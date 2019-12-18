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Arthur Khamzin
2640

Разработчики мессенджера Flock отказались от поддержки русскоязычной версии из-за закона о хранении данных россиян Материал редакции

Представители компании заявили, что не могут исполнить требования российских властей.

32 комментария
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Корпоративный мессенджер Flock отказался от русскоязычной версии приложения. Причиной стал закон о хранении персональных данных россиян на территории страны. Сообщение от службы поддержки опубликовал IT-эксперт и автор Telegram-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарёв.

В разговоре с vc.ru Климарёв подчеркнул, это ответ ему передал один из пользователей Flock.

Ранее мы поддерживали русскоязычную версию Flock, однако законы требовали размещения серверов на территории России, что было невозможным. Из-за этого мы решили полностью отказаться от русскоязычной версии приложения.

Если мы передумаем, то мы обязательно свяжемся с вами.

из сообщения службы поддержки Flock

На момент написания, Flock и Роскомнадзор не ответили на запросы издания.

Разработчики Flock запустили русскоязычную версию мессенджера в марте 2017 года. Тогда компания заявила, что сервис призван стать более удобным аналогом Slack.

Закон о хранении персональных данных россиян на территории страны действует с сентября 2015 года. В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за его нарушение. Согласно документу, компаниям грозит от 1 до 6 миллионов рублей штрафа за первое нарушение и от 6 до 18 миллионов — за повторное. Поправки также предусматривают наказание для должностных лиц.

#новости #сервисы #мессенджеры

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32 комментария
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Marko

26

Первый раз слышу об этом мессенджере.

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Weall FAlldown

Marko
10

Это как Slack, только первые три буквы другие

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Andrey Petrenko

Weall
3

Вторая буква совпадает ващет)

Ответить

Alexander Pestov

Marko
0

Я помню браузер с таким же названием.

Ответить

Mikhail Lukup

7

Что значит русскоязычная версия? Это в смысле руссификация? Разве какая-то страна имеет право устанавливать свои порядки только потому что там русский язык используется?

Ответить

Тёма Галахов

Mikhail
6

Тоже этого никогда не понимал. Власть пытается установить монополию на русский язык, хотя есть хотя бы Беларусь, где так же русский является государственным. По идее можно сказать, что деятельность направлена на РБ, а не на РФ и посылать всех нах.

Ответить

Rayslava

Тёма
5

Всё верно. Поэтому сейчас наша власть пытается установить свою монополию и на Беларусь тоже.

Ответить

Bastian Henning

Rayslava
0

чувак, как же ты прав!

Ответить

Православие. Патриотизм.

4

Медленными, но верными шажками к самоизоляции страны. Все как ненавидимый всеми расеянами Обамка говорил.

Ответить

Ruslan Sviridov

1

Получается так можно? Просто убрать из своего продукта русский язык и продолжать работать в России посылая роскомнадзор куда подальше? Почему другие так не делают?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Ruslan
1

Потому что русские не любят английский. Даже в 2019 году большинство людей не понимают simple English, причём 20+ в том числе

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Иван Гессе

Dmitry
13
Ответить

Kyler

Иван
0

Не вижу в картинки, но уверен что там что-то про балашиху

Ответить

Kyler

Kyler
0

Не угадал:

Ответить

Ruslan Sviridov

Dmitry
3

Это довольно очевидный ответ, но я имел в виду не столько массовые продукты, сколько профессиональные решения. Думаю в корпоративном мессенджере где в целом не так много кнопок все поймут что Send это отправить. Зачем там вообще русификация? Даже телеграм несколько лет в России проработал, перед тем как ввести русский язык. Люди бухтели, но регистрировались.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Ruslan
3

В законе прописано, что нужно хранить данные тем, кто ведёт деятельность, направленную на работу в России. Таким образом, достаточно не вводить русскую версию и не рекламировать решение «для русских команд», чтобы не попадать под этот закон

Ответить

Ruslan Sviridov

Dmitry
0

Если так, то получается что это Outstanding Move.

Ответить

Boy Next Door

Ruslan
2

Great комментарий, так держать!

Ответить

Ruslan Sviridov

Boy
2

Birds of a feather FLOCK together, билингв, если ты understand what i mean

Ответить

Boy Next Door

Ruslan
4

At first я не понял, but then как понял

Ответить

Pavel Osadchuk

Ruslan
1

я думаю ребята мучались - они конкуренты bascecamp, wrike, redbooth и кучи других проектов, сделали гипотезу - зайти на ру рынок. А тут каждый корп клиент выкатил им требования: хранить ПД надо на ру серверах, так как штрафы.

дальше простой расчет цена хранения VS выручка с клиента и идея захода на ру рынок было положена в корзину.

Ответить

Посторонний

Pavel
0

Они не в России, в ОАЭ зарегистрированы, что мешает продавать в Россию и в ответ на вскукареки Роскомзазора - "что ты мне сделаешь, я в другмо стране"?

Flock Terms Of Use
1. Background 1.1. www.flock.com (“Website”) and the mobile apps, web interfaces, APIs…
support.flock.com
Ответить

Pavel Osadchuk

Посторо…
1

  А тут каждый корп клиент выкатил им требования: хранить ПД надо на ру серверах, так как штрафы.

Наши корпы то у нас зареганы.
И штрафанут их в первую очередь за хранение данных сотрудников

Так что либо не хранить данные (что невозможно для системы такого типа), либо переносить/дублировать хранилища (а то и логику) на ру сервера, что никто делать не будет - переезжать с уютного AWS ради копья местного

Ответить

Посторонний

Pavel
1

Треш, обвинять в том, что ты не управляешь так, как хочется долбоящерам у власти, чужой базой данных.

Ответить

Православие. Патриотизм.

Dmitry
0

Вполне логичное следствие в стране, где для потребления базовых товаров и услуг английский не нужен, т.е. нет нужды в нем.

Ответить

Евгений Мартынов

2

Чтобы сделать "...более удобный аналог Slack" достаточно не использовать электрон. Всё.

Ответить

Шарль Перро

1

"Извините, у вас Россия. Мы свяжемся с вами".

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Всегда было интересно, а можно тогда данные на Курилах хранить?)

Ответить

Kyler

Dmitry
0

Если там есть хостинг...

Ответить

Pavel Osadchuk

0

все правильно сделали

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Krot

0

Настолько поебать, что даже похуй

Ответить

Justified Stallion

0

Как мне отказаться от навязчивых услуг Российской Федерации по защите моей информации от надёжных способов её хранения? Дырявые сбербанк и билайн сливают инфу уже практиски ежемесячно, специалисты по информационной безопасности давно съебали, более-менее конкурентоспособные айтишники тоже, скоро уже эникейщики уедут посуду в KFC мыть. Тем временем я не выбирал никого, кто голосовал бы за принятие этого закона, и не имею никакого интереса в нём, а использование сервисов, которые сольют все мои рабочие данные и деловую переписку любому районному менту, у которого их закажет мой бизнес-конкурент за сто баксов, представляет не иллюзорный, а вполне реальный риск для безопасности.

Это ведь для моей безопасности закон, правда?

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