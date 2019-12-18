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Представители компании заявили, что не могут исполнить требования российских властей.
Корпоративный мессенджер Flock отказался от русскоязычной версии приложения. Причиной стал закон о хранении персональных данных россиян на территории страны. Сообщение от службы поддержки опубликовал IT-эксперт и автор Telegram-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарёв.
В разговоре с vc.ru Климарёв подчеркнул, это ответ ему передал один из пользователей Flock.
На момент написания, Flock и Роскомнадзор не ответили на запросы издания.
Разработчики Flock запустили русскоязычную версию мессенджера в марте 2017 года. Тогда компания заявила, что сервис призван стать более удобным аналогом Slack.
Закон о хранении персональных данных россиян на территории страны действует с сентября 2015 года. В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за его нарушение. Согласно документу, компаниям грозит от 1 до 6 миллионов рублей штрафа за первое нарушение и от 6 до 18 миллионов — за повторное. Поправки также предусматривают наказание для должностных лиц.
Первый раз слышу об этом мессенджере.
Это как Slack, только первые три буквы другие
Что значит русскоязычная версия? Это в смысле руссификация? Разве какая-то страна имеет право устанавливать свои порядки только потому что там русский язык используется?
Тоже этого никогда не понимал. Власть пытается установить монополию на русский язык, хотя есть хотя бы Беларусь, где так же русский является государственным. По идее можно сказать, что деятельность направлена на РБ, а не на РФ и посылать всех нах.
Медленными, но верными шажками к самоизоляции страны. Все как ненавидимый всеми расеянами Обамка говорил.
Получается так можно? Просто убрать из своего продукта русский язык и продолжать работать в России посылая роскомнадзор куда подальше? Почему другие так не делают?
Потому что русские не любят английский. Даже в 2019 году большинство людей не понимают simple English, причём 20+ в том числе
Это довольно очевидный ответ, но я имел в виду не столько массовые продукты, сколько профессиональные решения. Думаю в корпоративном мессенджере где в целом не так много кнопок все поймут что Send это отправить. Зачем там вообще русификация? Даже телеграм несколько лет в России проработал, перед тем как ввести русский язык. Люди бухтели, но регистрировались.
В законе прописано, что нужно хранить данные тем, кто ведёт деятельность, направленную на работу в России. Таким образом, достаточно не вводить русскую версию и не рекламировать решение «для русских команд», чтобы не попадать под этот закон
Если так, то получается что это Outstanding Move.
Great комментарий, так держать!
Birds of a feather FLOCK together, билингв, если ты understand what i mean
я думаю ребята мучались - они конкуренты bascecamp, wrike, redbooth и кучи других проектов, сделали гипотезу - зайти на ру рынок. А тут каждый корп клиент выкатил им требования: хранить ПД надо на ру серверах, так как штрафы.
дальше простой расчет цена хранения VS выручка с клиента и идея захода на ру рынок было положена в корзину.
Они не в России, в ОАЭ зарегистрированы, что мешает продавать в Россию и в ответ на вскукареки Роскомзазора - "что ты мне сделаешь, я в другмо стране"?
А тут каждый корп клиент выкатил им требования: хранить ПД надо на ру серверах, так как штрафы.
Наши корпы то у нас зареганы.
И штрафанут их в первую очередь за хранение данных сотрудников
Так что либо не хранить данные (что невозможно для системы такого типа), либо переносить/дублировать хранилища (а то и логику) на ру сервера, что никто делать не будет - переезжать с уютного AWS ради копья местного
Треш, обвинять в том, что ты не управляешь так, как хочется долбоящерам у власти, чужой базой данных.
Вполне логичное следствие в стране, где для потребления базовых товаров и услуг английский не нужен, т.е. нет нужды в нем.
Чтобы сделать "...более удобный аналог Slack" достаточно не использовать электрон. Всё.
Всегда было интересно, а можно тогда данные на Курилах хранить?)
Как мне отказаться от навязчивых услуг Российской Федерации по защите моей информации от надёжных способов её хранения? Дырявые сбербанк и билайн сливают инфу уже практиски ежемесячно, специалисты по информационной безопасности давно съебали, более-менее конкурентоспособные айтишники тоже, скоро уже эникейщики уедут посуду в KFC мыть. Тем временем я не выбирал никого, кто голосовал бы за принятие этого закона, и не имею никакого интереса в нём, а использование сервисов, которые сольют все мои рабочие данные и деловую переписку любому районному менту, у которого их закажет мой бизнес-конкурент за сто баксов, представляет не иллюзорный, а вполне реальный риск для безопасности.
Это ведь для моей безопасности закон, правда?