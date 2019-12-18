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Артём Мазанов
22 214

Пятилетняя девочка из Краснодара заняла 3 место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes Материал редакции

Её доход за год оценили в 18 миллионов долларов, а в 2018 году её не было даже в топ-10.

86 комментариев
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Третье место в нём заняла пятилетняя девочка из Краснодарского края Настя Радзинская. Её доход за год оценили в 18 миллионов долларов.

Forbes уточнил, что девочка ведёт несколько каналов вместе с отцом. Суммарно на них подписаны 107 миллионов человек. К примеру, на канал Like Nastya Vlog подписаны 42 миллиона пользователей. Ролики с Настей выходят на семи языках. В 2018 году семья девочки переехала из России в США. В 2020 году она выпустит собственную книгу, а пока получает «шестизначные чеки от спонсоров, включая Dannon и Legoland».

Журнал отмечает, что при рождении Насте диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП), а родители создали YouTube-канал, чтобы задокументировать развитие девочки через лечение: одним из его методов была работа на камеру.

Первое место в рейтинге занял восьмилетний Райан Каджи, его доходы журнал оценил в 26 миллионов долларов. Он возглавлял этот рейтинг и в 2018 году, но тогда с результатом в 22 миллиона долларов. Помимо роликов Каджи выпускает игрушки и одежду под собственным брендом и у него есть шоу на ТВ.

Рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes:

  1. Райан Каджи — 26 миллионов долларов за год;
  2. Dude Perfect — 20 миллионов;
  3. Анастасия Радзинская — 18 миллионов;
  4. Rhett and Link — 17,5 миллионов;
  5. Джеффри Стар — 17 миллионов;
  6. Preston — 14 миллионов;
  7. PewDiePie — 13 миллионов;
  8. Markiplier — 13 миллионов;
  9. DanTDM — 12 миллионов;
  10. VanossGaming — 11,5 миллионов.
Как пятилетняя девочка зарабатывает до $500 000…
Пятилетней уроженке Краснодарского края Насте Радзинской может позавидовать любой топ-менеджер…
www.forbes.ru

#forbes #новости #рейтинги

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86 комментариев
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Pahlavin

63

а мистер Макс уже в армии?

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Александр Мирошников

40

Может ли девочка из Краснодара плотить налоги?

Ответить

Rodrik Mayer's

Александр
14

Ща, погоди, какая-нить забытая ру компания скажет что это она вызвала у девочки церебральный паралич при увольнении папы с работы еще до ее рождения, поэтому девочка должна вернуться в Россию, родителей лишить родительских прав, а заработанные деньги должны перечисляться на съемные квартиры полковников. Суд все подтвердит, зуб даю.

Ответить

Petr

Александр
6

нОлоги ☝🏼

Ответить

Александр Мирошников

Petr
4

Плоти

Ответить

Женя Яночкин

28

 Её доход за год оценили в 18 миллионов долларов, а в 2018 году её не было даже в топ-10

 В 2018 году семья девочки переехала из России в США

Ответить

Michael Smith

Женя
1

Это они на ней в 2017 столько заработали, что смогли переехать.
И там больше ассортимент игрушек.

Из кустарного семейного видео процесс съемок превратился в полноценный бизнес: Радзинские стали выпускать ролики каждый день, нанимать монтажеров и специалистов по спецэффектам, искать подходящий реквизит — необычные игрушки, одежду, аксессуары, манекены. «В России с этим большие проблемы: ничего не найти, крупные площадки вроде Amazon нам почти никаких товаров не доставляют», — жалуется Анна. Устав от ограниченного ассортимента и русской зимы, Радзинские в конце 2017 года решили перебраться в Америку. «Мы рассматривали еще и Лондон, так как там очень сильное образование, но мерзнуть не хочется. В Майами нет зимы, резких перепадов температур, есть Amazon, на котором мы все закупаем. Так что пока греемся и учимся», — говорит мама Насти.

Ответить

Zzzzzzz

21

Ролики с Настей выходят на семи языках

Ну, заслуженно, нормально так впахивают. Главное чтоб все деньги сейчас не просрали, популярность на ютубе не вечна

Ответить

Никита Бабич

Zzzzzzz
0

Скажи это пидипаю. Старые уходят, появляются новые дети, кому он интересен.

