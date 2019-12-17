На «умной» остановке в Нижнем Новгороде показали расследование ФБК о журналистке Аскер-заде

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Как расследование появилось на остановке, пока неизвестно.
На одной из «умных» остановок Нижнего Новгорода показали расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о журналистке Наиле Аскер-заде и главе банка ВТБ Андрее Костине. Об этом пишет телеканал «Дождь».
О случившемся рассказал местный житель Тимур Шарафутдинов. Он опубликовал видеоролик в Instagram, на что обратили внимание сотрудники ФБК.
Шарафутдинов рассказал «Дождю», что расследование показывали со звуком. Он также пояснил, что оно длилось более 40 минут. Каким образом расследование оказалось на экране остановки, Шарафутдинов не знает. Представители Ростелекома и транспортного департамента Нижнего Новгорода не ответили на звонки издания.
Навальный выпустил расследование о Костине и Аскер-заде в начале декабря. Глава ФБК нашёл у журналистки недвижимость на сумму в 340 миллионов рублей. Он также утверждал, что Аскер-заде летает на частном самолёте, стоимостью 60 миллионов долларов, который раньше принадлежал ВТБ.
Умная остановка показала расследование Навального.
На Умной остановке проходят обыски.
Умная остановка получила срок за экстремизм и пакетик вещества, прикреплённый снизу к лавке.
Я/Мы Умная остановка.
Покажи это расследование своим друзьям, будь смелее, будь как Умная остановка.
Готовься к митингу, кожаный ублюдок
Умники хуевы
Какая ж это остановка умная? Умная остановка не популяризирует популистов. Вот если бы она дисскутировала про волю к власти по Ницше, это да... А Нэвэльный, это так. Я бы назвал эту остановку среднестатистической , хотя в обществе других остановок она правда выделяется...
Ну, вот, за шутку заминусовали. Да ладно вам, я ж тоже лайк этому расследованию поставил, шо вы 😉
Сейчас сисадмину прикрутят вместо ушей педали и он от испуга придумает веб-сервер.
я посмеялся.
всё
Я такой)))))
Ну успеем и обняться, как успею отстреляться.
Интересно как сделали. Там крутится реклама обычно, а управление тачскрином картой и местами интересными, ну и вызов органов всяких. Скорее всего кто-то удаленно из Ростелекома поставил.
Скорее всего нашли лазейку в оболочке и запустили браузер а там ютуб.
Есть менее вероятный сценарий что телик подключен к инету и находится в той же локалке что и инет бесплатный
Какой нахер оболочке? Либо лэптоп подключен какой нить сраный, либо тупо воткнута флэха с видеоондэманд
Скорее что-то типа малинки с удалённым доступом. Поменяется реклама - специальный человек побежит флешку менять?
Слушай я много знаю всего, когда ответственная канитель далается на такой отъебись, что мама не горюй
Минусят дохуя умные, в курсе наверное за видеостенки и стэнды
Ты прям знаток. Нихуя не так может быть
Мне хватило ума посмотреть видео и увидеть там сверху шапку андроидовскую
Наконец-то «умные остановки» в Нижнем Новгороде стали по-настоящему умные!
А автор твита как был долбоебом, так им и остался. Банальное предложение согласовать не в состоянии.
В чем вообще смысл умной остановки в 2019 году, когда у каждого в кармане смартфон? Тем более она наверное стоит как самолёт.
М-да. Бабки умственно отсталые конечно
На них всё это и держится.
Есть же чуваки, которые покупают любимым поздравления на билбордах. Вот это ведь тоже самое, только в намного большем масштабе. Любая девушка душу отдаст за такое внимание к их паре. Ещё и бесплатно. Синк эбаут
ит
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это что за остановка?
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