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Сергей Звезда
8532

Прямая трансляция: Пресс-конференция Путина-2019 Материал редакции

Ah shit, here we go again.

40 комментариев
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​Подарок от журналистов из Павлова Посада

Сегодня Владимир Путин в 15-й раз проведёт большую пресс-конференцию на посту президента, отвечая на вопросы журналистов в прямом эфире. Мы на TJ, как и всегда, последим за происходящим.

Но если вдруг вы хотите следить своими глазами, прямая трансляция идёт по нескольким федеральным каналам, например, по НТВ, «России 24» и Первому каналу.

Если у вас не отображается трансляция, обновите страницу.

#политика #путин #прямаятрансляция

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40 комментариев
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Boy Next Door

27
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George Weiller

22

Можете выключать интереснее уже не будет)

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Роман Трусов

George
8

и сел

А вот это интересно

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Роман
0

На трон

Ответить

Антон Самохин

12
Ответить

Роман Трусов

8

Спектакль начался.

Ответить

Vladislav Sapogov

5

Просто сообщите, встала ли Россия с колен. Остальное неважно

Ответить

Сергей Рязанцев

4
Ответить

Алексѣй Бобковъ

4
Ответить

Dragan Velimirovic

–1

А можно не следить за происходящим?
А можно просто игнорировать?
А можно просто не обсуждать нацлидера, который тут никому не нравится? Можно просто не вести себя так, будто его слова заслуживают вашего внимания?
Это что, так сложно?

Ответить

Nuke Iron

Dragan
2

Нет, но можно прекратить ныть и добавить тэги в чс

Ответить

GuzikovShow

Nuke
3

Еще бы Россию в чс добавить и было бы вообще хорошо

Ответить

Пластиковое Окно

GuzikovShow
3

Она сама себя в ЧС добавляет потихоньку.

Ответить

Сергей Рязанцев

2

Ловит Путина на ошибке, а точнее спрашивает, не ошибся ли тот в статистике. 

Путин: «Ох, уел!»

Ответить

Weall FAlldown

1

https://www.youtube.com/watch?v=RlKw6E4n_Xc

ссылка на ютубе, не у всех телек же

Ответить

Shmax

Weall
2
Ответить

Weall FAlldown

Shmax
0

че такое?

Ответить

Пластиковое Окно

Weall
1

Количество дизлукасов.

Ответить

Weall FAlldown

Пластиковое
4

БОРЬБА

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Weall
2

Диджитал резистанс, который мы заслужили

Ответить

Joykiller

0

Бинго киньте плз

Ответить

Alexey Andreev

Joykiller
3
Ответить

GuzikovShow

1

@Сергей Звезда  лучше бы ты чем-то важным занялся

Ответить

Nuke Iron

1

Бля, заинтриговал

Ответить

Taran Baranov

1

А че, сегодня? Уже? Че не предупредили?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Taran
0

Вчера по орт и ртр раз двадцать предупреждали ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Mikhail Lukup

0

Обычно, сказки принято на ночь рассказывать.

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

Паэхали!

Ответить

Carina Yurevich

0

Готовить ватное бинго? 😀

Ответить

Сергей Ляхов

0

уел (с)

Ответить

Weall FAlldown

0

начали с вопроса от гретты

Ответить

Александр Подколзин

0

Мы хотим посмотреть на реакцию президента на действительно актуальные темы

Как будто эта реакция меняется из года в год

Ответить

Артем Шакуров

0

А вот и главный стэндап года подъехал

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

Снова не пресс-конференция, а жалобная книга

Ответить

Weall FAlldown

0

вопрос с прицелом на надои, лол. как бы невзначай))

Ответить

Ruslan Sviridov

0

@Дарья Лейзаренко, спасибо за твою часть трансляции, хоть чуть-чуть интересно за ней следить из-за мемов

Ответить

Nikita

0

Бля даже читать не интересно... 

Ответить

Твиттерский Жук

0

Заебало, выключайте

Ответить

Александра Хотимченко

Твиттерский
0

Страшно, вырубай 😰

Ответить

Твиттерский Жук

Александра
0

тошно, выноси

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