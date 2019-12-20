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Список предложений пользователей формировался на основе их телефонной книги.
Facebook прекратит использовать номера телефонов пользователей, которые добавляются при двухфакторной аутентификации, для формирования списка предлагаемых друзей. Об этом сообщает Reuters.
Компания заявила, что нововведение является частью целого комплекса изменений политики конфиденциальности в рамках соглашения с Федеральной торговой комиссией (FTC) о повышении безопасности пользовательских данных и прекращения их использования в коммерческих целях.
Новые правила начнут действовать уже на этой неделе в Эквадоре, Эфиопии, Пакистане, Ливии и Камбодже. Во всём остальном мире они вступят в силу в начале 2020 года.
В июле 2019 года FTC оштрафовала Facebook на 5 миллиардов долларов из-за нарушений правил конфиденциальности пользовательских данных. Выяснилось, что соцсеть использовала номера телефонов для показа рекламных объявлений.