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Arthur Khamzin
8379

На «умной» остановке в Нижнем Новгороде показали расследование ФБК о журналистке Аскер-заде Материал редакции

Как расследование появилось на остановке, пока неизвестно.

60 комментариев
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На одной из «умных» остановок Нижнего Новгорода показали расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о журналистке Наиле Аскер-заде и главе банка ВТБ Андрее Костине. Об этом пишет телеканал «Дождь».

О случившемся рассказал местный житель Тимур Шарафутдинов. Он опубликовал видеоролик в Instagram, на что обратили внимание сотрудники ФБК.

Штаб Навального в Нижнем Новгороде @teamnavalny_nn
Наконец-то «умные остановки» в Нижнем Новгороде стали по-настоящему умные!

Они показывают всем расследование @navalny о Костине и Аскер-заде. https://t.co/bpRbmcIS2P

Шарафутдинов рассказал «Дождю», что расследование показывали со звуком. Он также пояснил, что оно длилось более 40 минут. Каким образом расследование оказалось на экране остановки, Шарафутдинов не знает. Представители Ростелекома и транспортного департамента Нижнего Новгорода не ответили на звонки издания.

Навальный выпустил расследование о Костине и Аскер-заде в начале декабря. Глава ФБК нашёл у журналистки недвижимость на сумму в 340 миллионов рублей. Он также утверждал, что Аскер-заде летает на частном самолёте, стоимостью 60 миллионов долларов, который раньше принадлежал ВТБ.

#новости #фбк #регионы

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60 комментариев
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Денис .

87

Умная остановка показала расследование Навального.
На Умной остановке проходят обыски.
Умная остановка получила срок за экстремизм и пакетик вещества, прикреплённый снизу к лавке.
Я/Мы Умная остановка.
Покажи это расследование своим друзьям, будь смелее, будь как Умная остановка.

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Tural M

Денис
28

Я/Мы умная остановка - на митинг в поддержку вышли промышленные роботы, беспилотники, тесла, пылесосы. Робот Федор в ответ на приглашение сломался и выдал ответ 4

Ответить

Tural M

Tural
16

А потом остановка уехала из России

Ответить

Денис .

Tural
3

Слишком оптимистично

Ответить

Tural M

Денис
2

хочется верить:)

Ответить

Litnikov Danil

Денис
0

По амнистии

Ответить

Nuke Iron

Tural
1

42 же

Ответить

Tural M

Nuke
6

это правильный ответ, слишком сложно для Федора)

Ответить

Егор Терентьев

Tural
0

Но это же смысл жизни! 

Ответить

Nikita

Tural
1

4 года колонии поселения

Ответить

Андрей Тодоровский

Денис
3

Готовься к митингу, кожаный ублюдок

Ответить

Tural M

Андрей
2
Ответить

Romeo_One

Денис
0

Я унарную с твоего клиента, точно в дырочку написал👏👏👏

Ответить

Tony Papayouth

22

Умники хуевы

Ответить

Ешь Черри

Tony
15

Лучший комментарий про умные остановки

Ответить

0 Yeblonski

Tony
–2

Какая ж это остановка умная? Умная остановка не популяризирует популистов. Вот если бы она дисскутировала про волю к власти по Ницше, это да... А Нэвэльный, это так. Я бы назвал эту остановку среднестатистической , хотя в обществе других остановок она правда выделяется...

Ответить

0 Yeblonski

0
0

Ну, вот, за шутку заминусовали. Да ладно вам, я ж тоже лайк этому расследованию поставил, шо вы 😉

Ответить

Ольга Семенова

9

Сейчас сисадмину прикрутят вместо ушей педали и он от испуга придумает веб-сервер. 

Ответить

Master Oogway

Ольга
2

я посмеялся. 

всё

Ответить

Nikita

Master
0

Быстро ты, скорострел 🤷🏼‍♂️

Ответить

Master Oogway

Nikita
0

Я такой)))))

Ответить

Nikita

Master
0

Дай обниму, брат!

Ответить

Master Oogway

Nikita
0

Ну успеем и обняться, как успею отстреляться.

Ответить

Nikita

Master
0

Ну как, уже можем обниматься?

