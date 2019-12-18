«Медуза» рассказала о 15-летней девочке, которую всю жизнь бьёт мама. Ей пришлось сбежать из дома, теперь она ждёт суда
Материал редакции
Органы опеки говорят ей, что шансов на лишение матери родительских прав мало, поэтому девочка просит огласки.
«Медуза» опубликовала историю 15-летней Жени Родионовой, которая рассказала о регулярных побоях со стороны её матери — 50-летней Елены Родионовой. Сейчас Женя находится в детском центре, а 19 декабря должен состояться суд по лишению матери родительских прав.
Девочка просит огласки своей ситуации и часто рассказывает в соцсетях о прошлых избиениях со стороны матери.
Девочка рассказала журналистам, что с трёх до десяти лет жила у бабушки с дедушкой. Её мама работала в другом городе и иногда приезжала, но каждый её визит сопровождался побоями. Бабушка и дедушка не могли помочь Жене, так как сами боялись свою дочь;
В 10 лет Елена Родионова забрала Женю в Тульскую область, где сама работала кассиром. По словам девочки, с тех пор начались регулярные побои, для этого мама даже специально будила её ночью;
Мужчина, который четыре года жил с Еленой Родионовой рассказал, что женщина вела себя с дочкой строго. «Однажды захожу домой, а Лена как даст со всей дури Женюре по голове. Я опешил от такого, и оттолкнул её [Елену], сказал, чтобы она не смела бить дочь», — уточнил он. Мужчина добавил, что хотел уйти от женщины, но из-за хороших отношений с её дочкой, не мог это сделать;
Женя рассказала, что однажды мама избила её шнуром от компьютера за то, что девочка «недостаточно высоко» повесила сушиться колготки;
После этого девочка пожаловалась в школе на избиения и на Елену Родионову завели уголовное дело по части 1 статьи 116 УК РФ («Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль»). Женя рассказала, что тогда мама заставила её изменить свои показания и обвинить бывшего сожителя женщины в том, что тот показывал девочке порно и трогал за тело;
На суде Елена Родионова свою вину не признала и заявила, что никогда не била дочь. Суд признал женщину виновной в нанесении побоев «лёгкой тяжести на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» и назначил штраф в размере семи тысяч рублей;
По словам девочки, после суда мама стала вести себя с ней ещё жёстче. Женщине также стало стыдно перед знакомыми и она с дочкой переехала сначала в Тулу, а потом в Балашиху;
В новой школе Женя завела подругу и рассказала ей о побоях, но просила никому не сообщать, так как «стеснялась этого». Подруга поделилась этим со своей мамой и та пошла в органы опеки, но не назвала точных имён, а просто спросила про такую абстрактную ситуацию. Чиновники ответили, что в таком случае единственный выход — лишение мамы родительских прав;
После того, как мама снова избила Женю, девочка сбежала к семье подруги — Шведовым. После этого девочку привели в органы опеки, там ей пообещали поговорить с женщиной и отпустили домой. Маму подруги это не устроило и она позвонила юристу, который порекомендовал написать заявление в полицию, что женщина и сделала;
После этого девочку отправили на медицинское освидетельствование, где зафиксировали следы от побоев. С тех пор Женя находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Горизонт»;
Когда девочка сбегала к Шведовым, то взяла из дома 55 тысяч рублей, алименты от отца, и два телефона, подаренных мамой. Из-за этого женщина написала заявление на дочь и обвинила в воровстве. После Женя вернула маме эти телефоны;
Шведовы рассказали, что Елена Родионова написала заявление и на них. Она обвинила семью в том, что они растлевают Женю, обучив её словам «гендер» и «сексизм»;
Женя добавила, что её мать регулярно жалуется на сотрудников всех учреждений, с которыми пересекается. «Каждый день во все эти учреждения поступает как минимум одна жалоба от моей матери и по каждой из них людям приходится отписываться и давать ответ», — рассказала девочка;
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала «Медузе», что Женя писала ей письмо, и после они встретились. «За три года практики на моём посту я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы ребёнок настолько категорически настаивал на разлучении с родной матерью», — добавила чиновница.
