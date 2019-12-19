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Новости
Сергей Звезда
32 081

У здания ФСБ на Лубянке устроили стрельбу. Несколько человек, включая нападавшего, убиты Материал редакции

Изначально была информация о трёх нападавших, ворвавшихся в приёмную ФСБ. Позже ведомство заявило, что стрелок был один, и в здание он не входил.

292 комментария
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Фото Евгения Фельдмана для «Медузы»

Неизвестный открыл стрельбу из автомата в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке. Информацию об этом подтвердили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Есть информация о погибших и пострадавших. Позже в ФСБ объявили о нейтрализации нападавших.

Источник «Открытых медиа» в ФСБ сообщил, что огонь открыли в приёмной здания. Информация о количестве нападавших различается. Источники RT и «Росбалта» в ФСБ говорят о троих нападавших, которые вошли в приёмную и начали стрельбу. Двоих из них якобы убили во время перестрелки с охраной, после чего последний из нападавших выбежал на улицу, забаррикадировался в одном из помещений дома на Большой Лубянке и продолжил отстреливаться. Во время штурма его убили.

ФСБ сообщает, что нападавший был всего лишь один, и его нейтрализовали. Как пишет RT, в здании остался чемодан. Район Лубянки оцеплен: после начала стрельбы в Москве объявили план «Сирена», но после нейтрализации нападавшего его отменили. На месте перестрелки работают сапёры.

Обновлено 20:00: В Центре общественных связей ФСБ России подтвердили, что нападавших было трое: «Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной».

Спецслужбы квалифицируют данное происшествие как теракт, заявили в ФСБ России.

Обновлено 20:13: В ФСБ снова поменяли официальную позицию по поводу количества нападавших — теперь в ведомстве говорят, что нападавший был один, и в здание ФСБ он не проникал. «Агентство Москва», передававшее слова ведомства о трёх стрелках, удалило новость.

Информация о пострадавших тоже различается. Минздрав сообщил, что при стрельбе на Лубянке двое сотрудников ФСБ получили «крайне тяжёлые ранения», позже официальное количество пострадавших увеличилось до пяти. Позже в ФСБ подтвердили, что один из сотрудников погиб. Также известно о погибшем сотруднике ГИБДД.

По данным Telegram-канала 112, погибло не менее трёх человек. Mash сообщил о двух пострадавших. Baza также пишет, что в ходе перестрелки ранили троих, и один из них погиб.

Путину, который 19 декабря провёл большую пресс-конференцию в Москве, доложили о стрельбе на Лубянке, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Фото и видео с места перестрелки

Осторожно: На некоторых видео есть фрагменты со стрельбой по людям.
Первые секунды перестрелки на Лубянке Источник Telegram-канал Mash
​Видео перестрелки на Лубянке Источник Telegram-канал Baza​
Одного из раненых уносят на носилках Источник Telegram-канал Baza
baza @bazabazon
Видео нападения на здание ФСБ на Лубянке. Стрелок обстреливает окна здания, укрывшись за колоннами дома напротив. https://t.co/QFmdZLUHAR
CIT @CITeam_ru
Издание Baza опубликовало видео с моментом убийства третьего нападавшего. Виден рюкзак, тёмная одежда и оружие, напоминающее автомат https://t.co/9IIayG9CUH
Медиазона @mediazzzona
В районе места происшествия на Лубянке сейчас так. Видео: Дмитрий Швец / Медиазона https://zona.media/chronicle/lbnk https://t.co/F6UPOqM977
козлов @petrkozlov
Полиция всех вытесняет вниз по улице. Появился сотрудник в каске и с автоматом https://t.co/X2erbv80Tw
Наташа Зотова @natashazotova
Смотрели Звездные войны в Детском мире на Лубянке, выходим - а вокруг автоматчики в куртках ФСБ, перекрытия и скорые https://t.co/LjZdJCC8Mv

#новости #происшествия #стрельбаналубянке

Спасибо за наводку Женя Кузьмин
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292 комментария
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пепси

61

сотрудник ФСБ

А ну значит людей не задело, хорошо

Ответить

dmzkrsk

пепси
105

Зачем тогда боевые патроны, если стаканчиков бы хватило

Ответить

Keka Yobikov

dmzkrsk
18

Стаканчики дают дебаф на 3 года.

