Прямой эфир
Автономный рунет — это свободный рунет, законопроект о домашнем насилии спорный, бан за допинг несправедлив.
19 декабря Владимир Путин в прямом эфире пообщался с журналистами — пресс-конференция затянулась на более чем четыре часа. TJ вёл прямую трансляцию, а теперь выбрал, на наш взгляд, главное, что сказал президент.
В кавычках указаны точные цитаты, без кавычек — слова Путина в пересказе.
Об интернете. Закон об автономном рунете не означает, что мы движемся в сторону закрытия интернета. «Понятия свободного и суверенного интернета не противоречат друг другу».
О признании физлиц иностранными агентами. Нужно избежать расширительного толкования закона. Зачем вообще он нужен: потому что сейчас финансирование из-за рубежа передают именно физлицам, а те —организациям-иноагентам.
О деле Ивана Голунова. Против пяти полицейских, уволенных по делу журналиста «Медузы», возбудили уголовные дела. Постановка вопроса о том, что государство «своих не сдаёт», некорректна. По заказчикам информации нет.
О законопроекте про домашнее насилие. Законопроект не читал, но подробно узнал о нём от Валентины Матвиенко. Отношусь смешанно: я против насилия, в том числе к детям и женщинам, но законопроект ещё нужно обсуждать. Можно же часто обойтись уже существующими нормами.
О двух сроках «подряд». Принимать новую Конституцию не нужно. Первая статья — вообще неприкосновенна. Изменения в целом можно делать, но лишь аккуратно и после продолжительной подготовки. Можно убрать оговорку «подряд» из нормы о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков — это сделает невозможным переизбрание на третий срок.
О бизнесе предполагаемых дочерей. Журналистка «сказала про бизнес, упомянула двух женщин, но ничего не сказала про доли, просто обозначила факт». СМИ нужно «поковыряться там поподробнее» и понять, что именно за бизнес и кто кому в нём помогает. «Иннопрактика» Катерины Тихоновой — это инициатива ректора МГУ для сочетания возможностей науки и образования.
О мусорной реформе. Нужен общественный контроль, увеличение количества предприятия и избавление от серых схем с криминалом. Проблема в том, что отрасли переработки в СССР не было, так что Россия создаёт её сейчас с нуля. Нужно общаться с гражданами, в том числе о местах захоронения мусора.
О допинг-скандале. Решение WADA по бану российского спорта носит политический оттенок не соответствует здравому смыслу и международному праву. Наказывать за допинг нужно индивидуально, чтобы не страдали чистые спортсмены.
О пожарах в Сибири и регионах. В основном пожары были там, где тушить их особенно сложно. Как правило, пожары носят рукотворный характер – это как черные лесорубы, так и обычные граждане. Нужно усовершенствовать систему лесоохраны и работать над улучшением экологии.
О присвоении Рамзану Кадырову звания Героя России. Глава Чечни ежедневно подвергается опасности, он также принимает участие в различного рода боевых операциях. «Я просто такие указы не подписываю».
Что важного Путин сказал журналистам
Ничего.
Только подумал, что в таком виде статья собрала бы больше трафика.
Чорд бля
И меня!
О законопроекте про домашнее насилие.
"Можно же часто обойтись уже существующими нормами"
Да, прямо как с Женей из вчерашнего поста. Оштрафовать больную наглухо мамашу на 7к и отправить дальше пиздить дочь
Вместо слов "мамаша" и "дочь" так же шикарно подойдут "муж" и "жена"
Нормальная реакция ментов и закончилась штрафом на 7к, потому что "...побои не нанесли ущерба физическому здоровью девочки". Вменяемая реакция на одном уровне давится всей остальной системой.
Если можно обойтись текущими нормами, то тогда почему множество детей и жён и не доходят до мусарни даже? Такие противоправные действия реально изувечивают людей, в психологическом плане тоже. После лет пяти такого дерьма, даже если тиран просто испарится — ты уже совсем не тот, что до этого
А нельзя обойтись текущими нормами потому, что не работает самое главное правило: не допускать мразей и бесчеловечных бюрократичных роботов ХОТЯ БЫ до должностей в этой сфере. В опеку уж точно
А нельзя обойтись текущими нормами потому, что не работает самое главное правило: не допускать мразей и бесчеловечных бюрократичных роботов ХОТЯ БЫ до должностей в этой сфере. В опеку уж точно
Примут вот закон, по которому мусор сможет выселить кого угодно по первому звонку, и бесчеловечные мрази и роботы начнут его применять. Заживут тогда задроченные женщины и дети!
Согласен, в крайности вдаваться не надо. Признаюсь даже, что я как наш Батюшка, не читал законопроект. Но о домашнем насилии и противодействии ему я говорил сейчас безотносительно того, что сейчас собираются принять
Вы что реально ожидаете, что он неожиданно скажет, что-то типо да я прикаловался гайз, на самом деле я клёвый парень, сейчас мы отменим всю хуйню которую я вводил раньше.
У людей в таком возрасте может стать только хуже, а просветления ждать не стоит.
Ну, если он посидит на ЛСД, то ещё можно дождаться озарения:)
Главное чтобы не перебрал
ЛСД даёт ключики от импринтинга, но нихрена не гарантирует положительный результат. Бэд трип словит, и вэлком ядерный холокост
Ну хоть какой-то экшен
Главное, чтобы перебрал. Аллаху пора принять ислам.
Проблема ЛСД в том, что там летальная доза в сотнях килограммов
эффективной дозой для человека, которая составляет 0.0003-0.001 мг/кг
http://zdorovyegoroda.ru/smertelnaya-doza-i-toksichnost-lsd/
Отношение активной дозы и смертельной у ЛСД. как и псилобицина, 1 к 1000.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A1%D0%94 Получаем ~ 75 мг на человека весом 75 кг, мг - 10 в минус 3 грамма, т.е. 0,075 грамм или менее.
летальная доза в сотнях килограммов
Что угодно, принятое сотнями кг (или раза в 2 более своего веса, вероятно даже меньше - я перестраховался) за сутки, убъёт. Даже 6 литров воды за час, например (см. https://www.compoundchem.com/2014/07/27/lethaldoses/ и https://www.healthline.com/health/how-much-water-can-kill-you ).
вы что реально ожидаете, что он неожиданно скажет
Нет. Все ждут, что он когда-нибудь скажет "я устал, я ухожу"
Или казус там может произойдет ... усы у Пескова отклеятся )
ну или как в 2013-м будет слышно суфлера, который ему в ухо текст читал лол ))
тут мизерная нарезка.
Особенно хорошо слышно в 2011-м.
https://www.youtube.com/watch?v=5jclLYkXi3c
Я в начале думал смонтировали. Но нет )
Под видео в описании ссылки на оригинальные трансляции и таймкоды, на которых можно услышать посторонний шепот суфлера. Я даже находил трансляцию выложенную на сайте канала Россия и там тот же "шепот". Да и по его поведению и мимике видно,
что он вслушивается ))
Глава Чечни ежедневно подвергается опасности, он также принимает участие в различного рода боевых операциях.
Операция по ликвидации Бориса Немцова
За тобой выехали, ежжи
Слава Аллаху я под защитой нурсултана
Это мы все знаем.
Войну никому не объявил?
Так а вот это почему не добавили? Это же самое главное, по-моему.
Вэбинар "как говорить много, и ничего по делу"
Хочется надеяться, что я правильный сделал вывод из его ответа про президентские сроки - он похоже не собирается переизбираться дальше. И на этом хоть спасибо.