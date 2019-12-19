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Артём Мазанов
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«Ъ»: ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» оценили в 95 миллиардов рублей Материал редакции

Изначально газета писала, что новый такой корабль стоит 110 миллиардов рублей, но позже эту информацию удалили.

25 комментариев
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Ущерб от пожара на авианосце «Адмирале Кузнецове» оценили в 95 миллиардов рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

Собеседник журналистов пояснил, что «речь идёт не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах».

Изначально в заметке «Ъ» также сообщалось, что «современная стоимость корабля такого класса и с таким сроком службы с учётом износа каркаса и без вооружения достигает 110 миллиардов рублей», а «оглашённая сумма вызвала большое возмущение у командования ВМФ». Позже эту информацию удалили из заметки, но её успели процитировать в том числе РБК, «Медуза» и «Говорит Москва».

Пожар на «Адмирале Кузнецове» начался 12 декабря, из-за этого два человека погибли, 14 человек пострадали. По предварительным данным, авианосец загорелся из-за неубранной кучи мусора, в которую попала сварочная окалина.

#новости #армия

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25 комментариев
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That cat

38

У России два союзника, один из них уже сгорел.

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Олег Ивахнов

That
1

хи хи

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Святозавр

15

Мне кажется или это слишком дохуя?

Ответить

Православие. Патриотизм.

Святозавр
25
Ответить

Александр Александров

Православие.
0

какое вызывающее неуважение к природе

Ответить

Роман Белоус

13

Да какого хуя они с этим ржавым корытом возятся? Давно пора его приколоть к берегу и водить экскурсии. Толку будет больше

Ответить

Pavel Averyanov

Роман
15

Учитывая, как он фраги собирает даже в стационарном состоянии, я бы на такую экскурсию не рискнул

Ответить

Zoibana

Роман
9

А пугать пендосом тогда чем? Других таких шайтан-дымоходов у нас не осталось

Ответить

Pavel Averyanov

Zoibana
0

Есть еще вот этот агрегат. Правда на дымоходе его боевая ценность заканчивается 

Ответить

PK

13

фуражки придумали как Кузю списать

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Kyler

PK
0

То есть все так и планировалось?

Ответить

Александр Александров

11

нихуя себе, весь российский флот сгорел, да и хуй с ним

Ответить

Gleb Eltsov

6

Короче, есть бизнес-план.

Строим второе такое чудо (пилим на постройке) и вводим в эксплуатацию вместе с нынешней гриль-барбекюшницей. В итоге пока одно судно пилит бюджет, стоя в ремонтном доке, второе пилит бюджет в славном боевом походе против очередных бедуинов в пустыне.

Потом они меняются местами.

Жду вашу рациональную критику.

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badResistor

Gleb
1

а поход во всей этой истории зачем? может сразу - чиним/пилим)

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Gleb Eltsov

badResistor
0

ГСМ и ржавые ракеты сами себя не спишут. Ну и деду треба в войнушку играть, иначе он от внутренней политики совсем прокиснет.

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Роман Белоус

Gleb
0

Гсм - это хуйня, т.к. ты не спиздишь больше топлива, чем в него можно залить. Хотя, наверно можно лить туда триллионами тонн, а потом, если что, сказать, что дырка сквозная в баке была, не заметили как всё в море вытекало.

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Kyler

Роман
0

Судя по тому как он коптит, он на угле работает

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badResistor

1

едрить колотить сколько же это стоит...
или они так факт разворовывания/недооборудывания скрыть решили?)

Ответить

0 Yeblonski

1

Да этот Адмирал Кузнецов сам один большой ущерб... Помните как он еле еле до Сирии доплыл и обратно, когда черный след был после него?

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Sergey Lukianov

0

как же теперь солнцеликому пиздеть о паритете с америкосами в океане? везде трусость и предательство!

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Mike

0

Ад мирал

Ответить

Zoibana

0

Когда генерал решил пойти ва-банк, вдруг прокатит.

В случае чего можно сказать, что 1-2 нулями сми ошиблись

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Александр Маркелов

0

Первоначально ремонт оценивали в 60 млрд, теперь ущерб от пожара дополнительно в 95 млрд. То ли еще будет...

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Гаиль Налиев

0

пиздеец ну и намучался флот с этим кузнецовым, сначала овер9000 тысяч лет строили за тонны нефти, достроили, в итоге какое-то говно получилось

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Vladislav Ivanov

0

Даже в такой многоходовке проебланились. Планировали что бы сгорело на 95, но сгорела на мешьшую сумму. Но они проебланились и все равно написали 95, и так сойдет 

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