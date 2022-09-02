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Музыка

Михаил Шуфутинский выпустил «ремейк» песни «Третье сентября» с Егором Кридом Статьи редакции

Переиздание мемного трека вышло накануне культовой даты.

271 просмотров

2 сентября, за день до ставшей культовой в рунете даты, на ютуб канале Егора Крида вышел клип на песню «Третье сентября» — новая версия мемной песни Михаила Шуфутинского.

Исполнители сохранили припев и открывающие строчки оригинала 1994 года, остальную часть трека исполняет Крид. В клипе Шуфутинский играет босса мафии, который расправляется с молодым возлюбленным его дочери, но тот возвращается и воссоединяется с девушкой, улаживая конфликт с отцом.

Кроме сюжетной истории в трёхминутный клип включили рекламу сразу двух брендов подряд: в одном кадре Крид пьёт аналог «Кока-колы» от «Очаково» CoolCola, а уже в следующем бандиты забивают кальян табаком при помощи пистолетов.

Один из главных хитов Шуфутинского вышел ещё в середине девяностых, но спустя 20 лет снова обрёл популярность благодаря мемам в рунете. Каждый год 3 сентября становится абсурдным национальным праздником: в соцсетях «переворачивают календари», а бренды используют инфоповод для акций и активностей. В 2022 году, например, «Тинькофф» устроит концерт шансонье в метавселенной Decentraland.

Интернет
Никита Лихачёв
Мем: 3 сентября Статьи редакции

«3 сентября» — известная песня российского шансонье Михаила Шуфутинского, записанная вместе с композитором Игорем Крутым и вышедшая на альбоме «Гуляй, душа» в 1994 году. Спустя почти двадцать лет она превратилась в мем — вероятно, из-за прямой привязки к малоизвестной дате, а также из-за медитативного повторения припева в упадническом духе.

#музыка #мемы #клипы #3сентября

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12 комментариев
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 пек сруньк
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Жестокий щит

Зашкварили мем?

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Тимурчик

эта хуйня уже давно зашкварена

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Влажный паркур

ну это уже совсем перебор

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Уютный Багажник

Ой, идите нахуй

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Рыбный рубин

Егор Кринж Mix

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Двухфакторный таракан

Говно говна

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Kind soul

Говнище, но норм при этом. Хотя конечно бред

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Забавный бас

зачем вы ето показываете, вам кринжа перед смертью мало?

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испанский смех

rest in cringe

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Французский шмель

А я лайкнул, пусть мой лайк поддержит умирающий TJ. Пис

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Лига Опасного Интернета

Эта песня уже остопиздела даже как мем а тут ещё навалили

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