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В УФСИН отвергли утверждения о пропаже, сообщив, что Хорошавин содержался в хабаровском СИЗО.
Адвокат Евгений Балабасов заявил о пропаже бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина из СИЗО. Защитник заявил, что он и семья экс-главы региона уже более месяца не может его найти. Об этом он рассказал агентству «Интерфакс — Дальний Восток».
Балабасов отметил, что у Хорошавина проблемы со здоровьем и он приносил ему лекарства.
Пресс-служба УФСИН по Сахалинской области отвергла утверждения адвоката о пропаже и заявила, что в течении месяца Хорошавин содержался в хабаровском СИЗО. Кроме этого, ведомство сообщило, что вчера его привезли обратно в Южно-Сахалинск.
В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, оштрафовали на 500 миллионов рублей и лишили государственных наград.
Хорошавин стал фигурантом второго уголовного дела, в котором его обвиняют в получении взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ). По мнению следствия, одну из них экс-главе региона заплатили в ходе предвыборной кампании выборов депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 году. В деле более 100 томов.
У хабра появилось собственное СИЗО? Почему с маленькой буквы?