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Артём Мазанов
10 151

Путин заявил о возбуждении уголовных дел против пяти полицейских, уволенных по делу Голунова Материал редакции

Перед ответом на вопрос президент переспросил: «Голунов, да, его фамилия?».

116 комментариев
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Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что против пяти полицейских, уволенных по делу Ивана Голунова, возбудили уголовные дела.

Прямая трансляция: Пресс-конференция Путина-2019…
Ah shit, here we go again.
tjournal.ru

Перед тем, как ответить на вопрос журналистки «Интерфакса», Путин переспросил: «Голунов, да, его фамилия?».

Хочу проинформировать, что от работы отстранены пять человек из МВД, они уволены, против всех них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет СК.

Владимир Путин

Отвечая на вопрос о том, нужно ли «перетряхнуть и почистить» правоохранительные органы в связи с делом Голунова», Путин заявил: «Мы уже это проходили. Лучше никаких чисток не проводить».

В разговоре с «Говорит Москва» Голунов заявил, что «не слышал ничего о возбуждении уголовных дел против сотрудников полиции». «Более того, в последнем ответе Следственного комитета было написано, что не усматривается достаточных оснований, чтобы зарегистрировать сообщения о преступлениях, совершённых сотрудниками полиции», — добавил он.

Обновлено в 14:00: Путин заявил, что пока не обладает информацией о том, кто был заказчиком дела Голунова.

По заказчикам информации пока нет у меня.

Владимир Путин

Обновлено в 14:15: Следователь подтвердил, что 18 декабря, за день до пресс-конференции Путина, «по факту [должностного преступления]» возбудили уголовное дело. «В настоящий момент они [пятеро полицейских] ещё не подозреваемые, насколько мне известно», — уточнил он.

6 июня полиция Москвы задержала корреспондента «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в продаже наркотиков. На следующий день МВД опубликовало фотографии с обысков в квартире Голунова. Спустя пять часов в ведомстве признали, что все, кроме одной фотографии, были сделаны не в квартире Голунова, а в другом месте. О том, что по делу Голунова уволили полицейских стало известно 16 июля.

#новости #путин #делоголунова

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116 комментариев
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Ruslan Sviridov

113

Как же раздражает его показное «этот гражданин» и «как там его фамилия».

Ответить

Михаил Филиппов

Ruslan
11

Я читал где-то, что используется чтобы человека с толку сбить

Ответить

пепси

Михаил
33

Это нужно для того, чтобы создать иллюзию, что он такой весь "спокоен расслаблен", не напрягается, а значит все контролирует

Ответить

Weall FAlldown

пепси
0

это называется "дистанцироваться от дела",и  всего-то 

Ответить

пепси

Weall
3

Всего-то в стране пиздец происходит, тю

Ответить

Vladic Samovar

пепси
4

Почему пиздец. Нефть исправно перекачивается, лавеха поступает обратно. Пока этот процесс не нарушится, государство будет жить. 

Ответить

Artem Monahov

Vladic
0

Государство, но не страна

Ответить

Weall FAlldown

пепси
0

Будто ты его полюбишь сразу, если всех накажут)

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Weall
0

Через дистанцирование и показывается уверенность. Хомячки не поймут, что это он намеренно прячется от этой темы

Ответить

Марина Волченкова

Михаил
7

Может... а может еще и для того, чтобы показать, что это не так уж и важно для него, поэтому он неточно помнит, как с «Юрой-музыкантом»))

Ответить

Kochubey Serg

Михаил
0

Так и есть, мусора так постоянно делают

Ответить

Константин Курасов

Ruslan
1

Ну, хз, насколько показное.
Не забывай, что он вообще не сидит в этих наших интернетах.
И что он старик, и память его стариковская.
Видимо, пытается отследить выход на брежневские максималки.

