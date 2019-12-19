Прямой эфир
Женщину заметила охрана и попросила её покинуть территорию, но китаянка вернулась, чтобы сделать несколько фотографий.
Полиция США задержала 56-летнюю китаянку Цзин Лью, которая незаконно проникла в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишут Miami Herald и Time.
Женщину заметили на территории резиденции сотрудники охраны и попросили её уйти. Но китаянка вернулась и сделала несколько фотографий. Это увидела охрана и вызвала полицию, которая арестовала женщину. Выяснилось, что у Цзин Лью просрочена американская виза.
Журналисты уточнили, что хотя Трамп и часто приезжает в Мар-а-Лаго, Секретная служба США охраняет резиденцию только, когда президент США посещает Флориду. В этом поместье Трамп играет в гольф и принимает гостей. Попасть на территорию Мар-а-Лаго могут только члены закрытого гольф-клуба.
Это не первый раз, когда на курорт Трампа во Флориде проникают китаянки. В марте Юцзин Чжан прошла прошла через охрану, убедив её в том, что является родственницей одного из членов клуба. Позже её задержали агенты Секретной службы, обнаружив у неё два паспорта, четыре мобильных телефона и флешку. Предполагалось, что на накопителе может быть вирус, но это не подтвердилось. В ноябре женщину арестовали на восемь месяцев.
На следующем выступлении Трамп будет призывать всех строить стену вокруг своего поместья. Скриньте
не просто китаянку, а гражданку Китая.
Напоминает второстепенную миссию в какой-нибудь игре — поймай китайского шпиона. Так как это игра, то респаун шпионов будет происходить регулярно и тебе нужно просто не забывать об этом)