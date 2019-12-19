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Президента США обвинили в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Окончательное решение примет Сенат.
Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статьям «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу». Об этом пишет CNN.
Окончательное решение по импичменту Трампу примет Сенат. Для отстранения президента от власти нужно две трети голосов сенаторов. При этом, в Сенате большинством преобладают республиканцы (53 места из 100), которые не хотят отставки Трампа, а для утверждения обвинений необходимо не менее 67 голосов.
В Белом доме назвали решение конгрессменов «одним из самых постыдных эпизодов» в истории Штатов, а Трамп посчитал его «политическим самоубийством для демократов». Президент США уверен, что его оправдают в Сенате.
В США процедуру импичмента президента инициировали трижды, но только дважды она доходила до Сената: в 1868 году Эндрю Джонсона обвинили в незаконной отставке военного министра, а Билла Клинтона в 1998 году — в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию. Сенат не поддержал обвинения Палаты представителей. Ричард Никсон подал в отставку ещё до начала слушаний.
21 сентября газета The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора Трамп восемь раз попросил Зеленского проверить деятельность Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена — на предмет коррупции. Через три дня в Конгрессе США запустили формальную процедуру импичмента президента США из-за этого разговора.
Бля, не слежу за этой хуйней, но что-то мне подсказывает, что они охуительно боятся того что народ его переизберет на 2 срок.
А его переизберут, раньше демы консолидировались вокруг фигуры Хиллари, и Трамп и Клинтон были примерно равносильные личности
Теперь кто конкурент Трампу? Байден? Комми Сандерс? Всякие Блумберги и прочие заниматели 2% в итоговой гонке? Поэтому да, пытаются не допустить
Если не Трамп, то кто?
В президенты метишь?
Есть один человек, но он в данный момент уже трудоустроен
Илонмаск?
Не. Если не он, то тоже кот.
Кани
По большинству опросов любой дем кандидат выигрывает Трампа.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nationwide_opinion_polling_for_the_2020_United_States_presidential_election#Aggregate_polls
Ясное дело, что система выборщиков в этот раз снова может всех обыграть, но все же.
Так у нее и на выборах голосов было больше
Рейтинг одобрения Трампа после истории с Байденом вырос
Пруф?
https://theunionjournal.com/poll-trumps-approval-goes-up-during-impeachment-process-and-support-for-removing-him-is-going-down/
Перевес на 2,1%, если быть точным
Самому не смешно? В 2016 его по таким же опросам политическим трупом называли и пророчили провал даже в республиканских штатах
Большая часть этих "опросников" это продемовские сми
Демократы посчитали, что хилари выиграет и не пошли на выборы, так как не думали что ктото серьезно за дональда проголосует и проиграли в их системе выборов. Но да по факту людей за хилари больше на миллион проголосовало
Ага. В прошлый раз когда опросам поверили -пришлось половину сезона Южного парка переделывать.
По большинству опросов любой дем кандидат выигрывает Трампа.
На фоне черного пиара с импичментом этот разрыв в несколько процентов ни о чем.
Сейчас демократы играют в одну калитку, а к выборам и против их кандидата будет мощная компания и тогда Трамп вполне может выйти вперед.
А Хиллари больше не будет избираться?
Может и будет, но не в 2020, по крайней мере сейчас информации на этот счет нет
они охуительно боятся того что народ его переизберет на 2 срок
Резонно боятся.
Трампа однозначно переизберут.
Но один хрен, во всей этой ситуации я безмерно благодарен Хиллари.
После ухода Обамы я был весь в раздумьях о том, кто же лучше для штатов в их роли единственной оставшейся сверхдержавы, и чей глобальный проект лучше. Однако, после победы Трампа сомнений не осталось ну вообще никаких.
После ухода Обамы я был весь в раздумьях о том, кто же лучше для штатов в их роли единственной оставшейся сверхдержавы, и чей глобальный проект лучше
А затем понял, что опаздываешь на работу в Барнауле
затем понял, что опаздываешь на работу в Барнауле
ОТКУДА.
ТЫ.
ЗНАЕШЬ???!!!
Те импичмент Трампу за то, что тот хочет вывести сына Байдена на чистую воду?
За то, что он шантажирует поставками вооружения (решение о которых принято Конгрессом) иностранное лицо, требуя вмешательство в выборы в США. Само начало расследования против сына Байдена, независимо от его обоснованности, негативно повлияет на голосование за Байдена (ожидаемого соперника Трампа) на следующих выборах.
Историческая хуйня.
Нет. Абсолютно ничего не значащие и не на что не влияющие событие. Трамп назвал это "самоубийством Демократической партии", я бы рад согласиться с этим, но увы, нет, самоубийством будет номинация Сандерса и избрание его президентом, любой из тройки лидеров текущего этапа гонки на номинацию от Демократической партии в случае его избрания президентом приведет Демократическую партию к краху, потому что никто из них неспособен к реформам, сейчас Америке нужна Маргарет Тэтчер, а всё, что они предлагают только усугубит положение - капиталы ещё сильнее побегут из США. Исход выборов зависит от того, когда случится обвал, до ни или после них, второе мне кажется фантастическим сценарием, но если всё-таки крах произойдёт после выборов и Трамп будет переизбран, ответственность за неспособность остановить кризис будет лежать на нём лично, в случае же избрания любого из демократов на всей Демократической партии, потому что сейчас они выступают единым фронтом против Трампа
При этом, в Сенате большинством преобладают республиканцы (53 места из 100), которые не хотят отставки Трампа
Собственно, в палате представителей они дружно против и проголосовали
Забавно, что им удалось хоть сколько-то подвинуться только когда остался год до конца срока.