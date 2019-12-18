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Руководство колледжа заявило, что причиной стало нарушение правил учреждения.
Двух студентов Чеченского государственного колледжа культуры и искусства имени В. Татаева отчислили после публикации видеоролика с пением песни. Об этом пишет «Кавказ.Реалии».
Студенты Магомед Б. и Халимат Т. спели песню «Маленькая панда» исполнителя Enrasta. За опубликованное видео исполнителей раскритиковали в соцсетях и назвали музыку аморальной.
Причиной отчисления в приказе назвали нарушение нормативно-правовых актов колледжа. Telegram-каналы Mash и Baza связали случившееся с исполнением «аморальной» песни.
Директор колледжа Анжелика Зубайраева рассказала изданию «Чечня сегодня», что отчисление студентов никак не связано с их пением. По её словам, учащиеся не посещали занятия и имели уже по три выговора. Зубайраева отметила, что «последней каплей» стала запись видео на территории учреждения: по правилам колледжа, это запрещено.
Реалии этой республики удивляют меня всё больше.
Ну а девочка очень красиво поёт
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Рака крови тебе в гробу матери.
P.S. https://zen.yandex.ru/user/592471763 аналогичные бугуртные комменты строчит в яндексдзене супергерой с Дагестана.
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Да хуй с ним с пандами, в Москве отчисляют студентов за критику власти, вот это гораздо серьезнее
Ебанутый регион
С ебанутыми нормами и ебанутой моралью
вот кому кому точно не тебе говорить о морали. Тебя забыли спросить как им жить. Сиди в своем мухосранске молча не вякай
Директор колледжа Анжелика Зубайраева заявила, что отчисление студентов никак не связано с пением студентов.
ты чем читаешь?
Ну да, а студентов, которые ходят на митинги, тоже отчисляют не за это
обучались на факультетах пения/дирижирования
отчислили за пение
государственного колледжа культуры и искусства имени В. Татаева
почему не имени Эбеккуева Ханапи Магометовича?!
Для любителей эстетики поэтических вечеров в кафе.
Ваш культур сидит рядом с чужой мультур, и они называют её «моя Чечня, моя туристическая мекка/моя армия», на что ваш глава стонет, произнося "Аллах даёт [деньги]". Что вы чувствуете? Чувствуете, как последние остатки мужества покидают ваши тела?
Это гимн какой-нибудь запрещенной группировки что-ли?
Видео отличное, ребята хорошие. Вот ведь понадобилось каким-то мудакам на них стучать? (Извините)
Чеченского государственного колледжа культуры
Вот они откуда традиции извинений идут
Бля, ну хоть не у одного меня пламя из пердака как у StarShip’a Маска, судя по комментариям😌