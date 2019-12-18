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Автор канала пообещал перезалить видеоролик заново.
Выпуск YouTube-канала «КраСава» под названием «Фанат — не преступник» заблокировали по неизвестным причинам. Об этом сообщил автор канала и бывший футболист Евгений Савин. Он пообещал перезалить ролик заново.
В качестве причины значится нарушение правил использования сервиса. Савин также не смог уточнить причин, подчеркнув, что, вероятно, видео «кому-то не понравилось». TJ направил запрос представителям «КраСавы», но на момент написания новости они не ответили.
Савин посвятил выпуск «Фанат — не преступник» обсуждению массовых задержаний футбольных фанатов. В видеоролике Савин встретился с представителями Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).
В начале декабря в Петербурге задержали более 30 футбольных фанатов. Большинство оштрафовали на 500 рублей по статье о мелком хулиганстве. Ещё троих арестовали на 15 суток. По данным «Фонтанки», задержанные были фанатами «Спартака».
После задержаний фанаты российских клубов покинули трибуны во время матчей в знак протеста против задержаний «спартаковцев».
Обновлено в 11:17:
Выпуск «Фанат — не преступник» перезалили во «ВКонтакте».
На Савушкина, 55, работа полным ходом идет. 😉
Переехали они оттуда в 2017 в Лахту-центр, в начале 2019 и оттуда съехали, не знаю, куда.
Держи в курсе, как будто мне эта информация что-то дает... "НАЙДИТЕ ЭТИХ УБЛЮДКОВ И НАКАЖИТЕ!"? 🤔
ууух ссука кровавый режим
И? Пернул в лужу, доволен, как скотина? О кровавости режима ввиду именно этой блокировки заикаешся только ты, создавая на платной основе впечатление у мимокрокодилов, что блокировки роликов и выпускание крови (в виде посадок или убийств) - вещи несовместные, как гений и злодейство (по Моцарту у Пушкина).
{мем: И? Пернул в лужу, доволен, как скотина?}
кто это
бывший футболист, телеведущий и комментатор матч-тв (начинал ещё вместе с Дудем, например, в шоу Культ Тура, кажется, можно выпуски найти на ютубе), ныне популярный футбольный блогер
Покинули сектор почти все клубы РПЛ (некоторые перешли на соседние трибуны), акцию поддержали и клубы других российских лиг, включая баскетбольные и хоккейные
Обыденная ситуация для Ютуба.
Или Жека использовал материал правообладателей или ненависть в ролике увидели. У них алгоритмы весьма странно работают.
А может на это и был расчет, что удалят, поднимется хайп и ролик соберёт ещё больше просмотров.
К вечеру восстановят, очевидно же.
Вот уже 2020 на пороге, а люди все еще выкладывают видео на YouTube , а не на Pornhub..
черная картинка конечно подходит к статье но совершенно не хочется на нее кликать - все мы видели сообщение ютуба о блокировке. советую поставить что нибудь по живописнее с их канала чтобы сразу было понятно о чем суть