Ответить
3 комментария

jname

dmzkrsk
20

Но стаканчики вроде на росгвардию действуют

Ответить
1 комментарий

Аркадий Иванов

пепси
8

Фи, как грубо.

Ответить

Комментарий удален

Mykola Glushchenko

Dmitry
6

Чтоб ты сдох

пидор

выебанный

Как будто что-то плохое

Ответить
38 комментариев

пепси

Dmitry
1

Ну так поспособствуй

Ответить
1 комментарий

Илья Кукушкин

Dmitry
1

Не надо так на этих болезных реагировать. Поставь в игнор

Ответить
14 комментариев

Комментарий удален

4 комментария

Alex Fielding

117

*от нападавших остался чемодан*
лут

Ответить

Иван Курбатов

Alex
31

По классике жанра - распечатка почты Нэвельного и конверт с 5$ и адресом Лёши

Ответить

Mykola Glushchenko

Иван
9

И визитка правого сектора

Ответить

Святозавр

Alex
3

Может квестовый?

Ответить

Vlad is love 🖤

Alex
1

это лучший комментарий года.

Ответить

Nikita B

Vlad
–2

По соотношению лайков на букву камента?

Ответить

Yaroslav Brandtner

36

Читаю коменты, народ явно неадекватный. Одни ржут, другие спешат одну глупость переплюнуть другой.

Ответить

badkid

Yaroslav
176
Ответить

rdkl

Yaroslav
38

Одни ржут

Расскажи плиз, над чем именно ты нам разрешаешь смеяться

Ответить

Артур Логвинов

Yaroslav
28

Вот это новости, неадекватный народ на TJ

Ответить

Litnikov Danil

Yaroslav
4

Рассказывай, какая должна быть единственно правильная реакция

Ответить

Олег Ивахнов

Litnikov
13

Спрятаться и снимать видос через селфи палку

Ответить
2 комментария

Yaroslav Brandtner

Litnikov
0

Да даже если не смотреть видео, почитай комменты в твиттере, на других ресурсах, одни угорают, другие херню пишут

Ответить
1 комментарий

hyposlasher

Yaroslav
9

охуел с видосов где народ стоит вплотную к окнам, снимает на телефон и ржет

Ответить

Kirill Korenev

hyposlasher
2

Это довольно частая реакция на резкий прилив адреналина

Ответить

Евстафий Селюк

hyposlasher
0

а ты бы что делал?

Ответить
9 комментариев

Alexander Arhipov

hyposlasher
0

еще больше oxyеешь когда на смеявшихся дела заведут

Ответить

Ded Pihto

Yaroslav
8

Нет чтобы молча порадоваться смерти полицаев предателей родины служащих оккупантам с двойным гражданством сидящих в кремле

Ответить

пепси

Yaroslav
6

В стране сюр происходит тут и там, а ты про "неадекватность" лол

Ответить

bro mi

Yaroslav
–2

Ты из вторых, видимо?

Ответить

Ilya Sidyakin

82

Перестрелка и куча полиции бегает в полной амуниции. Что делать? Правильно, стоять у окна в полный рост, снимать на камеру и хихикать

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Ilya
11

Бабы, что с них взять

Ответить

Василий Лебедев

Дмитрий
7

Они всегда в домике, ведь девочек бить нельзя.

Ответить

пепси

Ilya
6

Правильно говоришь: следовало пригнувшись рукой вытянутой снимать

Ответить

bro mi

Ilya
1

Опять майдановские снайперы, что ж ты будешь делать.

Ответить

Михаил Ткаченко

Ilya
0

Они наверно про рикошет ничего не слышали 

Ответить

Litnikov Danil

54

Не то что в эти ваши 90е

Ответить

Твиттерский Жук

Litnikov
81

В 90-е люди голыми ходили и в пещерах жили

Ответить

Аркадий Иванов

Твиттерский
58

Ещё электричества не было, и драки за джинсы с кока-колою.

Ответить

jname

Твиттерский
14

И меняли каменные топоры на сникерсы

Ответить
2 комментария

Владимир Дыркин

80

не у всех выдержала психика смотреть  сказочного

Ответить

робот-бёрдвотчер

Владимир
8

Да это он и бегал.

