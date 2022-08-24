Крупный лейбл разорвал контракт с виртуальным рэпером спустя неделю после подписания из-за обвинений того в расизме Статьи редакции
В сингле 2019 года, написанном искусственным интеллектом, темнокожий цифровой артист использовал слово «ниггер».
Музыкальный лейбл Capitol Music Group, принадлежащий Universal, объявил о расторжении контракта со своим артистом — виртуальным рэпером FN Meka. Всего за десять дней до этого компания с гордостью называла его «первым в мире AR-исполнителем, подписавшим контракт с крупным лейблом», но из-за волны критики в соцсетях от проекта решили отказаться.
Слушатели обвинили создателей и владельцев прав на FN Meka в расизме по отношению к темнокожему сообществу. Основные вопросы возникли к посту в инстаграме*, где виртуального рэпера избивает тюремный надзиратель, а также к треку «Moonwalkin» 2019 года, в одной из строчек которого есть слово «ниггер». Некоторые также обратили внимание на тот факт, что авторы идеи — европеец и американец азиатского происхождения, и назвали это «цифровым блэкфейсом» и культурной апроприацией.
После резонанса в соцсетях представители Capitol согласились с критиками, заявили о прекращении сотрудничества и принесли извинения темнокожему сообществу.
За прошедшие под крылом лейбла 10 дней FN Meka успел «выпустить» трек в соавторстве с рэпером Gunna, который сейчас находится под арестом по делу о рэкете. Следствие называет строчки его песен доказательствами участия в преступном сговоре, на что обратили внимание и активисты из группы Industry Blackout.
Один из создателей FN Meka, Энтони Мартини, поделился, что ожидал такого развития событий после массовых обвинений и «кликбейтных заголовков». В ответ на претензию к изображению с избиением артиста полицейским он заявил, что ранний контент рэпера «может выглядеть иначе, если вырвать его из контекста», а работу над проектом сравнил с продюсированием обычного исполнителя — «только цифрового».
Мартини и его партнёр по компании Factory New Брэндон Ле придумали FN Meka в 2019 году. Песни рэпера исполняет анонимный темнокожий мужчина, но все тексты и биты пишет искусственный интеллект. В интервью 2021 года создатели рассказали, что хотят сделать артиста полностью виртуальным, заменив настоящий голос на цифровой. Сейчас у рэпера больше миллиарда просмотров в тиктоке и полмиллиона слушателей в Spotify ежемесячно.
*Meta, которой принадлежит инстаграм и фейсбук, признана экстремистской организацией на территории России.
использовал слово «ниггер»
Олд бат голд
Помню, не так давно был срач из-за этого трека. Дескать, как он посмел произносить запретные слова.
И как будто никто не вкурил концепт лирического героя, что трек написан от лица тупого реднека и это супер жирный стёб.
А "i" это чей лого?
Странно, как ещё Самуэля Джексона до сих пор не отменили.
2042: тексты и музыку пишет ИИ, голос цифровой, фото тоже, рэпер хулиганил в Метавселенной. После жалоб слушателей и статей СМИ ИИ лейбла принял решение разорвать контракт. Статьи в СМИ тоже написаны ИИ, и половина слушателей — роботы.
мясные мешки ебнулись. интиллект это сумма их желаний и ожиданий. они разорвали контракт с реальностью.