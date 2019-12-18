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Новости
Артём Мазанов
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Трое военных, пострадавших при стрельбах на полигоне, отсудили у Минобороны шесть миллионов рублей Материал редакции

В 2017 году военные попали под обстрел танка, из-за чего: первый погиб, второй потерял руку, третий перенёс 11 операций, у четвёртого возникли проблемы с дыханием.

41 комментарий
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Ленинградский областной суд удовлетворил аппеляцию троих бывших военных, пострадавших при стрельбах на полигоне в Ленобласти в 2017 году, и увеличил им компенсацию с четырёх до шести миллионов рублей. Об этом пишет РБК.

По решению суда, Дмитрий Пахмутов получит три миллиона, Вадим Габидуллин — два, а Арсен Османов — один. Изначально суд постановил взыскать в их пользу с Минобороны четыре миллионна, но обе стороны подали аппеляцию. Министерство просило полностью отказать в требованиях пострадавших.

В 2017 году на плановых стрельбах группу военных разместили в секторе прямого огня: танк Т-72 выстрелил штатным снарядом, который упал рядом с укрытием солдат. Из-за этого 20-летний Андрей Виттих получил смертельные ранения, Пахмутов потерял руку и получил вторую группу инвалидности, Габидуллин перенёс 11 операций и получил третью группу инвалидности, Османов получил повреждения грудной клетки: из-за этого у него возникли проблемы с дыханием.

Двоих командиров признали виновными в халатности, повлёкшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть. Им назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

#новости #минобороны #военные

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41 комментарий
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Олег Ивахнов

27

 Министерство просило полностью отказать в требованиях пострадавших.

Мрази. Просто мрази.

Ответить

That cat

Олег
7

Родина тебя бросит, сынок

Ответить

Виталий Ситников

That
1

всегда...

Ответить

Алексѣй Бобковъ

That
0

и добьет вспину заградотрядом

Ответить

Леонид Минин

Олег
–37

Кто мрази? Где? При чем тут Минобороны? Виновных установили, приговор есть? Пусть и возмещают ущерб, а не государственные деньги тратят

Ответить

NiemandDa

Леонид
14

Опа, терпила в треде

Ответить

Anxo

NiemandDa
10

Русский в треде*

Ответить

Paul Potseluev

Леонид
2

Слушай, вот зачем тебе в ботоферме работать? В Минобороны есть должности и получше, пойди хотя бы на телеканал Пизда устройся, тот ещё петушатник, конечно, но всё же.

Ответить

Artem Monahov

Леонид
1

зарегистрировался 18 декабря 2019

Кто бы сомневался

Ответить

Taran Baranov

Artem
0

зарегасля 3 часа назад, оставил 5 комментариев и все...
5 - это наверное минималка чтобы получить оплату.

Ответить

Artem Monahov

Taran
1

Интересно какой эквивалент. Тип 5 комментов 15₽..

наши нологи.... 😢

Ответить

Kochubey Serg

19

Им назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

Повезло, что танк не был заряжен бумажными стаканчиками

Ответить

Настя Иванова

13

А что, родственники погибшего ничего не получат?

Ответить

пепси

Настя
10

Ну так он уже ж это, как его, погиб...

Ответить

Taran Baranov

11

Рука в России стоит 3 миллиона, и то если постараться. Такой себе ценник...

Ответить

Леонид Минин

Taran
–10

Почитай практику судебную, сколько жизнь человеческая стоит, ужаснешься) 3 миллиона за руку это очень дофига

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Taran
0

а сдохнуть - бесценно, погибшему то ничего не подкинули

Ответить

Леонид Минин

–25

Э, э, хорош, они что не видели что по ним стреляют из танка? Слепые что-ли? Тогда зачем в армию шли

Ответить

Миша Блинов

Леонид
10

И что им нужно было делать?Бежать со скоростью свыше 1000 м/с?
Ты какой-то долбаеб,раз такую ахинею несешь.

Ответить

So Dope

Леонид
3

ну да, ну да...

Ответить

Artem Monahov

Леонид
2

Шёл бы ты отсюда нахуй

Ответить

Карина Мирзаева

Леонид
0

.

Ответить

Илья Бузыцков

–25

Но как так? В Рассеи же ведь не бывает справедливых судов, все куплено ведь! Как они смогли выиграть суд у федерального органа и получить требуемые ими 6 лямов компенсации? Не верю! Это все пропаганда Путена и его дружков!!! TJ, вы скатились получите свои...

Ответить

bor_vn

Илья
7

За жизнь, руку и инвалидность  - 6 миллионов. Это справедливо? Условный срок справедливо?

Ответить

Илья Бузыцков

bor_vn
–4

Тупица, какой иск они подали, такой им суд и удовлетворил.
Никто кроме них самих не виноват в том, что они так дешево оценили свое здоровье
Бывшие солдаты-срочники Дмитрий Пахмутов, Вадим Габидуллин и Арсен Османов оценили причинённый им ущерб в три миллиона, два миллиона и миллион рублей соответственно.

https://novayagazeta.ru/news/2019/06/05/152289-troe-byvshih-voennyh-podali-isk-k-minoborony-na-6-mln-rubley-vo-vremya-tankovyh-strelb-oni-popali-pod-obstrel
https://www.svoboda.org/a/29983210.html

Ответить

Stan Majors

1

Чтоб чужие боялись

Ответить

Миша Блинов

Stan
2

Своих посильнее бей

Ответить

Православие. Патриотизм.

–14

Не жалко, они знали, на что шли.

Ответить

Посторонний

Православие.
4

Слоупок, в РФ принудительно забирают в армию срочников. В чс гниду.

Ответить

Православие. Патриотизм.

Посторонний
–4

 В чс гниду

ГОСПАДИ ЗАЧЕМ ТЫ МНЕ ТАК БОЛЬНО СДЕЛАЛ

(спойлер: нет)

Ответить

Sergey Pal

Православие.
3

Можно при поступлении на службу давать подписывать бумагу, что на ближайший год (при контрактной службе на срок службы) жизни новобранцев принадлежат Министерству Обороны со всеми вытекающими.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

1

а суолько там повесили на водилу срочника который пушку ржавую уронил и сломал, вроде 20 лямов?

Ответить

Дионис Вакх

0

Полигон в Луге? Там по работе бываю. Регулярно во время учений происходит подобное, тут не получилось замять

Ответить

Леонид Минин

Дионис
–16

Не ври, все там ок, за исключением дибилов, которых в армию призывают

Ответить

Дионис Вакх

Леонид
4

нууу) пиз*%бол прям. Ведь именно этот полигон подарил нам видос залпа с вертика по гражданским

Ответить

Леонид Минин

Дионис
–16

Ну если даунов набирают в армию причем тут полигон?

Ответить

Дионис Вакх

Леонид
3

ну если к даунам нормальных набрать, то эффект примерно таким же будет

Ответить

Карина Мирзаева

Леонид
0

Если бы исключительно даунов брали бы ты был там чистил картошку пока тебя из танка.

Ответить

andorus

0

Поджег танк - выплати котнацать лямов.
Тебя убил танк - держи пятихатку.
По сути экономика классической стратегии.

Ответить

Artem Monahov

0

У нас тут парад ботов или неадекваты просто активизируются на подобных новостях?

Ответить

Илья Тимофеев

–4

у четвёртого возникли проблемы с дыханием.

И мочеиспусканием?

Ответить
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