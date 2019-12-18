В постере отговаривают незаконно пересекать границу на лодке, поскольку эту затею всё равно ждёт неудача.

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Власти Австралии сделали постер с «гороскопом», в котором отговаривают жителей Шри-Ланки нелегально пересекать границу на лодке и искать убежище в стране. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Для всех знаков зодиака на постере указана примерно одинаковая «судьба» — если вы попытаетесь незаконно попасть в страну, то вас ждёт неудача. В некоторых случаях власти Австралии также пророчат унижения со стороны родных, долги и потерю всего имущества. В конце указано, что пограничники «за четыре года» отправили домой более 160 просителей убежища из Шри-Ланки.

Вы навсегда останетесь в долгах. Если вы незаконно отправитесь в Австралию на лодке, то вас вернут. Всё, чем вы рисковали, чтобы сюда попасть, окажется напрасным. Вы останетесь в долгах. гороскоп для стрельца

Вы потеряете драгоценности вашей жены. От вас отвернётся удача, если вы нелегально отправитесь в Австралию на лодке. Вы потеряете всё имущество, которое заложили, чтобы заплатить за эту бессмысленную идею. гороскоп для близнецов

Вам будет стыдно за ваши действия. Если вы нелегально отправитесь в Австралию на лодке, ожидайте возвращения домой, где вы столкнётесь с унижением в вашем сообществе. Вас ждёт неудача, если вы попытаетесь совершить это незаконное действие. гороскоп для тельца

С 2013 года австралийские власти тратят миллионы долларов на рекламные кампании в странах, жители которых чаще всего пытаются найти у них убежище. Государство создаёт комиксы, посты в соцсетях и видео. Идею распространения подобных материалов поддержал Дональд Трамп.

По сведениям издания, постер распространяли с 2013 по 2019 год в Шри-Ланке. В этой стране популярна астрология — жители верят, что по гороскопам можно понять, на ком стоит жениться, и когда нужно искать новую работу.