Ответить

Nikita

Master
0

А сейчас можем?

Ответить

Nikita

Master
0

Ну все, давай обнимемся, братишка

Ответить

Master Oogway

Nikita
0

Хуууух, теперь можно

Ответить

Weall FAlldown

5

Вот это новость, ни дня без маленьких или больших побед 👍

Ответить

Дмитрий Маркин

0

Интересно как сделали. Там крутится реклама обычно, а управление тачскрином картой и местами интересными, ну и вызов органов всяких. Скорее всего кто-то удаленно из Ростелекома поставил.

Ответить

Илья Гераськин

Дмитрий
10

Скорее всего нашли лазейку в оболочке и запустили браузер а там ютуб.
Есть менее вероятный сценарий что телик подключен к инету и находится в той же локалке что и инет бесплатный

Ответить

Tony Papayouth

Илья
–5

Какой нахер оболочке? Либо лэптоп подключен какой нить сраный, либо тупо воткнута флэха с видеоондэманд

Ответить

Паша Красников

Tony
11

Скорее что-то типа малинки с удалённым доступом. Поменяется реклама - специальный человек побежит флешку менять?

Ответить

Tony Papayouth

Паша
–8

Слушай я много знаю всего, когда ответственная канитель далается на такой отъебись, что мама не горюй

Ответить

Tony Papayouth

Tony
–3

Минусят дохуя умные, в курсе наверное за видеостенки и стэнды

Ответить

Кирилл Боронин

Tony
1

Ну да, но и минусить тоже весело.

Ответить

Tony Papayouth

Дмитрий
–1

Не особо тупые монтажники могли поугарать. Бля сорян монтажеры

Ответить

Tony Papayouth

Дмитрий
–2

Ты прям знаток. Нихуя не так может быть

Ответить

Илья Гераськин

Tony
1

Мне хватило ума посмотреть видео и увидеть там сверху шапку андроидовскую

Ответить

Master Oogway

Tony
0

А вы, сударья, я так понимаю, не в России живёте?

Ответить

Прекрасен, как Иисус

3

Наконец-то «умные остановки» в Нижнем Новгороде стали по-настоящему умные!

А автор твита как был долбоебом, так им и остался. Банальное предложение согласовать не в состоянии.

Ответить

Эдуард Гладышев

2

В чем вообще смысл умной остановки в 2019 году, когда у каждого в кармане смартфон? Тем более она наверное стоит как самолёт.

Ответить

Litnikov Danil

Эдуард
0

наверное стоит как самолёт

Сам написал зачем

Ответить

Alexandr Strijov

0

М-да. Бабки умственно отсталые конечно

Ответить

Myemptyblog

Alexandr
1

На них всё это и держится.

Ответить

Master Oogway

Myemptyblog
6

Поэтому они такие и горбатые

Ответить

Паша Красников

Alexandr
1

Ты о чём?

Ответить

Владимир Филатов

Alexandr
0

почему?

Ответить

Андрей Карпов

0

Ох...спасибо,одна единственная хорошая новость за весь день

Ответить

Кубардак Нургушаметов

0

https://youtu.be/FUWrc1O3Dzg

Ответить

Кубардак Нургушаметов

Кубардак
1
Ответить

Кирилл Петровский

0

Есть же чуваки, которые покупают любимым поздравления на билбордах. Вот это ведь тоже самое, только в намного большем масштабе. Любая девушка душу отдаст за такое внимание к их паре. Ещё и бесплатно. Синк эбаут 
ит

Ответить

Александр Неви

Кирилл
0

С чего бесплатно то? -__-

Ответить

Комментарий удален

Паша Красников

alex
1

Ой, как же вы заебали!

Ответить

Озорной Лис

0

поставили бы лучше "Он Вам Не Димон"

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0

это что за остановка?

Ответить

Михаил Бочаров

Алексѣй
0

Она уволилась две недели назад!

Ответить

Alex Pavljenko

0

какая стремная остановка( как из начала 00-х

Ответить

Руслан Карпов

0

Кого то отъебут.

Ответить

Комментарий удален

Андрей Андрей

0

Скоро на всех остановках страны.

Ответить

Евгений Космолинский

0

Просто второй виток проекта "умное голосование"

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