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Arthur Khamzin
3216

Выборы на Украине, «Игра престолов» и Владимир Зеленский: «Яндекс» назвал самые интересные темы 2019 года среди россиян Материал редакции

Хидео Кодзима опередил Грету Тунберг, «Т-34» — «Джокера», а в музыкальном топе оказался Артур Пирожков.

69 комментариев
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Аналитики «Яндекса» определили наиболее интересные темы у россиян в 2019 году. Главным событием для жителей России стали выборы президента Украины, любимым сериалом — «Игра престолов», а звание песни года досталось треку «Пчеловод» группы RASA. Об этом TJ сообщили в пресс-службе компании.

Кроме этого, «Яндекс» выпустил специальный опросник, позволяющий сравнить события, которые больше всего запомнились, с самыми популярными запросами поисковика.

Главные события 2019 года:

  1. Выборы в Украине;
  2. Пожар в соборе Парижской Богоматери;
  3. Митинги и протестное голосование в Москве;
  4. Катастрофа Superjet 100 в Шереметьево;
  5. Ажиотаж вокруг «Зоны 51»;
  6. Переход на цифровое телевидение;
  7. Концерты Билли Айлиш в России;
  8. Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны;
  9. Запуск Московских центральных диаметров;
  10. Дело Ивана Голунова.

Главные люди 2019 года:

  1. Владимир Зеленский;
  2. Хидео Кодзима;
  3. Грета Тунберг;
  4. Хоакин Феникс;
  5. Билли Айлиш;
  6. Али Эрсан Дуру;
  7. Любовь Соболь
  8. Антон Батырев;
  9. Александра Никифорова;
  10. Михаил Кокляев.

Главные спортивные события 2019 года:

  1. Бой Нурмагомедов — Порье;
  2. Бой А. Емельяненко — Кокляев;
  3. Бой Ф. Емельяненко — Бейдер;
  4. «Спартак» — ЦСКА, РПЛ, 19 августа;
  5. Матчи «Аякс» — «Ювентус», Лига чемпионов;
  6. Матчи «Краснодар» — «Порту», Лига чемпионов;
  7. Россия — Финляндия, ЧМ по хоккею, 25 мая;
  8. «Спартак» — ЦСКА, РПЛ, 6 апреля;
  9. Россия — Бельгия, отбор на Евро-2020, 16 ноября;
  10. Россия — Шотландия, отбор на Евро-2020, 10 октября.

Главные фильмы 2019 года:

  1. «Т-34»;
  2. «Джокер»;
  3. «Мстители: Финал»;
  4. «Оно 2»;
  5. «Человек-паук: Вдали от дома»;
  6. «Форсаж: Хоббс и Шоу»;
  7. «Алита: Боевой ангел»;
  8. «Джон Уик 3»;
  9. «Капитан Марвел»;
  10. «Стекло».

Главные сериалы 2019 года:

  1. «Игра престолов»;
  2. «Чернобыль»;
  3. «Жуки»;
  4. «Султан моего сердца»;
  5. «Ветреный»;
  6. «Молодёжка»;
  7. «Дылды»;
  8. «ИП Пирогова»;
  9. «Другие»;
  10. «Полярный».

Главные мультфильмы 2019 года:

  1. «Король Лев»;
  2. «Как приручить дракона 3»;
  3. «Тайная жизнь домашних животных 2»;
  4. «Ванпанчмен»;
  5. «Семейка Аддамс»;
  6. «Рик и Морти»;
  7. «Клинок, рассекающий демонов»;
  8. История игрушек 4»;
  9. «Восхождение героя щита»;
  10. «Отель „Хазбин“».

Главные игры 2019 года:

  1. Metro Exodus;
  2. Apex Legends;
  3. PUBG Lite;
  4. Resident Evil 2;
  5. Lost Ark;
  6. Call of Duty: Modern Warfare;
  7. Borderlands 3;
  8. Death Stranding;
  9. Star Wars Jedi: Fallen Order;
  10. Sekiro: Shadows Die Twice.

