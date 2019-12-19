Прямой эфир
Ah shit, here we go again.
Сегодня Владимир Путин в 15-й раз проведёт большую пресс-конференцию на посту президента, отвечая на вопросы журналистов в прямом эфире. Мы на TJ, как и всегда, последим за происходящим.
Но если вдруг вы хотите следить своими глазами, прямая трансляция идёт по нескольким федеральным каналам, например, по НТВ, «России 24» и Первому каналу.
Если у вас не отображается трансляция, обновите страницу.
Можете выключать интереснее уже не будет)
А можно не следить за происходящим?
А можно просто игнорировать?
А можно просто не обсуждать нацлидера, который тут никому не нравится? Можно просто не вести себя так, будто его слова заслуживают вашего внимания?
Это что, так сложно?
Еще бы Россию в чс добавить и было бы вообще хорошо
Ловит Путина на ошибке, а точнее спрашивает, не ошибся ли тот в статистике.
Путин: «Ох, уел!»
https://www.youtube.com/watch?v=RlKw6E4n_Xc
ссылка на ютубе, не у всех телек же
че такое?
Количество дизлукасов.
БОРЬБА
Бинго киньте плз
А че, сегодня? Уже? Че не предупредили?
Мы хотим посмотреть на реакцию президента на действительно актуальные темы
Как будто эта реакция меняется из года в год
@Дарья Лейзаренко, спасибо за твою часть трансляции, хоть чуть-чуть интересно за ней следить из-за мемов
Заебало, выключайте
Страшно, вырубай 😰