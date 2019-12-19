Изначально газета писала, что новый такой корабль стоит 110 миллиардов рублей, но позже эту информацию удалили.

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Ущерб от пожара на авианосце «Адмирале Кузнецове» оценили в 95 миллиардов рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

Собеседник журналистов пояснил, что «речь идёт не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах».

Изначально в заметке «Ъ» также сообщалось, что «современная стоимость корабля такого класса и с таким сроком службы с учётом износа каркаса и без вооружения достигает 110 миллиардов рублей», а «оглашённая сумма вызвала большое возмущение у командования ВМФ». Позже эту информацию удалили из заметки, но её успели процитировать в том числе РБК, «Медуза» и «Говорит Москва».