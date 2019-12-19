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Новости
Anna Begiashvili
2369

СК завёл дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после стрельбы у здания ФСБ Материал редакции

Спецслужбы считают это терактом.

39 комментариев
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Из-за стрельбы у здания ФСБ в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В ведомстве сообщили, что сейчас проводятся необходимые следственные действия.

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что спецслужбы квалифицируют происшествие как теракт.

По данным Минздрава, двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения.

Около 18:10 в приёмной ФСБ на улице Кузнецкий мост, 23 началась стрельба. По разным данным, погибли от одного до четырёх человек. Среди погибших один сотрудник ФСБ.

#новости #происшествия #стрельбаналубянке

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У здания ФСБ на Лубянке устроили стрельбу. Несколько человек, включая нападавших, убиты
В ФСБ заявили, что рассматривают произошедшее как теракт.
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39 комментариев
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Православие. Патриотизм.

4

Зато нет посягательства на жизнь сотрудников здравоохранения, когда тех приходят штурмовать пидоросгвардейцы. Задумайтесь о приоритетах в стране.

Ответить

Taktischer Corgi

Православие.
19

Приоритета два, и они давно известны:
1. Православие
2. Патриотизм 

Ответить

Настя Иванова

Taktischer
4

3. Белоруссия

Ответить

Православие. Патриотизм.

Настя
3

Вы забанены в подсайте "Беларусь".

Ответить

Настя Иванова

Православие.
3

Кстати, а редакция забанена в подсайте Беларусь? Ведь редакция тж всегда пишет "Белоруссия"

Ответить

Настя Иванова

Православие.
0

Так уже давно. Как и в ddoi

Ответить

Православие

Настя
1

Вот суки

Ответить

Taktischer Corgi

Настя
0

Пиздеть не мешки ворочать, Анастасия

Ответить

Настя Иванова

Taktisc…
0

Это правда

Ответить

Iscander Vakil

Настя
0
Ответить

Настя Иванова

Iscander
0

Задов классный

Ответить

Iscander Vakil

Настя
0

Задорнов?

Ответить

Настя Иванова

Iscander
0

Нет, Задов. Но я думаю, что постмодерновый Задов должен получить метамодерновый ремейк.

Ответить

Iscander Vakil

Настя
0

Без Сергея Роста это уже не то. Да и шутить больше не о чем.

Ответить

Настя Иванова

Iscander
0

А он что, умер?

Ответить

Iscander Vakil

Настя
0

Скорее творческая импотенция. 

И у Нагиева опопсевание благодаря куче проектов.

Ответить

Настя Иванова

Iscander
0

Творческий импотент и попсовый актер сериалов для бабушек. Идеально для метамодерна!

Ответить

Алексей Селезнев

Iscander
0

Да мне кажется что смогли бы годноту запилить, Нагиев хоть и попса, но потянет образы дурачков, рост скорее всего ещё и не забыл как кого играть там, а Пармас формы не теряла судя по клипам и последнему фильму)

Ответить

Андрей Коршев

Taktischer
1

1. Обогащение ограниченной преступной группки
2. Удовлетворение больных амбиций

Ответить

Православие. Патриотизм.

Taktischer
0
Ответить

hyposlasher

5

Жаль никогда что не узнаем что на самом деле сегодня вечером случилось

Ответить

Волчаркин

3

"Вы напугали деда"

Ответить

Константин Курасов

Волчаркин
1

никогда не было так актуально

Ответить

Roman Golovin

3

А мы уж думали, не заведут

Ответить

Илья Гераськин

2

Только недавно видел радостный твиттере в духе "ФСБ пресекли 50+ терактов в 2019, ни одного теракта за год!"
Поторопились, как всегда.

Ответить

Genesi5

–1

ФСБ не люди. Так что можно и отстреливать.

Ответить

CiZerin

Genesi5
0

Я тебя минусанул, потому что ты пизданутый на голову.

Ответить

badkid

CiZerin
0

И почему ему должно быть не насрать на твое мнение по этому поводу?

Ответить

CiZerin

badkid
0

А почему тебе не насрать?

Ответить

badkid

CiZerin
1

Я обожаю вот таких вот персонажей, которые не могут просто поставить минус. Им страшно необходимо сказать, что они это сделали))

Ответить

Словесный

badkid
0

Лучше, когда есть что сказать, чем когда какой-то ноуйнейм не участвующий в обсуждении пробегает с минусами по всем твоим постам в тренде, сам при этом ничего не написав. 

Ответить

badkid

Словесн…
2

Божечки, что же вы все так трясётесь над этими минусами и плюсами. Совсем жизни нет?

Ответить

Словесный

badkid
0

А с чего ты решил, что я над ними трясусь? Столько раз участвовал в красных трендах на tj, дело в другом. Интересно, когда ты приходишь в комментарии, чтобы обсудить тему, подискутировать итд. А когда вместо этого только +/- то как-то уныло.

Ответить

Миша Давыдов

Словесн…
1

*в треде

Ответить

CiZerin

badkid
0

Круто, у меня есть обладатель.

Ответить

Владимир Дыркин

1

Путин в бешенстве, наверное

Ответить

Евстафий Селюк

Владимир
0

согласовано же

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Эдуард Гладышев

0

Дело Гершуни, Азефа и Савинкова продолжает жить. Ничему их история не учит.

Ответить

Ruslan Sviridov

Эдуард
2

Дело Азефа так особенно продолжает. Одно «Новое величие» хотя бы вспомнить.

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