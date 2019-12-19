Оказалось, что Министерство сельского хозяйства просто добавило эту страну для тестирования.

В закладки

Вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel оказалась в списке торговых партнёров США. Она находилась в списке Министерства сельского хозяйства. Скриншот опубликовал научный сотрудник Фрэнсис Ценг.

Ценг опубликовал снимки товаров, согласно которым страны сотрудничали в сфере пищевой промышленности. США якобы импортировали из Ваканды картофель, замороженные китайские водяные орехи, домашний скот и многое другое. Некоторые пользователи начали шутить над появлением вымышленной страны в списке.

Phil Landsberg @Phil16723 @frnsys Did you search for Latveria and Symakria too? Don't forget Sokovia Вы искали Латверию и Симакрию? Не забудьте про Соковию

В разговоре с NBC News, министерство подтвердило, что добавляло Ваканду в список торговых партнёров в рамках тестирования системы отслеживания товаров, но ведомство забыло удалить её. На момент написания, страна отсутствует в базе организации.