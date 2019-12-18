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Arthur Khamzin
8301

Двух чеченских студентов отчислили после пения на камеру. Их раскритиковали в местных пабликах за «аморальную» песню Материал редакции

Руководство колледжа заявило, что причиной стало нарушение правил учреждения.

40 комментариев
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Двух студентов Чеченского государственного колледжа культуры и искусства имени В. Татаева отчислили после публикации видеоролика с пением песни. Об этом пишет «Кавказ.Реалии».

Студенты Магомед Б. и Халимат Т. спели песню «Маленькая панда» исполнителя Enrasta. За опубликованное видео исполнителей раскритиковали в соцсетях и назвали музыку аморальной.

Ваша дочь/сестра сидит рядом с чужим парнем, а он называет её «моя панда, моя анаконда/мой кайф», на что ваша дочь/сестра стонет, произнося какую-то дичь. Что вы чувствуете? Чувствуете, как последние остатки мужества покидают ваши тела?

администратор сообщества «Карфаген» во «ВКонтакте»

Причиной отчисления в приказе назвали нарушение нормативно-правовых актов колледжа. Telegram-каналы Mash и Baza связали случившееся с исполнением «аморальной» песни.

Источник «Кавказ.Реалии»

Директор колледжа Анжелика Зубайраева рассказала изданию «Чечня сегодня», что отчисление студентов никак не связано с их пением. По её словам, учащиеся не посещали занятия и имели уже по три выговора. Зубайраева отметила, что «последней каплей» стала запись видео на территории учреждения: по правилам колледжа, это запрещено.

#новости #чечня #регионы

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40 комментариев
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Екатерина Кузнецова

36

Реалии этой республики удивляют меня всё больше.
Ну а девочка очень красиво поёт

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Arthur Khamzin

Екатерина
17

Таковы современные реалии Чечни. Поёшь не ту песню, тут же огребаешь. И вообще у них же запрещено петь песни, которые не одобрены Минкультом республики 

Ответить

пепси

Екатерина
3

Да дикари там все в своём большинстве... Потому и повадки у них такие: чуть что, то сразу НАКАЗАТЬ, ЗАПРЕТИТЬ, СЖЕЧЬ НАХУЙ ВООООООБЩЕ

Ответить

Комментарий удален

Посторонний

Hisa
5

Рака крови тебе в гробу матери.

P.S. https://zen.yandex.ru/user/592471763 аналогичные бугуртные комменты строчит в яндексдзене супергерой с Дагестана.

Ответить

Комментарий удален

Tural M

пепси
1

только у них? у нас везде схожая ситуация, особенно в регионах

Ответить

Gregory

Екатерина
0

Как-то с каждой такой новостью удивляешься все меньше тому, что там творится.

Ответить

hyposlasher

Екатерина
0

Да хуй с ним с пандами, в Москве отчисляют студентов за критику власти, вот это гораздо серьезнее

Ответить

пепси

26

Ебанутый регион
С ебанутыми нормами и ебанутой моралью

Ответить

Hisa Nabri

пепси
–32

вот кому кому точно не тебе говорить о морали. Тебя забыли спросить как им жить. Сиди в своем мухосранске молча не вякай

Ответить

Alex Blake

Hisa
24

Владелец заниженной приоры порвался

Ответить

пепси

Hisa
1

Ну, я так то не в Мухосранске живу... А что, правда глаза режет?

Ответить

hyposlasher

пепси
1

 Директор колледжа Анжелика Зубайраева заявила, что отчисление студентов никак не связано с пением студентов.

ты чем читаешь?

Ответить

пепси

hyposlasher
0

Дагест... В смысле жёпой

Ответить

Kirill Guzikov

hyposlasher
0

Ну да, а студентов, которые ходят на митинги, тоже отчисляют не за это

Ответить

Elian Kavinsky

21

обучались на факультетах пения/дирижирования

отчислили за пение 

Ответить

пепси

Elian
2

Надо было петь, как Рамзанка всех сильней, всех храбрее и мудрей!

Ответить

Алексѣй Бобковъ

12

государственного колледжа культуры и искусства имени В. Татаева

почему не имени Эбеккуева Ханапи Магометовича?!

Ответить

Tim Moore

Алексѣй
8

Он?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Tim
1

похож

Ответить

пепси

Алексѣй
1

Сука, ты нахуя исправил??????

Ответить

Алексѣй Бобковъ

пепси
1

извинись!

Ответить

пепси

Алексѣй
1

Последние 4 строчки про Кадырку

Ответить

Tim Moore

Алексѣй
0

Это просто авангард.
Его стихи и выступления запоминаются особым стилем исполнения, смесью языков, обсценными текстами, неожиданными культурологическими аллюзиями.

Как у великого Московского поэта Псой Галактионовича Короленко. 
«Как у Жака Деррида.....»

Ответить

Илья ИзТартар

Tim
2

Для любителей эстетики поэтических вечеров в кафе.

Ответить

Tim Moore

Илья
0

Я пропускаю такие встречи. Недостаточно утончён. 😂

Ответить

Посторонний

12

 Ваш культур сидит рядом с чужой мультур, и они называют её «моя Чечня, моя туристическая мекка/моя армия», на что ваш глава стонет, произнося "Аллах даёт [деньги]". Что вы чувствуете? Чувствуете, как последние остатки мужества покидают ваши тела?

Ответить

Ешь Черри

6

Это гимн какой-нибудь запрещенной группировки что-ли? 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Ешь
4

не одобренной, white list

Ответить

Илья Кукушкин

3

Видео отличное, ребята хорошие. Вот ведь понадобилось каким-то мудакам на них стучать? (Извините)

Ответить

Александр Александров

1

чеченские сестраёбы

Ответить

Weall FAlldown

1

Чеченского государственного колледжа культуры 

Вот они откуда традиции извинений  идут 

Ответить

Nikita

0

Ебанутые

Ответить

сироп от щекотки

0

та цеж Артур Смольянинов, он отучился давно

Ответить

Эдуард Гладышев

0

Нормативно-правовые акты этого колледжа в студию. 

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Сообщение удалено

Ответить

Master Oogway

0

Чечня не круто!

Ответить

Игорь Сайкин

0

*МОЙ КАЙФ, МОЯ БОМБА*

МНЕ ЖЕ НЕ ПОСЛЫШАЛОСЬ?

Ответить

Олег Нерославский

0

Бля, ну хоть не у одного меня пламя из пердака как у StarShip’a Маска, судя по комментариям😌

Ответить

Парень Из-Литейного

0

Как же круто она поет 

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Антон Пострунин

0

Кто-нибудь может сейчас взять их на работу и получить хайп-очков.

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