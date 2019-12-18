Компания требовала заблокировать стриминговый сервис и 180 миллиардов рублей.

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Rambler Group отозвала иск на 180 миллиардов рублей к Twitch. Стриминговый сервис не выплачивал никаких компенсаций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя Twitch.

В Rambler пока не прокомментировали эту информацию. Ранее компания сообщала, что ведёт с сервисом переговоры о подписании мирового соглашения. Twitch это отрицал.

Обновлено в 14:27: Rambler Group подтвердила «Открытым медиа» отзыв иска. Компания уточнила, что переговоры прошли во внесудебном порядке.

Мы рады, что достигли взаимопонимания и завершили судебное разбирательство и благодарим Twitch за конструктивный диалог. Мы надеемся, что совместно с сервисом Twitch в дальнейшем мы сможем предложить пользователям новые формы трансляций матчей Английской Премьер-лиги. Rambler Group