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Артём Мазанов
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СМИ рассказали о второй китаянке, задержанной за проникновение в поместье Трампа во Флориде Материал редакции

Женщину заметила охрана и попросила её покинуть территорию, но китаянка вернулась, чтобы сделать несколько фотографий.

6 комментариев
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Резиденция Трампа во Флориде  Снимок Getty Images

Полиция США задержала 56-летнюю китаянку Цзин Лью, которая незаконно проникла в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишут Miami Herald и Time.

Женщину заметили на территории резиденции сотрудники охраны и попросили её уйти. Но китаянка вернулась и сделала несколько фотографий. Это увидела охрана и вызвала полицию, которая арестовала женщину. Выяснилось, что у Цзин Лью просрочена американская виза.

Журналисты уточнили, что хотя Трамп и часто приезжает в Мар-а-Лаго, Секретная служба США охраняет резиденцию только, когда президент США посещает Флориду. В этом поместье Трамп играет в гольф и принимает гостей. Попасть на территорию Мар-а-Лаго могут только члены закрытого гольф-клуба.

Это не первый раз, когда на курорт Трампа во Флориде проникают китаянки. В марте Юцзин Чжан прошла прошла через охрану, убедив её в том, что является родственницей одного из членов клуба. Позже её задержали агенты Секретной службы, обнаружив у неё два паспорта, четыре мобильных телефона и флешку. Предполагалось, что на накопителе может быть вирус, но это не подтвердилось. В ноябре женщину арестовали на восемь месяцев.

#новости #трамп

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6 комментариев
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Boy Next Door

1

Охуевшая

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Эдуард Чижевский

1

На следующем выступлении Трамп будет призывать всех строить стену вокруг своего поместья. Скриньте

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Boy Next Door

0

Из поместья путина не вышла бы уже

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hyposlasher

0

не просто китаянку, а гражданку Китая.

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Boy Next Door

hyposlasher
0

Китайской Народной Республики

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Sergey Pal

0

Напоминает второстепенную миссию в какой-нибудь игре — поймай китайского шпиона. Так как это игра, то респаун шпионов будет происходить регулярно и тебе нужно просто не забывать об этом)

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