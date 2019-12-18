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Новости
Артём Мазанов
7597

«Медуза» рассказала о 15-летней девочке, которую всю жизнь бьёт мама. Ей пришлось сбежать из дома, теперь она ждёт суда Материал редакции

Органы опеки говорят ей, что шансов на лишение матери родительских прав мало, поэтому девочка просит огласки.

Женя Родионова Фото со страницы девочки во «ВКонтакте»

«Медуза» опубликовала историю 15-летней Жени Родионовой, которая рассказала о регулярных побоях со стороны её матери — 50-летней Елены Родионовой. Сейчас Женя находится в детском центре, а 19 декабря должен состояться суд по лишению матери родительских прав.

Она совсем перестала доверять взрослым Как…
6 сентября Женя Родионова, 15-летняя девочка из Подмосковья, опубликовала в своем инстаграме пост…
meduza.io

Девочка просит огласки своей ситуации и часто рассказывает в соцсетях о прошлых избиениях со стороны матери.

Из родных, кроме матери, у меня только восьмидесятилетняя бабушка, которая безумно боится родную дочь и которая не может получить опеку надо мной в силу возраста. Со слов органов опеки, шансы у меня есть, но они крайне невелики.

Женя Родионова
  • Девочка рассказала журналистам, что с трёх до десяти лет жила у бабушки с дедушкой. Её мама работала в другом городе и иногда приезжала, но каждый её визит сопровождался побоями. Бабушка и дедушка не могли помочь Жене, так как сами боялись свою дочь;
  • В 10 лет Елена Родионова забрала Женю в Тульскую область, где сама работала кассиром. По словам девочки, с тех пор начались регулярные побои, для этого мама даже специально будила её ночью;

Однажды Женя поставила телевизор на таймер — и когда мать смотрела фильм, он выключился. Не поверив дочери и решив, что та сломала телевизор, женщина заставила Женю всю ночь стоять перед ней с открытыми глазами. Мама в это время тоже не спала — лежала в постели и следила, чтобы дочь не сомкнула глаз.

  • Мужчина, который четыре года жил с Еленой Родионовой рассказал, что женщина вела себя с дочкой строго. «Однажды захожу домой, а Лена как даст со всей дури Женюре по голове. Я опешил от такого, и оттолкнул её [Елену], сказал, чтобы она не смела бить дочь», — уточнил он. Мужчина добавил, что хотел уйти от женщины, но из-за хороших отношений с её дочкой, не мог это сделать;
  • Женя рассказала, что однажды мама избила её шнуром от компьютера за то, что девочка «недостаточно высоко» повесила сушиться колготки;
  • После этого девочка пожаловалась в школе на избиения и на Елену Родионову завели уголовное дело по части 1 статьи 116 УК РФ («Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль»). Женя рассказала, что тогда мама заставила её изменить свои показания и обвинить бывшего сожителя женщины в том, что тот показывал девочке порно и трогал за тело;

  • На суде Елена Родионова свою вину не признала и заявила, что никогда не била дочь. Суд признал женщину виновной в нанесении побоев «лёгкой тяжести на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» и назначил штраф в размере семи тысяч рублей;

  • По словам девочки, после суда мама стала вести себя с ней ещё жёстче. Женщине также стало стыдно перед знакомыми и она с дочкой переехала сначала в Тулу, а потом в Балашиху;
  • В новой школе Женя завела подругу и рассказала ей о побоях, но просила никому не сообщать, так как «стеснялась этого». Подруга поделилась этим со своей мамой и та пошла в органы опеки, но не назвала точных имён, а просто спросила про такую абстрактную ситуацию. Чиновники ответили, что в таком случае единственный выход — лишение мамы родительских прав;
  • После того, как мама снова избила Женю, девочка сбежала к семье подруги — Шведовым. После этого девочку привели в органы опеки, там ей пообещали поговорить с женщиной и отпустили домой. Маму подруги это не устроило и она позвонила юристу, который порекомендовал написать заявление в полицию, что женщина и сделала;
  • После этого девочку отправили на медицинское освидетельствование, где зафиксировали следы от побоев. С тех пор Женя находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Горизонт»;
  • Когда девочка сбегала к Шведовым, то взяла из дома 55 тысяч рублей, алименты от отца, и два телефона, подаренных мамой. Из-за этого женщина написала заявление на дочь и обвинила в воровстве. После Женя вернула маме эти телефоны;
  • Шведовы рассказали, что Елена Родионова написала заявление и на них. Она обвинила семью в том, что они растлевают Женю, обучив её словам «гендер» и «сексизм»;
  • Женя добавила, что её мать регулярно жалуется на сотрудников всех учреждений, с которыми пересекается. «Каждый день во все эти учреждения поступает как минимум одна жалоба от моей матери и по каждой из них людям приходится отписываться и давать ответ», — рассказала девочка;
  • Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала «Медузе», что Женя писала ей письмо, и после они встретились. «За три года практики на моём посту я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы ребёнок настолько категорически настаивал на разлучении с родной матерью», — добавила чиновница.

