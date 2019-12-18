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Артём Мазанов
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Rambler отозвал иск к Twitch. Без выплаты компенсации в 180 миллиардов рублей Материал редакции

Компания требовала заблокировать стриминговый сервис и 180 миллиардов рублей.

21 комментарий
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Rambler Group отозвала иск на 180 миллиардов рублей к Twitch. Стриминговый сервис не выплачивал никаких компенсаций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя Twitch.

В Rambler пока не прокомментировали эту информацию. Ранее компания сообщала, что ведёт с сервисом переговоры о подписании мирового соглашения. Twitch это отрицал.

Обновлено в 14:27: Rambler Group подтвердила «Открытым медиа» отзыв иска. Компания уточнила, что переговоры прошли во внесудебном порядке.

Мы рады, что достигли взаимопонимания и завершили судебное разбирательство и благодарим Twitch за конструктивный диалог. Мы надеемся, что совместно с сервисом Twitch в дальнейшем мы сможем предложить пользователям новые формы трансляций матчей Английской Премьер-лиги.

Rambler Group

16 декабря «Коммерсантъ» рассказал, что Rambler через суд потребовал заблокировать Twitch и выплатить 180 миллиардов рублей за «пиратские» трансляции. В этот же день суд временно заблокировал трансляции матчей Английской премьер-лиги на Twitch.

#новости #rambler #twitch

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21 комментарий
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Пуп Земли

24

Ну ОК. Зато народ хоть вспомнил, что был такой Рамблер

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эRchik

17

Рамблер вернул на недельку 2003й и хватит, пора обратно на помойку.

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Кубардак Нургушаметов

8
Ответить

Dmitry Shiryaev

2

Было бы охуенно, если бы для подачи иска на N рублей, начиная, скажем, с 10кк, приходилось бы вносить залог в N/100 - тогда бы сто раз думали, прежде чем такую хуйню плодить

Ответить

Станислав Ильин

Dmitry
13

То есть ты хочешь запретить небогатым людям подавать крупные иски.

Ответить

Kir Kirsky

Станислав
1

юр. лицам такой запрет, а физикам нет. Хотя не оч представляю за что физик может выкатить такие требования

Ответить

Dmitry Shiryaev

Станислав
0

Да, если нищеброд подаёт в суд на ОАО "КОРПОРАЦИЯ" иск на 20кк и у него нет 200к залога - это странно. А вот против компаний, которые подают иски на "стопиццотмиллиардов" немного бы помогло

Ответить

Сергей Васильев

Dmitry
11

Вот ОХУЕНННЕЙШЕ бы было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Прям охуеть как охуенно!!! О Х У Е Н Н О!!!!

Ответить

Рабадан Халалмагомедов

Dmitry
1

То, что вы описали называется госпошлина. И да она зависит от размера исковых требований(ст. 333.21 Налогового кодекса РФ). Чем больше размер требований, тем больше госпошлина. 

Ответить

Дмитрий Соловьев

Dmitry
0

Это называется госпошлина)

Ответить

Dmitry Shiryaev

Дмитрий
0

Ну, госпошлина платится за сам факт, а так немного бы посбивало спеси выкручивать стоимость и без того раздутых чисел

Ответить

Игорь Глезь

Dmitry
0

Госпошлина платиться перед судебным заседанием. Без оплаты госпошлины рассматривать заявление не будут. Если вы отозвали иск до рассмотрения суда, вы имеете право вернуть госпошлину. Недавно 8к так и вернул.

Ответить

Виталий Белоус

3

А несуществующие трансляции АПЛ на Twitch разблокируют?

Ответить

Павел Макров

Виталий
0

Вообще-то они существовали, и я их даже смотрел...

Ответить

Твиттерский Жук

3

Компания требовала заблокировать стриминоговый сервис и 180 миллиардов рублей.

Rambler Group отозвала иск на 180 миллиардов долларов

Кек

Ответить

Kyler

3

А разговоров то было

Ответить

colorless

2

Наркоманы.

Ответить

Паша Красников

1

Ну вот! Кина не будет.

Ответить

hyposlasher

1

неделя rambler на тж

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Анна Гласс

0

Разошлись

Ответить

web-watcher

0

"стриминоговый сервис". Опечатка в подзаголовке

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