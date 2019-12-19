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Эксперты считают, что такая услуга обойдётся в 5-20 тысяч рублей.
Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обяжет владельцев автомобилей с 1 января 2020 года наносить на кузов или раму полицейскую маркировку, если заводские идентификационные VIN-номера транспортного средства не читаются. Об этом рассказал «Коммерсантъ».
Такую маркировку владельцы авто должны будут наносить, если сотрудники ГИБДД решат при проверке, что заводские номера на кузове или раме прочитать невозможно. Ежегодно регистрируются 8-10 тысяч случаев, когда из-за ремонта, коррозии или подделки такие номера становятся нечитаемыми.
Стоимость услуги в постановлении не прописана, но эксперты ожидают, что власти установят предельный тариф. Они оценили возможный разброс цен в 5–20 тысяч рублей, но считают, что дороже 10 тысяч рублей услуга стоить не должна.
Такую маркировку владельцы авто должны будут наносить, если сотрудники ГИБДД решат при проверке, что заводские номера на кузове или раме прочитать невозможно.
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А ты я смотрю автоэксперт! Рынок подержанных авто очень криминальный, возможно это просто одна из новых ступеней защиты покупателя от покупки угнанной тачки, где номера могли быть уничтожены специально. Я не представляю что нужно делать с автомобилем, даже очень старым, чтобы у него случайно исчезли маркировочные номера под капотом!
Ржавчина, следы ремонта, износ. Если сейчас гаишники хоть как-то пытаются номер прочитать, то просто перестанут это делать. Плохо видно, ржавчина чуть съела цифру, и непонятно, 1 это или 4? Пройдите оплатить в кассу.
А если были сомнения насчёт естественных причин износа места с номером или номер совсем никак не читался, то отправляли делать экспертизу.
почему так сложно написать, что речь идет о VIN?
минуты три пытался представить, как на кузов бьют госномер
Читаем внимательно - номера на кузове или раме.
Это не про табличку госномера.
Придумали бы лучше специальную маркировку для автомобилей, у которых номера не российского образца, а с ДНР, Азейрбайджана или Прибалтики, и которые не считываются камерами.
А то навесят себе хлебушки таких номеров и мчат под 100 км/ч по городу.
Дядь, речь не о госномере:
заводские номера на кузове или раме
ЕБАТЬ ТЫ ЧУМАХОДНЫЙ ДОДИК, КОТОРЫЙ ОТ ЗАВИСТИ И СОБСТВЕННОГО ТУПИЗМА - ХОЧЕТ ЗАСТАВИТЬ СТРАДАТЬ ВСЕХ ВОКРУГ !!!!!!!!!
ХАРРРРРТЬФУ ТЕ ЗА ЭТО НАСВАЙНЫМ ЗЕЛЕМАНОМ В ТВОЁ ПОЛУПОКЕРСКОЕ И ПИИИИТУШИНОЕ ЕБАЛО ☝☝☝ КСТАТИ МОЖЕШЬ РАДОВАТЬСЯ АПЕЗДАЛ ТЫ СЕРОГУБЫЙ - ТВОЙ ГОД НАСТАЁТ !!!!!!!
А МЫ И ДАЛЬШЕ БУДЕМ И ЗА СТОП ЛИНИЮ ЗАЕЗЖАТЬ И НА ВАФЛЮ И ПАРКОВАТЬСЯ ГДЕ ХОТЕТЬ И ГОНЯТЬ ПО 140 И БОЛЬШЕ ПРЯМ ПОД КАМЕРУ ☝ ЗАБЫЛ КАНЕШ ПРО ВЫДЕЛЕНКУ
Полицейская маркировка? Я чёт сразу подумал про полоски-надписи, типа не читается Vin, будешь ездить в police car.