Ответить

Илья Гераськин

Константин
25

Он гэбист, если маразм не наступил, память обязана быть.
А замашки эти у него уже давным давно. Достаточно вспомнить историю с "Юра, музыкант"

Ответить

Константин Курасов

Илья
0

С самого начала не понимал этого гонева.
Если меня посадить за стол с каким-нибудь Фараонами, Фэйсами и прочими, которых якобы "все знают", то я их не узнаю, потому что к этим "всем" не отношусь.

Ответить

Илья Гераськин

Константин
11

Ну как бы на тот момент группе ДДТ уже было столько лет, сколько самому фейсу исполнилось. Это совсем разные масштабы известности

Ответить

Константин

Илья
0

И? Если информация тебе не интересна, ты её не запоминаешь. Есть масса "известных" людей, которых я не знаю в лицо. И не переживаю из-за этого. А уж когда эти люди меняют имидж, старею, седеют, и т.д., то последняя возможность их опознать исчезает.
Ничего странного в том, что гэбэшник не знает в лицо какого-то музыканта нет.

Ответить

Илья Гераськин

Констан…
0

Ну если информация не интересна, можно и не знать кто прездиент

Ответить

Антон Чехов

Константин
1

Все верно, он понятия не имел, кто с ним за столом сидеть будет. Не понимал он.

Ответить

Константин

Антон
3

Когда ты отрываешься от основной работы и едешь на какую-нибудь злоебучую конференцию, ты заранее там всех в лицо знаешь? Ну правда.
Мух от котлет отделяй.

Ответить

Антон Чехов

Констан…
5

Мух от котлет...Сразу не понял что ты из этих, нет вопросов.

Ответить

Константин

Антон
0

Из кого этих?
Кто вместе с Шевчуком на митинги и марши несогласных ходил? Да, из этих.

Ответить

Georgiy Batalov

Константин
0

Не забывай, что он вообще не сидит в этих наших интернетах.

Ему приносят распечатки, да

Ответить

Константин Курасов

Georgiy
8

Толковых срачей на ТЖ не стало, вот дед и загрустил, беспокойным стал

Ответить

Марина Волченкова

Константин
0

Вспомните встречу с музыкантами, как он спросил Шевчука как его зовут. Он! Не знал Шевчука? Конечно же, знал! Намеренно, за это время он ответ готовит. 

Ответить

Константин Курасов

Марина
6

Конечно же, знал!

Вот такая аксиоматичность мышления - корень всего идиотизма на планете. Вот я в душе не ебу, как выглядят все эти современные реперы, и знать не хочу. Знаю только пару, которые были в мемах. Зато я знаю других людей, которые интересны мне.
Убеждённость, что другие люди живут в той же информационной реальности, что и ты - основа всего религиозного фундаментализма и подобных ништяков на планете.

Ответить

Georgiy Batalov

Марина
1

И что? А ты знаешь например Ступу?

Ответить

ATAMAH400h

Georgiy
3

Твой друг из "голубой устрицы"?

Ответить

Georgiy Batalov

ATAMAH4…
0

Ты втираешь мне какую-то дичь

Ответить

Роман Новиков

Georgiy
2

Ступу знают все

Ответить

Дмитрий Орлов

Константин
0

Трансформер

Ответить

Дмитрий Евсеев

Ruslan
–15

Голунова освободили, копов посадили, хуле тебе ещё нужно? Чтобы власть к тебе на коленях пришла, ноги целовала и прощения просила?

Ответить

Dragan Velimirovic

Дмитрий
16
Ответить

Abram Dikoy

Дмитрий
5

Кого посадили то?

Ответить

пепси

Abram
2

Евсеева на бутылку

Ответить

пепси

Дмитрий
1

Лоялист закукарекал

Ответить

Дмитрий Евсеев

пепси
–3

Шизофреник, думаешь всех ебет всратая политика в этой византийской стране?