Ответить

Сергей Васильев

0

Все бы дочери были так хороши...

Ответить

Алексей Полевщиков

Сергей
28

Тут мало заслуг дочери, все бы отцы были настолько хороши)

Ответить

Taktischer Corgi

Алексей
1

А в идеале ещё и отчимы

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

Хм...ожидал увидеть в этом списке wylsacom ))

Ответить

Виталий Белоус

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
24

Увы, но это не список самых весомых блогеров

Ответить

Александр Баталов

Виталий
12

И тонко и толсто.

Ответить

Пупсик Бай

Александр
3

и опять толсто и тонко

Ответить

Brown Zweig

Александр
0

ай как толсто и ай как тонко

Ответить

Dead Horse

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
–3

wylsacom жирный пидорас

Ответить

Никита Бабич

Dead
0

Не знаю, кто это, но все равно ты груб. Лови минус.

Ответить

Myemptyblog

1

Ну как обычно хайп, и особенно щедро приправлено этим тупым говном ВОТ ВИДИТИ КАЖДЫЙ МОЖИТ!

А начинаешь копать - всё как обычно: у кого залоговые аукционы, у кого ворованные редкоземельные металлы, а у этой девочки богатые родители. Причём РЕАЛЬНО богатые - вот здесь многие могут просто взять и переехать в США?

Деньги к деньгам. У кого есть бабло тому ещё больше придёт, у кого нет - тому хуй.

Ответить

vvtwittep

Myemptyblog
14

Там родители продали бизнесы в Краснодаре и поехали по миру кататься на несколько месяцев и параллельно снимать видосы. После этого у них и стрельнуло. 

Ничего удивительного, что деньги идут к тем, кто что-то делает или пытается делать. Не важно в какой области. И не идут к тем, кто сидит в интернете и пиздит, какие все кругом засранцы и везунчики. 

Ответить

Myemptyblog

vvtwittep
–7

Да, вы знаете, там в Краснодаре были ещё такие же ребята.

Охуенно вели бизнес. Сожгли там семью, включая грудного ребёнка.

Ничего удивительного, что деньги идут к тем, кто что-то делает или пытается делать. Не важно в какой области.

Ответить

vvtwittep

Myemptyblog
2

Не очень понял аналогии. 

Ответить

Сергей Васильев

vvtwittep
7

Он говорит, раз кто-то там сжег ребенка, то значит каждый бизнесмен из краснодара — бандит. Логика уровня /b/

Ответить

vvtwittep

Сергей
0

Ааа. Ну да. Понятно. 

Ответить

Саша Круг

Myemptyblog
0

Дед, перелогинься

Ответить

fox_rus

Myemptyblog
2

Может переехали после таких доходов дочери?

Ответить

Elian Kavinsky

Myemptyblog
0

Так они обогатились на блогерстве или ранее?

Ответить

vvtwittep

Elian
0

Смотря что считать богатством? Миллионы $ они на видео поднимать стали. Миллионы рублей еще в России на основных работах. 

Ответить

Илья Кукушкин

4

За девочку порадуемся. Главное, чтобы батя знал меру и истратил детство ребёнка на всякие: так, давай переснимем. Так, ещё дубль и все прелести проф. съемки ютуб блогера. Учитывая, что ведёт несколько каналов, свободного времени нет

Ответить

vvtwittep

Илья
1

Да фиг его знает. Кто-то в спорт отдает, кто-то в музыкальную школу и тп. Там тоже времени тратиться ого-го на занятия, только еще и хуями тренеры обложат. Если она с радостью этим занимается, то и ладно. Тем более, что считать нормальным детством? Сидеть дома в Краснодаре и тупить в инете или дрочить в стрелялки? Или по грязными дворам болтаться, пока таджик в гараж не утянет? 

Ответить

Taktischer Corgi

4

Батя тешится

Ответить

smpeon

3

Все равно всегда мерзко когда детей снимают и публично выпускают с ними контент. Всегда казалось чем-то неправильным. 

