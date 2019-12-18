Её доход за год оценили в 18 миллионов долларов, а в 2018 году её не было даже в топ-10.

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Третье место в нём заняла пятилетняя девочка из Краснодарского края Настя Радзинская. Её доход за год оценили в 18 миллионов долларов.

Forbes уточнил, что девочка ведёт несколько каналов вместе с отцом. Суммарно на них подписаны 107 миллионов человек. К примеру, на канал Like Nastya Vlog подписаны 42 миллиона пользователей. Ролики с Настей выходят на семи языках. В 2018 году семья девочки переехала из России в США. В 2020 году она выпустит собственную книгу, а пока получает «шестизначные чеки от спонсоров, включая Dannon и Legoland».

Журнал отмечает, что при рождении Насте диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП), а родители создали YouTube-канал, чтобы задокументировать развитие девочки через лечение: одним из его методов была работа на камеру.

Первое место в рейтинге занял восьмилетний Райан Каджи, его доходы журнал оценил в 26 миллионов долларов. Он возглавлял этот рейтинг и в 2018 году, но тогда с результатом в 22 миллиона долларов. Помимо роликов Каджи выпускает игрушки и одежду под собственным брендом и у него есть шоу на ТВ.

Рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes: