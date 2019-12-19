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Arthur Khamzin
4388

В списке торговых партнёров США нашли вымышленную страну Ваканду из комиксов Marvel Материал редакции

Оказалось, что Министерство сельского хозяйства просто добавило эту страну для тестирования.

27 комментариев
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Источник Varlamov.ru

Вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel оказалась в списке торговых партнёров США. Она находилась в списке Министерства сельского хозяйства. Скриншот опубликовал научный сотрудник Фрэнсис Ценг.

Снимок Фрэнсиса Ценга 

Ценг опубликовал снимки товаров, согласно которым страны сотрудничали в сфере пищевой промышленности. США якобы импортировали из Ваканды картофель, замороженные китайские водяные орехи, домашний скот и многое другое. Некоторые пользователи начали шутить над появлением вымышленной страны в списке.

Bene Gesserit Intern @NeueAxiom
@frnsys Does this mean that the US recognizes Wakanda??
Означает ли это, что США признали существование Ваканды?
Phil Landsberg @Phil16723
@frnsys Did you search for Latveria and Symakria too? Don't forget Sokovia
Вы искали Латверию и Симакрию? Не забудьте про Соковию

В разговоре с NBC News, министерство подтвердило, что добавляло Ваканду в список торговых партнёров в рамках тестирования системы отслеживания товаров, но ведомство забыло удалить её. На момент написания, страна отсутствует в базе организации.

Ваканда — это вымышленное африканское государство из комиксов Marvel. Им правит Чёрная Пантера, образ которого в последних фильмах воплотил Чедвик Боузман.

#новости #комиксы #marvel #сша

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27 комментариев
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Святозавр

34

Вибраниум без палева закупают, суки

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Михаил Бочаров

Святозавр
1

А ты думал из чего они первый айфон сделали?!

Ответить

Кирилл Сосновский

Михаил
7

Из говна и палок?

Ответить

Михаил Бочаров

Кирилл
1

Ну вот не надо. На фоне того, что тогда было на рынке, первый айфон был действительно прорывным девайсом для своего времени

Ответить

Spectr

Михаил
1

Ты хотел сказать из чего сделали Nokia 3310?

Ответить

Михаил Бочаров

Spectr
4

Нокия из адамантия, не путай ☝🏻

Ответить

Spectr

Михаил
0

Ай, точняк, вечно путаю я

Ответить

Glan

Михаил
0

Ты какой-то неправильный аблокофаг. 

Ответить

Михаил Бочаров

Glan
0

Современный iPhone считаю неоправданно оверпрайснутым и, в целом, не самым удобным по юзабилити. В целом отношусь к продукции Apple скорее негативно, нежели положительно. Но очевидные вещи нельзя не признавать. Первый iPhone был лучшим устройством на рынке на тот момент времени, когда вышел. Чуваки творили историю, они показали миру, как должен выглядеть нормальный смартфон. Точно так же, как в своё время Генри Форд показал миру, как делать автомобили.

Ответить

Ноу Нейм

12

А где пуш? Очень важно, я считаю 

Ответить

Арсен Сиюхов

8

Ебомбэ!

Ответить

Александра Хотимченко

6

Ваканда навеки!

Ответить

Михаил Бочаров

Александра
5
Ответить

Александра Хотимченко

Михаил
2

Неее, вот 

Ответить

НечеловеческаяЛогика

5
Ответить

Константин Курасов

4

Министерство сельского хозяйства просто добавило эту страну для тестирования

да щас
наркобабло как всегда отмывают

Ответить

Филипп Дориан

2

Некоторые пользователи начали шутить

Ну охуеть, шутить начали, причем не все, а некоторые, ни с того ни с сего начали шутить

Ответить

Arthur Khamzin

Филипп
0

Ну ты удивишься, но некоторые искренне удивляются от дибилизма, а не шутят :)

Ответить

CiZerin

Arthur
1

Так, а где грань между шуткой и удивлением? Да и что делать с "шутя удивляюсь"? Я думаю тут требуется всесторонний и глубокий анализ!

Ответить

Stan Majors

2

конечно, она же за невидимой защитой спрятана, в иллюзии

Ответить

My Thoughts

1

Ваканда действительно существует
это все проделки правительства)

Ответить

Marat Khamadeev

1

Мало кто знает, но в РФ была ровно такая же история, только вместо Ваканды в списках выпадала Арулько - вымышленная латиноамериканская страна из Jagged alliance 2. Видел лично, на рабочем компе даже где-то лежит нотариально заверенный скриншот. Не знаю, правда, было это тестирование или пранк.

Ответить

Marat Khamadeev

Marat
0

А, не, это оказывается стандартная MiTшная база данных, ничоси
https://m.habr.com/ru/post/316976/

Ответить

ATAMAH400h

Marat
0

Это та же база, переделанная под длинный запрос. MIT один из вариантов свободной лицензии.

Ответить

Marat Khamadeev

ATAMAH400h
0

А ок

Ответить

ATAMAH400h

Marat
0

Точно знаю, что это сайтовые говноделы брали бесплатную базу стран и городов, в которую автор добавил Арулько. Оригинальный пост уже очень сложно будет найти.

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Marat Khamadeev

Marat
0

В догоночку скрин с сайта мчс. В моём случае был тогда ещё минобр.

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