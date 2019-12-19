Автономный рунет — это свободный рунет, законопроект о домашнем насилии спорный, бан за допинг несправедлив.

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Путин на пресс-конференции​ ​Фото Кремля

19 декабря Владимир Путин в прямом эфире пообщался с журналистами — пресс-конференция затянулась на более чем четыре часа. TJ вёл прямую трансляцию, а теперь выбрал, на наш взгляд, главное, что сказал президент.

В кавычках указаны точные цитаты, без кавычек — слова Путина в пересказе.

Об интернете. Закон об автономном рунете не означает, что мы движемся в сторону закрытия интернета. «Понятия свободного и суверенного интернета не противоречат друг другу».

О признании физлиц иностранными агентами. Нужно избежать расширительного толкования закона. Зачем вообще он нужен: потому что сейчас финансирование из-за рубежа передают именно физлицам, а те —организациям-иноагентам.

О деле Ивана Голунова. Против пяти полицейских, уволенных по делу журналиста «Медузы», возбудили уголовные дела. Постановка вопроса о том, что государство «своих не сдаёт», некорректна. По заказчикам информации нет.

О законопроекте про домашнее насилие. Законопроект не читал, но подробно узнал о нём от Валентины Матвиенко. Отношусь смешанно: я против насилия, в том числе к детям и женщинам, но законопроект ещё нужно обсуждать. Можно же часто обойтись уже существующими нормами.

О двух сроках «подряд». Принимать новую Конституцию не нужно. Первая статья — вообще неприкосновенна. Изменения в целом можно делать, но лишь аккуратно и после продолжительной подготовки. Можно убрать оговорку «подряд» из нормы о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков — это сделает невозможным переизбрание на третий срок.

О бизнесе предполагаемых дочерей. Журналистка «сказала про бизнес, упомянула двух женщин, но ничего не сказала про доли, просто обозначила факт». СМИ нужно «поковыряться там поподробнее» и понять, что именно за бизнес и кто кому в нём помогает. «Иннопрактика» Катерины Тихоновой — это инициатива ректора МГУ для сочетания возможностей науки и образования.

О мусорной реформе. Нужен общественный контроль, увеличение количества предприятия и избавление от серых схем с криминалом. Проблема в том, что отрасли переработки в СССР не было, так что Россия создаёт её сейчас с нуля. Нужно общаться с гражданами, в том числе о местах захоронения мусора.

О допинг-скандале. Решение WADA по бану российского спорта носит политический оттенок не соответствует здравому смыслу и международному праву. Наказывать за допинг нужно индивидуально, чтобы не страдали чистые спортсмены.

О пожарах в Сибири и регионах. В основном пожары были там, где тушить их особенно сложно. Как правило, пожары носят рукотворный характер – это как черные лесорубы, так и обычные граждане. Нужно усовершенствовать систему лесоохраны и работать над улучшением экологии.