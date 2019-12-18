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Arthur Khamzin
2303

Адвокат экс-губернатора Сахалина заявил о его пропаже. Бывшего чиновника не могут найти больше месяца Материал редакции

В УФСИН отвергли утверждения о пропаже, сообщив, что Хорошавин содержался в хабаровском СИЗО.

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Адвокат Евгений Балабасов заявил о пропаже бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина из СИЗО. Защитник заявил, что он и семья экс-главы региона уже более месяца не может его найти. Об этом он рассказал агентству «Интерфакс — Дальний Восток».

С 18 ноября его увезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении. С этого времени его там нет, он потерялся, и мы ничего о нем не можем узнать.

Евгений Балабасов
Адвокат

Балабасов отметил, что у Хорошавина проблемы со здоровьем и он приносил ему лекарства.

Пресс-служба УФСИН по Сахалинской области отвергла утверждения адвоката о пропаже и заявила, что в течении месяца Хорошавин содержался в хабаровском СИЗО. Кроме этого, ведомство сообщило, что вчера его привезли обратно в Южно-Сахалинск.

Это все неправда (исчезновение Хорошавина и игнорирование официального запроса адвокатов). Мы не понимаем, о каком исчезновении на месяц говорят адвокаты. Хорошавин сейчас находится в СИЗО Южно-Сахалинска, он прибыл туда вчера. До этого его местонахождение также было известно, он содержался в хабаровском СИЗО.

представитель УФСИН по Сахалинской области

В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, оштрафовали на 500 миллионов рублей и лишили государственных наград.

Хорошавин стал фигурантом второго уголовного дела, в котором его обвиняют в получении взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ). По мнению следствия, одну из них экс-главе региона заплатили в ходе предвыборной кампании выборов депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 году. В деле более 100 томов.

#новости #регионы

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7 комментариев
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Askar Gabdulatzyanov

9
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redmadkit

8

Губернатор Шредингера.

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Stan Majors

2

Эпштейн?)

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Святозавр

1
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mr. Dudos

0

У хабра появилось собственное СИЗО? Почему с маленькой буквы?

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Dmitry Yashin

mr.
0

Почему в среднем роде?

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Vladimir Galler

Dmitry
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Изоляторро

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