Ответить

даня

Владимир
4

прочитал "смерть сказочного" и охуел

Ответить

web-watcher

Владимир
1

лучший коммент!

Ответить

badkid

41

Владимиру Путину доложили о стрельбе на Лубянке. Сейчас президент находится в БКЗ на концерте в честь Дня работника органов безопасности России. 

ААААААА

Ответить

Yaroslav Maltsev

badkid
3

Путин на вечере в честь Дня работника органов безопасности: В последние годы растёт количество предотвращённых преступлений террористической направленности. С начала года 54 таких преступления было пресечено, в том числе 33 теракта. Все мы хорошо понимаем, что за каждой заранее раскрытой преступной акцией, за каждым заранее раскрытым преступным замыслом, несостоявшимся терактом – спасённые человеческие жизни. Терроризм – коварный и опасный враг, и борьба с ним должна продолжаться системно и решительно. Экстремизмы в любой форме – это угроза демократии, правам и свободам человека

Ответить

Kir Kirsky

Yaroslav
2

54 теракта за год? Почему не 540, или 5400, чего мелочиться. Зато больше звездочек можно было бы дать. 

Ответить

Никита Мык

–7

Комментаторы неадекватны, как можно шутить на смертями людей ?

Ответить

badkid

Никита
46

В здании ФСБ нет людей :)

Ответить

foxovsky

badkid
–5

ряя менты не люди
@
товарищ майор, ну примите пожалуйста заявление что у меня телефон украли(

Ответить
24 комментария

Максим Терехов

badkid
5

Уборщики тоже не люди?)) 

Ответить
2 комментария

Олег Ивахнов

badkid
5

Отвратительное обобщение недостойное интеллигентного человека.

Ответить
1 комментарий

Ilia Gurtovoy

badkid
0

Есть но они в безопасных клетках

Ответить
1 комментарий

Василий Лебедев

Никита
17

Смерть - неотъемлемая часть жизни в нашей Вселенной. Шутить можно над чем угодно.

"Спят планетные системы, звёзды спят; 
Тепловая смерть вселенной ждёт ребят.
Солнышко устало очень,
больше нам светить не хочет.
Гелий, выгорай.
Баю-бай."

Смотри, это шутка над смертью сразу миллиардов цивилизаций. Взорвись от злости что ли.

Ответить

Константин Курасов

Никита
9

Ну вот настолько бандитская репутация у ФСБ.
Никто же особо не жалеет погибших террористов или бандитов?
А любую репутацию надо заработать.

Ответить

Василий

Константин
0

Я жалею 

Ответить
4 комментария

Святозавр

Никита
4

Ты, видимо, не заходил сюда, когда бомбы на Хиросиму и Нагасаки скинули.

Ответить

Georgiy Batalov

Никита
2

Легко

Ответить

Паша Красников

Никита
1

Легко и непринуждённо

Ответить

Yaroslav Brandtner

14

Кто-то писал про год без терактов 

Ответить

Сергей Морозов

Yaroslav
32

Конечно! И скоро объявят, что стреляли не из АК, а из хулиганских побуждений.

Ответить

Никита Евдокимов

Сергей
43

И не стреляли, а раздались хлопки

Ответить
6 комментариев

Константин Курасов

Yaroslav
0

походу кого-то бомбануло с перезидентской речи

Ответить

Myemptyblog

25

Не хотели как в Париже - получили как в Африке. Но ничего, главное что НЕ ДЕВЯНОСТЫЕ.

Ответить

Искусный Дворянин

18

Я в шоке от комментариев первого видео, инстателки, которые еле закончился жур фак, сидят, попиваюи коктельчики, хихикают, когда у них через окно стреляют и началась реальная перестрелка блять

Ответить

Georgiy Batalov

Искусный
3

И что

Ответить

Искусный Дворянин

Georgiy
5

Да ниче, еще бы вышли и сказали: стреляй блять, я на журфаке училась

Да и ничего смешного и веселого в этом нет

Ответить
4 комментария

Игорь Голованов

17

У коренных горных Москвичей Свадьба?

Ответить

Mike

Игорь
4

в Малиновке

Ответить

Игорь Голованов

Mike
0

Это в Дагестане?)

