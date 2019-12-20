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Это предлагается делать в случае прямой угрозы жизни или здоровью ребёнка.
МВД России предложило внести изменения в Семейный кодекс поправки, которые разрешат сотрудникам ведомства изымать детей из семьи в случае прямой угрозы здоровью. Об этом пишет «Интерфакс».
Сейчас право на изъятие ребёнка есть только у органов опеки (статья 77 СК РФ). Начальник профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Станислав Колесник заявил, что понимает «приоритеты о сохранении семьи», но, по его мнению, силовики иногда сталкиваются с ситуациями, в которых необходимо моментально изолировать ребёнка.
Колесник подчеркнул, что изъятие ребёнка не всегда подразумевает лишение родительских прав, потому что некоторые ситуации требуют разбирательства. Он пояснил, что ведомство уже подготовило необходимые поправки.
Корруптор — действительно, какой-то пророк. Я ещё не видел человека, так точно чувствующего будущее.
Они грудного ребёнка дома без родителей оставляют с открытыми дверями, кого им изымать то доверели? Свой мозг из жопы?
Блять, из крайности в крайность.
Одесса, Привоз. Рабинович покупает скумбрию. Продавец спрашивает, какую часть рыбы ему отрезать:
— Так, отрежьте чуток от головы. Так, хорошо... Отрежьте и от хвоста. Просто замечательно! А теперь взвесьте мне середину.
Охуенный заголовок. Точно отражающий суть новости. И по комментариям сразу видно, что люди все абсолютно правильно поняли.
Бабайка 21-го века
Баю-баюшки-баю,
Не ложися на краю -
С краю свалишься,
Переплачешься.
Придёт русский мусорок,
Тебя схватит за бочок
И утащит во лесок,
На три года условного
Навеяло писаниной одного диванного юриста с ТЖ..
*Бьют женщин, отрубают руки*
Тусовочка ТЖ : УУУУ БЛЯД «КОГДА УБЬЮТ ТОГДА И ПРИХОДИТЕ»
* бьют детей*
Тусовочка ТЖ : УУУУ БЛЯД « ОЧЕНЬ ПРАВОСЛАВНЕНЬКО, СКРЕПЫ»
* гос-во пытается менять законодательство в этих сферах*
Тусовочка ТЖ : УУУУ БЛЯД «РЕПРЕССИИ, ОТНИМАТЬ КВАРТИРЫ ДЕТЕЙ У ОППОЗИЦИОНЕРОВ»
Караван идёт..