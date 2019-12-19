Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дамир Камалетдинов
2754

В США все доходы от продажи автобиографии Сноудена присудили в пользу государства Материал редакции

Он нарушил регламент публикации книги.

18 комментариев
В закладки
​Прилавок с автобиографией Сноудена «Постоянная запись» Фото Йорга Карстенсена для AFP, Getty 

Эдвард Сноуден не получит доходы от продажи своей книги «Постоянная запись» на территории США. Вместо этого заработок присвоили в пользу государства. Об этом говорится в решении федерального судьи округа Вирджиния.

Книгу Сноудена начали продавать в США в сентябре 2019 года, но она сразу столкнулась с судебным иском Министерства юстиции. Обычно спецслужбы изучают подобные работы до публикации, чтобы убедиться, что в них нет государственных секретов.

Однако Сноуден не предоставил книгу для процесса предварительного обзора, поэтому власти посчитали, что у него нет права зарабатывать на произведении или публичных выступлениях. Адвокаты Сноудена утверждали в суде, что книга бы в любом случае не получила положительного отзыва.

Однако в решении по делу говорится, что власти изучили книгу после публикации и не обнаружили в ней нарушений. При этом из-за отказа предоставить произведение до публикации, судья посчитал невозможным выносить гипотетические решения на основе отзыва, поступившего уже после печати.

Адвокат Макс Кауфман (Max Kaufman), работавший по делу Сноудена, заявил, что команда не согласна с решением суда, а власти бы не выдали честный отзыв заранее. Он отметил, что юристы изучат дальнейшие возможности по оспариванию решения.

В своём Твиттере Сноуден выразил надежду на рост продаж книги на фоне ограничений со стороны правительства. Он призвал дарить книгу после прочтения.

Edward Snowden @Snowden
The government may steal a dollar, but it cannot erase the idea that earned it. I wrote this book, Permanent Record, for you, and I hope the government's ruthless desperation to prevent its publication only inspires you read it—and then gift it to another.https://www.nytimes.com/2019/12/18/us/politics/snowden-book-lawsuit.html
«Правительство может украсть доллары, но не может стереть идею, которая их заработала. Я написал эту книгу, Постоянная запись, для вас, и надеюсь, что безжалостное безумие правительства по предотвращению её публикации только вдохновят вас прочитать её — и подарить другим»

#сноуден #книги #сша #новости

Новости
Подписаться
Подписан
Отписаться
Как менялась версия ФСБ по числу нападавших, открывших стрельбу на Лубянке
Три официальных трактовки спецслужб за час, из которых одну затем удалили.
3
23
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u0441\u043d\u043e\u0443\u0434\u0435\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043d\u0438\u0433\u0438"], "comments": 18, "likes": 23, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 132020, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 19 Dec 2019 22:04:06 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ
Готовим разработчиков без вложений
Оплата после трудоустройства в Москве из зарплаты. Первая зарплата от 120 000 ₽
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 132020, "author_id": 50011, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/132020\/get","add":"\/comments\/132020\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/132020"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрей Королёв

9

Выложить в открытый доступ капиталистическое воспитание не позволяет?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Андрей
15

За что ты с ним так, ему и так теперь в России жить до конца своих дней

Ответить

Александра Хотимченко

Дамир
0

А он все ещё в России? Я думала уже свалил 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Александра
6

Его депортируют примерно из любой страны, куда он уедет, кроме вариантов ещё похуже России

Ответить

Alex Macher

Дамир
0

Далеко не факт, политика за 20 лет может поменяться и его депортируют. Ну и вообще, может ему норм тут, нашел себе жену хорошую и живет спокойно, скоро переселят по программе реновации.

Ответить

Michael Smith

Alex
1

Девушка к нему из США приезжает.

На Чапман он не запал, хотя она предлагала )

Ответить

Pavel Malyshkin

Дамир
0

Не факт.

