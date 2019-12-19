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Сергей Звезда
8010

Что Путин сказал журналистам — главное из четырёхчасовой пресс-конференции-2019 Материал редакции

Автономный рунет — это свободный рунет, законопроект о домашнем насилии спорный, бан за допинг несправедлив.

47 комментариев
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Путин на пресс-конференции​ ​Фото Кремля

19 декабря Владимир Путин в прямом эфире пообщался с журналистами — пресс-конференция затянулась на более чем четыре часа. TJ вёл прямую трансляцию, а теперь выбрал, на наш взгляд, главное, что сказал президент.

В кавычках указаны точные цитаты, без кавычек — слова Путина в пересказе.

Об интернете. Закон об автономном рунете не означает, что мы движемся в сторону закрытия интернета. «Понятия свободного и суверенного интернета не противоречат друг другу».

Путин: закон об автономном рунете не означает…
Президент заявил, что единственная цель закона — обеспечить работу интернета в случае отключения…
tjournal.ru

О признании физлиц иностранными агентами. Нужно избежать расширительного толкования закона. Зачем вообще он нужен: потому что сейчас финансирование из-за рубежа передают именно физлицам, а те —организациям-иноагентам.

О деле Ивана Голунова. Против пяти полицейских, уволенных по делу журналиста «Медузы», возбудили уголовные дела. Постановка вопроса о том, что государство «своих не сдаёт», некорректна. По заказчикам информации нет.

Путин заявил о возбуждении уголовных дел против…
Перед ответом на вопрос президент переспросил: «Голунов, да, его фамилия?».
tjournal.ru

О законопроекте про домашнее насилие. Законопроект не читал, но подробно узнал о нём от Валентины Матвиенко. Отношусь смешанно: я против насилия, в том числе к детям и женщинам, но законопроект ещё нужно обсуждать. Можно же часто обойтись уже существующими нормами.

Путин: я против домашнего насилия, но часто…
Президент не читал текст законопроекта о домашнем насилии, но ему о нем докладывали.
tjournal.ru

О двух сроках «подряд». Принимать новую Конституцию не нужно. Первая статья — вообще неприкосновенна. Изменения в целом можно делать, но лишь аккуратно и после продолжительной подготовки. Можно убрать оговорку «подряд» из нормы о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков — это сделает невозможным переизбрание на третий срок.

О бизнесе предполагаемых дочерей. Журналистка «сказала про бизнес, упомянула двух женщин, но ничего не сказала про доли, просто обозначила факт». СМИ нужно «поковыряться там поподробнее» и понять, что именно за бизнес и кто кому в нём помогает. «Иннопрактика» Катерины Тихоновой — это инициатива ректора МГУ для сочетания возможностей науки и образования.

О мусорной реформе. Нужен общественный контроль, увеличение количества предприятия и избавление от серых схем с криминалом. Проблема в том, что отрасли переработки в СССР не было, так что Россия создаёт её сейчас с нуля. Нужно общаться с гражданами, в том числе о местах захоронения мусора.

О допинг-скандале. Решение WADA по бану российского спорта носит политический оттенок не соответствует здравому смыслу и международному праву. Наказывать за допинг нужно индивидуально, чтобы не страдали чистые спортсмены.

О пожарах в Сибири и регионах. В основном пожары были там, где тушить их особенно сложно. Как правило, пожары носят рукотворный характер – это как черные лесорубы, так и обычные граждане. Нужно усовершенствовать систему лесоохраны и работать над улучшением экологии.

О присвоении Рамзану Кадырову звания Героя России. Глава Чечни ежедневно подвергается опасности, он также принимает участие в различного рода боевых операциях. «Я просто такие указы не подписываю».

Прямая трансляция: Пресс-конференция Путина-2019…
Ah shit, here we go again.
tjournal.ru

#путин #политика #допинг #делоголунова #мусорнаяреформа #автономныйрунет

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Путин: закон об автономном рунете не означает, что мы движемся в сторону закрытия интернета
Президент заявил, что единственная цель закона — обеспечить работу интернета в случае отключения от мировой сети.
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47 комментариев
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Dragan Velimirovic

48

Что важного Путин сказал журналистам

Ничего.

