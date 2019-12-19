Женщину заметила охрана и попросила её покинуть территорию, но китаянка вернулась, чтобы сделать несколько фотографий.

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Резиденция Трампа во Флориде Снимок Getty Images

Полиция США задержала 56-летнюю китаянку Цзин Лью, которая незаконно проникла в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишут Miami Herald и Time.

Женщину заметили на территории резиденции сотрудники охраны и попросили её уйти. Но китаянка вернулась и сделала несколько фотографий. Это увидела охрана и вызвала полицию, которая арестовала женщину. Выяснилось, что у Цзин Лью просрочена американская виза.

Журналисты уточнили, что хотя Трамп и часто приезжает в Мар-а-Лаго, Секретная служба США охраняет резиденцию только, когда президент США посещает Флориду. В этом поместье Трамп играет в гольф и принимает гостей. Попасть на территорию Мар-а-Лаго могут только члены закрытого гольф-клуба.