Justified Stallion
Домашнего насилия в стране по прежнему нет, я смотрю.
В 10 лет Елена Родионова забрала Женю в Тульскую область, где сама работала кассиром. По словам девочки, с тех пор начались регулярные побои, для этого мама даже специально будила её ночью
Шведовы рассказали, что Елена Родионова написала заявление и на них. Она обвинила семью в том, что они растлевают Женю, обучив её словам «гендер» и «сексизм»
РПЦ уже вручили ей премию "Православная мать года" и канонизировали, как великомученицу?
PetrJustified
Вполне могут работать те статьи, которые есть в ук. Вовсе необязательно вводить закон, по которому кого угодно можно выгнать на теплотрассу из собственного жилья.
Дарья БудиловаPetr
“По словам девочки, после суда мама стала вести себя с ней ещё жёстче.“
Как я поняла из статьи, девочка уже обращалась по действующему УК. Проблема в том, что мать таки не лишили род прав даже после такого.
100% нужно лишать прав и ограждать жертв от преследования (ибо судя по тексту опять же, мамаша там такая что из под земли достанет)
(Относительно закона. По УК на тему преследования вообще ничего нет. Даже по угрозам сложно доказать. А это, сцуко, реальный кейс для очень многих женщин. От знакомой бывшего отвадили только после того как навешали по шее, и тут хорошо 1) чувак не заявил, а то вступившиеся бы были и виноваты 2) что было кому вообще вступиться)
PetrДарья
По действующему закону такая большая девочка вполне могла бы свалить к отцу. Он упомянут, платит алименты и немалые. И поставить ту мразь на алики. Для этого необязательно все то, что прописано в этом проекте закона.
Дарья БудиловаPetr
А вы не думали, что и отцу она не особо то и треба? Там пишут, что она всю жизнь его не видела.
Единственные кто в истории упомянут, это бабушка с дедушкой и семья подруги.
И к последним, она таки в итоге и сбежала
PetrДарья
Но он платит. Хоть скинуть бывшую с аликов, а дочке комнату снять можно и еще бабло останется. А еще с 16 лет она может подать на эмансипацию согласно гк рф. Можно суд затянуть, а за пару месяцев до др уже подать это заявление. Но еще круче таки под опеку. Там можно и хату вымутить. И бабки гос-во хорошее платит
Дарья БудиловаPetr
Вы прям героем отца видите.
Такой молодец может быть, ведь платит!
Но она его в жизни не видела. И ему глубоко плевать как там самка воспитывает ребёнка.
А тут взапно пуф! и человек родной пуф! и жилье возможно (хату и бабки кому , простите, вымутить, папаше?)
Если же вы про человека, который упоминается в статье, который за неё заступался, судя по рассказу девочки получается что - сожитель матери, и юридически и кровно ей никто.
Justified StallionPetr
Ну да, лучше жертву в приют выгнать, она ж с Марса к тебе в твоё собственное жильё прилетела.
PetrJustified
В том и дело что «жертва» становится жертвой только по заявлению. Причем не всегда жертвы. Вы читали закон? Вот я читал и анализировал в силу работы. Там проститутка, которая приехала по вызову, может тут же объявить себя жертвой домашнего насилия и без суда получить ордер на два года. Для криминала этот закон - раздолье.
Justified StallionPetr
Там проститутка, которая приехала по вызову, может тут же объявить себя жертвой домашнего насилия и без суда получить ордер на два года.
Ты в каком-то своём манямире слушал альтернативную версию закона в пересказе ведущих телеканала Царьград?
PetrJustifi…
Я его читал. А ты его читал?
JustifiedPetr
Да, потому и спрашиваю. Ты бы мог в свой исходный комментарий поместить цитаты оттуда, вместе бы посмеялись.
