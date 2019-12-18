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Её доход за год оценили в 18 миллионов долларов, а в 2018 году её не было даже в топ-10.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Третье место в нём заняла пятилетняя девочка из Краснодарского края Настя Радзинская. Её доход за год оценили в 18 миллионов долларов.
Forbes уточнил, что девочка ведёт несколько каналов вместе с отцом. Суммарно на них подписаны 107 миллионов человек. К примеру, на канал Like Nastya Vlog подписаны 42 миллиона пользователей. Ролики с Настей выходят на семи языках. В 2018 году семья девочки переехала из России в США. В 2020 году она выпустит собственную книгу, а пока получает «шестизначные чеки от спонсоров, включая Dannon и Legoland».
Журнал отмечает, что при рождении Насте диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП), а родители создали YouTube-канал, чтобы задокументировать развитие девочки через лечение: одним из его методов была работа на камеру.
Первое место в рейтинге занял восьмилетний Райан Каджи, его доходы журнал оценил в 26 миллионов долларов. Он возглавлял этот рейтинг и в 2018 году, но тогда с результатом в 22 миллиона долларов. Помимо роликов Каджи выпускает игрушки и одежду под собственным брендом и у него есть шоу на ТВ.
Рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes:
Может ли девочка из Краснодара плотить налоги?
Ща, погоди, какая-нить забытая ру компания скажет что это она вызвала у девочки церебральный паралич при увольнении папы с работы еще до ее рождения, поэтому девочка должна вернуться в Россию, родителей лишить родительских прав, а заработанные деньги должны перечисляться на съемные квартиры полковников. Суд все подтвердит, зуб даю.
Её доход за год оценили в 18 миллионов долларов, а в 2018 году её не было даже в топ-10
В 2018 году семья девочки переехала из России в США
Это они на ней в 2017 столько заработали, что смогли переехать.
И там больше ассортимент игрушек.
Из кустарного семейного видео процесс съемок превратился в полноценный бизнес: Радзинские стали выпускать ролики каждый день, нанимать монтажеров и специалистов по спецэффектам, искать подходящий реквизит — необычные игрушки, одежду, аксессуары, манекены. «В России с этим большие проблемы: ничего не найти, крупные площадки вроде Amazon нам почти никаких товаров не доставляют», — жалуется Анна. Устав от ограниченного ассортимента и русской зимы, Радзинские в конце 2017 года решили перебраться в Америку. «Мы рассматривали еще и Лондон, так как там очень сильное образование, но мерзнуть не хочется. В Майами нет зимы, резких перепадов температур, есть Amazon, на котором мы все закупаем. Так что пока греемся и учимся», — говорит мама Насти.
Ролики с Настей выходят на семи языках
Ну, заслуженно, нормально так впахивают. Главное чтоб все деньги сейчас не просрали, популярность на ютубе не вечна
Скажи это пидипаю. Старые уходят, появляются новые дети, кому он интересен.
Все бы дочери были так хороши...
Тут мало заслуг дочери, все бы отцы были настолько хороши)
Хм...ожидал увидеть в этом списке wylsacom ))
Увы, но это не список самых весомых блогеров
И тонко и толсто.
wylsacom жирный пидорас
Ну как обычно хайп, и особенно щедро приправлено этим тупым говном ВОТ ВИДИТИ КАЖДЫЙ МОЖИТ!
А начинаешь копать - всё как обычно: у кого залоговые аукционы, у кого ворованные редкоземельные металлы, а у этой девочки богатые родители. Причём РЕАЛЬНО богатые - вот здесь многие могут просто взять и переехать в США?
Деньги к деньгам. У кого есть бабло тому ещё больше придёт, у кого нет - тому хуй.
Там родители продали бизнесы в Краснодаре и поехали по миру кататься на несколько месяцев и параллельно снимать видосы. После этого у них и стрельнуло.
Ничего удивительного, что деньги идут к тем, кто что-то делает или пытается делать. Не важно в какой области. И не идут к тем, кто сидит в интернете и пиздит, какие все кругом засранцы и везунчики.
Да, вы знаете, там в Краснодаре были ещё такие же ребята.
Охуенно вели бизнес. Сожгли там семью, включая грудного ребёнка.
Ничего удивительного, что деньги идут к тем, кто что-то делает или пытается делать. Не важно в какой области.
Не очень понял аналогии.
Он говорит, раз кто-то там сжег ребенка, то значит каждый бизнесмен из краснодара — бандит. Логика уровня /b/
Так они обогатились на блогерстве или ранее?
