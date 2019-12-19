У здания ФСБ на Лубянке устроили стрельбу. Несколько человек, включая нападавших, убиты

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В ФСБ заявили, что рассматривают произошедшее как теракт.
Неизвестный открыл стрельбу из автомата в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке. Информацию об этом подтвердили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Есть информация о погибших и пострадавших. Позже в ФСБ объявили о нейтрализации нападавших.
Источник «Открытых медиа» в ФСБ сообщил, что огонь открыли в приёмной здания. Информация о количестве нападавших различается. Источники RT и «Росбалта» в ФСБ говорят о троих нападавших, которые вошли в приёмную и начали стрельбу. Двоих из них якобы убили во время перестрелки с охраной, после чего последний из нападавших выбежал на улицу, забаррикадировался в одном из помещений дома на Большой Лубянке и продолжил отстреливаться. Во время штурма его убили.
ФСБ сообщает, что нападавший был всего лишь один, и его нейтрализовали. Как пишет RT, от нападавших в здании остался чемодан. Район Лубянки оцеплен: после начала стрельбы в Москве объявили план «Сирена», но после нейтрализации нападавшего его отменили. На месте перестрелки работают сапёры.
Обновлено 20:00: В Центре общественных связей ФСБ России подтвердили, что нападавших было трое: «Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной».
Спецслужбы квалифицируют данное происшествие как теракт, заявили в ФСБ России.
Обновлено 20:13: В ФСБ снова поменяли официальную позицию по поводу количества нападавших — теперь в ведомстве говорят, что нападавший был один, и в здание ФСБ он не проникал.
Информация о пострадавших тоже различается. Минздрав сообщил, что при стрельбе на Лубянке двое сотрудников ФСБ получили «крайне тяжёлые ранения», позже официальное количество пострадавших увеличилось до пяти. Позже с ФСБ подтвердили, что один из сотрудников погиб. Также известно о погибшем сотруднике ГИБДД.
По данным Telegram-канала 112, погибло не менее трёх человек. Mash сообщил о двух пострадавших. Baza также пишет, что в ходе перестрелки ранили троих, и один из них погиб.
Путину, который 19 декабря провёл большую пресс-конференцию в Москве, доложили о стрельбе на Лубянке, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
сотрудник ФСБ
А ну значит людей не задело, хорошо
Стаканчики дают дебаф на 3 года.
Чтоб ты сдох, пидор выебанный
Чтоб ты сдох
пидор
выебанный
Как будто что-то плохое
Не надо так на этих болезных реагировать. Поставь в игнор
*от нападавших остался чемодан*
лут
По классике жанра - распечатка почты Нэвельного и конверт с 5$ и адресом Лёши
Перестрелка и куча полиции бегает в полной амуниции. Что делать? Правильно, стоять у окна в полный рост, снимать на камеру и хихикать
Бабы, что с них взять
Читаю коменты, народ явно неадекватный. Одни ржут, другие спешат одну глупость переплюнуть другой.
охуел с видосов где народ стоит вплотную к окнам, снимает на телефон и ржет
а ты бы что делал?
Рассказывай, какая должна быть единственно правильная реакция
Спрятаться и снимать видос через селфи палку
Да даже если не смотреть видео, почитай комменты в твиттере, на других ресурсах, одни угорают, другие херню пишут
не у всех выдержала психика смотреть сказочного
Не то что в эти ваши 90е
В 90-е люди голыми ходили и в пещерах жили
И меняли каменные топоры на сникерсы
Комментаторы неадекватны, как можно шутить на смертями людей ?
Уборщики тоже не люди?))
Отвратительное обобщение недостойное интеллигентного человека.
Есть но они в безопасных клетках
Смерть - неотъемлемая часть жизни в нашей Вселенной. Шутить можно над чем угодно.
"Спят планетные системы, звёзды спят;
Тепловая смерть вселенной ждёт ребят.
Солнышко устало очень,
больше нам светить не хочет.
Гелий, выгорай.
Баю-бай."
Смотри, это шутка над смертью сразу миллиардов цивилизаций. Взорвись от злости что ли.
Ну вот настолько бандитская репутация у ФСБ.
Никто же особо не жалеет погибших террористов или бандитов?
А любую репутацию надо заработать.