Ответить

Stan Majors

smpeon
0

Это использование детей взрослыми и порча будущего. Как детские конкурсы красоты или маколей калкин

Ответить

Ilya Makarov

Stan
0

Маколей жив

Ответить

Влад Моргун

2

В 2018 году семья девочки переехала из России в США

вот что с вами сделает загнивающая Америка, даже сильного духом русского сломила перед лгбт-сообществом!!!

Ответить

Dmitry Yashin

2

 Ролики с Настей выходят на семи языках.

Это как? Типа, 7 каналов на разных языках, или что?

Ответить

Илья ИзТартар

Dmitry
1

Именно так и делают. Тот же Трум Трум.

Ответить

Dmitry Yashin

Илья
0

А контент одинаковый? Только озвучка на разных языках, что ли?

Ответить

Илья ИзТартар

Dmitry
0

Ну да, а что такого?

Ответить

Виталий Белоус

Илья
31

Дубляж, отца озвучивает Всеволод Кузнецов, дочь - Бурунов

Ответить

nietzsche4ever

Виталий
16

А Настю играет Безруков

Ответить

Dmitry Yashin

Илья
0

Да ничего, техника просто интересна.

Ответить

Dmitry Yashin

Илья
0

А как найти эти каналы? Я только один вижу - https://www.youtube.com/channel/UCJplp5SjeGSdVdwsfb9Q7lQ/featured Этот на английском, другие-то где?

Ответить

vvtwittep

Dmitry
0

Там целая команда работает. В том числе и переводчики/озвучка

Ответить

Никита Федоров

1

1. Что-то по видео не скажешь, что у девочки дцп
2. Dude perfect норм

Ответить

vvtwittep

Никита
0

Вылечилась она благодаря этим видео, типа. Не очень силен в этой области медицины, возможно, действительно сработало. 

Ответить

Нелли

vvtwittep
1

У меня племянник с дцп, дцп не лечиться, благодаря многим годам можно немного улучшить физическое состояние, чтобы ребёнок мог что-то в руку взять, или научится ногами двигать (конечно это зависит от степени сложности дцп), но дцп никогда не лечится, это физическое нарушение в мозгу

Ответить

Илья ИзТартар

1

Потрясающее доказательство того, что новые поколения (дети) практически абсолютно управляют деньгами своих родителей. Я здесь только три блогера вижу, у которых ЦА сама зарабатывает, чтобы цифры оправдать.

Ответить

vvtwittep

Илья
0

А в чем управление? Платят то за показы, Если я правильно понимаю. Ну может там еще продакт плейсмент, но я не замечал. 

Ответить

Dmitry Yashin

vvtwittep
0

За показы - 18 млн долларов? Сколько там просмотров тогда?

Ответить

Сергей Васильев

Dmitry
1

Там и спонсорных дохуя денег

Ответить

Dmitry Yashin

Сергей
0

Я сам не смотрел, но вон vvtwittep  говорит, что не замечал продакт плейсмента.

Ответить

vvtwittep

Dmitry
0

Ну это на мой взрослый взгляд. У детей может быть иная точка зрения;)

Ответить

Сергей Васильев

Dmitry
0
Ответить

Dmitry Yashin

Сергей
0

Точно, да.

Ответить

vvtwittep

Dmitry
0

Ну зайди на канал да посмотри, ленивая задница;) там написано 21,5 миллиард. 

Ответить

Настя Иванова

vvtwittep
1

Я вот одного не понимаю, все эти просмотры набиваются двухлетними детьми, которые имеют привычку смотреть одни и те же ролики по 100 раз. Так почему столько денег идет за показы рекламы для людей, которые в ближайшие несколько лет ничего не смогут даже нормально попросить? Конверсия (если я правильно понимаю этот термин) у такой рекламы ведь нулевая.

Ответить

Сергей Васильев

Настя
3

Инвестиция в будущее. Ребёнок к тому же будет тыкать на знакомые вещи прося родителей купить именно это...

Ответить

vvtwittep

Настя
0

Да хер его знает. У меня малой совсем малой еще и поэтому, возможно, не стал взбесившимся потребителем, а дети постарше вполне на рекламу могут клевать. Правда какая там реклама у меня в голове не откладывается. 

