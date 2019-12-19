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Артём Мазанов
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Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу Материал редакции

Президента США обвинили в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Окончательное решение примет Сенат.

52 комментария
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Снимок AP​

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статьям «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу». Об этом пишет CNN.

Окончательное решение по импичменту Трампу примет Сенат. Для отстранения президента от власти нужно две трети голосов сенаторов. При этом, в Сенате большинством преобладают республиканцы (53 места из 100), которые не хотят отставки Трампа, а для утверждения обвинений необходимо не менее 67 голосов.

В Белом доме назвали решение конгрессменов «одним из самых постыдных эпизодов» в истории Штатов, а Трамп посчитал его «политическим самоубийством для демократов». Президент США уверен, что его оправдают в Сенате.

В США процедуру импичмента президента инициировали трижды, но только дважды она доходила до Сената: в 1868 году Эндрю Джонсона обвинили в незаконной отставке военного министра, а Билла Клинтона в 1998 году — в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию. Сенат не поддержал обвинения Палаты представителей. Ричард Никсон подал в отставку ещё до начала слушаний.

21 сентября газета The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора Трамп восемь раз попросил Зеленского проверить деятельность Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена — на предмет коррупции. Через три дня в Конгрессе США запустили формальную процедуру импичмента президента США из-за этого разговора.

#новости #сша #трамп

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52 комментария
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Bad Bear

46

Бля, не слежу за этой хуйней, но что-то мне подсказывает, что они охуительно боятся того что народ его переизберет на 2 срок.

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Роман Матречко

Bad
14

А его переизберут, раньше демы консолидировались вокруг фигуры Хиллари, и Трамп и Клинтон были примерно равносильные личности
Теперь кто конкурент Трампу? Байден? Комми Сандерс? Всякие Блумберги и прочие заниматели 2% в итоговой гонке? Поэтому да, пытаются не допустить

Ответить

Настя Иванова

Роман
37

Если не Трамп, то кто?

Ответить

That cat

Настя
14

То кот

Ответить

Это не шутки

That
23
Ответить

Настя Иванова

That
1

В президенты метишь?

Ответить

That cat

Настя
0

В верховные канцлеры

Ответить

Сергей Рязанцев

Настя
0

Есть один человек, но он в данный момент уже трудоустроен

Ответить

Глеб Орлов

Сергей
0

Илонмаск?

Ответить

Сергей Рязанцев

Глеб
0

Не. Если не он, то тоже кот.

Ответить

Глеб Орлов

Сергей
0

А если он, то почему бы не пёс?

Ответить

Андрей Медведев

Настя
0

Кани

Ответить

Dead Horse

Андрей
0

Куни

Ответить

Антон Пострунин

Роман
2

По большинству опросов любой дем кандидат выигрывает Трампа. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nationwide_opinion_polling_for_the_2020_United_States_presidential_election#Aggregate_polls 
Ясное дело, что система выборщиков в этот раз снова может всех обыграть, но все же.

Ответить

Bad Bear

Антон
13

Щас бы опросы приводить как аргумент рейтинга в данном контексте.
Ничего что у Клинтон по опросам было под 70 перед самыми выборами?

Ответить

Это не шутки

Bad
5

Так у нее и на выборах голосов было больше

Ответить

Bad Bear

Это
4

У нее было меньше чем на 1 процент голосов перевес, а не на пару десятков процентов.

Ответить

Настя Иванова

Bad
1

Рейтинг одобрения Трампа после истории с Байденом вырос

Ответить

Pavel Zamyatin

Настя
0

Пруф?

Ответить

Настя Иванова

Pavel
1

https://theunionjournal.com/poll-trumps-approval-goes-up-during-impeachment-process-and-support-for-removing-him-is-going-down/

Poll: Trump’s approval goes UP during…
Poll: Trump’s approval goes UP during impeachment process and support for removing him is going down
theunionjournal.com
Ответить

web-watcher

Bad
0

Перевес на 2,1%, если быть точным

Ответить

Bad Bear

web-wat…
0

Мне казалось что перевес на 2 миллиона голосов. Возможно спутал с процентами.

Ответить

Роман Матречко

Антон
8

Самому не смешно? В 2016 его по таким же опросам политическим трупом называли и пророчили провал даже в республиканских штатах
Большая часть этих "опросников" это продемовские сми

Ответить

Stan Majors

Роман
1

Демократы посчитали, что хилари выиграет и не пошли на выборы, так как не думали что ктото серьезно за дональда проголосует и проиграли в их системе выборов. Но да по факту людей за хилари больше на миллион проголосовало

Ответить

Вячеслав

Stan
0

У тебя есть представления, как работают выборы в штатах?

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Антон
8

Ага. В прошлый раз когда опросам поверили -пришлось половину сезона Южного парка переделывать.