#новости #домашнеенасилие #истории

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70 комментариев
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Justified Stallion

55

Домашнего насилия в стране по прежнему нет, я смотрю. 

В 10 лет Елена Родионова забрала Женю в Тульскую область, где сама работала кассиром. По словам девочки, с тех пор начались регулярные побои, для этого мама даже специально будила её ночью

 Шведовы рассказали, что Елена Родионова написала заявление и на них. Она обвинила семью в том, что они растлевают Женю, обучив её словам «гендер» и «сексизм»

РПЦ уже вручили ей премию "Православная мать года" и канонизировали, как великомученицу?

Ответить

Petr

Justified
–2

Вполне могут работать те статьи, которые есть в ук. Вовсе необязательно вводить закон, по которому кого угодно можно выгнать на теплотрассу из собственного жилья.

Ответить

Дарья Будилова

Petr
6

“По словам девочки, после суда мама стала вести себя с ней ещё жёстче.“
Как я поняла из статьи, девочка уже обращалась по действующему УК. Проблема в том, что мать таки не лишили род прав даже после такого.
100% нужно лишать прав и ограждать жертв от преследования (ибо судя по тексту опять же, мамаша там такая что из под земли достанет)
(Относительно закона. По УК на тему преследования вообще ничего нет. Даже по угрозам сложно доказать. А это, сцуко, реальный кейс для очень многих женщин. От знакомой бывшего отвадили только после того как навешали по шее, и тут хорошо 1) чувак не заявил, а то вступившиеся бы были и виноваты 2) что было кому вообще вступиться)

Ответить

Petr

Дарья
–7

По действующему закону такая большая девочка вполне могла бы свалить к отцу. Он упомянут, платит алименты и немалые. И поставить ту мразь на алики. Для этого необязательно все то, что прописано в этом проекте закона.

Ответить

Дарья Будилова

Petr
5

А вы не думали, что и отцу она не особо то и треба? Там пишут, что она всю жизнь его не видела.
Единственные кто в истории упомянут, это бабушка с дедушкой и семья подруги.
И к последним, она таки в итоге и сбежала

Ответить

Petr

Дарья
–3

Но он платит. Хоть скинуть бывшую с аликов, а дочке комнату снять можно и еще бабло останется. А еще с 16 лет она может подать на эмансипацию согласно гк рф. Можно суд затянуть, а за пару месяцев до др уже подать это заявление. Но еще круче таки под опеку. Там можно и хату вымутить. И бабки гос-во хорошее платит

Ответить

Дарья Будилова

Petr
3

Вы прям героем отца видите.
Такой молодец может быть, ведь платит! 
Но она его в жизни не видела. И ему глубоко плевать как там самка воспитывает ребёнка.
 А тут взапно пуф! и человек родной пуф! и жилье возможно (хату и бабки кому , простите, вымутить, папаше?) 

Если же вы про человека, который упоминается в статье, который за неё заступался, судя по рассказу девочки получается что - сожитель матери, и юридически и кровно ей никто.

Ответить

Justified Stallion

Petr
0

Ну да, лучше жертву в приют выгнать, она ж с Марса к тебе в твоё собственное жильё прилетела.

Ответить

Petr

Justified
–5

В том и дело что «жертва» становится жертвой только по заявлению. Причем не всегда жертвы. Вы читали закон? Вот я читал и анализировал в силу работы. Там проститутка, которая приехала по вызову, может тут же объявить себя жертвой домашнего насилия и без суда получить ордер на два года. Для криминала этот закон - раздолье.

Ответить

Justified Stallion

Petr
3

 Там проститутка, которая приехала по вызову, может тут же объявить себя жертвой домашнего насилия и без суда получить ордер на два года. 

Ты в каком-то своём манямире слушал альтернативную версию закона в пересказе ведущих телеканала Царьград?

