Путин заявил о возбуждении уголовных дел против пяти полицейских, уволенных по делу Голунова

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Перед ответом на вопрос президент переспросил: «Голунов, да, его фамилия?».
Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что против пяти полицейских, уволенных по делу Ивана Голунова, возбудили уголовные дела.
Перед тем, как ответить на вопрос журналистки «Интерфакса», Путин переспросил: «Голунов, да, его фамилия?».
Отвечая на вопрос о том, нужно ли «перетряхнуть и почистить» правоохранительные органы в связи с делом Голунова», Путин заявил: «Мы уже это проходили. Лучше никаких чисток не проводить».
В разговоре с «Говорит Москва» Голунов заявил, что «не слышал ничего о возбуждении уголовных дел против сотрудников полиции». «Более того, в последнем ответе Следственного комитета было написано, что не усматривается достаточных оснований, чтобы зарегистрировать сообщения о преступлениях, совершённых сотрудниками полиции», — добавил он.
Обновлено в 14:00: Путин заявил, что пока не обладает информацией о том, кто был заказчиком дела Голунова.
Обновлено в 14:15: Следователь подтвердил, что 18 декабря, за день до пресс-конференции Путина, «по факту [должностного преступления]» возбудили уголовное дело. «В настоящий момент они [пятеро полицейских] ещё не подозреваемые, насколько мне известно», — уточнил он.
6 июня полиция Москвы задержала корреспондента «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в продаже наркотиков. На следующий день МВД опубликовало фотографии с обысков в квартире Голунова. Спустя пять часов в ведомстве признали, что все, кроме одной фотографии, были сделаны не в квартире Голунова, а в другом месте. О том, что по делу Голунова уволили полицейских стало известно 16 июля.
Как же раздражает его показное «этот гражданин» и «как там его фамилия».
Я читал где-то, что используется чтобы человека с толку сбить
это называется "дистанцироваться от дела",и всего-то
Почему пиздец. Нефть исправно перекачивается, лавеха поступает обратно. Пока этот процесс не нарушится, государство будет жить.
Через дистанцирование и показывается уверенность. Хомячки не поймут, что это он намеренно прячется от этой темы
Может... а может еще и для того, чтобы показать, что это не так уж и важно для него, поэтому он неточно помнит, как с «Юрой-музыкантом»))
Ну, хз, насколько показное.
Не забывай, что он вообще не сидит в этих наших интернетах.
И что он старик, и память его стариковская.
Видимо, пытается отследить выход на брежневские максималки.
Он гэбист, если маразм не наступил, память обязана быть.
А замашки эти у него уже давным давно. Достаточно вспомнить историю с "Юра, музыкант"
С самого начала не понимал этого гонева.
Если меня посадить за стол с каким-нибудь Фараонами, Фэйсами и прочими, которых якобы "все знают", то я их не узнаю, потому что к этим "всем" не отношусь.
Ну как бы на тот момент группе ДДТ уже было столько лет, сколько самому фейсу исполнилось. Это совсем разные масштабы известности
И? Если информация тебе не интересна, ты её не запоминаешь. Есть масса "известных" людей, которых я не знаю в лицо. И не переживаю из-за этого. А уж когда эти люди меняют имидж, старею, седеют, и т.д., то последняя возможность их опознать исчезает.
Ничего странного в том, что гэбэшник не знает в лицо какого-то музыканта нет.
Все верно, он понятия не имел, кто с ним за столом сидеть будет. Не понимал он.
Когда ты отрываешься от основной работы и едешь на какую-нибудь злоебучую конференцию, ты заранее там всех в лицо знаешь? Ну правда.
Мух от котлет отделяй.
Мух от котлет...Сразу не понял что ты из этих, нет вопросов.
Из кого этих?
Кто вместе с Шевчуком на митинги и марши несогласных ходил? Да, из этих.
Не забывай, что он вообще не сидит в этих наших интернетах.
Ему приносят распечатки, да
Толковых срачей на ТЖ не стало, вот дед и загрустил, беспокойным стал
Вспомните встречу с музыкантами, как он спросил Шевчука как его зовут. Он! Не знал Шевчука? Конечно же, знал! Намеренно, за это время он ответ готовит.
Конечно же, знал!
Вот такая аксиоматичность мышления - корень всего идиотизма на планете. Вот я в душе не ебу, как выглядят все эти современные реперы, и знать не хочу. Знаю только пару, которые были в мемах. Зато я знаю других людей, которые интересны мне.
Убеждённость, что другие люди живут в той же информационной реальности, что и ты - основа всего религиозного фундаментализма и подобных ништяков на планете.
И что? А ты знаешь например Ступу?
Твой друг из "голубой устрицы"?
Голунова освободили, копов посадили, хуле тебе ещё нужно? Чтобы власть к тебе на коленях пришла, ноги целовала и прощения просила?
Кого посадили то?
Шизофреник, думаешь всех ебет всратая политика в этой византийской стране?
Опять двойные стандарты , «закукарекал» типа ок
Иди на митинг сходи, великий человек
но ведь порвало византийских либералов, уже пяток постов нахуячили про пресс-конфу и искрометно шутят в комментах
Тебе 5 лет не скучно одни и те же "панчи" выдавать?
Да какой бумер, ему не больше 20. Он говорит, что родился в западной европе, что у него нет корней из постсовка и при этом не может назвать страну. Типичное поведение школьника.
Да мне блять поебать, кто он и откуда))
За это лайк.