Ответить

Антон Иванов

g͡o͞od҉
0

ничо у ВЦИОМА закажут, сразу будет 146% у трампа

Ответить

Michael Smith

Антон
0

По большинству опросов любой дем кандидат выигрывает Трампа.

На фоне черного пиара с импичментом этот разрыв в несколько процентов ни о чем.

Сейчас демократы играют в одну калитку, а к выборам и против их кандидата будет мощная компания и тогда Трамп вполне может выйти вперед.

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Michael
0

А вот у Никсона черный пиар с импичментом закончился иначе.

Ответить

Эдгар Устинов

Роман
0

А Хиллари больше не будет избираться?

Ответить

Сергей Рязанцев

Эдгар
7

- А Хиллари выйдет избираться?
- Нет
- А скиньте Трампа

Ответить

GuzikovShow

Эдгар
0

Говорила, вроде нет. Может передумает еще.

Ответить

Роман Матречко

Эдгар
0

Может и будет, но не в 2020, по крайней мере сейчас информации на этот счет нет

Ответить

Artyom Dmitriev

Роман
0

Прочитал: "Кто конкурент Трампу? Комик Санс?" 

Ответить

Dear Moscow,

Bad
2

  они охуительно боятся того что народ его переизберет на 2 срок

Резонно боятся. 

Трампа однозначно переизберут. 

Но один хрен, во всей этой ситуации я безмерно благодарен Хиллари. 
После ухода Обамы я был весь в раздумьях о том, кто же лучше для штатов в их роли единственной оставшейся сверхдержавы, и чей глобальный проект лучше. Однако, после победы Трампа сомнений не осталось ну вообще никаких. 

Ответить

GuzikovShow

Dear
56

После ухода Обамы я был весь в раздумьях о том, кто же лучше для штатов в их роли единственной оставшейся сверхдержавы, и чей глобальный проект лучше

А затем понял, что опаздываешь на работу в Барнауле

Ответить

Dear Moscow,

GuzikovShow
5

 затем понял, что опаздываешь на работу в Барнауле

ОТКУДА. 
ТЫ. 
ЗНАЕШЬ???!!!

Ответить

сироп от щекотки

Dear
0

карикатуры — топчик!

Ответить

Sergiy Sev

8

Те импичмент Трампу за то, что тот хочет вывести сына Байдена на чистую воду?

Ответить

Посторонний

Sergiy
5

За то, что он шантажирует поставками вооружения (решение о которых принято Конгрессом) иностранное лицо, требуя вмешательство в выборы в США. Само начало расследования против сына Байдена, независимо от его обоснованности, негативно повлияет на голосование за Байдена (ожидаемого соперника Трампа) на следующих выборах.

Ответить

Сергей Васильев

Посторонний
0

Так охуенно шантажировал, что на украине даже не доперли!

Ответить

Sergey Michko

Sergiy
0

-

Ответить

Кирило Крамер

6

Историческая хуйня.

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Кирило
1

Нет. Абсолютно ничего не значащие и не на что не влияющие событие. Трамп назвал это "самоубийством Демократической партии", я бы рад согласиться с этим, но увы, нет, самоубийством будет номинация Сандерса и избрание его президентом, любой из тройки лидеров текущего этапа гонки на номинацию от Демократической партии в случае его избрания президентом приведет Демократическую партию к краху, потому что никто из них неспособен к реформам, сейчас Америке нужна Маргарет Тэтчер, а всё, что они предлагают только усугубит положение - капиталы ещё сильнее побегут из США. Исход выборов зависит от того, когда случится обвал, до ни или после них, второе мне кажется фантастическим сценарием, но если всё-таки крах произойдёт после выборов и Трамп будет переизбран, ответственность за неспособность остановить кризис будет лежать на нём лично, в случае же избрания любого из демократов на всей Демократической партии, потому что сейчас они выступают единым фронтом против Трампа

Ответить

Myemptyblog

4

Похоже демократы не хотят, чтобы америка снова стала великой.

Ответить

Danil Shch

3

интересные процессы
даже завидую

Ответить

rdkl

2

При этом, в Сенате большинством преобладают республиканцы (53 места из 100), которые не хотят отставки Трампа

Собственно, в палате представителей они дружно против и проголосовали

Ответить

Stan Majors

1

Не будет импичмента, будет второй срок. Вперед донни

Ответить

Антон Пострунин

0

Забавно, что им удалось хоть сколько-то подвинуться только когда остался год до конца срока.

Ответить

rdkl

Антон
3

Так ведь Трамп сам дал весомый повод (разговор с Зеленским в июле, вышел в публику в конце сентября)

Ответить

Viktor Tolkach

1

Лел, Прореспубликанский сенат конечно же проголосует за импичмент, ага.

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Андрей Карпов

0

Многоходовочка

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