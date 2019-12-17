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В сервис добавили верифицированные аккаунты, а ответы будут интегрироваться в поисковую выдачу поисковика.
«Яндекс» объявил о запуске платформы для вопросов «Яндекс.Кью». Она объединит в себе сервисы The Question и «Яндекс.Знатоки». Об этом сообщила глава «Кью» Тоня Самсонова.
Как пояснили в «Яндексе», «Знатокам» не хватало экспертов, а The Question — вопросов. С помощью объединения компания намерена решить обе проблемы обоих сервисов. В «Кью» перенесли все вопросы из The Question и «Знатоков», ответы на них и аккаунты пользователей.
Одно из главных нововведений в «Кью» — верифицированные аккаунты экспертов. Сервис также будет помечать потенциально противоречивые вопросы специальной иконкой.
«Яндекс» также приглашает экспертов в сфере бизнеса и представителей некоммерческих организаций отвечать на вопросы в сервисе. По мнению руководителя «Поиска» Максима Загребина, это позволит представителям бизнеса не только помочь людям, но и получить новых клиентов.
«Кью» интегрировали в поисковую выдачу по принципу «колдунщиков». Как пояснили в «Яндексе», ответы из нового сервиса будут показывать тогда и на тех позициях, когда они дают пользователям «больше пользы и позволяют быстрее решить задачу», чем органическая выдача.
Кроме этого, «Яндекс» сообщил об усовершенствовании поисковой платформы. Разработчики заявили об улучшении системы экспертных запросов по узким тематикам и ускорении поисковой выдачи на мобильных устройствах.
«Яндекс» тестировал интеграцию с сервисом The Question в 2016 году, но сделать это не удалось. В марте 2019 компания приобрела платформу. Детали сделки не раскрываются.
Яндекс.Кью вертел ваш вопрос на хую
А Яндекс.Знатоки ебались в пердаки
Яндекс.Кьюбей
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Как-то зашел на thequestion в какой-то вопрос, ожидал ответы экспертов, а на деле там был ответ от Паши Рогова
Если ваши отношения станут более серьёзными переименуйтесь пожалуйста в Яндекс.Жу
р
Самоё хуёвое, что у Яндекса уже есть один Q и он такой же бессмысленный
Яндекс позиционирует его как чат для бизнес-команд, однако сам же пытается пропихнуть его и в обычные сервисы
А не знаешь есть отдельное приложение для этого дерьма или туда можно провалиться (на телефоне) только через говнокомбайн-браузера Яндекса?
Офигеть, они таки выпустили. Отбой.
Они на телефон приложение выпустили 🤷♂️
Я понял. Я просил ссылку, так как хер знает по каким словам это искать. Они эту еболду сами десятью разными способами называют на своих сайтах: консультант, сообщения, чаты итд.
Сам уже нашёл.
Яндекс.чаты, едрить их в сраку
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B/id1124487701
Настолько, что его сами Яндекс не юзают. Обычно коммуникация только в Телеграмах, если говорить о Еде.
Наконец-то у майл.ру@вопросы появился достойный конкурент
Яндекс стал похож на Мейл времен своего тулбара из всех щелей, от него сейчас такие же ощущения.
Впринципе, всегда от него были такие ощущения
Зависит от начала от твоего "всегда". Если получал инвайт на гмейл или валил с жж на я.ру, то странно, если пришёл позже, то это понятно.
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The Question - говнище. Там на раз проходяет минусорейды альтернативно одаренных, и их авторам и смурфам нихера не делают (хотя может грамоты дают, хз), в т.ч. потому, что участник(и) минусорейдов - друзья модераторов.
«Яндекс» сообщил об усовершенствовании поисковой платформы.
И там редкостная дичь
Значит и TheQuestion продался, мда
Так его купил же яндекс давно https://www.google.com/amp/s/tjournal.ru/amp/90145
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