Прямой эфир
В нём якобы содержались сведения жителей 60 российских и 34 казахстанских городов.
Сотрудники курганского отделения Роскомнадзора обнаружили иностранный интернет-ресурс с персональными данными граждан России и Казахстана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Роскомнадзор пояснил, что речь идёт о сайте nomerekaterinburga.com, домен которого расположен во Франции. Ведомство утверждает, что ресурсе размещены персональные данные (ФИО, номера телефонов и адреса) не менее миллиона россиян из 60 городов и жителей 34 казахстанских городов. Все данные размещены в алфавитном порядке.
Если зайти на сайт, то он напоминает мошеннический портал. При попытке поиска, он предлагает ввести номер телефона, после чего пользователю якобы предоставят доступ к информации.
После этого пользователю якобы присылают СМС-сообщение с кодом доступа.
TJ проверил доступ к сайту. На момент написания новости он заблокирован Роскомнадзором.
Пиздят. Обычный мошеннический сайт.
Попробуй загрузить один из архивов и разархивировать его. Удивишься!
Нас наебали, посоны. Расходимся.
Какое-то очень умиляющее поделие на vb, да ещё и тянущее с собой ie-шную вьюху в dll (вангую - под IE7). Похоже, первокурсник какого-нибудь костромского педагогического вуза на серьёзных щщах в старой вижуалстудии развлекается. Сейчас бы запускать экзешники под привилегиями админа с таким рандомным набором нелепых слов в качестве "ошибки".
Хрен с ним, с IE7. Там походу просто напиханы общедоступные данные из 2ГИСа.
В любом случае такая информация кому-то может быть полезна. Хотя допустим у нас, в Украине такие данные доступны каждому. Простой онлайн телефонный справочник, которым может воспользоваться каждый. Там даже адрес можно получить.
Очень забавно, но некоторые файлы он скачивает с 212.83.152.78, а он принадлежит сайту по ремонту квартир. Как я понял, у сайта нет домена и скорее всего это просто прикрытие. Сервер этого сайта тоже находится во Франции. С такой информацией уже на Reddit надо идти!
Даже интересно стало, что она подсаживает. Надо запустить на виртуалке.
Там обычная бд, которая открывается в программе. У разрабов был бы двойной профит, если бы программа оказалась вирусом)
Медленно качается
Это я наверно. Извиняюсь. Я сейчас одновременно выкачиваю все архивы. Поэтому может медленно работать.
Лол, у меня сам сайт открылся, а страничка РКН, где написано что сайт заблочен - нет. Походу они наконец-то заблокировали свой анус.
Ну всё, теперь сайт перестанет существовать, проблема решена.
потом они обнаружили сайт с программой для телефона позволяющей сфотографировать обнажённым любого человека прям сквозь одежду
Для этого достаточно только...
Вся Россия вздрогнула, когда узнала...
TJ проверил доступ к сайту. На момент написания новости он заблокирован Роскомнадзором.
То есть похуй, пусть весь остальной мир смотрит их
Опять свободу слова нагибают( Сейчас Твиттер ассиметрично ответит и заблокирует аккаунт МИДа РФ, без объяснения причин
Прими таблетки заебал
ВПН:
Зарубежный сайт) Сейчас какие-нибудь чувачки на зоне в России заработают по 65 руб. себе на новые офисы в Москве.
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