В сингле 2019 года, написанном искусственным интеллектом, темнокожий цифровой артист использовал слово «ниггер».

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Музыкальный лейбл Capitol Music Group, принадлежащий Universal, объявил о расторжении контракта со своим артистом — виртуальным рэпером FN Meka. Всего за десять дней до этого компания с гордостью называла его «первым в мире AR-исполнителем, подписавшим контракт с крупным лейблом», но из-за волны критики в соцсетях от проекта решили отказаться.

Слушатели обвинили создателей и владельцев прав на FN Meka в расизме по отношению к темнокожему сообществу. Основные вопросы возникли к посту в инстаграме*, где виртуального рэпера избивает тюремный надзиратель, а также к треку «Moonwalkin» 2019 года, в одной из строчек которого есть слово «ниггер». Некоторые также обратили внимание на тот факт, что авторы идеи — европеец и американец азиатского происхождения, и назвали это «цифровым блэкфейсом» и культурной апроприацией.

После резонанса в соцсетях представители Capitol согласились с критиками, заявили о прекращении сотрудничества и принесли извинения темнокожему сообществу.

Мы недостаточно изучили вопросы, касающиеся равенства и креативного процесса в проекте. Мы благодарны всем, кто за последние несколько дней обратился с конструктивной критикой — вы помогли решение разорвать наши связи с артистом. Capitol Music Group

За прошедшие под крылом лейбла 10 дней FN Meka успел «выпустить» трек в соавторстве с рэпером Gunna, который сейчас находится под арестом по делу о рэкете. Следствие называет строчки его песен доказательствами участия в преступном сговоре, на что обратили внимание и активисты из группы Industry Blackout.

Это цифровое чучело — мерзость и неуважение к реальным людям, которые в своей жизни сталкиваются с последствиями. Например, Gunna сейчас находится за решёткой за то, что читает строчки, которые имитирует этот робот. Разница в том, что искусственному интеллекту не предъявят федеральные обвинения за это. Industry Blackout

Один из создателей FN Meka, Энтони Мартини, поделился, что ожидал такого развития событий после массовых обвинений и «кликбейтных заголовков». В ответ на претензию к изображению с избиением артиста полицейским он заявил, что ранний контент рэпера «может выглядеть иначе, если вырвать его из контекста», а работу над проектом сравнил с продюсированием обычного исполнителя — «только цифрового».

Мартини и его партнёр по компании Factory New Брэндон Ле придумали FN Meka в 2019 году. Песни рэпера исполняет анонимный темнокожий мужчина, но все тексты и биты пишет искусственный интеллект. В интервью 2021 года создатели рассказали, что хотят сделать артиста полностью виртуальным, заменив настоящий голос на цифровой. Сейчас у рэпера больше миллиарда просмотров в тиктоке и полмиллиона слушателей в Spotify ежемесячно.