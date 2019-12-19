Он нарушил регламент публикации книги.

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​Прилавок с автобиографией Сноудена «Постоянная запись» Фото Йорга Карстенсена для AFP, Getty

Эдвард Сноуден не получит доходы от продажи своей книги «Постоянная запись» на территории США. Вместо этого заработок присвоили в пользу государства. Об этом говорится в решении федерального судьи округа Вирджиния.

Книгу Сноудена начали продавать в США в сентябре 2019 года, но она сразу столкнулась с судебным иском Министерства юстиции. Обычно спецслужбы изучают подобные работы до публикации, чтобы убедиться, что в них нет государственных секретов.

Однако Сноуден не предоставил книгу для процесса предварительного обзора, поэтому власти посчитали, что у него нет права зарабатывать на произведении или публичных выступлениях. Адвокаты Сноудена утверждали в суде, что книга бы в любом случае не получила положительного отзыва.

Однако в решении по делу говорится, что власти изучили книгу после публикации и не обнаружили в ней нарушений. При этом из-за отказа предоставить произведение до публикации, судья посчитал невозможным выносить гипотетические решения на основе отзыва, поступившего уже после печати.

Адвокат Макс Кауфман (Max Kaufman), работавший по делу Сноудена, заявил, что команда не согласна с решением суда, а власти бы не выдали честный отзыв заранее. Он отметил, что юристы изучат дальнейшие возможности по оспариванию решения.

В своём Твиттере Сноуден выразил надежду на рост продаж книги на фоне ограничений со стороны правительства. Он призвал дарить книгу после прочтения.