Ответить

Petr

Justifi…
–1

Я его читал. А ты его читал?

Ответить

Justified

Petr
1

Да, потому и спрашиваю. Ты бы мог в свой исходный комментарий поместить цитаты оттуда, вместе бы посмеялись.

Ответить

Бархатный Каприз

38

Блин,такая лапочка...так хочется добра ей.
Держись, Женя, есть в мире добро и оно будет с тобой.

Ответить

Slow Dimon

Бархатный
0

Наркоман штоле?

Ответить

Petr

Бархатный
–4

Давай посмотришь это видео (не Царьград!) и потом вместе посмеемся?

Ответить

Граф Хрущёв

32

Какая же мамаша мразь. 
Женя рассказала, что тогда мама заставила её изменить свои показания и обвинить бывшего сожителя женщины в том, что тот показывал девочке порно и трогал за тело;

Женщины знают что мужик от таких обвинений никогда не отмоется, и если не посадят, то он потеряет работу и получит волчий билет на другие вакансии в маленьком городе. Женщины делают подобные оговоры и не несут никакой ответственности. Это страшно. Подобные твари достойны быть вывезенными в лес за такое, облить бензином и сжечь, и закопать там же.

Ответить

glimpse unthinkable

Граф
–2

Я в целом согласен, но бабе от клейма шлюхи, повешееным неудачливым или мстительным чувачком тоже хуй отмоешся, в маленьком сообществе офк.

Ответить

Граф Хрущёв

glimpse
22

Булшит. «Клеймо шлюхи» будет работать максимум в кругу друзей, да и то, если дефка красивая всем будет пофиг шлюха она или мать тереза. А вот клеймо ПЕДОФИЛ будет преследовать везде и до конца жизни, только переезд спасет и остаётся молиться чтобы в другом городе не узнали. 

Ответить

glimpse unthinkable

Граф
–1

Нихуя, ты жил вообще в городах на 3к жителей?

Ответить

DosRaven

glimpse
5

Не долго жил в населенном пункте с численностью меньше 500 и написанное выше правда. Точнее «шлюха» тоже не очень хорошо, особенно для населенных пунктов из дальних глубинок, но клеймо «педофила» граничит с «топором по голове». Чем население выше, тем проще и более расплывчатые законы нравственности, но по этому вопросу все равно табу.

Ответить

Slow Dimon

glimpse
1

Хоть 1000к

Ответить

Victor Malov

glimpse
4

В России шлюхи живут лучше всех. Лучше только чиновники и депутаты.

Ответить

Константин Курасов

Victor
1

сом кайнд оф

Ответить

Виолетта Макаревич

Граф
0

 Женщины делают подобные оговоры и не несут никакой ответственности.

Понести ответственность они могут, если подавать на таких в суд за клевету с требованием компенсации. Тогда и позорное клеймо получит женщина, оклеветавшая мужчину. А примером тому будет ситуация с основательницей движения #MeToo.

Ответить

Times Roman

21

Я было хотел опять говнится, что вы суки опять чернуху пишите, а нет, такое надо предавать огласке. Медуза молодцы, ТЖ тоже.

Ответить

FF

19

Шведовы рассказали, что Елена Родионова написала заявление и на них. Она обвинила семью в том, что они растлевают Женю, обучив её словам «гендер» и «сексизм»

Вот мрази!

Ответить

Андрей Балконский

FF
2

Генде́р (генди́р) — индонезийский ударный инструмент.

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

13

Из материала Медузы:
«В понедельник в 11 утра я обратилась в органы опеки с заявлением на свою мать, т. к. 6 сентября моя мать вновь причинила мне вред, — говорится в посте. — Органы опеки в моем городе явно не настроены на помощь мне, одна из сотрудниц и вовсе заявила, что «мы не выбираем родителей» и «ну и что такого, я тоже иногда свою дочь бью»».

