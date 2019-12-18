Ранее мы поддерживали русскоязычную версию Flock, однако законы требовали размещения серверов на территории России, что было невозможным. Из-за этого мы решили полностью отказаться от русскоязычной версии приложения.

Если мы передумаем, то мы обязательно свяжемся с вами.