Ответить

Настя Иванова

vvtwitt…
0

Первосортная: дисней, кока кола, лего и прочая самая прибыльная реклама на ютубе (теперь на ютубе есть разделение на хорошую и плохую рекламу, крупные рекламодатели не хотят чтобы их контент показывался на видеороликах с матом, насилием и политикой)

Ответить

Саша Круг

Настя
0

Так топикстартер об этом и написал: дети управляют кошельками родителей настолько эффективно (манипулируя ими), что за просмотры трехлетних детей рекламодатели готовы платить баснословные суммы

Ответить

Dmitry Yashin

vvtwittep
0

Ишь чего удумал - зайти ему, блять, надо, на канал, блять.

Ответить

Алихан Бексеитов

1
Ответить

Lera Valera

1

А я всё думаю, что же у меня племянницы ничем не заняты, и я без миллионов сижу🧐

Ответить

vvtwittep

1

Если посмотреть просмотры каких-то левых детских видео и сравнить их с нашими топовыми ютюберами, то наши бравые молодцы могут встать и выйти из-за стола и никогда за него не возвращаться. 
https://youtu.be/vrLu-gdkG6I Песенка про трактор 520кк просмотров
https://youtu.be/MxEbgJUzli0 Еще про машинки 466кк просмотров 

Эти хотя-бы со смыслом. А есть просто трэш с миллионами просмотров. 

Ответить

Stan Majors

vvtwittep
0

Эти просмотры делают поликлиники, гдю врубают детские ютюб каналы и крутят.

Ответить

Дмитрий Гришин

0

А я слышал что с 2020 ютуб введёт какие то новые правила касательно видео с детьми и уже практически нельзя будет монитизировать такие каналы.

Ответить

Настя Иванова

Дмитрий
1

По-моему наоборот, монетизировать их как раз будет проще всего, просто они перейдут в отдельную категорию.

Ответить

Любитель гашиша и 🏳️‍🌈

0

А ты в свои 20 лет сидишь у родитель на шее! Бери в руки камеру и сними уже обзор на свой пылесос. Будь в тренде! 

Ответить

Олег Нерославский

Любитель
1

Мне 32, но я, скорее всего, не тем, конечно, занимаюсь, судя по их заработкам😏

Ответить

vvtwittep

Олег
0

Скорее всего. 

Ответить

Stan Majors

0

Дюд перфект заслуженно

Ответить

Александр

Stan
0

Но временами выпускают откровенную халтуру.

Ответить

Олег Нерославский

0

Я один никого не знаю и никогда на ютубе не встречал🤔?!

Ответить

Посторонний

Олег
0

Лол, я тоже не встречал, потому что не смотрю контент для детей дошкольного возраста.

Ответить

vvtwittep

Посторонний
0

Это потому что у вас пока нет детей. Еще несколько лет назад я у меня был совсем другой плейлист и рекомендации. 

Ответить

Олег Нерославский

vvtwittep
0

Никогда не отдам свой священный акк своему ребенку, чтоб он его засирал своими запросами😎 Тебе, видать, не особо был он важен, что так случилось..

Ответить

vvtwittep

Олег
0

Т. Е.  Ты сразу малому купишь свой телефон и планшет? 

На эпл тв у меня вообще отдельный акк, Так его жена засрала бьюти блогерами, а ребенок машинками, настями и тп. Теперь мои каналы ия только ручками открываю, да. 

Ответить

Олег

vvtwitt…
1

Ну а как еще? Айфон за сотку чтоли ему дать поразбивать? Купил тапок за три рубля, создал акк левый - на играйся. Жене тоже акк сделал - строго настрого приказал под своим сидеть, иначе 💪💪💪. Пришел домой, поел, включил тв, залогинился - поглощаешь рекомендованный интересный и топовый контент😎

Ответить

vvtwittep

Олег
0

Ой мой;) мне лень такой херней заниматься, ей богу. 

Ответить

Олег

vvtwitt…
0

Ну говорю эе, просто это не так важно, значит😉

Ответить

vvtwittep

Олег
1

Ну да! Видимо у тебя свой какой-то сложный способ использования ЮТ.

Ответить

Олег Нерославский

Посторонний
0

Там, вроде, не все для совсем мелких🤔

Ответить

Vitaly Yudintsev

0

Это же почти 1млрд. рублей

Ответить

Никита Федоров

Vitaly
0

Это даже больше лярда

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