Самый востребованный артист — Drake, но в список лучших песен за все годы работы сервиса рэпер не попал.

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19 августа сервису для поиска и определения проигрываемой музыки Shazam исполнилось 20 лет. В честь юбилея компания Apple, с 2018 года владеющая сервисом, изучила статистику, собранную за всю историю работы приложения, и поделилась некоторыми из примечательных рекордов с пользователями.

Прежде всего, представители сервиса раскрыли самые свежие показатели — на праздничной неделе количество распознанных песен превысило отметку в 70 миллиардов, а всего приложением сейчас каждый месяц пользуется более 225 миллионов людей по всему миру.

Далее в компании упомянули музыкальные рекорды: самых востребованных артистов, самые популярные композиции и первые достижения по количеству распознанных треков.

Значимые «первые»

Треки, набравшие популярность быстрее всех

Самые популярные за всё время

Drake — самый популярный исполнитель сервиса, он набрал больше 350 миллионов распознаваний. Чаще всего пользователи искали песню «One Dance» — больше 17 миллионов раз;

Самая популярная песня за всё время существования сервиса — «Dance Monkey» исполнительницы Tones And I, её искали больше 41 миллиона раз;

Самой популярной песней у пользователей СМС-сервиса Shazam до запуска мобильных приложений была «Crazy» группы Gnarls Barkley.

Самые популярные песни в разных жанрах