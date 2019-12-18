Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дарья Лейзаренко
4147

«Львы, вы пожалеете об этом»: власти Австралии создали «гороскоп» для просителей убежища из Шри-Ланки Материал редакции

В постере отговаривают незаконно пересекать границу на лодке, поскольку эту затею всё равно ждёт неудача.

35 комментариев
В закладки
Аудио

Власти Австралии сделали постер с «гороскопом», в котором отговаривают жителей Шри-Ланки нелегально пересекать границу на лодке и искать убежище в стране. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Для всех знаков зодиака на постере указана примерно одинаковая «судьба» — если вы попытаетесь незаконно попасть в страну, то вас ждёт неудача. В некоторых случаях власти Австралии также пророчат унижения со стороны родных, долги и потерю всего имущества. В конце указано, что пограничники «за четыре года» отправили домой более 160 просителей убежища из Шри-Ланки.

Вы навсегда останетесь в долгах.

Если вы незаконно отправитесь в Австралию на лодке, то вас вернут. Всё, чем вы рисковали, чтобы сюда попасть, окажется напрасным. Вы останетесь в долгах.

гороскоп для стрельца

Вы потеряете драгоценности вашей жены.

От вас отвернётся удача, если вы нелегально отправитесь в Австралию на лодке. Вы потеряете всё имущество, которое заложили, чтобы заплатить за эту бессмысленную идею.

гороскоп для близнецов

Вам будет стыдно за ваши действия.

Если вы нелегально отправитесь в Австралию на лодке, ожидайте возвращения домой, где вы столкнётесь с унижением в вашем сообществе. Вас ждёт неудача, если вы попытаетесь совершить это незаконное действие.

гороскоп для тельца

С 2013 года австралийские власти тратят миллионы долларов на рекламные кампании в странах, жители которых чаще всего пытаются найти у них убежище. Государство создаёт комиксы, посты в соцсетях и видео. Идею распространения подобных материалов поддержал Дональд Трамп.

По сведениям издания, постер распространяли с 2013 по 2019 год в Шри-Ланке. В этой стране популярна астрология — жители верят, что по гороскопам можно понять, на ком стоит жениться, и когда нужно искать новую работу.

В Австралии действуют строгие меры пограничного контроля, а к просителям убежища, которые пересекают границу на лодке, власти занимают позицию абсолютной нетерпимости. Пограничники отправляют обратно любые лодки, даже не принимая ходатайства о предоставлении статуса беженца.

#новости #беженцы #австралия

Новости
Подписаться
Подписан
Отписаться
Выборы на Украине, «Игра престолов» и Владимир Зеленский: «Яндекс» назвал самые интересные темы 2019 года среди россиян
Хидео Кодзима опередил Грету Тунберг, «Т-34» — «Джокера», а в музыкальном топе оказался Артур Пирожков.
6
28
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дарья Лейзаренко", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0435\u0436\u0435\u043d\u0446\u044b","\u0430\u0432\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u044f"], "comments": 35, "likes": 28, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 131718, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 18 Dec 2019 10:22:59 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 131718, "author_id": 217590, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/131718\/get","add":"\/comments\/131718\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/131718"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ruslan Sviridov

19

Напоминаю о единственном верном гороскопе на этот (и следующий) год

Ответить

Anton Romanov

Ruslan
12

Можно доебаться, потому что Солнце это звезда и она все-таки влияет на нашу жизнь.

Ответить

Litnikov Danil

Anton
3

Суперпозиция планет так то тоже влияет. Сомневаюсь, правда, что на работу и взаимоотношения с коллегами по работе но все же

Ответить

Anton Romanov

Litnikov
14

Почему нет? Косвенно может повлиять. Это ж прям эффект бабочки. На Солнце вспышка - голова трещит - посылаешь нахуй жену - она забирает детей и едет к маме - жизнь разрушена - депрессия - гроб - кладбище.

Ответить

Master Oogway

Anton
1

А в гробу понимаешь, что у тебя и жены то не было:(

Ответить

Посторонний

Anton
0

Днем пернешь, вечером кто-то обосрётся.

Ответить

Владимир Земсков

Anton
–1

Нет, речь про "положение" на звёздном небе, а не про то, что именно там происходит на солнце.
Иначе уже не астрология.

Ответить

Anton Romanov

Владимир
2

А ты знаешь, почему день сменяет ночь, например? Может ты конечно рептилоид и на тебя восходы и заходы Солнца не влияют. 

Ответить

Владимир Земсков

Anton
–2

Ты уже отстранился от темы и ушел от темы астрологии к астраномиии.
С заходом наступает ночь, с рассветом - день.
Что именно тут неочевидного и что может пойти не так?

Ответить

Жабка

Ruslan
1

Динозавры тоже читали этот гороскоп и верили ему..

Ответить

Litnikov Danil

Жабка
8

"Завтрашний день для тираннозавров будет просто БОМБА!"

Ответить

Bekzat Sadykov

Litnikov
2

«Космос пришлет вам неожиданный подарок»
«Вы увидите первую падающую звезду, при виде которой можно не загадывать желания»

Ответить

Taran Baranov

20

 вы столкнётесь с унижением в вашем сообществе

Ответить

CiZerin

7

Первый гороскоп, на моей памяти, где не обещают ни чего хорошего.

