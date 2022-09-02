Михаил Шуфутинский выпустил «ремейк» песни «Третье сентября» с Егором Кридом Статьи редакции
Переиздание мемного трека вышло накануне культовой даты.
2 сентября, за день до ставшей культовой в рунете даты, на ютуб канале Егора Крида вышел клип на песню «Третье сентября» — новая версия мемной песни Михаила Шуфутинского.
Исполнители сохранили припев и открывающие строчки оригинала 1994 года, остальную часть трека исполняет Крид. В клипе Шуфутинский играет босса мафии, который расправляется с молодым возлюбленным его дочери, но тот возвращается и воссоединяется с девушкой, улаживая конфликт с отцом.
Кроме сюжетной истории в трёхминутный клип включили рекламу сразу двух брендов подряд: в одном кадре Крид пьёт аналог «Кока-колы» от «Очаково» CoolCola, а уже в следующем бандиты забивают кальян табаком при помощи пистолетов.
Один из главных хитов Шуфутинского вышел ещё в середине девяностых, но спустя 20 лет снова обрёл популярность благодаря мемам в рунете. Каждый год 3 сентября становится абсурдным национальным праздником: в соцсетях «переворачивают календари», а бренды используют инфоповод для акций и активностей. В 2022 году, например, «Тинькофф» устроит концерт шансонье в метавселенной Decentraland.
Зашкварили мем?
эта хуйня уже давно зашкварена
ну это уже совсем перебор
Ой, идите нахуй
Егор Кринж Mix
Говно говна
Говнище, но норм при этом. Хотя конечно бред
зачем вы ето показываете, вам кринжа перед смертью мало?
rest in cringe
А я лайкнул, пусть мой лайк поддержит умирающий TJ. Пис
Эта песня уже остопиздела даже как мем а тут ещё навалили