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Arthur Khamzin
1779

МВД создало подразделение для борьбы с преступлениями наркополицейских Материал редакции

Решение о создании такой группы было принято ещё в июне, после прямой линии с Путиным.

33 комментария
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В МВД появилось подразделение, которое займётся борьбой с преступлениями наркополицейских. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Представители МВД отметили, что её главной целью станет выявление правонарушений силовиков в сфере оборота наркотиков. Детали работы подразделения не раскрываются.

В июне 2019 года глава МВД Владимир Колокольцев объявил о создании подразделения для борьбы с преступлениями, совершёнными силовиками в сфере наркотиков. Он сделал это после прямой линии с Владимиром Путиным, который заявил о необходимости такой группы для расследования злоупотреблений в делах, похожих на случай с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым.

6 июня полиция задержала журналиста Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Силовики утверждали, что при задержании обнаружили у него около четырёх грамм метилэффедрона. После обысков дома, МВД опубликовало снимки с пакетами с неизвестным веществом. Через пять часов ведомство признало, что все фотографии кроме одной были сделаны не в квартире журналиста.

Из-за задержания Голунова начались пикеты. В его поддержку выступили Илья Азар, Виктория Ивлева и Павел Каныгин и другие журналисты. 11 июня с Голунова сняли все обвинения и освободили.

#новости #мвд #полиция #делоголунова

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33 комментария
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Roman Golovin

21
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Станислав Ильин

14

МВД создало подразделение для подбрасывания наркоты наркополицейским.

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Boy Next Door

10
Ответить

Вася Пупкин

Boy
1

опередил)

Ответить

George Weiller

Вася
0

аналогично)

Ответить

Сергей Рязанцев

10

Нужно подразделение по борьбе с подразделением по борьбе с наркотиками

Ответить

Boy Next Door

Сергей
0

recursion

Ответить

Weall FAlldown

1

наркополицейские

Это которые под кайфом работают чтоли

Ответить

Сергей Рязанцев

Weall
4

Кайфуют от работы

Ответить

Nikola Stojković

1

А потом создают отделение по борьбе с преступлениями отдела по борьбе с преступлениями наркополицейских.. 🤦‍♀️ Не в ту сторону работаете..

Ответить

Dmitry Nikiforov

1

А полицейских, задержавших Голунова, конечно, не проверят.

Ответить

Kir Kirsky

Dmitry
0

Просто тогда подразделения ещё не было

Ответить

Мистер Блондин

0

Ждем на гидре магазин МВД

Ответить

Vladimir Galler

Мистер
2

Там половина уже таких открыто

Ответить

Мистер Блондин

Vladimir
1

звучит как городской миф

Ответить

Vladimir Galler

Мистер
0


но были какие-то призрачные пруфы про достаточно крупные шопы

Ответить

Мистер Блондин

Vladimir
1

Поэтому это и звучит как миф в 2007 году о том, что вк создан фсбешниками 

Ответить

Gray

Мистер
0

тем не менее, ни что не мешает ментам крышевать и держать магазы на гидре

Ответить

Мистер Блондин

Gray
0

Каким образом?

Ответить

Gray

Мистер
0

Изымаешь 100 кг мефедрона, в протоколе пишешь 50, остальное продаешь. Открыть магаз там может любой кто заплатил 100 баксов. 

Ответить

Мистер Блондин

Gray
0

Продавать пусть продают сколько угодно
Я про миф о том, что половина магазинов там подставные мвдшные 

Ответить

Dmitry Kurtsev

Мистер
3

А кто писал про подставные?

Ответить

Аларикус Кант

0

Ну так и куда звонить, если подбросили наркотики?

Ответить

Vladimir Galler

Аларикус
2

Маме и прощаться

Ответить

Эдуард Гладышев

Аларикус
0

Адвокату

Ответить

Юрий Коновалов

Аларикус
0

Сразу после заголовка: прямая линия с Путиным

Ответить

Platz kart

0

Нужно больше подразделений.

Ответить

Дмитрий Городских

0

МВД создало подразделение для борьбы с преступлениями полицейских

Ответить

Petr Petrov

0

нужно создать подразделение для борьбы с преступлениями полицейских которые борятся с преступлениями полицейских

Ответить

Олег Васильевич

0

крыша переедет в собственный офис

Ответить

Аркадий Иванов

0

Чо рофлим, а? Отделы по борьбе с внутренними преступлениями существуют во всём мире. Нормальная практика. А так как Госнаркоконтроль переехал в МВД, то и подразделение создаётся там.

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Игорь Добрый

Аркадий
0

но это же не логично

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Аркадий Иванов

Игорь
0

А что логично?

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