Бархатный Каприз
Блин,такая лапочка...так хочется добра ей.
Держись, Женя, есть в мире добро и оно будет с тобой.
Slow DimonБархатный
Наркоман штоле?
PetrБархатный
Давай посмотришь это видео (не Царьград!) и потом вместе посмеемся?
Граф Хрущёв
Какая же мамаша мразь.
Женя рассказала, что тогда мама заставила её изменить свои показания и обвинить бывшего сожителя женщины в том, что тот показывал девочке порно и трогал за тело;
Женщины знают что мужик от таких обвинений никогда не отмоется, и если не посадят, то он потеряет работу и получит волчий билет на другие вакансии в маленьком городе. Женщины делают подобные оговоры и не несут никакой ответственности. Это страшно. Подобные твари достойны быть вывезенными в лес за такое, облить бензином и сжечь, и закопать там же.
glimpse unthinkableГраф
Я в целом согласен, но бабе от клейма шлюхи, повешееным неудачливым или мстительным чувачком тоже хуй отмоешся, в маленьком сообществе офк.
Граф Хрущёвglimpse
Булшит. «Клеймо шлюхи» будет работать максимум в кругу друзей, да и то, если дефка красивая всем будет пофиг шлюха она или мать тереза. А вот клеймо ПЕДОФИЛ будет преследовать везде и до конца жизни, только переезд спасет и остаётся молиться чтобы в другом городе не узнали.
glimpse unthinkableГраф
Нихуя, ты жил вообще в городах на 3к жителей?
DosRavenglimpse
Не долго жил в населенном пункте с численностью меньше 500 и написанное выше правда. Точнее «шлюха» тоже не очень хорошо, особенно для населенных пунктов из дальних глубинок, но клеймо «педофила» граничит с «топором по голове». Чем население выше, тем проще и более расплывчатые законы нравственности, но по этому вопросу все равно табу.
Slow Dimonglimpse
Хоть 1000к
Victor Malovglimpse
В России шлюхи живут лучше всех. Лучше только чиновники и депутаты.
Константин КурасовVictor
сом кайнд оф
Виолетта МакаревичГраф
Женщины делают подобные оговоры и не несут никакой ответственности.
Понести ответственность они могут, если подавать на таких в суд за клевету с требованием компенсации. Тогда и позорное клеймо получит женщина, оклеветавшая мужчину. А примером тому будет ситуация с основательницей движения #MeToo.
Times Roman
Я было хотел опять говнится, что вы суки опять чернуху пишите, а нет, такое надо предавать огласке. Медуза молодцы, ТЖ тоже.
FF
Шведовы рассказали, что Елена Родионова написала заявление и на них. Она обвинила семью в том, что они растлевают Женю, обучив её словам «гендер» и «сексизм»
Вот мрази!
Андрей БалконскийFF
Генде́р (генди́р) — индонезийский ударный инструмент.
Maksim Kniazev-Bogatyrev
Из материала Медузы:
«В понедельник в 11 утра я обратилась в органы опеки с заявлением на свою мать, т. к. 6 сентября моя мать вновь причинила мне вред, — говорится в посте. — Органы опеки в моем городе явно не настроены на помощь мне, одна из сотрудниц и вовсе заявила, что «мы не выбираем родителей» и «ну и что такого, я тоже иногда свою дочь бью»».
Это ещё одна проблема системы. Люди, которым не всё равно, не так часто оказываются на нужном месте (органы опеки). Зато часто оказываются такие
Justified StallionMaksim
«ну и что такого, я тоже иногда свою дочь бью»
Dragan VelimirovicMaksim
Таких сотрудников оргагов опеки надо немедленно выставлять на мороз и на километр их больше туда не подпускать
Joke Rofler
Чёрт возьми, неужели у нас термин "домашнее насилие" может выйти за рамки избиения жены или девушки? Дети считаются собственностью родителей, отсюда и вседозволенность
Александра ХотимченкоJoke
О, сейчас православнутые начнут ныть из-за ювиналки
Виолетта МакаревичJoke
Дети — самая уязвимая группа, потому что в силу возраста ещё могут даже не знать о своих элементарных человеческих правах и возможностях. А из-за своей зависимости от родителей многие боятся говорить о таком. И девочке очень повезло, что родители её подруги вмешались в дело, а не стали игнорировать очевидное домашнее насилие.
