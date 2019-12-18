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что происходит в интернете
Причина блокировки — размещение на сайте сериала «Супергёрл».
Мосгорсуд по жалобе Warner Bros заблокировал торрент-трекер LostFilm.TV. Роскомнадзор внёс домен сайта в реестр запрещённых имён. На это обратила внимание «Роскомсвобода».
На сайте суда указано, что торрент-трекер заблокировали по жалобе Warner Bros. Entertainment из-за сериала «Супергёрл». Его копии размещались на ресурсе без разрешения правообладателя. Помимо LostFilm.TV, аналогичные жалобы подали к сайтам filmhd1080.net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org и turboserial.net. Роскомнадзор их тоже заблокировал.
«Роскомсвобода» напомнила, что отдельные страницы LostFilm.TV уже попали в реестр регулятора, но затем были разблокированы. Сейчас Роскомнадзор внёс туда весь домен, что может привести к «вечной блокировке».
Очередная победа Супер-женщины.
Это не Superwoman, а Supergirl
Ты гинеколог дохуя?
А ну за публикацию Супергерл все правильно, худшей СЖВ-помойки по комиксам придумать сложно...
Очень жаль, т.к. на лосте просто отличнейшие переводы. Станислав Концевич вообще суперкрутой красавчик. Надеюсь, что это недоразумение не остановит команду трекера от продолжения качественной работы.
П.с. а вообще в 2019 г. в РФ без впн и прокси нормальные вменяемые люди не должны уже ходить в интернет.
Мистера Робота только с лостом могу смотреть. Оригинал слух режет.
с переводом много игр слов теряется в мистере роботе, как и во всех тяжких
Да и хуй с ним.
Эх, героиня настолько же няшка, насколько сам сериал гавно.
Зато несколькосерийные кроссоверы норм
Я из-за Кризиса на Бесконечных Землях начал смотреть Чёрную Молнию. Первые серии 4 мне показались кринжовыми и скучными, но сейчас я на втором сезоне, и там прям хорошо
Я планирую как раз перед второй частью кризиса посмотреть, там как раз Бетвумен и Молния на празднички.
Всё работает
Инфоповод уморительный (сегодня в трендах уморительные инфоповоды). Какие там зоны еще не окучены? .net .info .online .pw .xyz?
Ух, копирасты. А вообще если бы не пиратский контент до России бы и половина сервисов не дошла бы.
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