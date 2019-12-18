Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
3846

Роскомнадзор снова заблокировал LostFilm.TV. Теперь уже не отдельные страницы, а весь домен Материал редакции

Причина блокировки — размещение на сайте сериала «Супергёрл».

23 комментария
В закладки

Мосгорсуд по жалобе Warner Bros заблокировал торрент-трекер LostFilm.TV. Роскомнадзор внёс домен сайта в реестр запрещённых имён. На это обратила внимание «Роскомсвобода».

На сайте суда указано, что торрент-трекер заблокировали по жалобе Warner Bros. Entertainment из-за сериала «Супергёрл». Его копии размещались на ресурсе без разрешения правообладателя. Помимо LostFilm.TV, аналогичные жалобы подали к сайтам filmhd1080.net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org и turboserial.net. Роскомнадзор их тоже заблокировал.

«Роскомсвобода» напомнила, что отдельные страницы LostFilm.TV уже попали в реестр регулятора, но затем были разблокированы. Сейчас Роскомнадзор внёс туда весь домен, что может привести к «вечной блокировке».

#новости #блокировки

Новости
Подписаться
Подписан
Отписаться
Rambler отозвал иск к Twitch. Без выплаты компенсации в 180 миллиардов рублей
Компания требовала заблокировать стриминговый сервис и 180 миллиардов рублей.
1
13
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438"], "comments": 23, "likes": 13, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 131776, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 18 Dec 2019 15:30:39 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 131776, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/131776\/get","add":"\/comments\/131776\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/131776"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Anton Romanov

13

Очередная победа Супер-женщины.

Ответить

Паша Красников

Anton
0

Это не Superwoman, а Supergirl

Ответить

Роман Белоус

Паша
24

Ты гинеколог дохуя?

Ответить

CiZerin

Роман
2

Учитывая быструю регенерацию тела, то герле не стать вумен.

Ответить

Taktischer Corgi

Паша
4

and Supergirls don't cry

Ответить

0 Yeblonski

7

А ну за публикацию Супергерл все правильно, худшей СЖВ-помойки по комиксам придумать сложно...

Ответить

Serg

6

Очень жаль, т.к. на лосте просто отличнейшие переводы. Станислав Концевич вообще суперкрутой красавчик. Надеюсь, что это недоразумение не остановит команду трекера от продолжения качественной работы.
П.с. а вообще в 2019 г. в РФ без впн и прокси нормальные вменяемые люди не должны уже ходить в интернет.

Ответить

Аркадий Иванов

Serg
0

Мистера Робота только с лостом могу смотреть. Оригинал слух режет.

Ответить

Гаиль Налиев

Аркадий
0

с переводом много игр слов теряется в мистере роботе, как и во всех тяжких

Ответить

пепси

2

#ИХБОРЬБА

Ответить

Ekkie

–7

Да и хуй с ним. 

Ответить

Dmitry Kurtsev

Ekkie
1

Хуй с тобой

Ответить

Goodsanta

1

Эх, героиня настолько же няшка, насколько сам сериал гавно.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Goodsanta
0

Зато несколькосерийные кроссоверы норм

Ответить

Паша Красников

Dmitry
0

Я из-за Кризиса на Бесконечных Землях начал смотреть Чёрную Молнию. Первые серии 4 мне показались кринжовыми и скучными, но сейчас я на втором сезоне, и там прям хорошо

Ответить

Dmitry Shiryaev

Паша
0

Я планирую как раз перед второй частью кризиса посмотреть, там как раз Бетвумен и Молния на празднички.

Ответить

Миша Шмаков

Dmitry
0

Бетвумен - знатная параша.

Ответить

Алексей

1

Всё работает

Ответить

Полина Заречная

Алексей
0

Супергерл тоже

Ответить

Ольга Семенова

1

Инфоповод уморительный (сегодня в трендах уморительные инфоповоды). Какие там зоны еще не окучены? .net .info .online .pw .xyz?

Ответить

Александра Хотимченко

1

Ух, копирасты. А вообще если бы не пиратский контент до России бы и половина сервисов не дошла бы. 

Ответить

Litnikov Danil

Александра
0

Ещё рекомендую посмотреть историю всего этого пиратства:

https://youtu.be/YpCsBwfxWKM

Ответить

Justified Stallion

1

Crisis On Gulag Earth

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Промо
Что редакция TJ делает с деньгами, когда не прикована к батарее
И бонусный рассказ от известного кулинара и владельца грузового автосервиса.
290
Интернет и мемы
Встретили с «Троллфейсом» и +100500, провожаем с «Неверным парнем» и Илоном Маском: 20 главных мемов десятилетия
Субъективный топ смешных и «эпохальных» трендов интернета от редакции TJ.
267
Санкт-Петербург
У восьми детей мужчины, задержанного в Ленобласти по подозрению в хранении оружия и педофилии, не оказалось документов
В администрации, школах, поликлиниках и органах опеки о детях ничего не знали.
83
Популярное за три дня
Истории
Добровольно и принудительно: как я был солдатом-срочником. Часть вторая
Продолжение рассказа о личном опыте года в армии: какой бывает служба, чем солдат кормят, как их лечат и учат ли воевать.
101
Разборы
Забастовка в Казахстане в 2011 году: акция, которая закончилась расстрелом протестующих и случайных людей
В день независимости республики на улицах Жанаозена полицейские открыли огонь по безоружным гражданам. По официальным данным, погибли 16 человек, более сотни были ранены.
22
Новости
На «умной» остановке в Нижнем Новгороде показали расследование ФБК о журналистке Аскер-заде
Как расследование появилось на остановке, пока неизвестно.
61

Прямой эфир

Московский

Никита Королевский

Рэпер 6ix9ine получил два года…

Shlomo Goldenberg

Прое@лань год жизни, или…

CiZerin

Прое@лань год жизни, или…

Алексѣй Бобковъ

Прое@лань год жизни, или…

Алексѣй Бобковъ

Прое@лань год жизни, или…

Неолд

Shlomo Goldenberg

Прое@лань год жизни, или…

Дмитрий Евсеев

«Мы не должны останавливаться…

Шапка Ландквиста

Прое@лань год жизни, или…

Paul Potseluev

Блогер из Твери с 334.000…

Дмитрий Насонов

«Медуза» рассказала о 15-летней…

Savely Krasovsky

Блогер из Твери с 334.000…

Ilya Makarov

Пятилетняя девочка из…

Ilya Grigöryev

Русфонд потратит 1,5 миллиона…

Дмитрий Евсеев

«Рамзану по приколу, что Тимати…

Shlomo Goldenberg

Прое@лань год жизни, или…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]