Владимиру Путину доложили о стрельбе на Лубянке. Сейчас президент находится в БКЗ на концерте в честь Дня работника органов безопасности России.
ААААААА
Путин на вечере в честь Дня работника органов безопасности: В последние годы растёт количество предотвращённых преступлений террористической направленности. С начала года 54 таких преступления было пресечено, в том числе 33 теракта. Все мы хорошо понимаем, что за каждой заранее раскрытой преступной акцией, за каждым заранее раскрытым преступным замыслом, несостоявшимся терактом – спасённые человеческие жизни. Терроризм – коварный и опасный враг, и борьба с ним должна продолжаться системно и решительно. Экстремизмы в любой форме – это угроза демократии, правам и свободам человека
54 теракта за год? Почему не 540, или 5400, чего мелочиться. Зато больше звездочек можно было бы дать.
Кто-то писал про год без терактов
Конечно! И скоро объявят, что стреляли не из АК, а из хулиганских побуждений.
Не хотели как в Париже - получили как в Африке. Но ничего, главное что НЕ ДЕВЯНОСТЫЕ.
У коренных горных Москвичей Свадьба?
Я в шоке от комментариев первого видео, инстателки, которые еле закончился жур фак, сидят, попиваюи коктельчики, хихикают, когда у них через окно стреляют и началась реальная перестрелка блять
И что
Да ниче, еще бы вышли и сказали: стреляй блять, я на журфаке училась
Да и ничего смешного и веселого в этом нет
- I hear SHOTS!!
- Please mam calm down. What y kind of shots?
- RRRATATA
Не стрельбу, а хлопки же.
https://twitter.com/mudakoff/status/1207689697327235072 очень активная стрельба
а ещё телегу начали глушить
тоже заметил, как только новость проскочила, то сразу тормоза начались.
и не у нас одних
У меня тоже не грузилась без vpn
Какого хера поменяли автора? Толком ничего нового не добавили. Вам настолько не нравится @hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ?
щас бы еще рт верить, пиздец статью испортили
От нападавших остался чемодан, ору. Это как от нападавших осталось мокрое место, только чемодан.
К сожалению всякие RT и Mash/Life получают инфу напрямую от полицаев, оперативно порой.
На всех объектах ФСБ объявлен план «Крепость».
40 градусов?
Началось?
Пиздец, ведь террористы (или кто там напал) могли растрелять толпы случайных прохожих, которые гуляют по городу на Рождественском фестивале.
Врядли. Думаю тут специально красных валили
Судя по видео там случайных прохожих было в избытке, кто куда попадет во время стрельбы непонятно, зацепить кого угодно могло.
Но меня беспокоит и сам факт, что кто-то сумел разработать план и осуществить его в центре Москвы, уже как-то отвык от подобного уровня опасности.
—
Откуда нам знать какой план у этих террористов был, сам факт, что в центре Москвы такое происходит пугает.
а почему ты переписал свой комментарий? Испугался, что приедут и заберут?
А если к вам приедут те люди, которые в лагерях сидят? Понравится? Вы также дадите им свободно гулять по своим городам?
Приехали погулять видимо
Интересно, а почему пакет яровой не помог их повязать заранее?
прям традиция устраивать акции устрашения приуроченные к медийным появлениям Путина, то в питере, теперь тут?
Там мэш пишет, что снова стрельба (19:22), так что видимо не всех нейтрализовали
Так совпало.
Стрельбе у ФСБ и пресс-конференция Фараона.
Вряд ли такие совпадения случайны.
Жесть какая, перед каждым новым годом этот пиздец.
Бл ппц новости под Новый год 🤬
До Нового года целых полторы недели. Ты уже отмечаешь, что ли?
Если интересно
https://twitter.com/varlamov/status/1207685025820487680
Когда в американцы слышут стрельбу они убегают и прячутся, а тут наоборот достают телефоны и хихикают
.
https://t.me/breakingmash/15410
возможно конечно так нарезано, но по видосу ощущение что дпсник там долго лежал, пока не особо вдалеке ходили люди и ездили машины
Пока представляется, что это скорей исламисты, а не политические, к сожалению.
Как вооруженные нападающие зашли в приемную? Там рамок нет? Или охранники из того же чопа, что лицей охранял?
Это им не детские садики захватывать и в больницах стрелять. Тут шутить не будут.