В 2017 году военные попали под обстрел танка, из-за чего: первый погиб, второй потерял руку, третий перенёс 11 операций, у четвёртого возникли проблемы с дыханием.

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Ленинградский областной суд удовлетворил аппеляцию троих бывших военных, пострадавших при стрельбах на полигоне в Ленобласти в 2017 году, и увеличил им компенсацию с четырёх до шести миллионов рублей. Об этом пишет РБК.

По решению суда, Дмитрий Пахмутов получит три миллиона, Вадим Габидуллин — два, а Арсен Османов — один. Изначально суд постановил взыскать в их пользу с Минобороны четыре миллионна, но обе стороны подали аппеляцию. Министерство просило полностью отказать в требованиях пострадавших.

В 2017 году на плановых стрельбах группу военных разместили в секторе прямого огня: танк Т-72 выстрелил штатным снарядом, который упал рядом с укрытием солдат. Из-за этого 20-летний Андрей Виттих получил смертельные ранения, Пахмутов потерял руку и получил вторую группу инвалидности, Габидуллин перенёс 11 операций и получил третью группу инвалидности, Османов получил повреждения грудной клетки: из-за этого у него возникли проблемы с дыханием.