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что происходит в интернете
Хидео Кодзима опередил Грету Тунберг, «Т-34» — «Джокера», а в музыкальном топе оказался Артур Пирожков.
Аналитики «Яндекса» определили наиболее интересные темы у россиян в 2019 году. Главным событием для жителей России стали выборы президента Украины, любимым сериалом — «Игра престолов», а звание песни года досталось треку «Пчеловод» группы RASA. Об этом TJ сообщили в пресс-службе компании.
Кроме этого, «Яндекс» выпустил специальный опросник, позволяющий сравнить события, которые больше всего запомнились, с самыми популярными запросами поисковика.
Главные события 2019 года:
Главные люди 2019 года:
Главные спортивные события 2019 года:
Главные фильмы 2019 года:
Главные сериалы 2019 года:
Главные мультфильмы 2019 года:
Главные игры 2019 года:
Главные песни 2019 года:
Люди, интерес к которым больше всего возрос после их смерти в 2019 году:
Главным событием для жителей России стали выборы президента Украины
звание песни года досталось RASA — Пчеловод
Спокоен за родную страну 🇷🇺🇷🇺🇷🇺👊🏻💪🏻👊🏻🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ну а что вы хотите если весь год и каждый день часами где-то нагнетали про Украину, про выборы в РФ сказали только на ютюбе. Тем более выборы в думу в основном Москву то интересовали.
бж бж бж, мы просто пчёлы
Главные события:
1. Выборы в Украине;
...
3. Митинги и протестное голосование в Москве;
...
10. Дело Ивана Голунова.
Вот это очень показательно, конечно.
показательно что заголовок с "в украине" поменяли на "на". чо звонок из АП поступил?
(Боты интересуються)
Судя по главной яндекса не мудрено, там вечно всё одни и те же темы
за 3. и 10. пунктом так то больше следили только Москвичи. Что то в этом есть.
Главные фильмы 2019 года: «Т-34»
Не верю, что Т-34 был популярнее Джокера и Мстителей .
Они сложили с обзором бедкомедиан
Он там опять ныл, что фильм плохо изображает совок?
Он доебался до сценария, весьма аргументированно, мне показалось. Сам фильм я не смотрел
Страшно далека ты от народа
А сборы у Т-34 в России больше чем у Джокера?
На Кинопоиске, конечно, черт ногу сломит об эти сборы, но вроде как больше
Ну ладно, тогда я сделала неверное суждение из своего манямирка. Я вообще об этом фильма мельком пару раз слышала.
Просто весь сегодняшний вектор России говорит о том, что у нас поклонников Т-34 как минимум не меньше, чем Джокера. Другое дело, что не факт что они бы свои деньги до кинотеатра донесли, но в этот раз получилось
Я не очень верю во все эти векторы. Что хорошо распиарили, то и ищут. Просто странно, что с джокером я сталкивалась сотни раз в интернете, а с Т-34 - максимум два.
Потому что любители т34 особо не сидят в инетах. Может максимум в ок или вообще пенсионеры, которым он науй не ненуж0н. И тем более не пишут в интернетах, они скорее залипают аки зомби в В0Т.
А вот любители ж0кера - те да, лютые интернетчики!
То есть он только по телеку продвигался?
Это понятно, я о другом, в интернете его даже не пытались продвигать?
Тут вот явно вранье, согласна. Я вообще прям вообще про т34 ничего не знаю кроме того что это русский фильм и возможно о войне. Настолько предсказумый что даже искать ничего не интересно
Ну если он по сборам действительно обогнал Джокера, то верю. Хотя это действительно странно.
Я не могу поверить в любом случае. Просто никто нигде не говорил о т34. А про джокер и на работе и дома и везде. Ну вот так субъективно. К тому же скорее кинопоиск со своими данными в таких случаях кажется недостоверным. Но тоже субъективно
У Кинопоиска достоверные данные — в во всех кинотеатрах (которых, увы, не так и много), если не ошибаюсь, уже примерно лет пять используется ЕАИС (Единая автоматизированная информсистема), собирающая данные о покупке билетов.
