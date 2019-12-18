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Компания требовала заблокировать стриминговый сервис и 180 миллиардов рублей.
Rambler Group отозвала иск на 180 миллиардов рублей к Twitch. Стриминговый сервис не выплачивал никаких компенсаций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя Twitch.
В Rambler пока не прокомментировали эту информацию. Ранее компания сообщала, что ведёт с сервисом переговоры о подписании мирового соглашения. Twitch это отрицал.
Обновлено в 14:27: Rambler Group подтвердила «Открытым медиа» отзыв иска. Компания уточнила, что переговоры прошли во внесудебном порядке.
16 декабря «Коммерсантъ» рассказал, что Rambler через суд потребовал заблокировать Twitch и выплатить 180 миллиардов рублей за «пиратские» трансляции. В этот же день суд временно заблокировал трансляции матчей Английской премьер-лиги на Twitch.
Было бы охуенно, если бы для подачи иска на N рублей, начиная, скажем, с 10кк, приходилось бы вносить залог в N/100 - тогда бы сто раз думали, прежде чем такую хуйню плодить
То есть ты хочешь запретить небогатым людям подавать крупные иски.
юр. лицам такой запрет, а физикам нет. Хотя не оч представляю за что физик может выкатить такие требования
Да, если нищеброд подаёт в суд на ОАО "КОРПОРАЦИЯ" иск на 20кк и у него нет 200к залога - это странно. А вот против компаний, которые подают иски на "стопиццотмиллиардов" немного бы помогло
Вот ОХУЕНННЕЙШЕ бы было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Прям охуеть как охуенно!!! О Х У Е Н Н О!!!!
То, что вы описали называется госпошлина. И да она зависит от размера исковых требований(ст. 333.21 Налогового кодекса РФ). Чем больше размер требований, тем больше госпошлина.
Это называется госпошлина)
Ну, госпошлина платится за сам факт, а так немного бы посбивало спеси выкручивать стоимость и без того раздутых чисел
Госпошлина платиться перед судебным заседанием. Без оплаты госпошлины рассматривать заявление не будут. Если вы отозвали иск до рассмотрения суда, вы имеете право вернуть госпошлину. Недавно 8к так и вернул.
А несуществующие трансляции АПЛ на Twitch разблокируют?
Компания требовала заблокировать стриминоговый сервис и 180 миллиардов рублей.
Rambler Group отозвала иск на 180 миллиардов долларов
Кек