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Он нарушил регламент публикации книги.
Эдвард Сноуден не получит доходы от продажи своей книги «Постоянная запись» на территории США. Вместо этого заработок присвоили в пользу государства. Об этом говорится в решении федерального судьи округа Вирджиния.
Книгу Сноудена начали продавать в США в сентябре 2019 года, но она сразу столкнулась с судебным иском Министерства юстиции. Обычно спецслужбы изучают подобные работы до публикации, чтобы убедиться, что в них нет государственных секретов.
Однако Сноуден не предоставил книгу для процесса предварительного обзора, поэтому власти посчитали, что у него нет права зарабатывать на произведении или публичных выступлениях. Адвокаты Сноудена утверждали в суде, что книга бы в любом случае не получила положительного отзыва.
Однако в решении по делу говорится, что власти изучили книгу после публикации и не обнаружили в ней нарушений. При этом из-за отказа предоставить произведение до публикации, судья посчитал невозможным выносить гипотетические решения на основе отзыва, поступившего уже после печати.
Адвокат Макс Кауфман (Max Kaufman), работавший по делу Сноудена, заявил, что команда не согласна с решением суда, а власти бы не выдали честный отзыв заранее. Он отметил, что юристы изучат дальнейшие возможности по оспариванию решения.
В своём Твиттере Сноуден выразил надежду на рост продаж книги на фоне ограничений со стороны правительства. Он призвал дарить книгу после прочтения.
Выложить в открытый доступ капиталистическое воспитание не позволяет?
Далеко не факт, политика за 20 лет может поменяться и его депортируют. Ну и вообще, может ему норм тут, нашел себе жену хорошую и живет спокойно, скоро переселят по программе реновации.
Девушка к нему из США приезжает.
На Чапман он не запал, хотя она предлагала )
Он всё же молодец, рискнул своей жизнью ради правды. Он осознавал что его жизнь превратится в ад, и всё де пошел на это. Респект. Большинство из нас не рискнуло бы своей зарплатой и карьерой, не то что жизнью.
Хз, выскажу непопулярное мнение, но считаю его предателем. Где бы он не работал, он не должен был идти против своей страны.
Да, у нас таких как ты в 1941 году было много
Групка воров и обманщиков не есть родина, по твоей формуле жизни жила германия во 2ю мировую, не будь стадом, родина это люди, а не воры захватитившие власть, независимо от страны
Политическое решение. Будь в книге реальные сведения, несущие угрозу нацбезопасности, ее запретили бы к продаже. Однако они предпочли забрать деньги 🤦♂️
Вот вам и свобода слова