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
1

@Вахтёр TJ 

Ответить

Дмитрий Евсеев

Дмитрий
0

Опять двойные стандарты , «закукарекал» типа ок 

Ответить

пепси

Дмитрий
2

УГОМОНИТЕ ПЕТУХА ХОТЬ КТО-ТО

Ответить

Дмитрий Евсеев

пепси
0

Иди на митинг сходи, великий человек

Ответить

пепси

Дмитрий
0

* Евсеев порвался *

Ответить

Дмитрий Евсеев

пепси
0

но ведь порвало византийских либералов, уже пяток постов нахуячили про пресс-конфу и искрометно шутят в комментах

Ответить

пепси

Дмитрий
0

Ты все ещё кукарекаешь? Откуда столько энергии? Дотации из бюджета?

Ответить

Дмитрий Евсеев

пепси
0

Тебе 5 лет не скучно одни и те же "панчи" выдавать? 

Ответить

пепси

Дмитрий
0

Это скорее тебе должно наскучить шутить про "либералов" и "как их порвало от конференции")))
Одно и тоже под каждым подобным постом. Не забеало тебя говно создавать, бумер?)

Ответить

Настя Иванова

пепси
1

Да какой бумер, ему не больше 20. Он говорит, что родился в западной европе, что у него нет корней из  постсовка и при этом не может назвать страну. Типичное поведение школьника. 

Ответить

пепси

Настя
0

Да мне блять поебать, кто он и откуда)) Несет свою хуету из комментов в комменты — значит будет полит говнецом)
Мы тут на ТЖ все давно уже перешли за границу постиронии — настала эпоха МЕТАИРОНИИ 

Ответить

Настя Иванова

пепси
4
Ответить

Дмитрий Евсеев

пепси
0

Да мне блять поебать, кто он и откуда))

За это лайк.
Мне тоже поебать кто я и откуда. Глобализм. Ну и факты о моей личности никак не влияют на происходящее)

Ответить

пепси

Дмитрий
2

БЛЯ ПАЦАНЫ, В КОММЕНТАХ ГРАЖДАНИН МИРА — МАЯКОВСКИЙ К НАМ ПОЖАЛОВАЛ СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ))))

Ответить

Дмитрий Евсеев

пепси
0

Блистаешь своим совковым культурным багажом, бумер?

Ответить

Настя Иванова

Дмитрий
2

Мне тоже поебать кто я и откуда. Глобализм.

Блистаешь своим совковым культурным багажом

Лол, тыж сам совок

Ответить

Дмитрий Евсеев

Настя
0

Ты же вскурсе, что я говорил, что я не отсюда.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Настя
0

Что значит не может? Я могу. 

Ответить

Настя Иванова

Дмитрий
0

Ну, в теории - да, на практике ты пиздишь. 

Ответить

Дмитрий Евсеев

Настя
0

Доказательства? Или либералам ок всех обвинять просто так.

Ответить

Настя Иванова

Дмитрий
0

Это примерно из серии "А ты докажи, что не Аллах деньги дал"

Ответить

Дмитрий Евсеев

Настя
0

Не, твой вариант это в духе чайника рассела.

Ответить

Настя Иванова

Дмитрий
0

Ну так да, я не могу доказать отсутствия у тебя гражданства. Это ты заявляешь, что ты не из постсовка, бремя доказательства лежит на тебе. Я лишь сомневаюсь в том, что коренной житель западной европы будет хорошо знать русский язык.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Настя
0

О да, только русские знают русский язык хорошо. Бабская логика.

Ответить

Настя Иванова

Дмитрий
0

Окей, если я ошибаюсь, докажи. Покажи место рождения.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Настя
0

Не буду. Мое слово против твоего.
Но по факту - ты не знаешь откуда я, чтобы что-то утверждать на этот счет. А я не предоставлял неоспоримых доказательств. Но тезис про то что не русские не могут хорошо говорить по русски - фуфло.

Ответить

Настя Иванова

Дмитрий
0

Не фуфло, если ты боишься это доказать, значит я права. 

