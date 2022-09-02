Переиздание мемного трека вышло накануне культовой даты.

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2 сентября, за день до ставшей культовой в рунете даты, на ютуб канале Егора Крида вышел клип на песню «Третье сентября» — новая версия мемной песни Михаила Шуфутинского.

Исполнители сохранили припев и открывающие строчки оригинала 1994 года, остальную часть трека исполняет Крид. В клипе Шуфутинский играет босса мафии, который расправляется с молодым возлюбленным его дочери, но тот возвращается и воссоединяется с девушкой, улаживая конфликт с отцом.

Кроме сюжетной истории в трёхминутный клип включили рекламу сразу двух брендов подряд: в одном кадре Крид пьёт аналог «Кока-колы» от «Очаково» CoolCola, а уже в следующем бандиты забивают кальян табаком при помощи пистолетов.

Один из главных хитов Шуфутинского вышел ещё в середине девяностых, но спустя 20 лет снова обрёл популярность благодаря мемам в рунете. Каждый год 3 сентября становится абсурдным национальным праздником: в соцсетях «переворачивают календари», а бренды используют инфоповод для акций и активностей. В 2022 году, например, «Тинькофф» устроит концерт шансонье в метавселенной Decentraland.