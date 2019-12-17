На «умной» остановке в Нижнем Новгороде показали расследование ФБК о журналистке Аскер-заде

Как расследование появилось на остановке, пока неизвестно.

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На одной из «умных» остановок Нижнего Новгорода показали расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о журналистке Наиле Аскер-заде и главе банка ВТБ Андрее Костине. Об этом пишет телеканал «Дождь».

О случившемся рассказал местный житель Тимур Шарафутдинов. Он опубликовал видеоролик в Instagram, на что обратили внимание сотрудники ФБК.

Шарафутдинов рассказал «Дождю», что расследование показывали со звуком. Он также пояснил, что оно длилось более 40 минут. Каким образом расследование оказалось на экране остановки, Шарафутдинов не знает. Представители Ростелекома и транспортного департамента Нижнего Новгорода не ответили на звонки издания.