За девочку порадуемся. Главное, чтобы батя знал меру и истратил детство ребёнка на всякие: так, давай переснимем. Так, ещё дубль и все прелести проф. съемки ютуб блогера. Учитывая, что ведёт несколько каналов, свободного времени нет
Да фиг его знает. Кто-то в спорт отдает, кто-то в музыкальную школу и тп. Там тоже времени тратиться ого-го на занятия, только еще и хуями тренеры обложат. Если она с радостью этим занимается, то и ладно. Тем более, что считать нормальным детством? Сидеть дома в Краснодаре и тупить в инете или дрочить в стрелялки? Или по грязными дворам болтаться, пока таджик в гараж не утянет?
Все равно всегда мерзко когда детей снимают и публично выпускают с ними контент. Всегда казалось чем-то неправильным.
Это использование детей взрослыми и порча будущего. Как детские конкурсы красоты или маколей калкин
В 2018 году семья девочки переехала из России в США
вот что с вами сделает загнивающая Америка, даже сильного духом русского сломила перед лгбт-сообществом!!!
Ролики с Настей выходят на семи языках.
Это как? Типа, 7 каналов на разных языках, или что?
Именно так и делают. Тот же Трум Трум.
А контент одинаковый? Только озвучка на разных языках, что ли?
Ну да, а что такого?
Дубляж, отца озвучивает Всеволод Кузнецов, дочь - Бурунов
А как найти эти каналы? Я только один вижу - https://www.youtube.com/channel/UCJplp5SjeGSdVdwsfb9Q7lQ/featured Этот на английском, другие-то где?
1. Что-то по видео не скажешь, что у девочки дцп
2. Dude perfect норм
У меня племянник с дцп, дцп не лечиться, благодаря многим годам можно немного улучшить физическое состояние, чтобы ребёнок мог что-то в руку взять, или научится ногами двигать (конечно это зависит от степени сложности дцп), но дцп никогда не лечится, это физическое нарушение в мозгу
Потрясающее доказательство того, что новые поколения (дети) практически абсолютно управляют деньгами своих родителей. Я здесь только три блогера вижу, у которых ЦА сама зарабатывает, чтобы цифры оправдать.
За показы - 18 млн долларов? Сколько там просмотров тогда?
Там и спонсорных дохуя денег
Я сам не смотрел, но вон vvtwittep говорит, что не замечал продакт плейсмента.
Я вот одного не понимаю, все эти просмотры набиваются двухлетними детьми, которые имеют привычку смотреть одни и те же ролики по 100 раз. Так почему столько денег идет за показы рекламы для людей, которые в ближайшие несколько лет ничего не смогут даже нормально попросить? Конверсия (если я правильно понимаю этот термин) у такой рекламы ведь нулевая.
Инвестиция в будущее. Ребёнок к тому же будет тыкать на знакомые вещи прося родителей купить именно это...
Первосортная: дисней, кока кола, лего и прочая самая прибыльная реклама на ютубе (теперь на ютубе есть разделение на хорошую и плохую рекламу, крупные рекламодатели не хотят чтобы их контент показывался на видеороликах с матом, насилием и политикой)
А я всё думаю, что же у меня племянницы ничем не заняты, и я без миллионов сижу🧐
Если посмотреть просмотры каких-то левых детских видео и сравнить их с нашими топовыми ютюберами, то наши бравые молодцы могут встать и выйти из-за стола и никогда за него не возвращаться.
https://youtu.be/vrLu-gdkG6I Песенка про трактор 520кк просмотров
https://youtu.be/MxEbgJUzli0 Еще про машинки 466кк просмотров
Эти хотя-бы со смыслом. А есть просто трэш с миллионами просмотров.
Эти просмотры делают поликлиники, гдю врубают детские ютюб каналы и крутят.
А я слышал что с 2020 ютуб введёт какие то новые правила касательно видео с детьми и уже практически нельзя будет монитизировать такие каналы.
По-моему наоборот, монетизировать их как раз будет проще всего, просто они перейдут в отдельную категорию.
А ты в свои 20 лет сидишь у родитель на шее! Бери в руки камеру и сними уже обзор на свой пылесос. Будь в тренде!
Мне 32, но я, скорее всего, не тем, конечно, занимаюсь, судя по их заработкам😏
Дюд перфект заслуженно
Я один никого не знаю и никогда на ютубе не встречал🤔?!
Лол, я тоже не встречал, потому что не смотрю контент для детей дошкольного возраста.
Это потому что у вас пока нет детей. Еще несколько лет назад я у меня был совсем другой плейлист и рекомендации.
Никогда не отдам свой священный акк своему ребенку, чтоб он его засирал своими запросами😎 Тебе, видать, не особо был он важен, что так случилось..
Ну а как еще? Айфон за сотку чтоли ему дать поразбивать? Купил тапок за три рубля, создал акк левый - на играйся. Жене тоже акк сделал - строго настрого приказал под своим сидеть, иначе 💪💪💪. Пришел домой, поел, включил тв, залогинился - поглощаешь рекомендованный интересный и топовый контент😎
Это же почти 1млрд. рублей