Ответить

Дмитрий Евсеев

Настя
0

Теперь ты вспоминаешь софистические приемы из детского садика?

Ответить

Настя Иванова

Дмитрий
0

Да хоть из яслей, ты все равно заврался. Опять же, твое дело, не буду тебе мешать создавать манямирок.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Настя
0

Я вообще про себя ничего не говорю, кроме того раза где я кому-то сказал, что не из совка. Это ты тут сталкеришь.

Ответить

Настя Иванова

Дмитрий
0

Ну так мне и сказал

Ответить

Станислав Ильин

Настя
1
Ответить

Дмитрий Евсеев

Настя
0

В другом посте?

Ответить

Настя Иванова

Дмитрий
0

Да

Ответить

пепси

Настя
0

"В интернете он герой, а на деле..."

Ответить

Настя Иванова

пепси
0
Ответить

Дмитрий Евсеев

пепси
0

Есть что-то кроме интернета?

Ответить

Дмитрий Евсеев

пепси
0

В целом заебало, "либералы" одно и тоже постят каждый день и комменты у них одинаковые. И еще они унылые эгоманьяки-лицемеры. Ватаны и режимники хоть просто тупые. Но в целом все они унылые византийцы. Забавно, что вы считаете, что вы разные, типа одни плохие, другие хорошие, такой инфантилизм это.

Ответить

пепси

Дмитрий
0

Один ты у нас "зришь в корень" и возвышаешься над всеми остальными)) Как петушок на жёрдочку залез и поешь)) Ну или на бутылку — тут уж choice is up to you

Ответить

Дмитрий Евсеев

пепси
0

Не, я тут вообще не причем, нам как бы на меня поебать, на чем мы и сошлись.

Можно просто "зреть" не возвышаясь и не рефлексируя.

 Но твой византийский менталитет не дает тебе даже вообразить такое. 

Тебе надо постоянно над кем-то возвышаться, над продавщицей которая не дала рубль с дачи или там над корешами, поставив новые литые диски на свою тачилу,  над владельцами ойфонов, пиздя, какой ты умный, купил ксяоми, а они типа тупые, над теми же ватниками, типа они тупые и старые.

Ответить

Weall FAlldown

Ruslan
1

Интересно что он хочет этим показать.. может чтобы меньше думали якобы дело управляется из АП лично Путиным. оппозиционным вечно унижения и подъебки какие-то кажутся)

Ответить

Roman Golovin

Weall
6

)))))))

Ответить

Андрей Каскадов

Ruslan
2

Ага, как будто «этот гражданин» это какой-то подонок по умолчанию, ничтожество, а не пострадавший от незаконных действий человек.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Ruslan
1

Классические мусорские замашки

Ответить

hyposlasher

Ruslan
0

«какой-то таджик»

Ответить

PK

64

Хочу проинформировать, что от работы отстранены пять человек из МВД, они уволены, против всех них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет СК.

В СК сейчас узнали о новых делах, которые они якобы расследуют.

Ответить

Georgiy Batalov

PK
25

И оперативно завели папочки

Ответить

Satokoi

Georgiy
11

Папочка наверняка на каждого приготовлена заранее. Осталось только найти, где лежит.

Ответить

CiZerin

Satokoi
0

...труп

Ответить

Georgiy Batalov

CiZerin
0

в сортире

Ответить

Илья Гераськин

PK
6

Не только расследуют, но уже и опросили свидетелей

Ответить

Alex Pavljenko

Илья
1

Опросили 2 недели назад

Ответить

Андрей Рядькин

20
Ответить

George Weiller

Андрей
29
Ответить

Satokoi

George
11
Ответить

Дмитрий Грибоедов

George
6

Это хелф бар над головой?

Ответить

Litnikov Danil

Дмитрий
1

Потом будет 2 фаза

Ответить

Александра Хотимченко

George
1

Секретные сигналы для дружбана

Ответить

Михаил Кометов

17

Да, Володь, Голунов. Всего лишь фамилия, которая гремела на всю страну, и на Москву особенно. Ублюдок

Ответить

Weall FAlldown

Михаил
19

не успевает за всем уследить, пока лампочки все в подьездах вкручивает, устает. А ты сразу ублюдок

Ответить

Alex Pavljenko

Михаил
–2

Он то откуда это знает?

Ответить

пепси

18

Какая же у него неприятная рожа... Он будто бы испытывает эффект, аналогичный тому, что было в "Портрете Дориана Грея", но иначе: вся его мразотность, все его дела и ужасные поступки будто бы отображаются на лице

Ответить

Carina Yurevich

пепси
0

Власть токсична 🤷🏼‍♀️

Ответить

Данияр Иргалиев

пепси
0

по секрету скажу, это называют старением. напомнило видос где отряды путина сравнивали посадку глаз навального, буша и гитлера

Ответить

Дмитрий Евсеев

пепси
0

Лол, риторика у тебя уровня Соколова, ватник покусал видимо 

Ответить

Nuke Iron

13

Перед ответом на вопрос президент переспросил: «Голунов, да, его фамилия?»

Ох уж эти кгб-шные замашки

Ответить

Zzzzzzz

Nuke
5

Хер знает как этот приём должен работать, для меня звучит как: "Да я хуй знает, что в стране вообще происходит, мне похую"

Ответить

Justified Stallion

Zzzzzzz
2

Обычная имитация бурной деятельности. Приём уровня целевой аудитории гаранта штабильности - женщин с достатком ниже среднего в возрасте за 50.

Так ведёт себя ТП из бухгалтерии, которой два дня назад поручили подготовить какой-нибудь платёж или распечатать доверку. Ни каких других дел за эти пару дней у неё не было, но она была занята устройством своей (или чужой, что ещё важнее) личной жизни в одноклассниках, поэтому когда спросят, будет долго уточнять контрагента, сумму и назначение платежа, как будто только сегодня она лично оформила их пару сотен между десятью совещаниями, которые она посетила.

Ни один человек, который реально вкалывает, вести себя таким образом не будет - незачем корчить из себя забывчивого и уточнять, если ты всё помнишь и контролируешь.

Ответить

Сергей Ляхов

13

так чеб сказануть-то
отстранены

бля слишком слабо
уволены

вроде норм, но чет хуй знает,
хуй с ним, ладно:
против них возбуждены дела.

так вижу рождение этой фразы про пятерых сотрудников.

Ответить

Reed Richards

12

"Мы уже это проходили. Лучше никаких чисток не проводить"
 
А когда это прохождение было и почему не проводить?

Ответить

bro mi

Reed
2

когда это прохождение было

при медведе очевидно

и почему не проводить?

так вон же, чуть почистили и сразу какие-то митинги болотные попёрли.

Ответить

Carina Yurevich

4

Ой, Голунов-не Голунов. У сказочного память на фамилии, может, и плохая, зато анекдоты помнит отменно 😄

Ответить

Stan Majors

Carina
1

рейган отлично советские анекдоты рассказывал, особенно про очередь в 25 лет

Ответить

Alex Pavljenko

Carina
0

Матвиенко, залогинься

Ответить

Danil Shch

1

пусть лучше расскажет когда их в тюрьму посадят, эти дела открываются и закрываются по щелчку 

Ответить

пепси

Danil
1

Ну, пока он сам не сядет и их не отправят

Ответить

Askar Gabdulatzyanov

1
Ответить

Krot

0

Путин заявил о возбуждении Голунова

Fixed

Ответить

Ольга Семенова

0

Парам-парам-пам, пию. 

Ответить

Виктор Ганелес

0

Отвечая на вопрос о том, нужно ли «перетряхнуть и почистить» госдуму и президента, он заявил: «Мы уже это проходили. Лучше никаких чисток не проводить».

Ответить
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