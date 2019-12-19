Три официальных трактовки спецслужб за час, из которых одну затем удалили.

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19 декабря в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке открыли огонь из автомата. Официально известно об одном погибшем сотруднике ФСБ, одном погибшем сотруднике ГИБДД и пяти пострадавших.

В ведомстве заявили, что рассматривают произошедшее как теракт, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Поначалу версии СМИ по числу нападавших различались: журналисты сообщали то о троих стрелках, то об одном. Они то врывались в приёмную ФСБ, то просто были неподалёку от здания. Официальная позиция Центра общественных связей ФСБ России не вносила ясность: за час ведомство дважды меняло свои данные, и они опровергали друг друга. TJ восстанавливает хронологию.

19:15 — «Неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка. Личность преступника устанавливается. Преступник нейтрализован», — Центр общественных связей ФСБ России в комментарии ТАСС.

20:00 — «Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В ходе перестрелки он был убит», — Центр общественных связей ФСБ России в комментарии «Агентству Москва».

20:10 — «Центр общественных ФСБ опровергает сообщения некоторых СМИ, что открывших стрельбу на Лубянке было трое, стрелявший был один. Он не проходил в здание ФСБ», — Центр общественных связей ФСБ России в комментарии «Интерфаксу».