Мне тоже поебать кто я и откуда. Глобализм. Ну и факты о моей личности никак не влияют на происходящее)
Блистаешь своим совковым культурным багажом, бумер?
Мне тоже поебать кто я и откуда. Глобализм.
Блистаешь своим совковым культурным багажом
Лол, тыж сам совок
Что значит не может? Я могу.
Ну, в теории - да, на практике ты пиздишь.
Доказательства? Или либералам ок всех обвинять просто так.
Это примерно из серии "А ты докажи, что не Аллах деньги дал"
Не, твой вариант это в духе чайника рассела.
Ну так да, я не могу доказать отсутствия у тебя гражданства. Это ты заявляешь, что ты не из постсовка, бремя доказательства лежит на тебе. Я лишь сомневаюсь в том, что коренной житель западной европы будет хорошо знать русский язык.
О да, только русские знают русский язык хорошо. Бабская логика.
Окей, если я ошибаюсь, докажи. Покажи место рождения.
Не буду. Мое слово против твоего.
Но по факту - ты не знаешь откуда я, чтобы что-то утверждать на этот счет. А я не предоставлял неоспоримых доказательств. Но тезис про то что не русские не могут хорошо говорить по русски - фуфло.
Не фуфло, если ты боишься это доказать, значит я права.
Теперь ты вспоминаешь софистические приемы из детского садика?
Да хоть из яслей, ты все равно заврался. Опять же, твое дело, не буду тебе мешать создавать манямирок.
Я вообще про себя ничего не говорю, кроме того раза где я кому-то сказал, что не из совка. Это ты тут сталкеришь.
Ну так мне и сказал
В другом посте?
В целом заебало, "либералы" одно и тоже постят каждый день и комменты у них одинаковые. И еще они унылые эгоманьяки-лицемеры. Ватаны и режимники хоть просто тупые. Но в целом все они унылые византийцы. Забавно, что вы считаете, что вы разные, типа одни плохие, другие хорошие, такой инфантилизм это.
Не, я тут вообще не причем, нам как бы на меня поебать, на чем мы и сошлись.
Можно просто "зреть" не возвышаясь и не рефлексируя.
Но твой византийский менталитет не дает тебе даже вообразить такое.
Тебе надо постоянно над кем-то возвышаться, над продавщицей которая не дала рубль с дачи или там над корешами, поставив новые литые диски на свою тачилу, над владельцами ойфонов, пиздя, какой ты умный, купил ксяоми, а они типа тупые, над теми же ватниками, типа они тупые и старые.
Интересно что он хочет этим показать.. может чтобы меньше думали якобы дело управляется из АП лично Путиным. оппозиционным вечно унижения и подъебки какие-то кажутся)
Ага, как будто «этот гражданин» это какой-то подонок по умолчанию, ничтожество, а не пострадавший от незаконных действий человек.
Хочу проинформировать, что от работы отстранены пять человек из МВД, они уволены, против всех них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет СК.
В СК сейчас узнали о новых делах, которые они якобы расследуют.
И оперативно завели папочки
Не только расследуют, но уже и опросили свидетелей
Это хелф бар над головой?
Да, Володь, Голунов. Всего лишь фамилия, которая гремела на всю страну, и на Москву особенно. Ублюдок
не успевает за всем уследить, пока лампочки все в подьездах вкручивает, устает. А ты сразу ублюдок
Какая же у него неприятная рожа... Он будто бы испытывает эффект, аналогичный тому, что было в "Портрете Дориана Грея", но иначе: вся его мразотность, все его дела и ужасные поступки будто бы отображаются на лице
по секрету скажу, это называют старением. напомнило видос где отряды путина сравнивали посадку глаз навального, буша и гитлера
Перед ответом на вопрос президент переспросил: «Голунов, да, его фамилия?»
Ох уж эти кгб-шные замашки
Обычная имитация бурной деятельности. Приём уровня целевой аудитории гаранта штабильности - женщин с достатком ниже среднего в возрасте за 50.
Так ведёт себя ТП из бухгалтерии, которой два дня назад поручили подготовить какой-нибудь платёж или распечатать доверку. Ни каких других дел за эти пару дней у неё не было, но она была занята устройством своей (или чужой, что ещё важнее) личной жизни в одноклассниках, поэтому когда спросят, будет долго уточнять контрагента, сумму и назначение платежа, как будто только сегодня она лично оформила их пару сотен между десятью совещаниями, которые она посетила.
Ни один человек, который реально вкалывает, вести себя таким образом не будет - незачем корчить из себя забывчивого и уточнять, если ты всё помнишь и контролируешь.
так чеб сказануть-то
отстранены
бля слишком слабо
уволены
вроде норм, но чет хуй знает,
хуй с ним, ладно:
против них возбуждены дела.
так вижу рождение этой фразы про пятерых сотрудников.
"Мы уже это проходили. Лучше никаких чисток не проводить"
А когда это прохождение было и почему не проводить?
Ой, Голунов-не Голунов. У сказочного память на фамилии, может, и плохая, зато анекдоты помнит отменно 😄
рейган отлично советские анекдоты рассказывал, особенно про очередь в 25 лет
пусть лучше расскажет когда их в тюрьму посадят, эти дела открываются и закрываются по щелчку
Отвечая на вопрос о том, нужно ли «перетряхнуть и почистить» госдуму и президента, он заявил: «Мы уже это проходили. Лучше никаких чисток не проводить».