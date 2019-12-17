В сервис добавили верифицированные аккаунты, а ответы будут интегрироваться в поисковую выдачу поисковика.

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«Яндекс» объявил о запуске платформы для вопросов «Яндекс.Кью». Она объединит в себе сервисы The Question и «Яндекс.Знатоки». Об этом сообщила глава «Кью» Тоня Самсонова.

Как пояснили в «Яндексе», «Знатокам» не хватало экспертов, а The Question — вопросов. С помощью объединения компания намерена решить обе проблемы обоих сервисов. В «Кью» перенесли все вопросы из The Question и «Знатоков», ответы на них и аккаунты пользователей.

Одно из главных нововведений в «Кью» — верифицированные аккаунты экспертов. Сервис также будет помечать потенциально противоречивые вопросы специальной иконкой.

Верифицированные аккаунты в «Яндекс.Кью»

«Яндекс» также приглашает экспертов в сфере бизнеса и представителей некоммерческих организаций отвечать на вопросы в сервисе. По мнению руководителя «Поиска» Максима Загребина, это позволит представителям бизнеса не только помочь людям, но и получить новых клиентов.

«Кью» интегрировали в поисковую выдачу по принципу «колдунщиков». Как пояснили в «Яндексе», ответы из нового сервиса будут показывать тогда и на тех позициях, когда они дают пользователям «больше пользы и позволяют быстрее решить задачу», чем органическая выдача.

Кроме этого, «Яндекс» сообщил об усовершенствовании поисковой платформы. Разработчики заявили об улучшении системы экспертных запросов по узким тематикам и ускорении поисковой выдачи на мобильных устройствах.