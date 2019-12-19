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Оказалось, что Министерство сельского хозяйства просто добавило эту страну для тестирования.
Вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel оказалась в списке торговых партнёров США. Она находилась в списке Министерства сельского хозяйства. Скриншот опубликовал научный сотрудник Фрэнсис Ценг.
Ценг опубликовал снимки товаров, согласно которым страны сотрудничали в сфере пищевой промышленности. США якобы импортировали из Ваканды картофель, замороженные китайские водяные орехи, домашний скот и многое другое. Некоторые пользователи начали шутить над появлением вымышленной страны в списке.
В разговоре с NBC News, министерство подтвердило, что добавляло Ваканду в список торговых партнёров в рамках тестирования системы отслеживания товаров, но ведомство забыло удалить её. На момент написания, страна отсутствует в базе организации.
Ваканда — это вымышленное африканское государство из комиксов Marvel. Им правит Чёрная Пантера, образ которого в последних фильмах воплотил Чедвик Боузман.
Вибраниум без палева закупают, суки
А ты думал из чего они первый айфон сделали?!
Из говна и палок?
Ну вот не надо. На фоне того, что тогда было на рынке, первый айфон был действительно прорывным девайсом для своего времени
Нокия из адамантия, не путай ☝🏻
Современный iPhone считаю неоправданно оверпрайснутым и, в целом, не самым удобным по юзабилити. В целом отношусь к продукции Apple скорее негативно, нежели положительно. Но очевидные вещи нельзя не признавать. Первый iPhone был лучшим устройством на рынке на тот момент времени, когда вышел. Чуваки творили историю, они показали миру, как должен выглядеть нормальный смартфон. Точно так же, как в своё время Генри Форд показал миру, как делать автомобили.
Ваканда навеки!
Министерство сельского хозяйства просто добавило эту страну для тестирования
да щас
наркобабло как всегда отмывают
Некоторые пользователи начали шутить
Ну охуеть, шутить начали, причем не все, а некоторые, ни с того ни с сего начали шутить
Мало кто знает, но в РФ была ровно такая же история, только вместо Ваканды в списках выпадала Арулько - вымышленная латиноамериканская страна из Jagged alliance 2. Видел лично, на рабочем компе даже где-то лежит нотариально заверенный скриншот. Не знаю, правда, было это тестирование или пранк.
А, не, это оказывается стандартная MiTшная база данных, ничоси
https://m.habr.com/ru/post/316976/
Это та же база, переделанная под длинный запрос. MIT один из вариантов свободной лицензии.
Точно знаю, что это сайтовые говноделы брали бесплатную базу стран и городов, в которую автор добавил Арулько. Оригинальный пост уже очень сложно будет найти.