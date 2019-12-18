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В постере отговаривают незаконно пересекать границу на лодке, поскольку эту затею всё равно ждёт неудача.
Власти Австралии сделали постер с «гороскопом», в котором отговаривают жителей Шри-Ланки нелегально пересекать границу на лодке и искать убежище в стране. Об этом сообщает BuzzFeed News.
Для всех знаков зодиака на постере указана примерно одинаковая «судьба» — если вы попытаетесь незаконно попасть в страну, то вас ждёт неудача. В некоторых случаях власти Австралии также пророчат унижения со стороны родных, долги и потерю всего имущества. В конце указано, что пограничники «за четыре года» отправили домой более 160 просителей убежища из Шри-Ланки.
С 2013 года австралийские власти тратят миллионы долларов на рекламные кампании в странах, жители которых чаще всего пытаются найти у них убежище. Государство создаёт комиксы, посты в соцсетях и видео. Идею распространения подобных материалов поддержал Дональд Трамп.
По сведениям издания, постер распространяли с 2013 по 2019 год в Шри-Ланке. В этой стране популярна астрология — жители верят, что по гороскопам можно понять, на ком стоит жениться, и когда нужно искать новую работу.
В Австралии действуют строгие меры пограничного контроля, а к просителям убежища, которые пересекают границу на лодке, власти занимают позицию абсолютной нетерпимости. Пограничники отправляют обратно любые лодки, даже не принимая ходатайства о предоставлении статуса беженца.
Напоминаю о единственном верном гороскопе на этот (и следующий) год
Можно доебаться, потому что Солнце это звезда и она все-таки влияет на нашу жизнь.
Суперпозиция планет так то тоже влияет. Сомневаюсь, правда, что на работу и взаимоотношения с коллегами по работе но все же
Почему нет? Косвенно может повлиять. Это ж прям эффект бабочки. На Солнце вспышка - голова трещит - посылаешь нахуй жену - она забирает детей и едет к маме - жизнь разрушена - депрессия - гроб - кладбище.
Нет, речь про "положение" на звёздном небе, а не про то, что именно там происходит на солнце.
Иначе уже не астрология.
А ты знаешь, почему день сменяет ночь, например? Может ты конечно рептилоид и на тебя восходы и заходы Солнца не влияют.
Ты уже отстранился от темы и ушел от темы астрологии к астраномиии.
С заходом наступает ночь, с рассветом - день.
Что именно тут неочевидного и что может пойти не так?
"Завтрашний день для тираннозавров будет просто БОМБА!"
«Космос пришлет вам неожиданный подарок»
«Вы увидите первую падающую звезду, при виде которой можно не загадывать желания»
Ждём деда с обвинениями австралонацистов в недопуске несчастных нелегалов в их фашистско-капиталистический рай.
Весело да очень, но так-то лицемерный мир задолбал. Никому не выгодно бороться с первопричиной эмиграции, всем нужна дешёвая рабочая сила.
Как "бороться с первопричиной эмиграции"?
Разбомбить Шри-Ланку?
Какие-то странные власти в Австралии. То у них в некоторых провинциальных городах не хватает рабочих рук, и они выдают квоты мигрантам, то они вышвыривают, тех кто бежит к ним.
Да, они к этому и аппелируют. Однако тут проблема в том, что с такой политикой отбора хороших спецов, мало кто туда едет. Некоторые страны Европы решили пустить беженцев и получили экономический рост. Правда, они и вложились в их интеграцию, но при стареющем населении развитых стран можно считать такое положение дел подарком судьбы.
А тельцам при пересечении границы повезет меньше всех, т.к. они медлительные и неторопливые. Их ждет арест на 10 лет с переодическими укусами пауков-птицеедов для профилактики... Звезды также указывают тельцам на "а не пошли бы вы нахер с нашей границы, мигранты?!".
Не послушаются гороскопа только львы. Я же лев, скажут они и завезут в лодку
Как жаль, что нет ружья…
Зачем?
Защищаться от злобных австралийских аборигенов, которые так и норовят съесть (тьфу!) депортировать бедных шриланкийцев )
Тюремщица интересуется:
Если ты не понял, это был сарказм. А так, человек «с яйцами» может принести намного больше пользы стране. Это вам не на митинги ходить.
В Австралии сложно устроится на работу даже если ты австралиец и знаешь английский. На что вообще рассчитывают всякие беженцы которые туда едут я хз