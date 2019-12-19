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Женя Кузьмин
799

Как менялась версия ФСБ по числу нападавших, открывших стрельбу на Лубянке Материал редакции

Три официальных трактовки спецслужб за час, из которых одну затем удалили.

20 комментариев
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19 декабря в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке открыли огонь из автомата. Официально известно об одном погибшем сотруднике ФСБ, одном погибшем сотруднике ГИБДД и пяти пострадавших.

В ведомстве заявили, что рассматривают произошедшее как теракт, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

У здания ФСБ на Лубянке устроили стрельбу…
В ФСБ заявили, что рассматривают произошедшее как теракт.
tjournal.ru

Поначалу версии СМИ по числу нападавших различались: журналисты сообщали то о троих стрелках, то об одном. Они то врывались в приёмную ФСБ, то просто были неподалёку от здания. Официальная позиция Центра общественных связей ФСБ России не вносила ясность: за час ведомство дважды меняло свои данные, и они опровергали друг друга. TJ восстанавливает хронологию.

19:15 «Неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка. Личность преступника устанавливается. Преступник нейтрализован», — Центр общественных связей ФСБ России в комментарии ТАСС.

20:00 — «Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В ходе перестрелки он был убит», — Центр общественных связей ФСБ России в комментарии «Агентству Москва».

20:10 — «Центр общественных ФСБ опровергает сообщения некоторых СМИ, что открывших стрельбу на Лубянке было трое, стрелявший был один. Он не проходил в здание ФСБ», — Центр общественных связей ФСБ России в комментарии «Интерфаксу».

20:45 — «Агентство Москва» удалило новость о трёх нападавших, в которой ссылалось на ЦОС ФСБ. Место текста заняла плашка «Материал аннулирован».

#стрельбаналубянке #фсб

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У здания ФСБ на Лубянке устроили стрельбу. Несколько человек, включая нападавших, убиты
В ФСБ заявили, что рассматривают произошедшее как теракт.
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20 комментариев
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That cat

5

Пострадал ли агент ФСБ @Артём Мазанов?

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Артём Мазанов

That
3

До Питера пули точно не долетели!

Ответить

That cat

Артём
1

Допиздишься и до Питера долечу я

Ответить

Волчаркин

5

А где же Золотов с его мастерством переговоров? ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Паша Красников

Волчаркин
1

Он занят. Перезвоните попозже.

Ответить

Православие. Патриотизм.

2

Ну какой же это теракт, хлопки же были, алё, ФСБ!

Ответить

Igor Drozdov

Православие.
4

Это не хлопки, это были аплодисменты

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Igor
0

надо запретить, как в Белоруссии!

Ответить

Igor Drozdov

Православие.
2

А если хлопки и были, то это кто-то за Собянина хлопнул бургер

Ответить

Митя Простомолотов

3

Новый перформанс Павленского. Просто не все выкупили концепцию

Ответить

Igor Drozdov

3

Скоро будет следующее заявление:
В здание ФСБ вошли 0 неизвестных, вышло столько же
Далее неизвестные направились в дом, там произошел хлопок
ГИБДД молодцы, ФСБ молодцы, все молодцы, движение восстановлено

Ответить

Mikhail Lukup

0

Кто-то опасается, что его за просранный теракт вышвырнут с работы. Вот он и пускает в прессу информацию.

Ответить

Mikhail Lukup

Mikhail
5

Кто-то недавно рассказывал о том, что терактов за год не было, "А чья заслуга?" - вопрошал он свое начальство. И уже небось его посещали влажные мечты о ордене, о новом служебном жилье, "готовил дырку" на погонах, а в результате придется приготовить другую дырку. Таким идиотским способом просрал атаку, даже не на северном Кавказе, не где-то там, чёрти где, а у себя же на работе, да так, что террорюги в здание вошли.

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Алексей Селезнев

1

Представляется франмент из дня радио, когда они придумывали происшествие 

Ответить

Константин Курасов

1

появился портрет нападавшего

Ответить

Паша Красников

1

А был ли мальчик?

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3216q114

0

Ставлю на то что журналисты сами выдумали или слух приняли за правду и нечего они не получали от пресслужбы.

Ответить

Roman Golovin

0

Правильно, это не для широкой огласки

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Алексѣй Бобковъ

0

Is this не диджитал резистанс?

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Александр Степанов

0

Это были хлопушки в честь Святого Николая, вы чего

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