Это ещё одна проблема системы. Люди, которым не всё равно, не так часто оказываются на нужном месте (органы опеки). Зато часто оказываются такие

Она совсем перестала доверять взрослым Как…
6 сентября Женя Родионова, 15-летняя девочка из Подмосковья, опубликовала в своем инстаграме пост…
meduza.io
Ответить

Justified Stallion

Maksim
15

  «ну и что такого, я тоже иногда свою дочь бью»

Ответить

Dragan Velimirovic

Maksim
5

Таких сотрудников оргагов опеки надо немедленно выставлять на мороз и на километр их больше туда не подпускать

Ответить

Joke Rofler

11

Чёрт возьми, неужели у нас термин "домашнее насилие" может выйти за рамки избиения жены или девушки? Дети считаются собственностью родителей, отсюда и вседозволенность

Ответить

Александра Хотимченко

Joke
9

О, сейчас православнутые начнут ныть из-за ювиналки

Ответить

Виолетта Макаревич

Joke
5

Дети — самая уязвимая группа, потому что в силу возраста ещё могут даже не знать о своих элементарных человеческих правах и возможностях. А из-за своей зависимости от родителей многие боятся говорить о таком. И девочке очень повезло, что родители её подруги вмешались в дело, а не стали игнорировать очевидное домашнее насилие.

Ответить

Ilya Grigöryev

10

«За три года практики на моём посту я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы ребёнок настолько категорически настаивал на разлучении с родной матерью»

то есть, это расписка в том, что она нихуя не работает.

Ответить

Justified Stallion

Ilya
10

  «За три года практики на моём посту я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы ребёнок настолько категорически настаивал на разлучении с родной матерью»

Перевод: "За три года мне удалось спихнуть обратно в ад всех детей, кроме этой пиздючки, а теперь ещё вы донимаете меня своими сраными вопросами."

Ответить

Ирина Белякова

Ilya
5

Я поехала в СРНЦ и беседовала с ней около трех часов. Сначала я хотела убедить девочку, что мама — это святое. Но у девчонки стоит защитная стена, она совсем перестала доверять взрослым».

отличный омбудсмен. ребенка избивают и издеваются всю жизнь? ну и что, мама - это святое!

Ответить

Ilya Grigöryev

Ирина
1

мне кажется там был один вопрос: - на руси если бьют, значит любят. ты чувствовала любовь?

Ответить

Человек-человек

–14

Странно что просто убежала, а не 40 ножевых матери, чтобы потом весь интернет поныл о безысходности в таких ситуациях

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Человек-человек
19

Как ни странно, 40 ножевых были бы самым надёжным выходом из ситуации. Остальное может попросту не сработать
Но девочка молодец, что у неё хватило мозгов этого не сделать

Ответить

Дмитрий Орлов

Человек-человек
0

Сообщение удалено

Ответить

Московский

Дмитрий
0

Поцелуйтесь

Ответить

Дмитрий Орлов

Московский
–4

Сообщение удалено

Ответить

Московский

Дмитрий
8

Всё то у тебя удалено, блять, скоро станешь Московским v2

Ответить

Александра Хотимченко

6

Ох, и это не единичный случай. Таких сотни, если не тысячи и миллионы. Бедным детям зачастую некуда деваться от таких предков и приходится терпеть, даже после 18-летия

Ответить

Московский

1

Чот хуйня, мамку в психэкспертизу и признать недееспособной, так нельзя?

Ответить

tosik

Московский
11

Я думал в России психиатрия только диссидентами занимается

Ответить

Times Roman

Московский
4

Ха-ха, ты тут живёшь.

Ответить

Mikhail Lukup

3

Где эта мамаша живёт, в Балашихе? А есть адрес точный, а?

Ответить

Ruslan Sviridov

Mikhail
1

Есть ссылки на соцсети девочки. Не знаю что ты хочешь сделать зная адрес, но можно написать ей и узнать. Хотя бы просто поддержать её можно, уверен, что это не будет лишним, ей сейчас нелегко.

Ответить

Артур Акбердин

3

То есть все это время я тоже мог куда-нибудь пожаловаться? 

Ответить

Andre Macareno

0

Мужчина добавил, что хотел уйти от женщины, но из-за хороших отношений с её дочкой, не мог это сделать

Не понял, то есть батя тупо смотрел и четыре года нихуя не мог сделать? Так он, выходит, ничем не лучше мамки…

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Andre
6

...Женя рассказала, что тогда мама заставила её изменить свои показания и обвинить бывшего сожителя женщины в том, что тот показывал девочке порно и трогал за тело;

Даже не пытаясь получил клеймо педофила. Попытавшись получил бы быстрее. 
Мне доводилось иметь дело с домашним насилием по типу родаки->дети в семьях знакомых — зачастую это патовая ситуация, где люди, выступающие на стороне здравого смысла, ничего почти и не могут сделать.
UPD: к тому же упоминается, что это "мужчина" — вполне возможно, что и не отец. Тогда его привелигерованность вообще стремится  к нулю

Ответить

Дарья Будилова

Maksim
1

Мужчина точно не отец, девочка в инсте пишет что родного отца вообще не видела. Просто один из сожителей матери.