Главные песни 2019 года:

  1. RASA — Пчеловод;
  2. Артур Пирожков — Зацепила;
  3. Артур Пирожков — #Алкоголичка;
  4. Егор Крид — Сердцеедка;
  5. Artik & Asti, Артём Качер — Грустный дэнс;
  6. Тима Белорусских — Витаминка;
  7. Джаро & Ханза — Королева танцпола;
  8. NILETTO — Любимка;
  9. Бабек Мамедрзаев — Принцесса;
  10. VERBEE — Зацепила.

Люди, интерес к которым больше всего возрос после их смерти в 2019 году:

  1. Юлия Началова;
  2. Децл (Кирилл Толмацкий);
  3. Сергей Доренко;
  4. Алла Вербер;
  5. Алексей Булдаков;
  6. Сергей Юрский;
  7. Юрий Лужков;
  8. Кит Флинт;
  9. Сергей Захаров;
  10. Ирина Цывина.

#новости #яндекс #итоги2019 #россия

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69 комментариев
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Boy Next Door

39

Главным событием для жителей России стали выборы президента Украины

звание песни года досталось RASA — Пчеловод

Спокоен за родную страну 🇷🇺🇷🇺🇷🇺👊🏻💪🏻👊🏻🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Ответить

Карина Мирзаева

Boy
0

Ну а что вы хотите если весь год и каждый день часами где-то нагнетали про Украину, про выборы в РФ сказали только на ютюбе. Тем более выборы в думу в основном Москву то интересовали.

Ответить

Лим Кирсанов

Карина
1

только год? не 6 лет ли уже?

Ответить

Евгений Шухов

Boy
0

бж бж бж, мы просто пчёлы

Ответить

пепси

Евгений
0

я пчёлка жу жу жу
я много что можу
мои друзья летают и медик собирают
а вот не можу
поднять своё жу жу

Ответить

Ruslan Sviridov

19

Главные события:

1. Выборы в Украине; 

...

3. Митинги и протестное голосование в Москве; 

...

10. Дело Ивана Голунова.

Вот это очень показательно, конечно.

Ответить

Антон Иванов

Ruslan
2

показательно что заголовок с "в украине" поменяли на "на". чо звонок из АП поступил?

Ответить

Иван Гессе

Антон
2

стараются соблюдать школьные традиции

Ответить

Невиправний Вомбат

Антон
0

Они уже отвечали: договорённость РосСМИ

Ответить

Антон Иванов

Антон
–1
Ответить

George Weiller

Ruslan
1

(Боты интересуються)
Судя по главной яндекса не мудрено, там вечно всё одни и те же темы

Ответить

Игорь Голованов

Ruslan
1

за 3. и 10. пунктом так то больше следили только Москвичи. Что то в этом есть.

Ответить

Аркадий Иванов

Ruslan
0

Чем? Аналитика будет?

Ответить

Настя Иванова

9

Главные фильмы 2019 года: «Т-34»

Не верю, что Т-34 был популярнее Джокера и Мстителей . 

Ответить

Андрей Рядькин

Настя
10

Они сложили с обзором бедкомедиан

Ответить

Настя Иванова

Андрей
3

Он там опять ныл, что фильм плохо изображает совок?

Ответить

Святозавр

Настя
11
Ответить

Андрей Рядькин

Настя
1

Он доебался до сценария, весьма аргументированно, мне показалось. Сам фильм я не смотрел

Ответить

Сергей Рязанцев

Настя
3

Страшно далека ты от народа

Ответить

Настя Иванова

Сергей
0

А сборы у Т-34 в России больше чем у Джокера?

Ответить

Сергей Рязанцев

Настя
4

На Кинопоиске, конечно, черт ногу сломит об эти сборы, но вроде как больше

Ответить

Настя Иванова

Сергей
1

Ну ладно, тогда я сделала неверное суждение из своего манямирка. Я вообще об этом фильма мельком пару раз слышала. 

Ответить

Сергей Рязанцев

Настя
0

Просто весь сегодняшний вектор России говорит о том, что у нас поклонников Т-34 как минимум не меньше, чем Джокера. Другое дело, что не факт что они бы свои деньги до кинотеатра донесли, но в этот раз получилось

Ответить

Настя Иванова

Сергей
2

Я не очень верю во все эти векторы. Что хорошо распиарили, то и ищут. Просто странно, что с джокером я сталкивалась сотни раз в интернете, а с Т-34 - максимум два. 