Ilya Grigöryev
«За три года практики на моём посту я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы ребёнок настолько категорически настаивал на разлучении с родной матерью»
то есть, это расписка в том, что она нихуя не работает.
Justified StallionIlya
«За три года практики на моём посту я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы ребёнок настолько категорически настаивал на разлучении с родной матерью»
Перевод: "За три года мне удалось спихнуть обратно в ад всех детей, кроме этой пиздючки, а теперь ещё вы донимаете меня своими сраными вопросами."
Ирина БеляковаIlya
Я поехала в СРНЦ и беседовала с ней около трех часов. Сначала я хотела убедить девочку, что мама — это святое. Но у девчонки стоит защитная стена, она совсем перестала доверять взрослым».
отличный омбудсмен. ребенка избивают и издеваются всю жизнь? ну и что, мама - это святое!
Ilya GrigöryevИрина
мне кажется там был один вопрос: - на руси если бьют, значит любят. ты чувствовала любовь?
Человек-человек
Странно что просто убежала, а не 40 ножевых матери, чтобы потом весь интернет поныл о безысходности в таких ситуациях
Maksim Kniazev-BogatyrevЧеловек-человек
Как ни странно, 40 ножевых были бы самым надёжным выходом из ситуации. Остальное может попросту не сработать
Но девочка молодец, что у неё хватило мозгов этого не сделать
Дмитрий ОрловЧеловек-человек
Сообщение удалено
МосковскийДмитрий
Поцелуйтесь
Дмитрий ОрловМосковский
Сообщение удалено
МосковскийДмитрий
Всё то у тебя удалено, блять, скоро станешь Московским v2
Александра Хотимченко
Ох, и это не единичный случай. Таких сотни, если не тысячи и миллионы. Бедным детям зачастую некуда деваться от таких предков и приходится терпеть, даже после 18-летия
Московский
Чот хуйня, мамку в психэкспертизу и признать недееспособной, так нельзя?
tosikМосковский
Я думал в России психиатрия только диссидентами занимается
Times RomanМосковский
Ха-ха, ты тут живёшь.
Mikhail Lukup
Где эта мамаша живёт, в Балашихе? А есть адрес точный, а?
Ruslan SviridovMikhail
Есть ссылки на соцсети девочки. Не знаю что ты хочешь сделать зная адрес, но можно написать ей и узнать. Хотя бы просто поддержать её можно, уверен, что это не будет лишним, ей сейчас нелегко.
Артур Акбердин
То есть все это время я тоже мог куда-нибудь пожаловаться?
Andre Macareno
Мужчина добавил, что хотел уйти от женщины, но из-за хороших отношений с её дочкой, не мог это сделать
Не понял, то есть батя тупо смотрел и четыре года нихуя не мог сделать? Так он, выходит, ничем не лучше мамки…
Maksim Kniazev-BogatyrevAndre
...Женя рассказала, что тогда мама заставила её изменить свои показания и обвинить бывшего сожителя женщины в том, что тот показывал девочке порно и трогал за тело;
Даже не пытаясь получил клеймо педофила. Попытавшись получил бы быстрее.
Мне доводилось иметь дело с домашним насилием по типу родаки->дети в семьях знакомых — зачастую это патовая ситуация, где люди, выступающие на стороне здравого смысла, ничего почти и не могут сделать.
UPD: к тому же упоминается, что это "мужчина" — вполне возможно, что и не отец. Тогда его привелигерованность вообще стремится к нулю
Дарья БудиловаMaksim
Мужчина точно не отец, девочка в инсте пишет что родного отца вообще не видела. Просто один из сожителей матери.
