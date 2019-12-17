Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
3539

Роскомнадзор обнаружил зарубежный сайт с персональными данными «более миллиона россиян» Материал редакции

В нём якобы содержались сведения жителей 60 российских и 34 казахстанских городов.

40 комментариев
В закладки

Сотрудники курганского отделения Роскомнадзора обнаружили иностранный интернет-ресурс с персональными данными граждан России и Казахстана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор пояснил, что речь идёт о сайте nomerekaterinburga.com, домен которого расположен во Франции. Ведомство утверждает, что ресурсе размещены персональные данные (ФИО, номера телефонов и адреса) не менее миллиона россиян из 60 городов и жителей 34 казахстанских городов. Все данные размещены в алфавитном порядке.

Если зайти на сайт, то он напоминает мошеннический портал. При попытке поиска, он предлагает ввести номер телефона, после чего пользователю якобы предоставят доступ к информации.

После этого пользователю якобы присылают СМС-сообщение с кодом доступа.

TJ проверил доступ к сайту. На момент написания новости он заблокирован Роскомнадзором.

#новости #роскомнадзор #персональныеданные

Новости
Подписаться
Подписан
Отписаться
Участковый из Кирово-Чепецка пожаловался на побои со стороны жены
Супруга проходит стажировку в одном из местных отделений полиции.
4
20
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 40, "likes": 20, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 131607, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 17 Dec 2019 15:09:03 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 131607, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/131607\/get","add":"\/comments\/131607\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/131607"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
40 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Роман Трусов

16

Пиздят. Обычный мошеннический сайт.

Ответить

Любитель гашиша и 🏳️‍🌈

Роман
1

Попробуй загрузить один из архивов и разархивировать его. Удивишься! 

Ответить

Роман Трусов

Любитель
10

Нас наебали, посоны. Расходимся.

Ответить

Ilya Chekalsky

Роман
2

accses

Ответить

Евгений Мартынов

Роман
0

Какое-то очень умиляющее поделие на vb, да ещё и тянущее с собой ie-шную вьюху в dll (вангую - под IE7). Похоже, первокурсник какого-нибудь костромского педагогического вуза на серьёзных щщах в старой вижуалстудии развлекается. Сейчас бы запускать экзешники под привилегиями админа с таким рандомным набором нелепых слов в качестве "ошибки". 

Ответить

Роман Трусов

Евгений
0

Хрен с ним, с IE7. Там походу просто напиханы общедоступные данные из 2ГИСа.

Ответить

Любитель гашиша

Роман
1

В любом случае такая информация кому-то может быть полезна. Хотя допустим у нас, в Украине такие данные доступны каждому. Простой онлайн телефонный справочник, которым может воспользоваться каждый. Там даже адрес можно получить.

Телефонный справочник. Киев и не только...!
Вашему вниманию бесплатный телефонный справочник Украины и других стран. Справочник - аналог…
spravochnik109.link
Ответить

Любитель гашиша

Роман
0

Очень забавно, но некоторые файлы он скачивает с 212.83.152.78, а он принадлежит сайту по ремонту квартир. Как я понял, у сайта нет домена и скорее всего это просто прикрытие. Сервер этого сайта тоже находится во Франции. С такой информацией уже на Reddit надо идти!

Ответить

Роман Трусов

Роман
0

Даже интересно стало, что она подсаживает. Надо запустить на виртуалке.

Ответить

Ильнур Султанов

Роман
0

Там обычная бд, которая открывается в программе. У разрабов был бы двойной профит, если бы программа оказалась вирусом)

Ответить

Роман Трусов

Любитель
0

Медленно качается

Ответить

Любитель гашиша и 🏳️‍🌈

Роман
1

Это я наверно. Извиняюсь. Я сейчас одновременно выкачиваю все архивы. Поэтому может медленно работать.

Ответить

Роман Трусов

Любитель
0

Думаю, не ты один

Ответить

Da Set

Любитель
0

Сообщи, когда скачаешь, тоже интересно глянуть

Ответить

Роман Трусов

Роман
0

Лол, у меня сам сайт открылся, а страничка РКН, где написано что сайт заблочен - нет. Походу они наконец-то заблокировали свой анус.

Ответить

Justified Stallion

11

Ну всё, теперь сайт перестанет существовать, проблема решена.

Ответить

Любитель гашиша и 🏳️‍🌈

Justified
1

Можно создать зеркало.