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Владислав Цыплухин

Dragan
36

Только подумал, что в таком виде статья собрала бы больше трафика.

Ответить

Арсен Сиюхов

Dragan
22

Чорд бля

Ответить

Аркадий Иванов

Арсен
2

Пожиратели лайков хреновы.

Ответить

Сергей Звезда

Dragan
6

ну всё, нанимаем тебя

Ответить

Владислав Цыплухин

Сергей
3

И меня!

Ответить

Сергей Звезда

Владислав
6
Ответить

Vyacheslav Gorin

Сергей
2
Ответить

Константин Курасов

Сергей
0

Спалили твинк Влада?

Ответить

Максим Кохович

Сергей
0

Президентом?

Ответить

Озорной Лис

12
Ответить

That cat

Озорной
0

Хатты-бандеровцы

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

8

О законопроекте про домашнее насилие.

"Можно же часто обойтись уже существующими нормами"

Да, прямо как с Женей из вчерашнего поста. Оштрафовать больную наглухо мамашу на 7к и отправить дальше пиздить дочь
Вместо слов "мамаша" и "дочь" так же шикарно подойдут "муж" и "жена"

Ответить

PK

Maksim
9

Так вопрос к опеке и ментам, почему они не реагировали вменяемо. Существующих норм им и впрям бы хватило, чтоб мамашу упечь в тюрячку, а дочку в детдом.

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

PK
4

Нормальная реакция ментов и закончилась штрафом на 7к, потому что "...побои не нанесли ущерба физическому здоровью девочки". Вменяемая реакция на одном уровне давится всей остальной системой.
Если можно обойтись текущими нормами, то тогда почему множество детей и жён и не доходят до мусарни даже? Такие противоправные действия реально изувечивают людей, в психологическом плане тоже. После лет пяти такого дерьма, даже если тиран просто испарится — ты уже совсем не тот, что до этого
А нельзя обойтись текущими нормами потому, что не работает самое главное правило: не допускать мразей и бесчеловечных бюрократичных роботов ХОТЯ БЫ до должностей в этой сфере. В опеку уж точно

Ответить

PK

Maksim
–1

А нельзя обойтись текущими нормами потому, что не работает самое главное правило: не допускать мразей и бесчеловечных бюрократичных роботов ХОТЯ БЫ до должностей в этой сфере. В опеку уж точно

Примут вот закон, по которому мусор сможет выселить кого угодно по первому звонку, и бесчеловечные мрази и роботы начнут его применять. Заживут тогда задроченные женщины и дети!

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

PK
0

Согласен, в крайности вдаваться не надо. Признаюсь даже, что я как наш Батюшка, не читал законопроект. Но о домашнем насилии и противодействии ему я говорил сейчас безотносительно того, что сейчас собираются принять

Ответить

PK

Maksim
2

Главное, чтоб приняли что-нибудь, да.

Ответить

Maksim

PK
0

о домашнем насилии и противодействии ему я говорил сейчас безотносительно того, что сейчас собираются принять

Главное, чтоб приняли что-нибудь, да.

Если ты попытался озвучить моё мнение, то я грущу(
Пикрил пруф

Ответить

CiZerin

PK
0

Забавно, как негодуют, когда что-то решается исключительно вмешательством президента и при этом негодуют от его невмешательства.

Ответить

Большой Котик

8

Вы что реально ожидаете, что он неожиданно скажет, что-то типо да я прикаловался гайз, на самом деле я клёвый парень, сейчас мы отменим всю хуйню которую я вводил раньше.

У людей в таком возрасте может стать только хуже, а просветления ждать не стоит.

