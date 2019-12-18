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В 2017 году военные попали под обстрел танка, из-за чего: первый погиб, второй потерял руку, третий перенёс 11 операций, у четвёртого возникли проблемы с дыханием.
Ленинградский областной суд удовлетворил аппеляцию троих бывших военных, пострадавших при стрельбах на полигоне в Ленобласти в 2017 году, и увеличил им компенсацию с четырёх до шести миллионов рублей. Об этом пишет РБК.
По решению суда, Дмитрий Пахмутов получит три миллиона, Вадим Габидуллин — два, а Арсен Османов — один. Изначально суд постановил взыскать в их пользу с Минобороны четыре миллионна, но обе стороны подали аппеляцию. Министерство просило полностью отказать в требованиях пострадавших.
В 2017 году на плановых стрельбах группу военных разместили в секторе прямого огня: танк Т-72 выстрелил штатным снарядом, который упал рядом с укрытием солдат. Из-за этого 20-летний Андрей Виттих получил смертельные ранения, Пахмутов потерял руку и получил вторую группу инвалидности, Габидуллин перенёс 11 операций и получил третью группу инвалидности, Османов получил повреждения грудной клетки: из-за этого у него возникли проблемы с дыханием.
Двоих командиров признали виновными в халатности, повлёкшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть. Им назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.
Министерство просило полностью отказать в требованиях пострадавших.
Мрази. Просто мрази.
Кто мрази? Где? При чем тут Минобороны? Виновных установили, приговор есть? Пусть и возмещают ущерб, а не государственные деньги тратят
Слушай, вот зачем тебе в ботоферме работать? В Минобороны есть должности и получше, пойди хотя бы на телеканал Пизда устройся, тот ещё петушатник, конечно, но всё же.
зарегистрировался 18 декабря 2019
Кто бы сомневался
зарегасля 3 часа назад, оставил 5 комментариев и все...
5 - это наверное минималка чтобы получить оплату.
Им назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.
Повезло, что танк не был заряжен бумажными стаканчиками
А что, родственники погибшего ничего не получат?
Рука в России стоит 3 миллиона, и то если постараться. Такой себе ценник...
Почитай практику судебную, сколько жизнь человеческая стоит, ужаснешься) 3 миллиона за руку это очень дофига
Э, э, хорош, они что не видели что по ним стреляют из танка? Слепые что-ли? Тогда зачем в армию шли
И что им нужно было делать?Бежать со скоростью свыше 1000 м/с?
Ты какой-то долбаеб,раз такую ахинею несешь.
Но как так? В Рассеи же ведь не бывает справедливых судов, все куплено ведь! Как они смогли выиграть суд у федерального органа и получить требуемые ими 6 лямов компенсации? Не верю! Это все пропаганда Путена и его дружков!!! TJ, вы скатились получите свои...
Тупица, какой иск они подали, такой им суд и удовлетворил.
Никто кроме них самих не виноват в том, что они так дешево оценили свое здоровье
Бывшие солдаты-срочники Дмитрий Пахмутов, Вадим Габидуллин и Арсен Османов оценили причинённый им ущерб в три миллиона, два миллиона и миллион рублей соответственно.
https://novayagazeta.ru/news/2019/06/05/152289-troe-byvshih-voennyh-podali-isk-k-minoborony-na-6-mln-rubley-vo-vremya-tankovyh-strelb-oni-popali-pod-obstrel
https://www.svoboda.org/a/29983210.html
Чтоб чужие боялись
Не жалко, они знали, на что шли.
Слоупок, в РФ принудительно забирают в армию срочников. В чс гниду.
В чс гниду
ГОСПАДИ ЗАЧЕМ ТЫ МНЕ ТАК БОЛЬНО СДЕЛАЛ
(спойлер: нет)
Можно при поступлении на службу давать подписывать бумагу, что на ближайший год (при контрактной службе на срок службы) жизни новобранцев принадлежат Министерству Обороны со всеми вытекающими.
а суолько там повесили на водилу срочника который пушку ржавую уронил и сломал, вроде 20 лямов?
Полигон в Луге? Там по работе бываю. Регулярно во время учений происходит подобное, тут не получилось замять
Не ври, все там ок, за исключением дибилов, которых в армию призывают
нууу) пиз*%бол прям. Ведь именно этот полигон подарил нам видос залпа с вертика по гражданским
Ну если даунов набирают в армию причем тут полигон?
ну если к даунам нормальных набрать, то эффект примерно таким же будет
Если бы исключительно даунов брали бы ты был там чистил картошку пока тебя из танка.
Поджег танк - выплати котнацать лямов.
Тебя убил танк - держи пятихатку.
По сути экономика классической стратегии.
У нас тут парад ботов или неадекваты просто активизируются на подобных новостях?