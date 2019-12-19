Понятия свободного интернета и суверенного интернета не противоречат друг другу. Тот закон, о котором вы сказали, направлен только на одно — не допустить негативных последствий с возможным отключением сети, управление которой в значительной степени находится за границей.

Вот о чём речь. Вот в чём заключается суверенитет — чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены. И чтобы интернет не был отрезан от нас. И поэтому здесь нет никаких ограничений. Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать.

