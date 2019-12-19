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что происходит в интернете
Президент заявил, что единственная цель закона — обеспечить работу интернета в случае отключения от мировой сети.
На пресс-конференции Владимира Путина спросили о свободе интернета в России и его мнение о законе о признании физических лиц иностранными агентами.
Президент заявил, что власти стремятся обеспечить функционирование интернета в случае отключения России от мировой сети. Он отметил, что страна не движется в сторону закрытия интернета и не планирует этого делать.
Также Путин прокомментировал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Он подчеркнул, что термин иностранного агента придумали в США и заявил, что этот закон прекрасно работает. Президент отметил, что нарушителям в США грозит до пяти лет тюрьмы, а в России за это полагается только административное взыскание.
Президент подчеркнул, что закон о признании иноагентами физических лиц требует доработки. Он заявил, что самое главное — чтобы не было широкого толкования, потому что «под политическую и внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно».
Путин: закон об автономном рунете не означает, чтобы мы движемся в сторону закрытия интернета
Документ Минкомсвязи: 23 декабря пройдут учения по изоляции рунета
Не, совсем не означает
Цели учений:
... «Проверка возможности перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов»
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
Свобода лучше чем несвобода
Денег нет, но вы держитесь. И всего доброго.
Вот вам топовый скрин, не благодарите.
О нас заботятся. Война начнется, а мы - хоп - и автономные. Сидим себе на тж спокойно.
что единственная цель закона — обеспечить работу интернета в случае отключения от мировой сети.
Держи балабола. Для этого никакие DPI не нужны, а всё бабло только на них и ушло
Лжец лжёт
Он подчеркнул, что термин иностранного агента придумали в США
Но не подчеркнул чем FARA отличается от нашего закона. Пускай расскажет кто там в США из благотворительных фондов и правозащитников стали иностранными агентами. Им, чтобы присвоить такой статус, нужно доказать, что тебя контролирует иностранное правительство и ты оказываешь влияние на политику США. А у нас достаточно донат от какого-нибудь васяна из Флориды получить.
нарушителям в США грозит до пяти лет тюрьмы
И сколько нарушителей понесли такое суровое наказание? За 50 лет один приговор.
Совсем постарел. Интересно сколько ещё протянет
Паразиты долго живут... К сожалению
Хоть кого-то интересует, что он говорит? М?
вы обозначьте это, чтобы люди знали об этом.
Надо ещё чтоб помечалось кто деньги из бюджета РФ получает.
Всему этому бесконечному и пустому балобольству про "отключение сети из вне" не хватает одного - примера из реальной жизни. А их нет, никого и никогда, даже КНДР или Иран ни от чего не отключали.
"T-T-T-TRIPLE!"
Вот к чему приводит незнание элементарной дискретной математики: граф, где каждый узел имеет кучу связей, у Путина откуда-то вдруг управление имеет.
Если отбросить лишнее раболепие перед западом и так же позабыть путинофобию. То можно и правда увидеть попытки меньше зависеть от политических решений данных « партнеров», которые известны своим лицемерием и периодическими кидками. Как уж будут использовать местные деятели этот закон - вопрос другой, для меня вот далеко не очевидно, что зарубежные пидорги намного лучше чем отечественные. Подобные движения рф понятны, и не происходят без оснований.
Можете минусовать. « Заграница нам поможет» 👌
Объясните кто-нибудь человеку как работает глобальная сеть) спасибо
сама ничего точно не знаешь, а уверенности в правоте дохера)
Я плохо умею объяснять. Поэтому мне не быть учителем(
Окей, бумер
Похоже на аутотренинг
Ну а может лучше миллениал?
закон об автономном рунете не означает, что мы движемся в сторону закрытия интернета
Это значит, что мы не двигаемся.
Это не мы движемся в сторону закрытия интернета, это интернет движется в сторону закрытия нами.