Ответить

Александр Неви

Настя
0

Потому что любители т34 особо не сидят в инетах. Может максимум в ок или вообще пенсионеры, которым он науй не ненуж0н. И тем более не пишут в интернетах, они скорее залипают аки зомби в В0Т.
А вот любители ж0кера - те да, лютые интернетчики!

Ответить

Настя Иванова

Алексан…
0

То есть он только по телеку продвигался?

Ответить

Александр Неви

Настя
0

Очевидно же https://tjournal.ru/news/131640-vybory-na-ukraine-igra-prestolov-i-vladimir-zelenskiy-yandeks-nazval-samye-interesnye-temy-2019-goda-sredi-rossiyan?comment=2923980

Ответить

Настя Иванова

Алексан…
0

Это понятно, я о другом, в интернете его даже не пытались продвигать? 

Ответить

Карина Мирзаева

Настя
0

Тут вот явно вранье, согласна. Я вообще прям вообще про т34 ничего не знаю кроме того что это русский фильм и возможно о войне. Настолько предсказумый что даже искать ничего не интересно

Ответить

Настя Иванова

Карина
1

Ну если он по сборам действительно обогнал Джокера, то верю. Хотя это действительно странно.

Ответить

Карина Мирзаева

Настя
0

Я не могу поверить в любом случае. Просто никто нигде не говорил о т34. А про джокер и на работе и дома и везде. Ну вот так субъективно. К тому же скорее кинопоиск со своими данными в таких случаях кажется недостоверным. Но тоже субъективно

Ответить

илампа негорит

Карина
1

У Кинопоиска достоверные данные — в во всех кинотеатрах (которых, увы, не так и много), если не ошибаюсь, уже примерно лет пять используется ЕАИС (Единая автоматизированная информсистема), собирающая данные о покупке билетов.

Т-34, имеющий рейтинг 12+, большую часть своих сборов получил в первую неделю проката — http://ekinobilet.fond-kino.ru/films/detail/111024918/ — и немудрено: это были январские каникулы, и соперниками у него были Ёлки последние, Полицейский с Рублёвки да детские фильмы-мультики, — а на второй и следующих неделях сильно "просел", что может говорить о низком эффекте "сарафанного радио" (или проще говоря, не рекомендовали его и не обсуждали).

У Джокера же — с его рейтингом 18+ (только для взрослых) и, мягко говоря. не лёгким сюжетом — очень хорошая, высокая и естественная динамика сборов [http://ekinobilet.fond-kino.ru/films/detail/121027519/], несмотря на то, что каждую неделю у него было по два неплохих голливудских конкурента (Эверест и Гемини в первые две недели и Малефисента — с третьей).

Ответить

Карина Мирзаева

илампа
0

Вот это звучит убедительно, ок

Ответить

Александр Неви

Карина
0

Потому что любители т34 особо не сидят в инетах. Может максимум в ок или вообще пенсионеры, которым он науй не ненуж0н. И тем более не пишут в интернетах, они скорее залипают аки зомби в В0Т.
А вот любители ж0кера - те да, лютые интернетчики!

Ответить

Настя Иванова

4

И что это за главные песни? Я вообще не узнаю ни одного названия. 

Ответить

Ruslan Sviridov

Настя
9
Ответить

Настя Иванова

Ruslan
0

Да, но мне интересно, кто-нибудь на тж вообще знает группу RASA? Кто ето? 

Ответить

Ruslan Sviridov

Настя
0

Слышал их, когда листал радиостанции в машине. Типичная русская попса, в общем потоке я их от другой группы не отличу. 

Но да, их крутят по радио, они знамениты.

Ответить

Настя Иванова

Ruslan
3

Пздц, даже илиш не так плоха по сравнению с этим. 

Ответить

Иван Гессе

Настя
0

пчеловод достоен грэмми

Ответить

Аркадий Иванов

Настя
–2

Это песни из топ чартов. Если ты не слушаешь такую музыку, то это твоя проблема. Я тоже не слушаю.

