Руководство колледжа заявило, что причиной стало нарушение правил учреждения.

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Двух студентов Чеченского государственного колледжа культуры и искусства имени В. Татаева отчислили после публикации видеоролика с пением песни. Об этом пишет «Кавказ.Реалии».

Студенты Магомед Б. и Халимат Т. спели песню «Маленькая панда» исполнителя Enrasta. За опубликованное видео исполнителей раскритиковали в соцсетях и назвали музыку аморальной.

Ваша дочь/сестра сидит рядом с чужим парнем, а он называет её «моя панда, моя анаконда/мой кайф», на что ваша дочь/сестра стонет, произнося какую-то дичь. Что вы чувствуете? Чувствуете, как последние остатки мужества покидают ваши тела? администратор сообщества «Карфаген» во «ВКонтакте»

Причиной отчисления в приказе назвали нарушение нормативно-правовых актов колледжа. Telegram-каналы Mash и Baza связали случившееся с исполнением «аморальной» песни.

Источник «Кавказ.Реалии»