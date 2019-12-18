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Новости
Arthur Khamzin
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Выпуск «КраСавы» о задержаниях футбольных фанатов заблокировали на YouTube Материал редакции

Автор канала пообещал перезалить видеоролик заново.

16 комментариев
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​Снимок со страницы видеоролика

Выпуск YouTube-канала «КраСава» под названием «Фанат — не преступник» заблокировали по неизвестным причинам. Об этом сообщил автор канала и бывший футболист Евгений Савин. Он пообещал перезалить ролик заново.

В качестве причины значится нарушение правил использования сервиса. Савин также не смог уточнить причин, подчеркнув, что, вероятно, видео «кому-то не понравилось». TJ направил запрос представителям «КраСавы», но на момент написания новости они не ответили.

Савин посвятил выпуск «Фанат — не преступник» обсуждению массовых задержаний футбольных фанатов. В видеоролике Савин встретился с представителями Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).

В начале декабря в Петербурге задержали более 30 футбольных фанатов. Большинство оштрафовали на 500 рублей по статье о мелком хулиганстве. Ещё троих арестовали на 15 суток. По данным «Фонтанки», задержанные были фанатами «Спартака».

После задержаний фанаты российских клубов покинули трибуны во время матчей в знак протеста против задержаний «спартаковцев».

Обновлено в 11:17:

Выпуск «Фанат — не преступник» перезалили во «ВКонтакте».

#новости #спорт #футбол

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16 комментариев
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0 Yeblonski

6

На Савушкина, 55, работа полным ходом идет. 😉

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Посторонний

0
1

Переехали они оттуда в 2017 в Лахту-центр, в начале 2019 и оттуда съехали, не знаю, куда.

«Фабрика троллей» переехала в «Лахту-2»
«Фабрика троллей» решила занять бизнес-центр большей площади в Санкт-Петербурге. Из офисов на…
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«Фабрика троллей» лишилась офиса в БЦ «Лахта-2»
«Фабрика троллей» лишилась офиса в БЦ «Лахта-2»
www.rosbalt.ru
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0 Yeblonski

Посторонний
2

Держи в курсе, как будто мне эта информация что-то дает... "НАЙДИТЕ ЭТИХ УБЛЮДКОВ И НАКАЖИТЕ!"? 🤔

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Maxim Maximov

3

ууух ссука кровавый режим

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Посторонний

Maxim
–8

И? Пернул в лужу, доволен, как скотина? О кровавости режима ввиду именно этой блокировки заикаешся только ты, создавая на платной основе впечатление у мимокрокодилов, что блокировки роликов и выпускание крови (в виде посадок или убийств) - вещи несовместные, как гений и злодейство (по Моцарту у Пушкина).

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0 Yeblonski

Посторонний
1

{мем: И? Пернул в лужу, доволен, как скотина?}

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Мемопроходил

0
2
Ответить

Посторонний

Мемопроходил
0

Упс, стал понимать. Ранее видел, что не смог для фразы с ?

Ответить

Посторонний

0
0

Бот не понимает знак "?"

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Vladimir Galler

–3

кто это

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Marow from Neverland

Vladimir
5

бывший футболист, телеведущий и комментатор матч-тв (начинал ещё вместе с Дудем, например, в шоу Культ Тура, кажется, можно выпуски найти на ютубе), ныне популярный футбольный блогер

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Yar Babin

1

Покинули сектор почти все клубы РПЛ (некоторые перешли на соседние трибуны), акцию поддержали и клубы других российских лиг, включая баскетбольные и хоккейные

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Владимир Земсков

1

Обыденная ситуация для Ютуба.
Или Жека использовал материал правообладателей или ненависть в ролике увидели. У них алгоритмы весьма странно работают.
А может на это и был расчет, что удалят, поднимется хайп и ролик соберёт ещё больше просмотров.

К вечеру восстановят, очевидно же.

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Weall FAlldown

0

Скорее всего во всем виноват Рамблер

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Aleksej Fedko

0

Вот уже 2020 на пороге, а люди все еще выкладывают видео на YouTube , а не на Pornhub..

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vladysun

0

черная картинка конечно подходит к статье но совершенно не хочется на нее кликать - все мы видели сообщение ютуба о блокировке. советую поставить что нибудь по живописнее с их канала чтобы сразу было понятно о чем суть

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