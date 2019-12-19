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Новости
Arthur Khamzin
2666

Путин: закон об автономном рунете не означает, что мы движемся в сторону закрытия интернета Материал редакции

Президент заявил, что единственная цель закона — обеспечить работу интернета в случае отключения от мировой сети.

46 комментариев
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На пресс-конференции Владимира Путина спросили о свободе интернета в России и его мнение о законе о признании физических лиц иностранными агентами.

Прямая трансляция: Пресс-конференция Путина-2019…
Ah shit, here we go again.
tjournal.ru

Президент заявил, что власти стремятся обеспечить функционирование интернета в случае отключения России от мировой сети. Он отметил, что страна не движется в сторону закрытия интернета и не планирует этого делать.

Понятия свободного интернета и суверенного интернета не противоречат друг другу. Тот закон, о котором вы сказали, направлен только на одно — не допустить негативных последствий с возможным отключением сети, управление которой в значительной степени находится за границей.

Вот о чём речь. Вот в чём заключается суверенитет — чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены. И чтобы интернет не был отрезан от нас. И поэтому здесь нет никаких ограничений. Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать.

Владимир Путин

Также Путин прокомментировал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Он подчеркнул, что термин иностранного агента придумали в США и заявил, что этот закон прекрасно работает. Президент отметил, что нарушителям в США грозит до пяти лет тюрьмы, а в России за это полагается только административное взыскание.

Кто платит, тот и заказывает музыку. Это народная мудрость. Если вы получаете деньги из-за границы, то есть основание полагать, что вы выполняете заказ тех, кто вам платит. Мы же их не закрываем. В России нет закона запрещающего получать деньги из-за границы даже для ведения внутриполитической деятельности, но вы обозначьте это, чтобы люди знали об этом.

Владимир Путин

Президент подчеркнул, что закон о признании иноагентами физических лиц требует доработки. Он заявил, что самое главное — чтобы не было широкого толкования, потому что «под политическую и внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно».

#новости #путин

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46 комментариев
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Роман Трусов

28

Путин: закон об автономном рунете не означает, чтобы мы движемся в сторону закрытия интернета

Документ Минкомсвязи: 23 декабря пройдут учения по изоляции рунета

Не, совсем не означает

Ответить

Святозавр

Роман
10
Ответить

Эдуард Суровый

Роман
6

Цели учений:

 ... «Проверка возможности перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов»

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Эдуард
0

Для нежелательных агентов

Ответить

Lian Niko

15

Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Lian
0

Свобода лучше чем несвобода

Ответить

Александра Хотимченко

Алексѣй
1

Денег нет, но вы держитесь. И всего доброго.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Александра
0

Деньги были, деньги будут, денег сейчас нет

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Lian
0

Россия - наше отечество, смерть - неизбежна

Ответить

Goodsanta

15

Вот вам топовый скрин, не благодарите.

Ответить

Dmitry Sokolov

Goodsanta
0

У нас так трудовик в школе делал.

Ответить

Святозавр

4

О нас заботятся. Война начнется, а мы - хоп - и автономные. Сидим себе на тж спокойно.

Ответить

Александра Хотимченко

Святозавр
9

Тж будет первое что попадёт в список роскомнадзора 

Ответить

Илья Гераськин

5

что единственная цель закона — обеспечить работу интернета в случае отключения от мировой сети.

Держи балабола. Для этого никакие DPI не нужны, а всё бабло только на них и ушло

Ответить

Eduard Vakhitov

4

Лжец лжёт

Ответить

Максим Кохович

Eduard
2
Ответить

Рома Александрович

2

Он подчеркнул, что термин иностранного агента придумали в США

Но не подчеркнул чем FARA отличается от нашего закона. Пускай расскажет кто там в США из благотворительных фондов и правозащитников стали иностранными агентами. Им, чтобы присвоить такой статус, нужно доказать, что тебя контролирует иностранное правительство и ты оказываешь влияние на политику США. А у нас достаточно донат от какого-нибудь васяна из Флориды получить.

нарушителям в США грозит до пяти лет тюрьмы

И сколько нарушителей понесли такое суровое наказание? За 50 лет один приговор.

Ответить

Artem Monahov

0

Совсем постарел. Интересно сколько ещё протянет

Ответить

Valery Kondratev

Artem
5

Паразиты долго живут... К сожалению

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Valery
0

может себе позволить жить припеваюче и без забот

Ответить

Dragan Velimirovic

0

Хоть кого-то интересует, что он говорит? М?

Ответить

Александра Хотимченко

Dragan
3

Да мало ли, он может там войну объявляет а мы и не в курсе 

Ответить

That cat

1

вы обозначьте это, чтобы люди знали об этом.

 Надо ещё чтоб помечалось кто деньги из бюджета РФ получает.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

That
0

Эти данные уже пару лет засекречены, гос тайна

Ответить

Владислав Косинов

1

Всему этому бесконечному и пустому балобольству про "отключение сети из вне" не хватает одного - примера из реальной жизни. А их нет, никого и никогда, даже КНДР или  Иран ни от чего не отключали.

Ответить

That cat

Владислав
0

Почему, есть. Называется Сирия. Интернет обвалился из-за его чрезмерной централизации как раз.

Ответить

Lee

1

"T-T-T-TRIPLE!"

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Lee
0

God like!

Ответить

Andre Macareno

1

Вот к чему приводит незнание элементарной дискретной математики: граф, где каждый узел имеет кучу связей, у Путина откуда-то вдруг управление имеет.

Ответить

Weall FAlldown

–9

Если отбросить лишнее раболепие перед западом и так же позабыть путинофобию. То можно и правда увидеть попытки меньше зависеть от политических решений данных « партнеров», которые известны своим лицемерием и периодическими кидками. Как уж будут использовать местные деятели этот закон - вопрос другой, для меня вот далеко не очевидно, что зарубежные пидорги намного лучше чем отечественные. Подобные движения рф понятны, и не происходят без оснований.
Можете минусовать. « Заграница нам поможет» 👌

Ответить

Александра Хотимченко

Weall
1

Объясните кто-нибудь человеку как работает глобальная сеть) спасибо 

Ответить

Weall FAlldown

Александра
0

сама ничего точно не знаешь, а уверенности в правоте дохера)

Ответить

Александра Хотимченко

Weall
0

Я плохо умею объяснять. Поэтому мне не быть учителем( 

Ответить

Weall FAlldown

Александра
0

Может тематика не твоя?(

Ответить

пепси

Weall
0

Окей, бумер

Ответить

Weall FAlldown

пепси
0

Окей, бумер

Ответить

пепси

Weall
0

Я не бумер
Я зумер аллё

Ответить

Weall FAlldown

пепси
0

Похоже на аутотренинг
Ну а может лучше миллениал?

Ответить

пепси

Weall
0

Я декадиал 

Ответить

Weall FAlldown

пепси
0

Ок, декадиал

Ответить

Паша Блахин

0

закон об автономном рунете не означает, что мы движемся в сторону закрытия интернета 

Это значит, что мы не двигаемся. 

Ответить

Justified Stallion

0

Я думал мы в сторону рая движемся.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0

Ну значит точно отключат

Ответить

Serge Demichev

0

Человек с кнопочным телефоном говорит про автономность…

Ответить

Динара Сатжан

0

Вау

Ответить

Нижний интернет

0

Это не мы движемся в сторону закрытия интернета, это интернет движется в сторону закрытия нами.

 

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