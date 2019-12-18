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Решение о создании такой группы было принято ещё в июне, после прямой линии с Путиным.
В МВД появилось подразделение, которое займётся борьбой с преступлениями наркополицейских. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.
Представители МВД отметили, что её главной целью станет выявление правонарушений силовиков в сфере оборота наркотиков. Детали работы подразделения не раскрываются.
В июне 2019 года глава МВД Владимир Колокольцев объявил о создании подразделения для борьбы с преступлениями, совершёнными силовиками в сфере наркотиков. Он сделал это после прямой линии с Владимиром Путиным, который заявил о необходимости такой группы для расследования злоупотреблений в делах, похожих на случай с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым.
6 июня полиция задержала журналиста Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Силовики утверждали, что при задержании обнаружили у него около четырёх грамм метилэффедрона. После обысков дома, МВД опубликовало снимки с пакетами с неизвестным веществом. Через пять часов ведомство признало, что все фотографии кроме одной были сделаны не в квартире журналиста.
Из-за задержания Голунова начались пикеты. В его поддержку выступили Илья Азар, Виктория Ивлева и Павел Каныгин и другие журналисты. 11 июня с Голунова сняли все обвинения и освободили.
Нужно подразделение по борьбе с подразделением по борьбе с наркотиками
наркополицейские
Это которые под кайфом работают чтоли
А потом создают отделение по борьбе с преступлениями отдела по борьбе с преступлениями наркополицейских.. 🤦♀️ Не в ту сторону работаете..
А полицейских, задержавших Голунова, конечно, не проверят.
Ждем на гидре магазин МВД
Там половина уже таких открыто
звучит как городской миф
+
но были какие-то призрачные пруфы про достаточно крупные шопы
Поэтому это и звучит как миф в 2007 году о том, что вк создан фсбешниками
Каким образом?
Продавать пусть продают сколько угодно
Я про миф о том, что половина магазинов там подставные мвдшные
Ну так и куда звонить, если подбросили наркотики?
нужно создать подразделение для борьбы с преступлениями полицейских которые борятся с преступлениями полицейских
Чо рофлим, а? Отделы по борьбе с внутренними преступлениями существуют во всём мире. Нормальная практика. А так как Госнаркоконтроль переехал в МВД, то и подразделение создаётся там.