Эксперты считают, что такая услуга обойдётся в 5-20 тысяч рублей.

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Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обяжет владельцев автомобилей с 1 января 2020 года наносить на кузов или раму полицейскую маркировку, если заводские идентификационные VIN-номера транспортного средства не читаются. Об этом рассказал «Коммерсантъ».

Такую маркировку владельцы авто должны будут наносить, если сотрудники ГИБДД решат при проверке, что заводские номера на кузове или раме прочитать невозможно. Ежегодно регистрируются 8-10 тысяч случаев, когда из-за ремонта, коррозии или подделки такие номера становятся нечитаемыми.