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Arthur Khamzin
5161

«Яндекс» запустил сервис «Кью». Для этого объединили The Question и «Знатоков» Материал редакции

В сервис добавили верифицированные аккаунты, а ответы будут интегрироваться в поисковую выдачу поисковика.

36 комментариев
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Главная страница «Яндекс.Кью»

«Яндекс» объявил о запуске платформы для вопросов «Яндекс.Кью». Она объединит в себе сервисы The Question и «Яндекс.Знатоки». Об этом сообщила глава «Кью» Тоня Самсонова.

Как пояснили в «Яндексе», «Знатокам» не хватало экспертов, а The Question — вопросов. С помощью объединения компания намерена решить обе проблемы обоих сервисов. В «Кью» перенесли все вопросы из The Question и «Знатоков», ответы на них и аккаунты пользователей.

Одно из главных нововведений в «Кью» — верифицированные аккаунты экспертов. Сервис также будет помечать потенциально противоречивые вопросы специальной иконкой.

Верифицированные аккаунты в «Яндекс.Кью»

«Яндекс» также приглашает экспертов в сфере бизнеса и представителей некоммерческих организаций отвечать на вопросы в сервисе. По мнению руководителя «Поиска» Максима Загребина, это позволит представителям бизнеса не только помочь людям, но и получить новых клиентов.

«Кью» интегрировали в поисковую выдачу по принципу «колдунщиков». Как пояснили в «Яндексе», ответы из нового сервиса будут показывать тогда и на тех позициях, когда они дают пользователям «больше пользы и позволяют быстрее решить задачу», чем органическая выдача.

Кроме этого, «Яндекс» сообщил об усовершенствовании поисковой платформы. Разработчики заявили об улучшении системы экспертных запросов по узким тематикам и ускорении поисковой выдачи на мобильных устройствах.

«Яндекс» тестировал интеграцию с сервисом The Question в 2016 году, но сделать это не удалось. В марте 2019 компания приобрела платформу. Детали сделки не раскрываются.

#новости #яндекс

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36 комментариев
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Brown Zweig

17

Яндекс.Кью вертел ваш вопрос на хую

Ответить

Вадим Новосельцев

Brown
20

А Яндекс.Знатоки ебались в пердаки

Ответить

Егор Гаврилов

Вадим
2

Яндекс.Такси - просто отсоси!

Ответить

exwaifu

21

Яндекс.Кьюбей
Узнайте, как стать девочкой-волшебницей уже сегодня!

Ответить

Максим Ростокин

exwaifu
1

／人◕ ‿‿ ◕人＼

Ответить

Дитковский

14

Заканчивай свой вечер джинсой на любимом ЯндексДжорнал!

Ответить

N/a

8

Как-то зашел на thequestion в какой-то вопрос, ожидал ответы экспертов, а на деле там был ответ от Паши Рогова

Ответить

Tyler Durden

N/a
0

Так и где панчлайн?

Ответить

Курбангалы Алибердыев

6

Если ваши отношения станут более серьёзными переименуйтесь пожалуйста в Яндекс.Жу

Ответить

Данила Степовой

Курбангалы
1

р

Ответить

Zoibana

Данила
13

Анал

Ответить

Илья Пономарев

Данила
1

н

Ответить

Посторонний

Курбангалы
0

В Яндекс.Жопу им нужно переименоваться.

Ответить

Московский

7

Самоё хуёвое, что у Яндекса уже есть один Q и он такой же бессмысленный

Ответить

Илья Пономарев

Московский
1

Яндекс позиционирует его как чат для бизнес-команд, однако сам же пытается пропихнуть его и в обычные сервисы

Ответить

Фома Платонов

Илья
0

А не знаешь есть отдельное приложение для этого дерьма или туда можно провалиться (на телефоне) только через говнокомбайн-браузера Яндекса?

Ответить

Фома Платонов

Фома
0

Офигеть, они таки выпустили. Отбой.

Ответить

Zoibana

Фома
0

Где? Дай ссыль

Ответить

Фома Платонов

Zoibana
0

Они на телефон приложение выпустили 🤷‍♂️

Ответить

Zoibana

Фома
0

Я понял. Я просил ссылку, так как хер знает по каким словам это искать. Они эту еболду сами десятью разными способами называют на своих сайтах: консультант, сообщения, чаты итд.

Сам уже нашёл.
Яндекс.чаты, едрить их в сраку

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B/id1124487701

Ответить

Данила Степовой

Московский
1

Настолько, что его сами Яндекс не юзают. Обычно коммуникация только в Телеграмах, если говорить о Еде.

Ответить

Kyler

2

Наконец-то у майл.ру@вопросы появился достойный конкурент

Ответить

Посторонний

Kyler
4
Ответить

Фома Платонов

Kyler
3

Яндекс стал похож на Мейл времен своего тулбара из всех щелей, от него сейчас такие же ощущения.

Ответить

Splink Blash

Фома
1

Впринципе, всегда от него были такие ощущения

Ответить

Фома Платонов

Splink
1

Зависит от начала от твоего "всегда". Если получал инвайт на гмейл или валил с жж на я.ру, то странно, если пришёл позже, то это понятно.

Ответить

Nuke Iron

3

Какой у тебя уровень Яндекс.Кью? Пройди тест прямо сейчас!

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Михаил Фоменков

1

Q-континуум норм тема вообще.

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Комментарий удален

Александр Ашкинадзе

alex
2

вот она жизнь без пейволла @Denis Shiryaev @Владислав Цыплухин

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Посторонний

0

The Question - говнище. Там на раз проходяет минусорейды альтернативно одаренных, и их авторам и смурфам нихера не делают (хотя может грамоты дают, хз), в т.ч. потому, что участник(и) минусорейдов - друзья модераторов.

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Алексѣй Бобковъ

0
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Шарль Перро

0
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Pavel Averyanov

0

«Яндекс» сообщил об усовершенствовании поисковой платформы.

И там редкостная дичь

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Dias001 Rrn

0

Значит и TheQuestion продался, мда

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Tyler Durden

Dias001
0

Так его купил же яндекс давно https://www.google.com/amp/s/tjournal.ru/amp/90145

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0 Yeblonski

0

Сервис "Кью" для людей, у которых 0 IQ?

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