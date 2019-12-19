Прямой эфир
Авторы удалили из ролика отрезок, где силовики «бьют людей»
YouTube восстановил ролик «КраСавы» о задержаниях футбольных фанатов под названием «Фанат — не преступник». Об этом автор канала и бывший футболист Евгений Савин рассказал в Инстаграме.
Савин уточил, что причиной блокировки стал фрагмент, где сотрудники ОМОН «бьют людей на стадионе». Этот отрезок из видео удалили. «Я думаю инициатор жалобы понятен», — уточнил блогер.
18 декабря Савин рассказал, что его ролик «Фанат — не преступник» заблокировали по неизвестным причинам. В качестве причины ограничения доступа платформа указывала «нарушение правил использования сервиса».
Восстановили. Только просмотров он теперь не наберет и в трендах его не будет.
Обоссали Красаву. Впрочем, Камикадзе в чем-то прав: в Российском офисе Ютуб действует ручное управление. Что надо, пессимизируют. Что надо - выводят (Голубиный помет, например, постоянно в трендах висит). Конечно, тут еще играет роль, что люди уровня хлебушек смотрят видео с заголовками: ПУТИН был в ЯРОСТИ, узнав, что...
Авторы удалили из ролика отрезок, где силовики «бьют людей»
А нахуя? Послали бы ютуб сосать омону и выкладывали на других ресурсах.
На других ресурсах он нахуй никому не нужен. Тут дело скорее всего не в том, что именно омон хуярил людей, а в том, что вообще кто-то кого-то хуярил. Типа сцены жестокости
Вот и правильно! Не надо показывать, как ОМОН бьет фанатов. Нет видео - нет проблемы, согласен. Поэтому бить надо по почкам.
Репортил видео льва, указывал конкретный тайминг и все такое - 0 реакции.