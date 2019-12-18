Автор канала пообещал перезалить видеоролик заново.

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​Снимок со страницы видеоролика

Выпуск YouTube-канала «КраСава» под названием «Фанат — не преступник» заблокировали по неизвестным причинам. Об этом сообщил автор канала и бывший футболист Евгений Савин. Он пообещал перезалить ролик заново.

В качестве причины значится нарушение правил использования сервиса. Савин также не смог уточнить причин, подчеркнув, что, вероятно, видео «кому-то не понравилось». TJ направил запрос представителям «КраСавы», но на момент написания новости они не ответили.

Савин посвятил выпуск «Фанат — не преступник» обсуждению массовых задержаний футбольных фанатов. В видеоролике Савин встретился с представителями Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).

В начале декабря в Петербурге задержали более 30 футбольных фанатов. Большинство оштрафовали на 500 рублей по статье о мелком хулиганстве. Ещё троих арестовали на 15 суток. По данным «Фонтанки», задержанные были фанатами «Спартака».

После задержаний фанаты российских клубов покинули трибуны во время матчей в знак протеста против задержаний «спартаковцев».

Обновлено в 11:17: