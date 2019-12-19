Путин заявил о возбуждении уголовных дел против пяти полицейских, уволенных по делу Голунова

Перед ответом на вопрос президент переспросил: «Голунов, да, его фамилия?».

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Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что против пяти полицейских, уволенных по делу Ивана Голунова, возбудили уголовные дела.

Перед тем, как ответить на вопрос журналистки «Интерфакса», Путин переспросил: «Голунов, да, его фамилия?».

Хочу проинформировать, что от работы отстранены пять человек из МВД, они уволены, против всех них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет СК. Владимир Путин

Отвечая на вопрос о том, нужно ли «перетряхнуть и почистить» правоохранительные органы в связи с делом Голунова», Путин заявил: «Мы уже это проходили. Лучше никаких чисток не проводить».

В разговоре с «Говорит Москва» Голунов заявил, что «не слышал ничего о возбуждении уголовных дел против сотрудников полиции». «Более того, в последнем ответе Следственного комитета было написано, что не усматривается достаточных оснований, чтобы зарегистрировать сообщения о преступлениях, совершённых сотрудниками полиции», — добавил он.

Обновлено в 14:00: Путин заявил, что пока не обладает информацией о том, кто был заказчиком дела Голунова.

По заказчикам информации пока нет у меня. Владимир Путин

Обновлено в 14:15: Следователь подтвердил, что 18 декабря, за день до пресс-конференции Путина, «по факту [должностного преступления]» возбудили уголовное дело. «В настоящий момент они [пятеро полицейских] ещё не подозреваемые, насколько мне известно», — уточнил он.