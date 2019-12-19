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что происходит в интернете
Спецслужбы считают это терактом.
Из-за стрельбы у здания ФСБ в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В ведомстве сообщили, что сейчас проводятся необходимые следственные действия.
В Центре общественных связей ФСБ заявили, что спецслужбы квалифицируют происшествие как теракт.
По данным Минздрава, двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения.
Около 18:10 в приёмной ФСБ на улице Кузнецкий мост, 23 началась стрельба. По разным данным, погибли от одного до четырёх человек. Среди погибших один сотрудник ФСБ.
Зато нет посягательства на жизнь сотрудников здравоохранения, когда тех приходят штурмовать пидоросгвардейцы. Задумайтесь о приоритетах в стране.
Приоритета два, и они давно известны:
1. Православие
2. Патриотизм
3. Белоруссия
Вы забанены в подсайте "Беларусь".
Кстати, а редакция забанена в подсайте Беларусь? Ведь редакция тж всегда пишет "Белоруссия"
Так уже давно. Как и в ddoi
Пиздеть не мешки ворочать, Анастасия
Это правда
Задов классный
Задорнов?
Нет, Задов. Но я думаю, что постмодерновый Задов должен получить метамодерновый ремейк.
Без Сергея Роста это уже не то. Да и шутить больше не о чем.
А он что, умер?
Скорее творческая импотенция.
И у Нагиева опопсевание благодаря куче проектов.
Творческий импотент и попсовый актер сериалов для бабушек. Идеально для метамодерна!
Да мне кажется что смогли бы годноту запилить, Нагиев хоть и попса, но потянет образы дурачков, рост скорее всего ещё и не забыл как кого играть там, а Пармас формы не теряла судя по клипам и последнему фильму)
1. Обогащение ограниченной преступной группки
2. Удовлетворение больных амбиций
"Вы напугали деда"
Только недавно видел радостный твиттере в духе "ФСБ пресекли 50+ терактов в 2019, ни одного теракта за год!"
Поторопились, как всегда.
ФСБ не люди. Так что можно и отстреливать.
Путин в бешенстве, наверное
Дело Гершуни, Азефа и Савинкова продолжает жить. Ничему их история не учит.
Дело Азефа так особенно продолжает. Одно «Новое величие» хотя бы вспомнить.