярный исполнитель сервиса, он набрал больше 350 миллионов распознаваний. Чаще всего пользователи искали песню «One Dance» — больше 17 миллионов раз;
- Самая популярная песня за всё время существования сервиса — «Dance Monkey» исполнительницы Tones And I, её искали больше 41 миллиона раз;
- Самой популярной песней у пользователей СМС-сервиса Shazam до запуска мобильных приложений была «Crazy» группы Gnarls Barkley.
Самые популярные песни в разных жанрах
- Хип-хоп/Рэп: Macklemore and Ryan Lewis feat. Ray Dalton — «Can’t Hold Us»;
- Танцевальная музыка: Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz — «Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)»;
- R&B/Соул: John Legend — «All of Me»;
- Латинская музыка: J Balvin and Willy William — «Mi Gentle»;
- Поп-музыка: Passenger — «Let Her Go»;
- Альтернативная музыка: Tones And I — «Dance Monkey»;
- Автор-исполнитель: Hozier — «Take Me to Church».
Также в Apple Music составили плейлист из 20 самых популярных треков за каждый календарный год с момента запуска сервиса. Помимо перечисленных выше песен туда попали, например, «Rolling in the Deep» певицы Adele, «Lean on» диджея Major Lazer и уже ставшая мемом «Bring Me to Life» от Evanescense.
Хороший сервис. Особенно после того как эппл внедрила что он может слушать из системы, лучшее решение
Пользуясь случаем расскажу про микро-челлендж, которым мы иногда развлекаемся с друзьями в чатах: найти трек с минимальным количеством Шазамов, который не является ремиксом или кавером.
Дополнительно:
- трек нужно услышать, а не включить специально
- это не трек вашего знакомого (все, что загружено в Spotify/Apple Music попадает в базу Шазам)
Идеально быть первым, но любые маленькие цифры пойдут
Интересный челлендж
Ясно
но понятно ли?