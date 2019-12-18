Решение о создании такой группы было принято ещё в июне, после прямой линии с Путиным.

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В МВД появилось подразделение, которое займётся борьбой с преступлениями наркополицейских. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Представители МВД отметили, что её главной целью станет выявление правонарушений силовиков в сфере оборота наркотиков. Детали работы подразделения не раскрываются.

В июне 2019 года глава МВД Владимир Колокольцев объявил о создании подразделения для борьбы с преступлениями, совершёнными силовиками в сфере наркотиков. Он сделал это после прямой линии с Владимиром Путиным, который заявил о необходимости такой группы для расследования злоупотреблений в делах, похожих на случай с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым.

6 июня полиция задержала журналиста Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Силовики утверждали, что при задержании обнаружили у него около четырёх грамм метилэффедрона. После обысков дома, МВД опубликовало снимки с пакетами с неизвестным веществом. Через пять часов ведомство признало, что все фотографии кроме одной были сделаны не в квартире журналиста.