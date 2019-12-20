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Arthur Khamzin
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МВД предложило разрешить полицейским изымать детей из семей Материал редакции

Это предлагается делать в случае прямой угрозы жизни или здоровью ребёнка.

18 комментариев
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МВД России предложило внести изменения в Семейный кодекс поправки, которые разрешат сотрудникам ведомства изымать детей из семьи в случае прямой угрозы здоровью. Об этом пишет «Интерфакс».

Сейчас право на изъятие ребёнка есть только у органов опеки (статья 77 СК РФ). Начальник профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Станислав Колесник заявил, что понимает «приоритеты о сохранении семьи», но, по его мнению, силовики иногда сталкиваются с ситуациями, в которых необходимо моментально изолировать ребёнка.

Органы опеки работают только в рабочее время, с девяти до шести. А в остальное время на эти сообщения реагируют сотрудники полиции. И здесь сотрудники полиции, действуя на грани превышения должностных полномочий, либо обвинения в халатности, вынуждены воспользоваться несколько иными полномочиями по определению детей, которые в беспомощном состоянии, в специальные учреждения.

Станислав Колесник
Начальник профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД

Колесник подчеркнул, что изъятие ребёнка не всегда подразумевает лишение родительских прав, потому что некоторые ситуации требуют разбирательства. Он пояснил, что ведомство уже подготовило необходимые поправки.

#мвд #новости

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18 комментариев
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GuzikovShow

11

Защитники закона о домашнем насилии

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Роман Трусов

8
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Михаил Фоменков

Роман
1

Корруптор — действительно, какой-то пророк. Я ещё не видел человека, так точно чувствующего будущее.

Ответить

Роман Трусов

Михаил
1

Вот ещё одно предсказание сбывается

Ответить

Weall FAlldown

Михаил
0

Предсказал ювенальную юстицию ?))

Ответить

xion_xion

3

Они грудного ребёнка дома без родителей оставляют с открытыми дверями, кого им изымать то доверели? Свой мозг из жопы?

Ответить

Slow Dimon

2

Блять, из крайности в крайность.

Ответить

Михаил Фоменков

Slow
2

Одесса, Привоз. Рабинович покупает скумбрию. Продавец спрашивает, какую часть рыбы ему отрезать:
— Так, отрежьте чуток от головы. Так, хорошо... Отрежьте и от хвоста. Просто замечательно! А теперь взвесьте мне середину.

Ответить

corestore

1

Охуенный заголовок. Точно отражающий суть новости. И по комментариям сразу видно, что люди все абсолютно правильно поняли. 

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Дитковский

0

Бабайка 21-го века

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Дитковский

Дитковский
0

Баю-баюшки-баю,
Не ложися на краю -
С краю свалишься,
Переплачешься.
Придёт русский мусорок,
Тебя схватит за бочок
И утащит во лесок,
На три года условного

Ответить

Deepsdog

0

.

Ответить

Михаил Фоменков

0

Кек.

Ответить

Настя Иванова

0

Ребенок - собственность государства

Ответить

Роман Трусов

0

Все ради защиты детей, ага

Ответить

Sergey Lukianov

0

никакой ювиналочки, бля

Ответить

Дмитрий Евсеев

0

запрещённые вещества, оружие, дети при себе есть?

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Weall FAlldown

0

Навеяло писаниной одного диванного юриста с ТЖ..

*Бьют женщин, отрубают руки*
Тусовочка ТЖ : УУУУ БЛЯД «КОГДА УБЬЮТ ТОГДА И ПРИХОДИТЕ»

* бьют детей*
Тусовочка ТЖ : УУУУ БЛЯД « ОЧЕНЬ ПРАВОСЛАВНЕНЬКО, СКРЕПЫ»

* гос-во пытается менять законодательство в этих сферах*
Тусовочка ТЖ : УУУУ БЛЯД «РЕПРЕССИИ, ОТНИМАТЬ КВАРТИРЫ ДЕТЕЙ У ОППОЗИЦИОНЕРОВ»

Караван идёт..

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