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Дарья
0

Да, я увидел, изучая подробнее
Настоящий отец кстати упомянут — жив здоров, но "отношения к этой семье не имеет". С одной стороны правильно конечно, если он повстречался пару месяцев, горе-мамаша залетела, то зачем с ней дальше иметь дело, если не хочется. Но когда такая ситуация приключается, не знаю даже... Он бы мог стать хоть сколько нибудь весомой фигурой в этом споре, ибо юридически он Жене всё-таки отец

Ответить

Дарья Будилова

Maksim
1

Семядатель он, к сожалению, а не отец, раз ему безразлично такое отношение этой самки к ребёнку. :(

Ответить

Maxim Kuleshov

Andre
0

Наоборот - мать не била её, когда этот мужик был дома. А когда он от неё ушел и на мать завели уголовное дело, она заставила её изменить свои показания и обвинить мужчика в том, что тот показывал девочке порно и трогал за тело.

Ответить

пепси

2

Жаль малую

Матери горячий кол в анал и с обрыва

Ответить

Petr

2

Баба тварь редкая. Так что, парни, если кто хочет себе нитакую РСПшечку помните - риск такого оговора велик. Такое бывает часто

Ответить

Виктор Веснов

2

И это происходит среди нас. Надеюсь у девочки все сложится хорошо.

Ответить

Дмитрий Насонов

0

Женя рассказала, что тогда мама заставила её изменить свои показания и обвинить бывшего сожителя женщины в том, что тот показывал девочке порно и трогал за тело;

Вот поэтому мы и должны требовать при обвинениях в сексуальных домагательствах доказательную базу. Ибо люди могут врать, даже если они женского пола, даже если они жертвы.

Ответить

Дарья Будилова

Дмитрий
2

Хм. В целом, верно. Но последняя фраза настораживает, надеюсь что это кривая формулировка именно к этому делу.
С жертвы, которая даже предположительно подверглась насилию (независимо от пола/возраста и национальности) доказательств требовать не верно. Их должно собирать следствие в процессе разбирательств по заявлению. Опрашивать свидетелей, проводить экспертизы, фиксировать ущерб.
Ну и в конкретном этом случае, и собирали доказательства как положено, психологическая экспертиза и показания свидетелей в статье медузы обозначены.
Так же ещё и суд не должен быть ангажирован.
Но это вроде прописные истины :)

Ответить

Дмитрий Насонов

Дарья
0

Когда речь идёт об судебном производстве, безусловно, я с вами полностью согласен. Я же больше говорил об общественных обсуждениях, в которых одни бездоказательно верят жертве, а другие бездоказательно верят обвиняемому, забывая при этом, что никто не знает как там было на самом деле, что не мешает разводить холивары в сторону как предполагаемой жертвы, так и в сторону предполагаемого насильника. Если бы подобные сведенья были даны в деле, к которому прикрепленно внимание общественности мужчину сначала бы сравняли с землёй, а уже потом разбирались бы в доказательной базе

Ответить

Александр Демьяненко

0

Мамашке стоило бы глянуть сериал "Притворство". Там дочь нашла ебаря который зарезал такую же мамашку поехавшую. Не выдержала дочка издевательств. По реальным событиям снят. 

Ответить

Rodrik Mayer's

0

-deleted-

Ответить

Justified Stallion

Rodrik
0

Там мать скрепная, никто не поверит.

Ответить

Rodrik Mayer's

0

Пусть просто скажет что мать заставляет идти на митинги за Навального. Без разбора лишат родительских прав на следующий день, если не час.

Ответить

andorus

–1

Долбаеб на матере

Ответить

Паша Красников

andorus
0

Что?

Ответить

andorus

Паша
0

Конченая. Когда был мелкий, у соседей была такая история, родители и в полицию писали заявления, и опека приходила. На сколько знаю, до нашего переезда в другой город так ничего и не поменялось. Охреневаешь от злости людей и безысходности ситуации 

Ответить

Developer Sadness

–6

Самое мерзотное в этой истории то, что ее используют как рекламу нового закона против семьи. Не пытался бы бешеный принтер в очередной раз протолкнуть очередной хуевый закон, медузе было бы похуй на эту девочку

Ответить
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