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Большой
0

Ну, если он посидит на ЛСД, то ещё можно дождаться озарения:)
Главное чтобы не перебрал

Ответить

Константин Курасов

Maksim
1

ЛСД даёт ключики от импринтинга, но нихрена не гарантирует положительный результат. Бэд трип словит, и вэлком ядерный холокост

Ответить

Nikita

Константин
0

Ну хоть какой-то экшен

Ответить

Константин Курасов

Nikita
1

Фанаты фаллаута уже и на такое готовы

Ответить

Посторонний

Maksim
0

Главное, чтобы перебрал. Аллаху пора принять ислам.

Ответить

NiemandDa

Посторонний
1

Проблема ЛСД в том, что там летальная доза в сотнях килограммов

Ответить

Посторонний

NiemandDa
0

 эффективной дозой для человека, которая составляет 0.0003-0.001 мг/кг

http://zdorovyegoroda.ru/smertelnaya-doza-i-toksichnost-lsd/
Отношение активной дозы и смертельной у ЛСД. как и псилобицина, 1 к 1000.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A1%D0%94 Получаем ~ 75 мг на человека весом 75 кг, мг - 10 в минус 3 грамма, т.е. 0,075 грамм или менее.

 летальная доза в сотнях килограммов

Что угодно, принятое сотнями кг (или раза в 2 более своего веса, вероятно даже меньше - я перестраховался) за сутки, убъёт. Даже 6 литров воды за час, например (см. https://www.compoundchem.com/2014/07/27/lethaldoses/ и https://www.healthline.com/health/how-much-water-can-kill-you ).

Ответить

Озорной Лис

Большой
0

вы что реально ожидаете, что он неожиданно скажет

Нет. Все ждут, что он когда-нибудь скажет "я устал, я ухожу"
Или казус там может произойдет ... усы у Пескова отклеятся )
ну или как в 2013-м будет слышно суфлера, который ему в ухо текст читал лол ))

Ответить

Nikita

Озорной
0

Что за тема с суфлером?

Ответить

Озорной Лис

Nikita
0

тут мизерная нарезка. 
Особенно хорошо слышно в 2011-м.
https://www.youtube.com/watch?v=5jclLYkXi3c

Я в начале думал смонтировали. Но нет )
Под видео в описании ссылки на оригинальные трансляции и таймкоды, на которых можно услышать посторонний шепот суфлера. Я даже находил трансляцию выложенную на сайте канала Россия и там тот же "шепот". Да и по его поведению и мимике видно, 
что он вслушивается ))

Ответить

Дмитрий Орлов

5

Глава Чечни ежедневно подвергается опасности, он также принимает участие в различного рода боевых операциях.

Операция по ликвидации Бориса Немцова

Ответить

Georgiy Batalov

Дмитрий
3

За тобой выехали, ежжи

Ответить

Дмитрий Орлов

Georgiy
1

Слава Аллаху я под защитой нурсултана 

Ответить

Keka Yobikov

Дмитрий
1

Это который город?

Ответить

Святозавр

0

Это мы все знаем.
Войну никому не объявил?

Ответить

Воронеж

Святозавр
15

Если только нам

Ответить

Святозавр

Воронеж
0

Путин объявил войну Воронежу?

Ответить

Дмитрий Орлов

Святозавр
0

Ночью без объявления войны Воронеж подвергся бомбардировке...

Ответить

Настя Иванова

3

Так а вот это почему не добавили? Это же самое главное, по-моему. 

Путин предложил сделать невозможным переизбрание…
Фото: пресс-служба Кремля Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции…
varlamov.ru
Ответить

Сергей Звезда

Настя
2

Добавил. Мы ещё сейчас расскажем об этом отдельно и подробнее

Ответить

Настя Иванова

Сергей
1

Спасиб.

Ответить

Сергей Звезда

Настя
1

тебе спасибо

Ответить

Olga Kalashinkova

2

Вэбинар "как говорить много, и ничего по делу"

Ответить

Keka Yobikov

Olga
0

Филиал «бизнес молодости»

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0

https://www.youtube.com/watch?v=m3doQKa1BNg

Ответить

Антон Багриев

0

Хочется надеяться, что я правильный сделал вывод из его ответа про президентские сроки - он похоже не собирается переизбираться дальше. И на этом хоть спасибо.

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