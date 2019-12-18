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Пресс-секретарь президента уточнил, что Павла Колобкова наградили ещё до заседания WADA.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил награждение министра спорта Павла Колобкова орденом Александра Невского. Об этом рассказала «Медуза».
Песков не смог назвать точную дату награждения, но уточнил, что это произошло ещё до заседания WADA, после которого Россию на четыре года отстранили от олимпиад и чемпионатов мира. Пресс-секретарь президента рассказал, что Колобкова наградили за Чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошел в России.
13 декабря Sports.ru рассказал, что Колобкову вручили орден Александра Невского, хотя указ о награждении не публиковался. Согласно положению об ордене, чиновники могут получить его «за особые личные заслуги в госстроительстве, укреплении международного авторитета России».
Судя по всему, этот орден уже давно в честь другого Александра Невского назван из-за того, что связан с мнимыми или придуманными заслугами
Курицына?
лучший в истории чемпионат мира по футболу.
По версии Пескова? Хотя чм был хорош