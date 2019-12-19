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Новости
Arthur Khamzin
1961

СК закрыл расследование крушения Ту-154 в Чёрном море из-за отсутствия состава преступления Материал редакции

Постановление о закрытии следствия составляет гостайну.

9 комментариев
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Расследование уголовного дела о крушении самолёта Ту-154 в Чёрном море было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат потерпевших Игорь Трунов.

Трунов заявил, что постановление о прекращении дела составляет государственную тайну. Детали и причины не раскрываются. По данным YouTube-канала «Редакция», дело было закрыто ещё несколько недель назад.

25 декабря 2016 года самолёт Ту-154, летевший на авиабазу Хеймим в Сирии, потерпел крушение в Чёрном море. В катастрофе погибло 92 человека, включая членов экипажа. На борту находились представители Минобороны, журналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

После трагедии СК возбудил уголовное дело о «нарушении правил полётов, повлекших тяжкие последствия» (статья 351 УК РФ). По результатам расследования, Минобороны предполагало, что причиной катастрофы стали ошибки экипажа из-за нарушения пространственной ориентировки.

#новости #катастрофы

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9 комментариев
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Евстафий Селюк

7

Тут и редакции как раз сюжет вышел

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Arthur Khamzin

Евстафий
5

норм. Взять ссылочку из текста и запилить в комменты :D

Ответить

Бдительный Бородавочник

Евстафий
–3

Они в одной рассылке с редакцией, была команда - срочно раздуть эту тему.
История о том как злые русские убивают своих же граждан.

Ответить

George Weiller

Евстафий
0

очень некомфортный по ощущениям выпуск

Ответить

Прекрасен, как Иисус

1

Новость в чем?

Ответить

kruzzenstern

0

Он упал

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Алексѣй Бобковъ

kruzzenstern
0

и утонул

Ответить

Stan Majors

0

версия новой газеты, что пустили в кабину левого чувака?

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сироп от щекотки

–1

Новичкам на тж рекомендую копнуть чуть глубже и найти комменты пашки поцелуева под этой новостью.
Чтоб примерно прикидывать кто вам тут иногда про космос рассказывает. 

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