Ответить

Zoibana

2

А наличие точки-запятой в конце каждого пункта обусловлено какими-то правилами? Смотрится отвратительно. Пункты и так разделены между собой, зачем еще их разделять какими-то символами?

Ответить

Тимур Белый

Zoibana
10

Вообще это правила пунктуации.

Ответить

Ksenia

Тимур
6

В данном случае правило требует точек в конце каждого пункта, поскольку перечисляемые пункты обозначаются цифрой с точкой.

Ответить

Унылый Лось

Тимур
4

Только, если стоит точка с запятой, перечисление пунктов со строчной буквы должно быть (не относится к именам собственным).
Раз уж Артур начал по правилам играть, то надо было играть до конца. А то глаза режет.

Ответить

Zoibana

Тимур
0

Охуеть

Ответить

Унылый Лось

Zoibana
0

Будто дипломную работу ни разу не защищал

Ответить

Zoibana

Унылый
0

нет. У меня нет вышки

Ответить

Bad Bear

5

Это тот Яндекс, который рассказывает о надоях во время митингов?

Ответить

Никита Громов

0

Не выкупаю, что в списке тем делает биляш, а остальное, в принципе, стандартно и понятно для жителей России.

Ответить

Sergey Pal

Никита
4

Мемный популярный исполнитель. Почему Россия в этом плане должна отличаться от остального мира.

Ответить

0 Yeblonski

Никита
1

Да просто шаурма и чебурек в этом году ничего не выпускали... тудутц

Ответить

Сергей Ляхов

0

они аналитику эту как снимали, с запросов через яндекс поиск?
а то Т-34 и Артур Пирожков это как-то падазрительна

Ответить

0 Yeblonski

Сергей
3

В смысле? А как же "ЗАЛЕПИ-ЛА МЕЕЕНЯ, ОСЛЕПИ-ЛА МЕЕНЯ", у Реввы как раз в поп-сегменте очень все стреляет, даже я (чел, который только 1 раз слышал про этого Пчеловода) слышал типа "Вика-чика-чика-чика-чика, ты спелая клубни-ка, чика-чика-чика-чика...". Ну да, это не Бэтховен или Прокофьев, как бы удивительнее было бы увидеть в "самых популярных запросах" что-то из разряда Молчат дома.

Ответить

Sergey Pal

1

До сих пор не понимаю, как пожар в соборе Парижской Богоматери привлёк к себе в России столько внимания. 

Ответить

Сергей Рязанцев

Sergey
0

Благодаря Операции Ы он нам как родной

Ответить

Evgeniy Smirnov

1

Главный сериал 2019 - «Внутри Лапенко» конечно

Ответить

Serega Khobta

1

хватит желтить. Яндекс может говорить только за свою аудиторию. Даже на всех страницах самого яндекса делают поправку, что "исследование" относится только к его пользователям.

Ответить

Эдуард Гладышев

Serega
0

Просто те, кто Яндексом не пользуются – иностранные агенты и за россиян не считаются.

Ответить

Ilya Sidyakin

1

Самый грустный топ это топ песен, конечно

Ответить

Святозавр

0

Т-34 - это блять класс.
Россия - Бельгия охуенное событие.
Весь список главных песен - это просто конечная.

Ответить

Anton Romanov

0

Концерты Билли Айлиш в России

Вот уж событие так событие.

Ответить

Ksenia

Anton
0

Раз такое важное событие, пойду хоть погуглю, кто это.

Ответить

Tony Papayouth

0

Кокляев-Емельяненко: уровень шоу-бизнеса на заре 90-х в стране. Мне стыдно за то что у нас такое делают

Ответить

0 Yeblonski

0

"Люди, интерес к которым больше всего возрос после их смерти в 2019 году"

А как же RIP JuiceWRLD? D:

Ответить

Mircurt

0

В россии: слушают тиму белорусского, следят за украинскими выборами, смотрят американские фильмы. А что в своей стране собсна всем пох 

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

В очередной раз убеждаюсь, что люди, пользующиеся яндекс поиском - это аудитория одноклассников и грустные школьники

Ответить

Stan Majors

0

Пчеловод?) серьблядьезно?)

Ответить

Андрей Балконский

0

Главные песни 2019 - жеппа

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