Ответить
1 комментарий

Marhal_New _Arleana

14

- I hear SHOTS!!
- Please mam calm down. What y kind of shots?
- RRRATATA

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Marhal_New
5
Ответить

Екатерина Кузнецова

15

Осторожно: На некоторых видео есть фрагменты со стрельбой по людям.

Ответить

робот-бёрдвотчер

12

Не стрельбу, а хлопки же.

Ответить

Владимир Дыркин

робот-бёрдвотчер
3

https://twitter.com/mudakoff/status/1207689697327235072   очень активная стрельба

#MDK @mudakoff
По последним данным стрелков было трое, оставшийся в живых забаррикадировался и продолжает стрельбу

https://t.co/oPHeRHRBGH
Ответить

Danila Poyarkov

10
Ответить

Yegor Lukyanov

Danila
0

Ещё и в центре траблы со связью, по крайней мере на Третьяковской

Ответить

Павел Макров

9

Интересно, а почему пакет яровой не помог их повязать заранее?

Ответить

Паша Красников

Павел
3

Потому что Telegram не отдаёт ключ

Ответить

Владимир Дыркин

4

а ещё телегу начали  глушить

Ответить

bro mi

Владимир
9

Судя по спаму в каналах, чот не очень глушится.

Ответить

Ded Pihto

bro
3

Это климова глушат походу

Ответить

Dmitry Kurtsev

Владимир
1

тоже заметил, как только новость проскочила, то сразу тормоза начались.

и не у нас одних

Telegram не работает. Текущие проблемы и…
Что с Telegram сегодня. Сервис не грузится? Мы расскажем, что происходит.
downdetector.ru
Ответить

Посторонний

Dmitry
1

У меня фурычит нормально.

Ответить

Словесный Интервент

Владимир
0

У меня тоже не грузилась без vpn

Ответить

bro mi

Словесный
0

Террористы 100% тоже не подготовились.

Ответить

Danil Shch

7

контр террорист вин, сектор клир

Ответить

Дитковский

4

Какого хера поменяли автора? Толком ничего нового не добавили. Вам настолько не нравится @hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ?

Ответить

ɥh

Дитковский
5

щас бы еще рт верить, пиздец статью испортили 

Ответить

Artyom Dmitriev

ɥh
7

От нападавших остался чемодан, ору. Это как от нападавших осталось мокрое место, только чемодан.

Ответить

Посторонний

ɥh
0

К сожалению всякие RT и Mash/Life получают инфу напрямую от полицаев, оперативно порой.

Ответить
1 комментарий

Yaroslav Maltsev

–1

На всех объектах ФСБ объявлен план «Крепость».

Ответить

hyposlasher

Yaroslav
16

40 градусов?

Ответить

Ruslan Sviridov

hyposlasher
7

План крепость

Ответить

Yaroslav Maltsev

hyposlasher
1

Духа

Ответить

Святозавр

Yaroslav
0
Ответить

andorus

5

Ну тут все понятно, Морфеуса спасали.

Ответить

Илья Ильин

1

Началось?

Ответить

Сергей Ляхов

Илья
9

в колхозе утро

Ответить

Словесный Интервент

1

Пиздец, ведь террористы (или кто там напал) могли растрелять толпы случайных прохожих, которые гуляют по городу на Рождественском фестивале. 

Ответить

Georgiy Batalov

Словесный
5

Врядли. Думаю тут специально красных валили

Ответить

Словесный Интервент

Georgiy
2

Судя по видео там случайных прохожих было в избытке, кто куда попадет во время стрельбы непонятно, зацепить кого угодно могло. 
Но меня беспокоит и сам факт, что кто-то сумел разработать план и осуществить его в центре Москвы, уже как-то отвык от подобного уровня опасности. 

Ответить
31 комментарий

Alex Blush

Словесный
1

Ответить

Словесный Интервент

Alex
5

Откуда нам знать какой план у этих террористов был, сам факт, что в центре Москвы такое происходит пугает. 

Ответить

Словесный Интервент

Alex
–2

а почему ты переписал свой комментарий? Испугался, что приедут и заберут?

Ответить
3 комментария

Sergey Akhrem

Словесный
0

но не хотели

Ответить

Игнат Теремов

3
Ответить

Pavel Osadchuk

2

А если к вам приедут те люди, которые в лагерях сидят? Понравится? Вы также дадите им свободно гулять по своим городам? 

