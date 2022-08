Также в Apple Music составили плейлист из 20 самых популярных треков за каждый календарный год с момента запуска сервиса. Помимо перечисленных выше песен туда попали, например, «Rolling in the Deep» певицы Adele, «Lean on» диджея Major Lazer и уже ставшая мемом «Bring Me to Life» от Evanescense.