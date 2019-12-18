В УФСИН отвергли утверждения о пропаже, сообщив, что Хорошавин содержался в хабаровском СИЗО.

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Адвокат Евгений Балабасов заявил о пропаже бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина из СИЗО. Защитник заявил, что он и семья экс-главы региона уже более месяца не может его найти. Об этом он рассказал агентству «Интерфакс — Дальний Восток».

С 18 ноября его увезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении. С этого времени его там нет, он потерялся, и мы ничего о нем не можем узнать. Евгений Балабасов Адвокат

Балабасов отметил, что у Хорошавина проблемы со здоровьем и он приносил ему лекарства.

Пресс-служба УФСИН по Сахалинской области отвергла утверждения адвоката о пропаже и заявила, что в течении месяца Хорошавин содержался в хабаровском СИЗО. Кроме этого, ведомство сообщило, что вчера его привезли обратно в Южно-Сахалинск.

Это все неправда (исчезновение Хорошавина и игнорирование официального запроса адвокатов). Мы не понимаем, о каком исчезновении на месяц говорят адвокаты. Хорошавин сейчас находится в СИЗО Южно-Сахалинска, он прибыл туда вчера. До этого его местонахождение также было известно, он содержался в хабаровском СИЗО. представитель УФСИН по Сахалинской области

В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, оштрафовали на 500 миллионов рублей и лишили государственных наград.