Приехали погулять видимо

Ответить

Волчаркин

2

Это у Володи после пресухи кукуха отъехала?

Ответить

Дмитрий Еруков

2

Из всей статьи интересного узнал, что в детском мире есть кинотеатр

Ответить

Aljona Semenova

1

прям традиция устраивать акции устрашения приуроченные к медийным появлениям Путина, то в питере, теперь тут?

Ответить

Настя Иванова

0

Жесть какая, перед каждым новым годом этот пиздец. 

Ответить

Паша Красников

Настя
3

Надо же чтобы люди радовались в этот прекрасный праздник

Ответить

Фёдор Трофимов

1

В приемной спецслужбы. Похоже что то не поделили.

Ответить

Vadim Nemnasev

1

Там мэш пишет, что снова стрельба (19:22), так что видимо не всех нейтрализовали

Ответить

Fores Show

1

.

Ответить

Реакция Пса

1

Так совпало.

Стрельбе у ФСБ и пресс-конференция Фараона.

Вряд ли такие совпадения случайны.

Ответить

Роман Масленников

–1

Бл ппц новости под Новый год 🤬

Ответить

Паша Красников

Роман
0

До Нового года целых полторы недели. Ты уже отмечаешь, что ли?

Ответить

пепси

Паша
2

Уже накатил

Ответить

badkid

Паша
0

Считаю необходимым винить все эти украшательства вокруг. Тебя форсируют уже скорее радоваться Новому Году, вот люди за полторы недели и начинают впадать в праздничный анабиоз.

Ответить

NadoPodumat

Роман
0

А что не так? Охуенная новость👍🏼

Ответить

Сергей Колегов

0

Если интересно
https://twitter.com/varlamov/status/1207685025820487680

Ilya Varlamov @varlamov
‼️ Около здания ФСБ в центре Москвы неизвестный открыл стрельбу из автомата. По предваительным данным, есть погибший.

https://varlamov.ru/3718086.html https://t.co/fXyfkbinzm
Ответить

Yaroslav Maltsev

Сергей
0

Женщины бегут, мужчины идут

Ответить

Ded Pihto

Yaroslav
0

Худеют

Ответить

фиолетовый бобер

0

Mash в тг канале рассказывают в лайве

Ответить

Brown Zweig

0

Когда в американцы слышут стрельбу они убегают и прячутся, а тут наоборот достают телефоны и хихикают

Ответить

Ded Pihto

Brown
0

Ну и норм чё как белки истирички то

Ответить

Fores Show

0

.

Ответить

Glan

Fores
0

  это капт парни он щя за ск отлетит и за пг

Ответить

Посторонний

0
Ответить

Паша Красников

0

Показательные выступления для Путина?

Ответить

Иван Гессе

0

https://t.me/breakingmash/15410
возможно конечно так нарезано, но по видосу ощущение что дпсник там долго лежал, пока не особо вдалеке ходили люди и ездили машины

Ответить

Mezzo Deesa

0

Пример реальной политики.
А вы говорите в россии политики нет.

Ответить

Посторонний

0

Пока представляется, что это скорей исламисты, а не политические, к сожалению.

Ответить

andrey adamovich

0

Как вооруженные нападающие зашли в приемную? Там рамок нет? Или охранники из того же чопа, что лицей охранял?

Ответить

NadoPodumat

0

Кто этот герой?! Человек Года.

Ответить

Дмитрий Евсеев

0

Позже с ФСБ подтвердили

че за колхозники новости пишут 

Ответить

Сергей Звезда

Дмитрий
0

поправили, спасибо

Ответить

Дмитрий Евсеев

Сергей
0

Спасибо!

Ответить

Georgiy Batalov

0

Там фоточки стрелка подвезли

Ответить

Андрей Гоцев

0

Странно что не было оповещения на экране телефона , как о смерти Юрия Михайловича

Ответить

Mr. LoveJoy

0

Бло, стремно, а я ведь там вчера проходил

Ответить

Комментарий удален

Ded Pihto

mr
0

Герой!

Ответить

Stan Majors

0

Напоминают не расслабляться

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

отметили день работника 

Ответить

Игорь Янович

–5

Это им не детские садики захватывать и в больницах с