Т-34, имеющий рейтинг 12+, большую часть своих сборов получил в первую неделю проката — http://ekinobilet.fond-kino.ru/films/detail/111024918/ — и немудрено: это были январские каникулы, и соперниками у него были Ёлки последние, Полицейский с Рублёвки да детские фильмы-мультики, — а на второй и следующих неделях сильно "просел", что может говорить о низком эффекте "сарафанного радио" (или проще говоря, не рекомендовали его и не обсуждали).
У Джокера же — с его рейтингом 18+ (только для взрослых) и, мягко говоря. не лёгким сюжетом — очень хорошая, высокая и естественная динамика сборов [http://ekinobilet.fond-kino.ru/films/detail/121027519/], несмотря на то, что каждую неделю у него было по два неплохих голливудских конкурента (Эверест и Гемини в первые две недели и Малефисента — с третьей).
Потому что любители т34 особо не сидят в инетах. Может максимум в ок или вообще пенсионеры, которым он науй не ненуж0н. И тем более не пишут в интернетах, они скорее залипают аки зомби в В0Т.
А вот любители ж0кера - те да, лютые интернетчики!
И что это за главные песни? Я вообще не узнаю ни одного названия.
Да, но мне интересно, кто-нибудь на тж вообще знает группу RASA? Кто ето?
Слышал их, когда листал радиостанции в машине. Типичная русская попса, в общем потоке я их от другой группы не отличу.
Но да, их крутят по радио, они знамениты.
Это песни из топ чартов. Если ты не слушаешь такую музыку, то это твоя проблема. Я тоже не слушаю.
А наличие точки-запятой в конце каждого пункта обусловлено какими-то правилами? Смотрится отвратительно. Пункты и так разделены между собой, зачем еще их разделять какими-то символами?
Вообще это правила пунктуации.
Только, если стоит точка с запятой, перечисление пунктов со строчной буквы должно быть (не относится к именам собственным).
Раз уж Артур начал по правилам играть, то надо было играть до конца. А то глаза режет.
Не выкупаю, что в списке тем делает биляш, а остальное, в принципе, стандартно и понятно для жителей России.
Мемный популярный исполнитель. Почему Россия в этом плане должна отличаться от остального мира.
они аналитику эту как снимали, с запросов через яндекс поиск?
а то Т-34 и Артур Пирожков это как-то падазрительна
В смысле? А как же "ЗАЛЕПИ-ЛА МЕЕЕНЯ, ОСЛЕПИ-ЛА МЕЕНЯ", у Реввы как раз в поп-сегменте очень все стреляет, даже я (чел, который только 1 раз слышал про этого Пчеловода) слышал типа "Вика-чика-чика-чика-чика, ты спелая клубни-ка, чика-чика-чика-чика...". Ну да, это не Бэтховен или Прокофьев, как бы удивительнее было бы увидеть в "самых популярных запросах" что-то из разряда Молчат дома.
До сих пор не понимаю, как пожар в соборе Парижской Богоматери привлёк к себе в России столько внимания.
хватит желтить. Яндекс может говорить только за свою аудиторию. Даже на всех страницах самого яндекса делают поправку, что "исследование" относится только к его пользователям.
Просто те, кто Яндексом не пользуются – иностранные агенты и за россиян не считаются.
Т-34 - это блять класс.
Россия - Бельгия охуенное событие.
Весь список главных песен - это просто конечная.
Концерты Билли Айлиш в России
Вот уж событие так событие.
Кокляев-Емельяненко: уровень шоу-бизнеса на заре 90-х в стране. Мне стыдно за то что у нас такое делают
"Люди, интерес к которым больше всего возрос после их смерти в 2019 году"
А как же RIP JuiceWRLD? D:
В россии: слушают тиму белорусского, следят за украинскими выборами, смотрят американские фильмы. А что в своей стране собсна всем пох
В очередной раз убеждаюсь, что люди, пользующиеся яндекс поиском - это аудитория одноклассников и грустные школьники