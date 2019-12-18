Песков не смог назвать точную дату награждения, но уточнил, что это произошло ещё до заседания WADA, после которого Россию на четыре года отстранили от олимпиад и чемпионатов мира. Пресс-секретарь президента рассказал, что Колобкова наградили за Чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошел в России.