Ответить

Gleb Eltsov

5

Ждём деда с обвинениями австралонацистов в недопуске несчастных нелегалов в их фашистско-капиталистический рай.

Ответить

пепси

Gleb
0

@Ded Pihto

Ответить

Артем Шевченко

0

Весело да очень, но так-то лицемерный мир задолбал. Никому не выгодно бороться с первопричиной эмиграции, всем нужна дешёвая рабочая сила.

Ответить

Посторонний

Артем
0

Как "бороться с первопричиной эмиграции"?

Ответить

Bekzat Sadykov

Посторонний
1

Разбомбить Шри-Ланку? 

Ответить

Воронеж

Bekzat
7
Ответить

Посторонний

Bekzat
0

Вариант уровня "Бомбить Воронеж в ответ на санкции США".

Ответить

That cat

1

И даже из КНДР не примут?

Ответить

Mikhail Lukup

–1

Какие-то странные власти в Австралии. То у них в некоторых провинциальных городах не хватает рабочих рук, и они выдают квоты мигрантам, то они вышвыривают, тех кто бежит к ним.

Ответить

пепси

Mikhail
1

Есть разница между *легально" и "нелегально"

Ответить

Mikhail Lukup

пепси
0

Да, они к этому и аппелируют. Однако тут проблема в том, что с такой политикой отбора хороших спецов, мало кто туда едет. Некоторые страны Европы решили пустить беженцев и получили экономический рост. Правда, они и вложились в их интеграцию, но при стареющем населении развитых стран можно считать такое положение дел подарком судьбы.

Ответить

0 Yeblonski

0

А тельцам при пересечении границы повезет меньше всех, т.к. они медлительные и неторопливые. Их ждет арест на 10 лет с переодическими укусами пауков-птицеедов для профилактики... Звезды также указывают тельцам на "а не пошли бы вы нахер с нашей границы, мигранты?!".

Ответить

Митя Простомолотов

0

Не послушаются гороскопа только львы. Я же лев, скажут они и завезут в лодку

Ответить

Stan Majors

0

Австралия збс

Ответить

Максим Ростокин

0

Как жаль, что нет ружья…

Ответить

Посторонний

Максим
0

Зачем?

Ответить

Максим Ростокин

Посторонний
–1

Защищаться от злобных австралийских аборигенов, которые так и норовят съесть (тьфу!) депортировать бедных шриланкийцев )

Ответить

Посторонний

Максим
0

Тюремщица интересуется:

Vocaroo | Online voice recorder
Vocaroo is a quick and easy way to share voice messages over the interwebs.
voca.ro
Ответить

Максим Ростокин

Посторонний
0

Если ты не понял, это был сарказм. А так, человек «с яйцами» может принести намного больше пользы стране. Это вам не на митинги ходить.

Ответить

Большой Котик

0

В Австралии сложно устроится на работу даже если ты австралиец и знаешь английский. На что вообще рассчитывают всякие беженцы которые туда едут я хз

Ответить

Ded Pihto

Большой
–1

Беженец не только рабочее место занимает но и создаёт рабочие места. Ему надо чтото есть ему надо гдето жить ему надо стричься ему надо ездить на общественном транспорте.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет и мемы
Грета Тунберг опубликовала фото на полу «переполненного поезда». ЖД-компания напомнила, что та ехала первым классом
Правда оказалась где-то посередине — у 16-летней активистки было место в вагоне первого класса, но и на полу она успела посидеть не только для фото.
131
Интернет и мемы
Концепт: «Неудобный» унитаз с 13-градусным наклоном для увеличения продуктивности на работе
В соцсетях устройство назвали порождением «злого капитализма».
102
Интернет и мемы
Чеченская республика — лидер по поиску гей-порно в 2019 году
Есть подозрения, что Всевышний, был бы мягко говоря, не очень доволен
129
Популярное за три дня
Новости
На «умной» остановке в Нижнем Новгороде показали расследование ФБК о журналистке Аскер-заде
Как расследование появилось на остановке, пока неизвестно.
60
Новости
На «России 1» вырезали слово «протесты» из песни «Би-2»
«Если чуть светлей проспекты. И нежней ********».
119
Интернет и мемы
«Ведомости»
Зеленский. Hublot.
56

Прямой эфир

Посторонний

Собянин назвал 115 тысяч рублей…

0 Yeblonski

Собянин назвал 115 тысяч рублей…

Олег Ивахнов

Российские боксёры отказались…

literale

Собянин назвал 115 тысяч рублей…

Кирилл Сосновский

Россияне стали реже покупать…

Паша Красников

Собянин о необходимости вывоза…

literale

Собянин назвал 115 тысяч рублей…

Александра…

Собянин о необходимости вывоза…

Паша Красников

Собянин о необходимости вывоза…

Micro

Собянин назвал 115 тысяч рублей…

Андрей Балконский

Выборы на Украине, «Игра…

George Morozenko

Концепт: «Неудобный» унитаз с…

Андрюха Глушков

Блогер из Твери с 334.000…

Иван Гессе

Собянин назвал 115 тысяч рублей…

Посторонний

Собянин назвал 115 тысяч рублей…

Илюхер XXIX

JBL представила беспроводные…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]