Maksim Kniazev-BogatyrevДарья
Да, я увидел, изучая подробнее
Настоящий отец кстати упомянут — жив здоров, но "отношения к этой семье не имеет". С одной стороны правильно конечно, если он повстречался пару месяцев, горе-мамаша залетела, то зачем с ней дальше иметь дело, если не хочется. Но когда такая ситуация приключается, не знаю даже... Он бы мог стать хоть сколько нибудь весомой фигурой в этом споре, ибо юридически он Жене всё-таки отец
Дарья БудиловаMaksim
Семядатель он, к сожалению, а не отец, раз ему безразлично такое отношение этой самки к ребёнку. :(
Maxim KuleshovAndre
Наоборот - мать не била её, когда этот мужик был дома. А когда он от неё ушел и на мать завели уголовное дело, она заставила её изменить свои показания и обвинить мужчика в том, что тот показывал девочке порно и трогал за тело.
пепси
Жаль малую
Матери горячий кол в анал и с обрыва
Petr
Баба тварь редкая. Так что, парни, если кто хочет себе нитакую РСПшечку помните - риск такого оговора велик. Такое бывает часто
Виктор Веснов
И это происходит среди нас. Надеюсь у девочки все сложится хорошо.
Дмитрий Насонов
Женя рассказала, что тогда мама заставила её изменить свои показания и обвинить бывшего сожителя женщины в том, что тот показывал девочке порно и трогал за тело;
Вот поэтому мы и должны требовать при обвинениях в сексуальных домагательствах доказательную базу. Ибо люди могут врать, даже если они женского пола, даже если они жертвы.
Дарья БудиловаДмитрий
Хм. В целом, верно. Но последняя фраза настораживает, надеюсь что это кривая формулировка именно к этому делу.
С жертвы, которая даже предположительно подверглась насилию (независимо от пола/возраста и национальности) доказательств требовать не верно. Их должно собирать следствие в процессе разбирательств по заявлению. Опрашивать свидетелей, проводить экспертизы, фиксировать ущерб.
Ну и в конкретном этом случае, и собирали доказательства как положено, психологическая экспертиза и показания свидетелей в статье медузы обозначены.
Так же ещё и суд не должен быть ангажирован.
Но это вроде прописные истины :)
Дмитрий НасоновДарья
Когда речь идёт об судебном производстве, безусловно, я с вами полностью согласен. Я же больше говорил об общественных обсуждениях, в которых одни бездоказательно верят жертве, а другие бездоказательно верят обвиняемому, забывая при этом, что никто не знает как там было на самом деле, что не мешает разводить холивары в сторону как предполагаемой жертвы, так и в сторону предполагаемого насильника. Если бы подобные сведенья были даны в деле, к которому прикрепленно внимание общественности мужчину сначала бы сравняли с землёй, а уже потом разбирались бы в доказательной базе
Александр Демьяненко
Мамашке стоило бы глянуть сериал "Притворство". Там дочь нашла ебаря который зарезал такую же мамашку поехавшую. Не выдержала дочка издевательств. По реальным событиям снят.
Rodrik Mayer's
-deleted-
Justified StallionRodrik
Там мать скрепная, никто не поверит.
Rodrik Mayer's
Пусть просто скажет что мать заставляет идти на митинги за Навального. Без разбора лишат родительских прав на следующий день, если не час.
andorus
Долбаеб на матере
Паша Красниковandorus
Что?
andorusПаша
Конченая. Когда был мелкий, у соседей была такая история, родители и в полицию писали заявления, и опека приходила. На сколько знаю, до нашего переезда в другой город так ничего и не поменялось. Охреневаешь от злости людей и безысходности ситуации
Developer Sadness
Самое мерзотное в этой истории то, что ее используют как рекламу нового закона против семьи. Не пытался бы бешеный принтер в очередной раз протолкнуть очередной хуевый закон, медузе было бы похуй на эту девочку