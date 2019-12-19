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Три официальных трактовки спецслужб за час, из которых одну затем удалили.
19 декабря в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке открыли огонь из автомата. Официально известно об одном погибшем сотруднике ФСБ, одном погибшем сотруднике ГИБДД и пяти пострадавших.
В ведомстве заявили, что рассматривают произошедшее как теракт, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Поначалу версии СМИ по числу нападавших различались: журналисты сообщали то о троих стрелках, то об одном. Они то врывались в приёмную ФСБ, то просто были неподалёку от здания. Официальная позиция Центра общественных связей ФСБ России не вносила ясность: за час ведомство дважды меняло свои данные, и они опровергали друг друга. TJ восстанавливает хронологию.
Пострадал ли агент ФСБ @Артём Мазанов?
До Питера пули точно не долетели!
А где же Золотов с его мастерством переговоров? ¯\_(ツ)_/¯
Ну какой же это теракт, хлопки же были, алё, ФСБ!
Это не хлопки, это были аплодисменты
Скоро будет следующее заявление:
В здание ФСБ вошли 0 неизвестных, вышло столько же
Далее неизвестные направились в дом, там произошел хлопок
ГИБДД молодцы, ФСБ молодцы, все молодцы, движение восстановлено
Кто-то опасается, что его за просранный теракт вышвырнут с работы. Вот он и пускает в прессу информацию.
Кто-то недавно рассказывал о том, что терактов за год не было, "А чья заслуга?" - вопрошал он свое начальство. И уже небось его посещали влажные мечты о ордене, о новом служебном жилье, "готовил дырку" на погонах, а в результате придется приготовить другую дырку. Таким идиотским способом просрал атаку, даже не на северном Кавказе, не где-то там, чёрти где, а у себя же на работе, да так, что террорюги в здание вошли.
Представляется франмент из дня радио, когда они придумывали происшествие
Ставлю на то что журналисты сами выдумали или слух приняли за правду и нечего они не получали от пресслужбы.