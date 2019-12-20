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Arthur Khamzin
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Российский суд впервые осудил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров. Он получил два года условно Материал редакции

На его ресурсах хранилось более 10 тысяч фильмов.

6 комментариев
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Красногорский городской суд приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина к двум годам заключения условно за нарушение авторского права. Как отмечает компания Group‑IB, это первый подобный случай в России.

Сеть пиратских онлайн-кинотеатров обнаружили специалисты одного из подразделений Group-IB. Сайгину принадлежали кинотеатры kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, на которых хранилось более 10 тысяч фильмов. Контент предоставлял CDN-провайдер Moonwalk (закрытый в октябре 2019 года). На предупреждения компании он никак не отреагировал. При блокировке сайтов, он создавал «зеркала».

После выявления личности владельца, силовикам удалось задержать его. Ему предъявили обвинения в нарушении авторских и смежных прав (часть 3 статьи 146 УК РФ). Сайгин свою вину не признал.

Директор департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин заявил, что это важный прецедент по привлечению владельцев пиратских сайтов к уголовной ответственности. По его мнению, только уголовное преследование и ужесточение антипиратского законодательства может сократить число нарушителей.

В Group-IB отметили, что в 2019 году рынок пиратства в России снизился впервые за пять лет. Его объём составил 63,5 миллиона долларов, что на 27% ниже прошлогоднего показателя. Специалисты объяснили это «падением» трёх крупнейших пиратских CDN, которые снабжали контентом до 90% нелегальных онлайн-кинотеатров.

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6 комментариев
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Danila Poyarkov

2

Moonwalk — не CDN, а стриминговый сервис пиратского контента с огромным каталогом. Они предоставляют API для получения списков фильмов и готовый плеер, на котором откручивают рекламу всяких онлайн-казино в preroll'ах.

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Денис Петров

1

Это хорошо, кстати. В тех же Штатах пиратство строго запрещено

Ответить

N/a

Денис
0

А где разрешено?

Ответить

Дмитрий Евсеев

0

Прецеденты в россии не важны 

Ответить

Arthur Khamzin

Дмитрий
0

Ну да, у нас не прецедентное право

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Андрей Королёв

0

Moonwalk же прикрыли

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