Ответить

Граф Хрущёв

4

Он всё же молодец, рискнул своей жизнью ради правды. Он осознавал что его жизнь превратится в ад, и всё де пошел на это. Респект. Большинство из нас не рискнуло бы своей зарплатой и карьерой, не то что жизнью.

Ответить

Тимур Петров

Граф
–9

Хз, выскажу непопулярное мнение, но считаю его предателем. Где бы он не работал, он не должен был идти против своей страны. 

Ответить

Anxo

Тимур
10

Математика для самых маленьких:
Государство ≠ страна.

Ответить

Илья Кукушкин

Anxo
–3

Да, у нас таких как ты в 1941 году было много

Ответить

That cat

Илья
0

Было недостаточно, ты хотел сказать

Ответить

Михаил Углов

Тимур
2

Групка воров и обманщиков не есть родина, по твоей формуле жизни жила германия во 2ю мировую, не будь стадом, родина это люди, а не воры захватитившие власть, независимо от страны

Ответить

Zzzzzzz

Тимур
0

К немецким войскам во время второй мировой это тоже относится?

Ответить

Вадим Новосельцев

1

oh the irony

Ответить

Pavel Malyshkin

1

Политическое решение. Будь в книге реальные сведения, несущие угрозу нацбезопасности, ее запретили бы к продаже. Однако они предпочли забрать деньги 🤦‍♂️

Ответить

Zzzzzzz

–2

Вот вам и свобода слова

Ответить

Посторонний

Zzzzzzz
0

Без неё книгу бы не опублоиковали.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
Подарок сервису доставки готовой еды
Я солидарен с автором этого манифеста на vc.ru — куча пластикового мусора после еды очень расстраивает. Попробовал сделать тонкий намёк, чтобы сервис, где я иногда заказываю еду, подумал хотя бы о самоочевидном — перестал щедрой рукой отсыпать пластиковые приборы всем без разбора.
102
Интернет и мемы
Концепт: «Неудобный» унитаз с 13-градусным наклоном для увеличения продуктивности на работе
В соцсетях устройство назвали порождением «злого капитализма».
150
Истории
«Рамзану по приколу, что Тимати рядом»: почему глава Black Star стал фанатом Путина и как он познакомился с Кадыровым
Главное из текста «Би-би-си».
92
Популярное за три дня
Истории
«Рамзану по приколу, что Тимати рядом»: почему глава Black Star стал фанатом Путина и как он познакомился с Кадыровым
Главное из текста «Би-би-си».
92
Интернет и мемы
Встретили с «Троллфейсом» и +100500, провожаем с «Неверным парнем» и Илоном Маском: 20 главных мемов десятилетия
Субъективный топ смешных и «эпохальных» трендов интернета от редакции TJ.
267
Интернет и мемы
«Ведомости»
Зеленский. Hublot.
56

Прямой эфир

That cat

Путин допустил исключение из…

That cat

В США все доходы от продажи…

That cat

Подарок сервису доставки…

That cat

Как менялась версия ФСБ по…

Tim Moore

Путин допустил исключение из…

Посторонний

У здания ФСБ на Лубянке…

Night Guest

Депрессия: о причинах и…

Посторонний

В США все доходы от продажи…

Dear Moscow,

СМИ: Facebook работает над…

Zzzzzzz

В США все доходы от продажи…

Zzzzzzz

В США все доходы от продажи…

Night Guest

Депрессия: о причинах и…

Victor Malov

Путин допустил исключение из…

Alex Fielding

Концепт: «Неудобный» унитаз с…

Vladimir Izotov

Как менялась версия ФСБ по…

Alex Fielding

Как Катар готовится к ЧМ-2022…

Jiří Kropočev

Выборы на Украине, «Игра…

Bakhtiyor M. Khujaev

Разработчики мессенджера Flock…

Jiří Kropočev

«Такая себе альтернативная…

Shlomo Goldenberg

У здания ФСБ на Лубянке…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]