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Артём Мазанов
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YouTube восстановил ролик «КраСавы» о задержаниях футбольных фанатов. Блогер назвал причиной блокировки фрагмент с ОМОН Материал редакции

Авторы удалили из ролика отрезок, где силовики «бьют людей»

10 комментариев
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YouTube восстановил ролик «КраСавы» о задержаниях футбольных фанатов под названием «Фанат — не преступник». Об этом автор канала и бывший футболист Евгений Савин рассказал в Инстаграме.

Савин уточил, что причиной блокировки стал фрагмент, где сотрудники ОМОН «бьют людей на стадионе». Этот отрезок из видео удалили. «Я думаю инициатор жалобы понятен», — уточнил блогер.

18 декабря Савин рассказал, что его ролик «Фанат — не преступник» заблокировали по неизвестным причинам. В качестве причины ограничения доступа платформа указывала «нарушение правил использования сервиса».

#новости #спорт #футбол

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10 комментариев
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Mikhail Lukup

18

Зачем вырезали? Деятельность правоохранительных органов публична!

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Iscander Vakil

0

Восстановили. Только просмотров он теперь не наберет и в трендах его не будет.
Обоссали Красаву. Впрочем, Камикадзе в чем-то прав: в Российском офисе Ютуб действует ручное управление. Что надо, пессимизируют. Что надо - выводят (Голубиный помет, например, постоянно в трендах висит). Конечно, тут еще играет роль, что люди уровня хлебушек смотрят видео с заголовками: ПУТИН был в ЯРОСТИ, узнав, что...

Ответить

пепси

Iscander
1

ИСКАНДЕР был в ЯРОСТИ узнав о...

Ответить

Iscander Vakil

пепси
1

... том, что Карина Мирзаева - ШЛЮХА

Ответить

Сергей Рязанцев

0

Авторы удалили из ролика отрезок, где силовики «бьют людей»

А нахуя? Послали бы ютуб сосать омону и выкладывали на других ресурсах.

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Роман Белоус

Сергей
1

На других ресурсах он нахуй никому не нужен. Тут дело скорее всего не в том, что именно омон хуярил людей, а в том, что вообще кто-то кого-то хуярил. Типа сцены жестокости

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0 Yeblonski

0

Вот и правильно! Не надо показывать, как ОМОН бьет фанатов. Нет видео - нет проблемы, согласен. Поэтому бить надо по почкам.

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Максим Ростокин

0
0

… по центру принятия решений 

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Yaroslav Maltsev

0

Так а кто инициатор? Ютуб? Путин? Почему тогда в вк не удалили?

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Артём Клиновский

0

Репортил видео льва, указывал конкретный тайминг и все такое - 0 реакции.

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