Ответить

Viktor Mandarin

7

потом они обнаружили сайт с программой для телефона позволяющей сфотографировать обнажённым любого человека прям сквозь одежду

Ответить

Stan Majors

Viktor
4

Для этого достаточно только...

Ответить

Роман Новиков

Stan
6

Вся Россия вздрогнула, когда узнала...

Ответить

Stan Majors

Роман
3

Кого Путин выбрал преемником...

Ответить

Глеб Орлов

Stan
0

Чечни...

Ответить

Алексѣй Бобковъ

5

TJ проверил доступ к сайту. На момент написания новости он заблокирован Роскомнадзором.

То есть похуй, пусть весь остальной мир смотрит их

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Алексѣй
1

особенно СОЛДАТЫ НАТО!

Ответить

Богдан Илюхин

3

nomerekaterinburga.com

Ответить

Weall FAlldown

–8

Опять свободу слова нагибают( Сейчас Твиттер ассиметрично ответит и заблокирует аккаунт МИДа РФ, без объяснения причин

Ответить

Дмитрий Орлов

Weall
9

Прими таблетки заебал

Ответить

Weall FAlldown

Дмитрий
0

У тебя патологическая толерантность к иронии

Ответить

Maksim Derkach

1
Ответить

Ольга Семенова

Maksim
0

ВПН:

Ответить

Константин Дараган

Ольга
2

Правильно - ВВП

Ответить

Константин Дараган

Maksim
0
Ответить

Ольга Семенова

Константин
0

Зарубежный сайт) Сейчас какие-нибудь чувачки на зоне в России заработают по 65 руб. себе на новые офисы в Москве. 

Ответить

Константин Дараган

1

Где ссылка?

Ответить

Ольга Семенова

1

Слава яйцам. 

Ответить

Любитель гашиша и 🏳️‍🌈

0

Пора становится хакером и выкачивать все данные с сайта.

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Обычный справочник, не?

Ответить

Комментарий удален

Паша Красников

0

А Кирова в базе нет!

Киров - Неуловимый Джо.

Ответить

0 Yeblonski

0

В Казахстане есть 34 города? Я думал там Нурсултан, да степь бескрайняя.

Ответить

Комментарий удален

Zzzzzzz

alex
0

Ну не верю что с тж, хоть рубль кто-то скинул. Зачем такое упорство?

Ну и хоть копипасту бы поправил, какие нахуй личные сообщения в тж

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Rambler через суд потребовал заблокировать Twitch и выплатить рекордные 180 млрд рублей за «пиратские» трансляции
Twitch называет требования компании несправедливыми.
119
Новости
Создательница сайта Sci-Hub и "герой TJ" плюнула в главу комиссии СПбГУ по этике
Элбакян подала жалобу после того, как получила "тройку" на защите своей дипломной работе. Ее долго не собирались рассматривать. Когда же комиссия по этике собралась, председатель комиссии предложила отклонить жалобу.
134
Интернет и мемы
Встретили с «Троллфейсом» и +100500, провожаем с «Неверным парнем» и Илоном Маском: 20 главных мемов десятилетия
Субъективный топ смешных и «эпохальных» трендов интернета от редакции TJ.
267
Популярное за три дня
Новости
В интернете пройдёт 30-минутный блэкаут в поддержку автора Nginx Игоря Сысоева
15 декабря в 12:00 начнётся 30-минутный блэкаут в поддержку автора Nginx — Игоря Сысоева, объявили на «Хабре».
82
Интернет и мемы
«Ведомости»
Зеленский. Hublot.
56
Интернет и мемы
Встретили с «Троллфейсом» и +100500, провожаем с «Неверным парнем» и Илоном Маском: 20 главных мемов десятилетия
Субъективный топ смешных и «эпохальных» трендов интернета от редакции TJ.
267

Прямой эфир

Gennady Verzakov

Apple Music без русских песен

Леонид Федотов

Собянин о необходимости вывоза…

Данила Васильев

Россияне стали реже покупать…

Олег Ивахнов

Российские боксёры отказались…

Курбангалы…

Блогер из Твери с 334.000…

Сергей Ляхов

Собянин о необходимости вывоза…

Zoibana

Собянин назвал 115 тысяч рублей…

0 Yeblonski

Собянин назвал 115 тысяч рублей…

Sergey Pal

Собянин о необходимости вывоза…

Андрюха Глушков

Блогер из Твери с 334.000…

Weall FAlldown

Митя Простомолотов

Предновогодний лонгрид. Самая…

Егор Коткин

Почему аграрную экономику…

Игорь Янович

Российские боксёры отказались…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]