В нём якобы содержались сведения жителей 60 российских и 34 казахстанских городов.

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Сотрудники курганского отделения Роскомнадзора обнаружили иностранный интернет-ресурс с персональными данными граждан России и Казахстана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор пояснил, что речь идёт о сайте nomerekaterinburga.com, домен которого расположен во Франции. Ведомство утверждает, что ресурсе размещены персональные данные (ФИО, номера телефонов и адреса) не менее миллиона россиян из 60 городов и жителей 34 казахстанских городов. Все данные размещены в алфавитном порядке.

Если зайти на сайт, то он напоминает мошеннический портал. При попытке поиска, он предлагает ввести номер телефона, после чего пользователю якобы предоставят доступ к информации.

После этого пользователю якобы присылают СМС-сообщение с кодом доступа.