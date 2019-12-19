У здания ФСБ на Лубянке устроили стрельбу. Несколько человек, включая нападавших, убиты

В ФСБ заявили, что рассматривают произошедшее как теракт.

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Фото Евгения Фельдмана для «Медузы»

Неизвестный открыл стрельбу из автомата в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке. Информацию об этом подтвердили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Есть информация о погибших и пострадавших. Позже в ФСБ объявили о нейтрализации нападавших.

Источник «Открытых медиа» в ФСБ сообщил, что огонь открыли в приёмной здания. Информация о количестве нападавших различается. Источники RT и «Росбалта» в ФСБ говорят о троих нападавших, которые вошли в приёмную и начали стрельбу. Двоих из них якобы убили во время перестрелки с охраной, после чего последний из нападавших выбежал на улицу, забаррикадировался в одном из помещений дома на Большой Лубянке и продолжил отстреливаться. Во время штурма его убили.

ФСБ сообщает, что нападавший был всего лишь один, и его нейтрализовали. Как пишет RT, от нападавших в здании остался чемодан. Район Лубянки оцеплен: после начала стрельбы в Москве объявили план «Сирена», но после нейтрализации нападавшего его отменили. На месте перестрелки работают сапёры.

Обновлено 20:00: В Центре общественных связей ФСБ России подтвердили, что нападавших было трое: «Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной».

Спецслужбы квалифицируют данное происшествие как теракт, заявили в ФСБ России.

Обновлено 20:13: В ФСБ снова поменяли официальную позицию по поводу количества нападавших — теперь в ведомстве говорят, что нападавший был один, и в здание ФСБ он не проникал.

Информация о пострадавших тоже различается. Минздрав сообщил, что при стрельбе на Лубянке двое сотрудников ФСБ получили «крайне тяжёлые ранения», позже официальное количество пострадавших увеличилось до пяти. Позже с ФСБ подтвердили, что один из сотрудников погиб. Также известно о погибшем сотруднике ГИБДД.

По данным Telegram-канала 112, погибло не менее трёх человек. Mash сообщил о двух пострадавших. Baza также пишет, что в ходе перестрелки ранили троих, и один из них погиб.

Путину, который 19 декабря провёл большую пресс-конференцию в Москве, доложили о стрельбе на Лубянке, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Фото и видео с места перестрелки

Осторожно: На некоторых видео есть фрагменты со стрельбой по людям.

Первые секунды перестрелки на Лубянке Источник Telegram-канал Mash

Одного из раненых уносят на носилках Источник Telegram-канал Baza

baza @bazabazon Видео нападения на здание ФСБ на Лубянке. Стрелок обстреливает окна здания, укрывшись за колоннами дома напротив. https://t.co/QFmdZLUHAR

CIT @CITeam_ru Издание Baza опубликовало видео с моментом убийства третьего нападавшего. Виден рюкзак, тёмная одежда и оружие, напоминающее автомат https://t.co/9IIayG9CUH

козлов @petrkozlov Полиция всех вытесняет вниз по улице. Появился сотрудник в каске и с автоматом https://t.co/X2erbv80Tw

Наташа Зотова @natashazotova Смотрели Звездные войны в Детском мире на Лубянке, выходим - а вокруг автоматчики в куртках ФСБ, перекрытия и скорые https://t.co/LjZdJCC8Mv