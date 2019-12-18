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Артём Мазанов
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«Это связано с чемпионатом мира»: Песков подтвердил награждение министра спорта орденом Александра Невского Материал редакции

Пресс-секретарь президента уточнил, что Павла Колобкова наградили ещё до заседания WADA.

9 комментариев
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​Павел Колобков Снимок Сергея Мамонтова, РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил награждение министра спорта Павла Колобкова орденом Александра Невского. Об этом рассказала «Медуза».

Песков не смог назвать точную дату награждения, но уточнил, что это произошло ещё до заседания WADA, после которого Россию на четыре года отстранили от олимпиад и чемпионатов мира. Пресс-секретарь президента рассказал, что Колобкова наградили за Чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошел в России.

Была отмечена очень хорошая работа министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

13 декабря Sports.ru рассказал, что Колобкову вручили орден Александра Невского, хотя указ о награждении не публиковался. Согласно положению об ордене, чиновники могут получить его «за особые личные заслуги в госстроительстве, укреплении международного авторитета России».

#новости #спорт

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9 комментариев
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Виталий Белоус

6

Судя по всему, этот орден уже давно в честь другого Александра Невского назван из-за того, что связан с мнимыми или придуманными заслугами

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Alexey Snooker

Виталий
2

Курицына?

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Litnikov Danil

Alexey
1

Абсолютли

Ответить

Святозавр

Litnikov
1
Ответить

Православие. Патриотизм.

1

Наградили две недели назад до отстранения России, пга.

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Petr Petrov

1

фух, успели

Ответить

Litnikov Danil

0

лучший в истории чемпионат мира по футболу.

По версии Пескова? Хотя чм был хорош

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Paul Kalaba

0
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Зелибоба

0
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